Денков: Доверието е счупено. Този начин на управление трябва да бъде наказан

Денков: Доверието е счупено. Този начин на управление трябва да бъде наказан

6 Декември, 2025 10:40

Имаме нужда от избори, които да преосноват Народното събрание като състав, подчерта той

"Един бюджет е обществен договор — доста обемен и важен. Както е в договорите - трябва да прочетем внимателно какво пише с малките букви. Затова докато не го прочетем и не видим внимателно какво е заложено вътре - не мога да го коментирам. При бърз поглед на някои параметри видях, че съществено са променени. Но по-задълбочен коментар може да се направи, след като прегледаме проекта в дълбочина". Това заяви в „Събуди се” по Нова тв акад. Николай Денков от ПП-ДБ по повод публикувания от МФ в късните часове на петъка проект за бюджет за догодина.

На въпрос съществува ли вероятност, след като прочетат бюджета от ПП-ДБ да оттеглят искането си за оставка на кабинета "Желязков", Денков беше категоричен, че това не може да се случи. И изтъкна две причини.

"Първата е, че това е обществен договор. И в него трябва да има доверие, че другата страна ще работи почтено. Освен числата, които най-често обсъждаме, вторият проблем в бюджетите — и за 2025-а, и за 2026-а година — е прозрачността за какво се харчат парите. А това в план-сметките, които представя ГЕРБ за 2025 и за 2026 година - липсва. Така че освен числата, трябва да гледаме и колко прозрачно се използват тези средства", подчерта той.

И допълни, че на въпроса независимо от това какво пише в този бюджет, искането за оставка ще остане ли краткият отговор е: "Да". "Защото с тези действия управляващите виждаме, че управляващите, най-вече от Народното събрание, непрекъснато се опитват да пробутат някакви изненади. Доверието е счупено. Затова този начин на управление трябва да бъде наказан — трябва да получи политически червен картон, за да е ясно, че така не може да се управлява", заяви Денков.

По отношение на това кога може да бъде гледан вотът на недоверие, което коалицията внесе в петък той обясни, че според правилника на Народното събрание това може да се случи във всеки един ден между вторник и петък. "Така че очакваме председателят на Народното събрание да каже кога ще се гледа", посочи той.

И изрази надежда, че вотът на недоверие ще бъде подкрепен от всеки, който осъзнава, че "по този начин не може да се лъжат хората и да се гледа непрекъснато как да се отклоняват средства — и то в огромни размери". "Моето ясно и категорично мнение е, че имаме нужда от избори, които да преосноват Народното събрание като състав и обществения договор, с който следващите управляващи да получат доверието на хората. Това доверие в момента е счупено", категоричен е Денков.

По отношение на готвения от ПП-ДБ протест, той подчерта, че е обявен за сряда. "Ако променят деня за разглеждане на вота на недоверие - е възможно този ден да бъде променен".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    11 12 Отговор
    Има огромно съмнение за достоверността на доклада на Желязков за икономиката на България,която уж била във възход Така както манипулираха данните за бюджета пред ЕС уж на 3 процента,така представиха данните за икономиката на страната,която уж била във възход.Сигурно я сравняват с времето на Ковид. Могат да лъжат и заблуждават ЕС, но не могат да излъжат българския народ, който отлично знае реалното състояние на икономиката. А, тя е във срив. Инвеститорите бягат от България заради ширещата се корупция,кражби,измами и рекети. Нито един сектор не е процъвтяващ като се започне от транспорта, земеделието, инфраструктура с некачествени пътища и се стигне до лошо образование и слаба медицина.Да не говорим, че не са въвели нито една съвременна технология за опазването на Земята каквито има в Гърция и в другите Европейски страни. Освен да заменят печки с климатици и да ограничават движението на коли в центровете нищо друго не правят. Имитират , че работят. С нищо не могат да се справят заради некадърност и корупция. Дори с водната криза пак поради същите причини хората в половин България или нямат чиста вода или имат замърсена вода с уран и цялата Менделеева таблица. Побъркаха народа, за това той излезе гневен по площадите.

