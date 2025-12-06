Денков: Доверието е счупено. Този начин на управление трябва да бъде наказан

"Един бюджет е обществен договор — доста обемен и важен. Както е в договорите - трябва да прочетем внимателно какво пише с малките букви. Затова докато не го прочетем и не видим внимателно какво е заложено вътре - не мога да го коментирам. При бърз поглед на някои параметри видях, че съществено са променени. Но по-задълбочен коментар може да се направи, след като прегледаме проекта в дълбочина". Това заяви в „Събуди се” по Нова тв акад. Николай Денков от ПП-ДБ по повод публикувания от МФ в късните часове на петъка проект за бюджет за догодина.
На въпрос съществува ли вероятност, след като прочетат бюджета от ПП-ДБ да оттеглят искането си за оставка на кабинета "Желязков", Денков беше категоричен, че това не може да се случи. И изтъкна две причини.
"Първата е, че това е обществен договор. И в него трябва да има доверие, че другата страна ще работи почтено. Освен числата, които най-често обсъждаме, вторият проблем в бюджетите — и за 2025-а, и за 2026-а година — е прозрачността за какво се харчат парите. А това в план-сметките, които представя ГЕРБ за 2025 и за 2026 година - липсва. Така че освен числата, трябва да гледаме и колко прозрачно се използват тези средства", подчерта той.
И допълни, че на въпроса независимо от това какво пише в този бюджет, искането за оставка ще остане ли краткият отговор е: "Да". "Защото с тези действия управляващите виждаме, че управляващите, най-вече от Народното събрание, непрекъснато се опитват да пробутат някакви изненади. Доверието е счупено. Затова този начин на управление трябва да бъде наказан — трябва да получи политически червен картон, за да е ясно, че така не може да се управлява", заяви Денков.
По отношение на това кога може да бъде гледан вотът на недоверие, което коалицията внесе в петък той обясни, че според правилника на Народното събрание това може да се случи във всеки един ден между вторник и петък. "Така че очакваме председателят на Народното събрание да каже кога ще се гледа", посочи той.
И изрази надежда, че вотът на недоверие ще бъде подкрепен от всеки, който осъзнава, че "по този начин не може да се лъжат хората и да се гледа непрекъснато как да се отклоняват средства — и то в огромни размери". "Моето ясно и категорично мнение е, че имаме нужда от избори, които да преосноват Народното събрание като състав и обществения договор, с който следващите управляващи да получат доверието на хората. Това доверие в момента е счупено", категоричен е Денков.
По отношение на готвения от ПП-ДБ протест, той подчерта, че е обявен за сряда. "Ако променят деня за разглеждане на вота на недоверие - е възможно този ден да бъде променен".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #11, #12, #13, #49
10:41 06.12.2025
2 450 евро чисто замразени 5 години
ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА
Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ на МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА която е предвидено да не се увеличава близките 5 ГОДИНИ.
ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби.
ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.
Коментиран от #14, #47
10:43 06.12.2025
3 Сещам се
Коментиран от #18, #20
10:44 06.12.2025
4 Фен
10:50 06.12.2025
5 Ост
Коментиран от #19
10:51 06.12.2025
6 Четѝ бе, Денков, четѝ!
10:53 06.12.2025
7 оня с коня
10:55 06.12.2025
8 докере
Коментиран от #35, #40
10:55 06.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 триенето
11:01 06.12.2025
11 Що ме лъжеш?
До коментар #1 от "Дориана":Точно в икономиката нищо не можеш да скриеш, защото всичко е на пазара, на европейския пазар. Банките не се отчитат на БНБ, а на ЕЦБ. Инвеститорите не са от категорията на Мурат бей от Къркларели, а Райнметал от Германия. Обществените поръчки не са в касата на шефа, а на сайта на Агенцията по обществени поръчки. А заради липсващите, според теб, технологии за опазване на земята си бракувах старата кола и сега чакам плъгин хибрид. Ходи да лъжеш в някое село, дето са чували само ходжата.
