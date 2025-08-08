През третата си сесия НС е приел 48 закона и проведе над 38 часа контрол

През третата си сесия 51-вото Народно събрание е приело 48 закона, 116 решения и една декларация. Повече от 38 часа е използваното време за парламентарен контрол, сочи справка за периода 29 април – 30 юли 2025 г., подготвена от дирекция „Законодателна дейност и парламентарен контрол“ и паралентарния пресцентър и публикувана на интернет страницата на законодателния орган.
През изминалата сесия са постъпили 82 законопроекта, като 45 от тях са внесени от народни представители, а 37 - от Министерския съвет, 97 проекторешения, от които 89 от народни представители и осем от правителството.
В 51-вото Народно събрание до 31 юли 2025 г. са зададени 1199 въпроса и са отправени седем питания. Парламентарен контрол е провеждан в 10 петъчни пленарни заседания за парламентарен контрол. Блицконтролът - в три петъчни пленарни заседания, като са зададени 34 въпроса от депутати от всички парламентарни групи. Общо използваното парламентарно време за осъществяване на контролната функция на Народното събрание е 38 часа и 21 минути.
От зададените въпроси с писмен отговор са 1011, а 188 – с устен. При питанията - пет са били с устен отговор, а две - с писмен. Отговорено е на 826 въпроса и на 4 питания, показва справката.
