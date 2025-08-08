Новини
България
Обявяват частично бедствено положение в община Хасково

8 Август, 2025 09:52

Засегнатата площ е около 1000 декара. Остава частичното бедствено положение в общините Харманли и Любимец

Обявяват частично бедствено положение в община Хасково - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Частично бедствено положение ще бъде въведено днес в община Хасково заради пожара, който избухна вчера край село Момино. Това съобщи заместник-кметът на общината Динко Тенев, цитиран от БТА.

Пламъците обхванаха вчера следобед горски площи и земеделски земи между селата Момино и Елена, като засегнатата площ е около 1000 декара. Огънят е обхванал и струпани след сеч дърва.

На това огнище в момента има пет противопожарни автомобила и булдозер, който проправя просеки, каза директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Митко Чакалов.

По думите му е спокойна обстановката около големия пожар в Сакар планина, който възникна в защитената местност "Радинчево" и унищожи над 30 000 декара в общините Харманли и Любимец. Има отделни огнища, по които работят дежурните ни екипи, уточни Чакалов.

Остава частичното бедствено положение в общините Харманли и Любимец.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Мафията пали наред.

    09:53 08.08.2025

  Бърнаут

    2 0 Отговор
    Обявяване на "бедствено положение", означава че частните застрахователи не плащат. Пак тъпите гербави схеми.

    09:56 08.08.2025

  Айде на дървесината

    1 0 Отговор
    Вождовете от алчност, накрая няма да оставят и едно дръвче на територията. Очаквам скоро, да влизат бабаитите наети от Вождовете, по дворовете на хората и да им палят овошките. Ся разбирате ли, защо Вождовете не купуват техника за гасене на пожари? Защото с техниката ще изгасят бързо пожарите и няма да остане дървесина за износ

    10:00 08.08.2025

Новини по градове:
