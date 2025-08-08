Обявяват частично бедствено положение в община Хасково

Частично бедствено положение ще бъде въведено днес в община Хасково заради пожара, който избухна вчера край село Момино. Това съобщи заместник-кметът на общината Динко Тенев, цитиран от БТА.

Пламъците обхванаха вчера следобед горски площи и земеделски земи между селата Момино и Елена, като засегнатата площ е около 1000 декара. Огънят е обхванал и струпани след сеч дърва.

На това огнище в момента има пет противопожарни автомобила и булдозер, който проправя просеки, каза директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Митко Чакалов.

По думите му е спокойна обстановката около големия пожар в Сакар планина, който възникна в защитената местност "Радинчево" и унищожи над 30 000 декара в общините Харманли и Любимец. Има отделни огнища, по които работят дежурните ни екипи, уточни Чакалов.

Остава частичното бедствено положение в общините Харманли и Любимец.