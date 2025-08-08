Новини
През третата си сесия НС е приел 48 закона и проведе над 38 часа контрол

8 Август, 2025 19:11 461 13

През изминалата сесия са постъпили 82 законопроекта, като 45 от тях са внесени от народни представители, а 37 - от Министерския съвет, 97 проекторешения, от които 89 от народни представители и осем от правителството

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През третата си сесия 51-вото Народно събрание е приело 48 закона, 116 решения и една декларация. Повече от 38 часа е използваното време за парламентарен контрол, сочи справка за периода 29 април – 30 юли 2025 г., подготвена от дирекция „Законодателна дейност и парламентарен контрол“ и паралентарния пресцентър и публикувана на интернет страницата на законодателния орган.

През изминалата сесия са постъпили 82 законопроекта, като 45 от тях са внесени от народни представители, а 37 - от Министерския съвет, 97 проекторешения, от които 89 от народни представители и осем от правителството.

В 51-вото Народно събрание до 31 юли 2025 г. са зададени 1199 въпроса и са отправени седем питания. Парламентарен контрол е провеждан в 10 петъчни пленарни заседания за парламентарен контрол. Блицконтролът - в три петъчни пленарни заседания, като са зададени 34 въпроса от депутати от всички парламентарни групи. Общо използваното парламентарно време за осъществяване на контролната функция на Народното събрание е 38 часа и 21 минути.

От зададените въпроси с писмен отговор са 1011, а 188 – с устен. При питанията - пет са били с устен отговор, а две - с писмен. Отговорено е на 826 въпроса и на 4 питания, показва справката.


България
  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    "НС е приЕЛ"
    звучи като
    Мария е приЕЛ❗

    19:14 08.08.2025

  • 2 Веждащ

    3 0 Отговор
    Появят ли се парите, появяват се жените.
    Появят ли се жените, изчезват парите.
    Изчезнат ли прите, изчезват и жените.
    Изчезнат ли жените, появяват се парите.

    Коментиран от #5

    19:16 08.08.2025

  • 3 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Абе,кажете колко пари ни струват тия 240 търтея + обслужващия персонал и тоалетната хартия която са употребили за задни и предни нужди през тези 3 месеца усилен труд?

    Коментиран от #8

    19:21 08.08.2025

  • 4 Тези

    3 0 Отговор
    на ударници ли се правят? Приели били много закони. Много изслушвания провели. Законите не трябва да бъдат много, трябва да бъдат оптимален брой, трайни, качествени и в полза на обществото.

    19:21 08.08.2025

  • 5 Сатана Z

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Веждащ":

    Както пееше един мой приятел:

    "Вино или жени
    Трудно е да избираш
    Само трябват пари
    С тях и двете ще имаш"

    19:23 08.08.2025

  • 6 от село

    3 0 Отговор
    Теа ора за нищичко НЕ стават

    Коментиран от #9

    19:23 08.08.2025

  • 7 Милен

    2 0 Отговор
    38 часа парламентарен контрол за 10 заседания, тия явно са на половин работен ден, какво ли пише в трудовите им договори?

    Коментиран от #10

    19:26 08.08.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    През 2016г. са дадени ад 240 000 лв за ТОАЛЕТНА хартия на ДУПЕтатите ❗
    Сега сигурно вече стигат мЕлЕон ‼️

    19:29 08.08.2025

  • 9 точно заради това

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "от село":

    са в "управлението" на България

    19:31 08.08.2025

  • 10 заслужили герои

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Милен":

    на комунистическия труд...

    19:32 08.08.2025

  • 11 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Нямат ли край тези закони!!! Баста! В беззаконие живеем.

    19:43 08.08.2025

  • 12 ПАК ГЛАСУВАЙТЕ % 0.00 НА СЛЕДВАЩИТЕ

    1 0 Отговор
    НС ПРИЕ 48 ЗАКОННА СРЕЩУ НАРОДА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ТЪПКАН ОМЪРЗЕН И ДА НЯМА НА КЪДЕ ДА ШАВА -ЗАКЛЕЩЕН ДА НЕ МЪРДА ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ ТАКИВА ЗАКОННИ ПРЕМАТ НЕРДЕ ДЕМОКРАЦИЯТА НЕРДЕ НАРОДА НЕРДЕ МАЙКА БЪЛГАРИЯ ........ МАФИЯТА ВЛАЧИ НАРОДА СЪС ДЕБЕЛО ПЛЕТЕНО ВЪЖЕ КЪМ ПЪТ БЕЗ ИЗХОД .....

    19:46 08.08.2025

  • 13 Гост

    1 0 Отговор
    Всичко в тази "държава" е тъпа лъжа, включително и „Законодателна дейност и парламентарен контрол“, в парламента, като върховен орган в една парламентарна република, не се прави нищо друго, освен да се лобира, да се изтъкваш колко си умен..., този "ОРГАН" толкова плюска, че и една хилядна от изплюсканото не може да произведе, вече 36 години, същото е и с останалия държавен цирк- съдебна власт, изпълнителна власт...- никаква полза от тези измекяри, голяма част от които са неграмотни, не знаят български език, алчни, крадливи и нагли…😁

    19:53 08.08.2025