    Коментиран от #11, #12, #13, #49

    10:41 06.12.2025

  • 2 450 евро чисто замразени 5 години

    20 12 Отговор
    ОТПАДА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ЗА 1 МИЛИОН РОБИ от догодина. 450 евро след удръжките и това е. Такъв е НОВИЯ бюджета на мафията.
    ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА
    Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ на МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА която е предвидено да не се увеличава близките 5 ГОДИНИ.
    ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби.
    ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    Коментиран от #14, #47

    10:43 06.12.2025

  • 3 Сещам се

    26 8 Отговор
    за "Лъжливото овчарче " ! Кой вярва на доказали се лъжци и крадци ?

    Коментиран от #18, #20

    10:44 06.12.2025

  • 4 Фен

    21 11 Отговор
    Комплексираният Радев ви довлече и издигна. И вие натикахте държавата в тинята. Без шанс за измъкване. Чакат ни десет отвратителни години.

    10:50 06.12.2025

  • 5 Ост

    16 7 Отговор
    Всички сте маскари без исклучение.фани единия опа...ни другия

    Коментиран от #19

    10:51 06.12.2025

  • 6 Четѝ бе, Денков, четѝ!

    19 4 Отговор
    Събота, неделя, понеделник - три дена имаш да го прочетеш този проектобюджет. Намира се на сайта на финансовото министерство, Начало - Бюджет - Бюджетна процедура 2026.

    10:53 06.12.2025

  • 7 оня с коня

    16 3 Отговор
    Денков се възмущава че Управляващите нямат Доверие на ПП/ДБ,която партия им иска оставката като уточнява че с Доверие или без,със Бюджет или без,Оставката трябва да бъде подадена.И тук възниква въпроса:НЕ СЕ ЛИ ПРИТЕСНЯВА Денков и Партията му че въпреки организираните Протести Правителството не подаде Оставка,т.е. ще загубят Доверието на Протестиращите?

    10:55 06.12.2025

  • 8 докере

    7 12 Отговор
    Шампоан, не те ли е срам бре гнида??? ГЕРБ, ПП и ДБ педофили, ДПС - Шишко със мажоретките ви от ИТН и БСП, с парите на бедните и ограбени българи, със парите ни хранихте бандера фашистите на Зеленски и ограбихте България. Милиарди пари прахосахте и вместо да дадете на докараните до бедност българи, хранихте бандера фашистите. Как не ви е срам??? Заробихте България с милиарди заеми и убихте всеки бизнес, а си раздавате и бонуси че сте некадърници. Как не те е срам съсел. Със Шишко и Винету си пишете ЕСМ си, а пред хората тятър играете. Слава на Господ Иисус Христос българите не искат повече разбойници. Оставка и избори но без измами. Оставка.

    Коментиран от #35, #40

    10:55 06.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 триенето

    3 4 Отговор
    на хорското мнение и критика нищо не променя - то си съществува и се развива въпреки такива като вас

    11:01 06.12.2025

  • 11 Що ме лъжеш?

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Точно в икономиката нищо не можеш да скриеш, защото всичко е на пазара, на европейския пазар. Банките не се отчитат на БНБ, а на ЕЦБ. Инвеститорите не са от категорията на Мурат бей от Къркларели, а Райнметал от Германия. Обществените поръчки не са в касата на шефа, а на сайта на Агенцията по обществени поръчки. А заради липсващите, според теб, технологии за опазване на земята си бракувах старата кола и сега чакам плъгин хибрид. Ходи да лъжеш в някое село, дето са чували само ходжата.