11:02 06.12.2025
12 Промяна
До коментар #1 от "Дориана":ГОСПОЖОООООООООО ТОВА Е КОНСТАТИРАНО ОТ ЕВРОПА ГОСПОЖООООООО ЛЪЖЦИ ПЛАТЕНИ САБОТЬОРИ СТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СТЕ НАЕТИ СТЕ ОТ МАФИОТИГИ ЧЕРЕПИ И ОНЕЗИ КОИТО И ЗАКРИХА ДЕЛАТА ОТ СПЕЦ СЪД
11:03 06.12.2025
13 Промяна
До коментар #1 от "Дориана":ТАЗИ Е НАЕТА ПЛАТЕНА МЕТЕЖНИЧКА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЗАЩО НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ПЛАТЕНИ НАЕТИ ПОСТОЯННИ ТУК СЕ ВИХРЯТ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
11:05 06.12.2025
14 Промяна
До коментар #2 от "450 евро чисто замразени 5 години":Я ГЛЕДАЙ ЧЕРЕПНИТЕ МАФИОТИ ИСКАТ ДА ПРЕВЗЕМАТ ВЛАСТТА С ПРЕВРАТ ПОСТОЯННИ ПЛАТЕНИ ЗАКОНИ ЗА ТЕЗИ НЯМА ЯВНО
11:06 06.12.2025
15 ДЕНКОВ НЕ СЪМ ВИДЯЛ
11:08 06.12.2025
16 Хе!
11:08 06.12.2025
17 А къде миг два три
11:10 06.12.2025
18 Промяна
До коментар #3 от "Сещам се":СЕЩАМ СЕ ЗА ПОСТОЯННИ ПЛАТЕНИ ТУК КОИТО ЛЪЖАТ
Коментиран от #21
11:10 06.12.2025
19 Ами,
До коментар #5 от "Ост":Асен Василев не е маскара! Може спокойно да се нагоди кам мафиотите и осребрява уменията си, а не да се бие с мафията, да му изключват микрофоните и запенени от злоба да го гонят от заседанието и викат спешна помощ! Заради него излязоха толкова хора, защото виждат, че е искрен в действията си! Не като ИТН! Свряха се уютно в Шайката и кротуват!
Коментиран от #23, #26
11:12 06.12.2025
20 Бих
До коментар #3 от "Сещам се":дпълнил, и неможачи.
11:16 06.12.2025
21 Дориана
До коментар #18 от "Промяна":Чувството на нетърпимост към управленското нахалство става драматично. Заводите на чуждите инвеститори затварят и се изнасят от България заради ширещата се корупция,кражби,измами и рекети. За да тръгне България нагоре , за да се изчисти от олигарси, корупция и мафия трябва Борисов и Пеевски да излязат от Парламента и властта. Няма друго спасение за България .
Коментиран от #29, #33
11:20 06.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Промяна
До коментар #19 от "Ами,":ВАСИЛЕВ ОБРА ВСИЧКО КАКВОТО МОЖА ОТ БЮДЖЕТА РАЗДАДЕ ГО НА СВОИ И ТЕГЛИ ЗАЕМИ ПОСТОЯННО ВАСИЛЕВ ОСЪДЕН ИЗМАМНИК ЗА МИЛИОНИ ОТ СВОИ СЪДРУЖНИЦИ Е АЛА БАЛАТА И СВЪРШИ НА ТЕЗИ
11:21 06.12.2025
24 Промяна
ХАХАХАХАХАХА
Коментиран от #37
11:22 06.12.2025
25 Куку
11:24 06.12.2025
26 Дориана
До коментар #19 от "Ами,":Да точно така Асен Василев е един от малкото качествени политици в България. Делян Добрев и Теменужка Петкова са поне три стъпала по- ниско от него. Нямат неговия капацитет и интелект за това злобеят срещу него, а Делян Добрев ще бъде отново осъден от Асен Василев.