    11:02 06.12.2025

  • 12 Промяна

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    ГОСПОЖОООООООООО ТОВА Е КОНСТАТИРАНО ОТ ЕВРОПА ГОСПОЖООООООО ЛЪЖЦИ ПЛАТЕНИ САБОТЬОРИ СТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СТЕ НАЕТИ СТЕ ОТ МАФИОТИГИ ЧЕРЕПИ И ОНЕЗИ КОИТО И ЗАКРИХА ДЕЛАТА ОТ СПЕЦ СЪД

    11:03 06.12.2025

  • 13 Промяна

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    ТАЗИ Е НАЕТА ПЛАТЕНА МЕТЕЖНИЧКА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЗАЩО НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ПЛАТЕНИ НАЕТИ ПОСТОЯННИ ТУК СЕ ВИХРЯТ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    11:05 06.12.2025

  • 14 Промяна

    9 10 Отговор

    До коментар #2 от "450 евро чисто замразени 5 години":

    Я ГЛЕДАЙ ЧЕРЕПНИТЕ МАФИОТИ ИСКАТ ДА ПРЕВЗЕМАТ ВЛАСТТА С ПРЕВРАТ ПОСТОЯННИ ПЛАТЕНИ ЗАКОНИ ЗА ТЕЗИ НЯМА ЯВНО

    11:06 06.12.2025

  • 15 ДЕНКОВ НЕ СЪМ ВИДЯЛ

    12 6 Отговор
    ДРУГ ОСВЕН ПП/ДБ ДА ЛЪЖЕ ТАКА ГРОЗНО.НЕ ЗНАМ ЗАЩО СИ МИСЛИТЕ ЧЕ САМО ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ТРОШИТЕ ПО ТОЯ НАЧИН.ВИЕ СТЕ ЕДИН ЛЪЖЕЦ.

    11:08 06.12.2025

  • 16 Хе!

    9 5 Отговор
    Ей, Аадемик! Когато те обвиниха, че с призивите за радикализация си допринесъл за вандалските прояви, ти що не зададе въпрос към Митов, дали с призива си полицията да бие здраво, Депутат Дилов не допринася за полицейско насилие над нещастни, протестиращи хорица!? Питай, бе! Питай, а не мигай като в трици!!!

    11:08 06.12.2025

  • 17 А къде миг два три

    5 2 Отговор
    Този каква алтернатива предлага? Да сменим противните шишаци и противни смотаняци?

    11:10 06.12.2025

  • 18 Промяна

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Сещам се":

    СЕЩАМ СЕ ЗА ПОСТОЯННИ ПЛАТЕНИ ТУК КОИТО ЛЪЖАТ

    Коментиран от #21

    11:10 06.12.2025

  • 19 Ами,

    9 9 Отговор

    До коментар #5 от "Ост":

    Асен Василев не е маскара! Може спокойно да се нагоди кам мафиотите и осребрява уменията си, а не да се бие с мафията, да му изключват микрофоните и запенени от злоба да го гонят от заседанието и викат спешна помощ! Заради него излязоха толкова хора, защото виждат, че е искрен в действията си! Не като ИТН! Свряха се уютно в Шайката и кротуват!

    Коментиран от #23, #26

    11:12 06.12.2025

  • 20 Бих

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сещам се":

    дпълнил, и неможачи.

    11:16 06.12.2025

  • 21 Дориана

    5 6 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    Чувството на нетърпимост към управленското нахалство става драматично. Заводите на чуждите инвеститори затварят и се изнасят от България заради ширещата се корупция,кражби,измами и рекети. За да тръгне България нагоре , за да се изчисти от олигарси, корупция и мафия трябва Борисов и Пеевски да излязат от Парламента и властта. Няма друго спасение за България .

    Коментиран от #29, #33

    11:20 06.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Промяна

    8 6 Отговор

    До коментар #19 от "Ами,":

    ВАСИЛЕВ ОБРА ВСИЧКО КАКВОТО МОЖА ОТ БЮДЖЕТА РАЗДАДЕ ГО НА СВОИ И ТЕГЛИ ЗАЕМИ ПОСТОЯННО ВАСИЛЕВ ОСЪДЕН ИЗМАМНИК ЗА МИЛИОНИ ОТ СВОИ СЪДРУЖНИЦИ Е АЛА БАЛАТА И СВЪРШИ НА ТЕЗИ

    11:21 06.12.2025

  • 24 Промяна

    2 1 Отговор
    ТАЗИ СУТРИН БОРИСОВ МЕ УВАЖИ ДВА ПЪТИ
    ХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #37

    11:22 06.12.2025

  • 25 Куку

    4 1 Отговор
    Аз много вервам на теб, нищо че и ти се окъка целият.

    11:24 06.12.2025

  • 26 Дориана

    5 7 Отговор

    До коментар #19 от "Ами,":

    Да точно така Асен Василев е един от малкото качествени политици в България. Делян Добрев и Теменужка Петкова са поне три стъпала по- ниско от него. Нямат неговия капацитет и интелект за това злобеят срещу него, а Делян Добрев ще бъде отново осъден от Асен Василев.

    Коментиран от #32, #38

    11:25 06.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 джак

    10 2 Отговор
    Забележително е че вече не си академик, но като те слуша човек може би си добил представа за истинската си същност БАКАЛИН ДЕНКОВ звучи много точно като ти прочете човек статийката и жалкия плач че са те изхвърлили от бакалийката и не те допускат до тефтерите Доколкото СИ СПОМНЯМ ГЕРБ ви каниха с двете партии да направите твърда коалиция, но вие се дръпнахте защото киро простото ви раздаваше шамари в стайчето а некои заставяше да подправят подписи убедително през парапетите

    11:27 06.12.2025

  • 29 Промяна

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Дориана":

    ОБЩИ ЛЪЖИ ЗА НЕВЕЖИ ГОСПОЖО НЯМА КАК МЕН ДА ИЗЛЪЖЕШ ЧЕРЕП И ОСТАНАЛИТЕ ОЛИГАРСИ СА ЗАД МЕТЕЖИТЕ АЗ ИСКАМ РАБОТЕЩО ПРАВИТЕЛСТВО А ВАШИТЕ КЛЕВЕТИ ВРЕДЯТ НА БЪЛГАРИЯ ШАРЛАТАНИ СТЕ С ЕДНА КАРУЦА СТЕ ДЕПУТАТИ АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ

    11:27 06.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Анджо

    6 1 Отговор
    Какво написах толкова че не пускате коментара? Да написах ,че тия са прости учени.

    11:29 06.12.2025

  • 32 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Дориана":

    Я ти не спираш да обиждаш ниско интелигентно си клевети обиди грозни лъжи срещу личности и държавата ни само от теб тук постоянно НЯМАШ нищо съществено

    11:30 06.12.2025

  • 33 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Дориана":

    Я ВИЖТЕ СПАСИТЕЛКАТА ТИ МАЙ НЕЩО СИ СЕ САМОЗАБРАВИЛА КОЙ ТИ ИСКА ТВОИТЕ БРЪТВЕЖИ СПАСИТЕЛКООООО НАХАЛНА НАГЛА ЛЪЖКИНЯ СИ БЕЗ ГРАМ МОРАЛ СИ ШАРЛАТАНКА ВЕЧЕ ТИ КАЗАХ ЛЪЖИ НЕВЕЖИТЕ ВИДЯХ ЧЕ ИМА МНОГО И ОСТАНАХ ИЗУМЕН

    11:32 06.12.2025

  • 34 Анджо

    3 0 Отговор
    Всеки ден ни ги представяте и как ни оплюват културно тия и то целият народ.

    11:32 06.12.2025

  • 35 6666

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "докере":

    Скрий се,бееее.