Коментиран от #32, #38
11:25 06.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 джак
11:27 06.12.2025
29 Промяна
До коментар #21 от "Дориана":ОБЩИ ЛЪЖИ ЗА НЕВЕЖИ ГОСПОЖО НЯМА КАК МЕН ДА ИЗЛЪЖЕШ ЧЕРЕП И ОСТАНАЛИТЕ ОЛИГАРСИ СА ЗАД МЕТЕЖИТЕ АЗ ИСКАМ РАБОТЕЩО ПРАВИТЕЛСТВО А ВАШИТЕ КЛЕВЕТИ ВРЕДЯТ НА БЪЛГАРИЯ ШАРЛАТАНИ СТЕ С ЕДНА КАРУЦА СТЕ ДЕПУТАТИ АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ
11:27 06.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Анджо
11:29 06.12.2025
32 Промяна
До коментар #26 от "Дориана":Я ти не спираш да обиждаш ниско интелигентно си клевети обиди грозни лъжи срещу личности и държавата ни само от теб тук постоянно НЯМАШ нищо съществено
11:30 06.12.2025
33 Промяна
До коментар #21 от "Дориана":Я ВИЖТЕ СПАСИТЕЛКАТА ТИ МАЙ НЕЩО СИ СЕ САМОЗАБРАВИЛА КОЙ ТИ ИСКА ТВОИТЕ БРЪТВЕЖИ СПАСИТЕЛКООООО НАХАЛНА НАГЛА ЛЪЖКИНЯ СИ БЕЗ ГРАМ МОРАЛ СИ ШАРЛАТАНКА ВЕЧЕ ТИ КАЗАХ ЛЪЖИ НЕВЕЖИТЕ ВИДЯХ ЧЕ ИМА МНОГО И ОСТАНАХ ИЗУМЕН
11:32 06.12.2025
34 Анджо
11:32 06.12.2025
35 6666
До коментар #8 от "докере":Скрий се,бееее.
11:33 06.12.2025
36 Анджо
11:34 06.12.2025
37 Промяна
До коментар #24 от "Промяна":ДА МОЖЕ ЧОВЕКЪТ УВАЖАВА МЕ А ВИЕ КАТО СТЕ САМИ НАМЕРЕ СИ НЯКОЙ И ВИЕ ДА ВИ УВАЖАВА ХАХАХАХАХАХА
11:34 06.12.2025
38 Ами,
До коментар #26 от "Дориана":както каза Иржи Менцел, в някои приятелски демокрации управляват бростаците! Просто са повече и по нагли! Аз не мога да искам тези наглеци да изчезнат съвсем, не съм унищожител като тях, но ако има начин да ни отделят под управлението на Асен Василев, а те да се съберат с елктората си и Новото начало и да се радват един на друг колкото желаят, а Теменужка да им плаща!
11:34 06.12.2025
39 Европейца
11:36 06.12.2025
40 Абе
До коментар #8 от "докере":Какво бандери в случая? Тези хора по рождение са корумпирани, по бащина и по майчина линия. България не е освободена от пипалата на съветските служби в България. Всичко е непокътнато. Децата им седнаха на техните места, те държат институции, съд, прокуратура, адвокатски колегии. Всичко е в техните ръце. Икономиката, политиката, правото. На общинско ниво работят заедно. Те не са спирали да крадат. Какъв бандерол, какъв лев, какво евро?
11:36 06.12.2025
41 Дата
Коментиран от #46
11:37 06.12.2025
42 Хе!
11:41 06.12.2025
43 Асен
11:51 06.12.2025
44 Д.Енков
11:58 06.12.2025
45 така е
12:00 06.12.2025
46 СРЯДА
До коментар #41 от "Дата":Е КЪСНО.
ОЩЕ В ПОНЕДЕЛНИК.
12:04 06.12.2025
47 Ник
До коментар #2 от "450 евро чисто замразени 5 години":За да си на минимална и да ревеш по коментарите има два варианта. Или си много смотан и без никакво образование и умения или някой пишман работодател те осигурява на 4 часа, както правят 90% от тях, за което после ще ревеш, че не ти стига пенсията.
12:08 06.12.2025
48 О С Т А В К А!
12:08 06.12.2025
49 Пак 2
До коментар #1 от "Дориана":Г-жо , нещо не сте разбрали, доклада не е на Росен Желязков, язък за писането
12:09 06.12.2025
50 НИКИ ТРЯБВА ДА ПЪТУВА
12:12 06.12.2025