    11:33 06.12.2025

  • 36 Анджо

    7 2 Отговор
    Много са се наежили, но народа ги видя що за стока са. Подаде оставка а Борисов му каза не бързай. Обаче какви изисквания имаха, само премиера се сменява и министерствата остават на ПП и ДБ въпреки ,че имаше министерства със слабо представяне. Тоя академик защо не си гледа химията , а е тръгнал да ни лъже . Тоя Рашков беше много запален, а сега не сме му чули гласчето отдавна, защо ли?защото действа вече на тъмно и това го видяхме вече в Пазарджик. Ако има умни Българи нека ги връщат на власт тия умни и некадърни.

    11:34 06.12.2025

  • 37 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    ДА МОЖЕ ЧОВЕКЪТ УВАЖАВА МЕ А ВИЕ КАТО СТЕ САМИ НАМЕРЕ СИ НЯКОЙ И ВИЕ ДА ВИ УВАЖАВА ХАХАХАХАХАХА

    11:34 06.12.2025

  • 38 Ами,

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дориана":

    както каза Иржи Менцел, в някои приятелски демокрации управляват бростаците! Просто са повече и по нагли! Аз не мога да искам тези наглеци да изчезнат съвсем, не съм унищожител като тях, но ако има начин да ни отделят под управлението на Асен Василев, а те да се съберат с елктората си и Новото начало и да се радват един на друг колкото желаят, а Теменужка да им плаща!

    11:34 06.12.2025

  • 39 Европейца

    3 0 Отговор
    А мерси! Вие веднъж вече ни наказахте

    11:36 06.12.2025

  • 40 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "докере":

    Какво бандери в случая? Тези хора по рождение са корумпирани, по бащина и по майчина линия. България не е освободена от пипалата на съветските служби в България. Всичко е непокътнато. Децата им седнаха на техните места, те държат институции, съд, прокуратура, адвокатски колегии. Всичко е в техните ръце. Икономиката, политиката, правото. На общинско ниво работят заедно. Те не са спирали да крадат. Какъв бандерол, какъв лев, какво евро?

    11:36 06.12.2025

  • 41 Дата

    0 3 Отговор
    За кога са протестите, за сряда ли?

    Коментиран от #46

    11:37 06.12.2025

  • 42 Хе!

    0 4 Отговор
    Два толупа са затлачили Обществото! Росен Желязков ако не може да се отърве от тях, по добре да подава оставка веднагически! А тези се изложиха, чрез Сглобка, премахване ПСА и безумна подкрепа за режима в Киев! Те и Герб са атлантици, но не махнаха Паметника, уж подкперят декларативно Киев, но веднага подкрепиха Плана на Тръмп, който признава на Русия земите на Крим, Донбас и Днепър!

    11:41 06.12.2025

  • 43 Асен

    0 3 Отговор
    Не така бе Денков сега Боко ще излезе и ще каже дежурната си реплика че ще се счупи държавата без него.

    11:51 06.12.2025

  • 44 Д.Енков

    2 0 Отговор
    Това управление е твърде нормално, затова трябва да бъде наказано !

    11:58 06.12.2025

  • 45 така е

    1 0 Отговор
    Никой няма право да диктува условия чрез улицата. Бийте Пеевски и Борисов на избори и си налагайте политиките.

    12:00 06.12.2025

  • 46 СРЯДА

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Дата":

    Е КЪСНО.
    ОЩЕ В ПОНЕДЕЛНИК.

    12:04 06.12.2025

  • 47 Ник

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "450 евро чисто замразени 5 години":

    За да си на минимална и да ревеш по коментарите има два варианта. Или си много смотан и без никакво образование и умения или някой пишман работодател те осигурява на 4 часа, както правят 90% от тях, за което после ще ревеш, че не ти стига пенсията.

    12:08 06.12.2025

  • 48 О С Т А В К А!

    0 0 Отговор
    И ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА!

    12:08 06.12.2025

  • 49 Пак 2

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Г-жо , нещо не сте разбрали, доклада не е на Росен Желязков, язък за писането

    12:09 06.12.2025

  • 50 НИКИ ТРЯБВА ДА ПЪТУВА

    0 0 Отговор
    И ти трябва да бъдеш изметен от политиката. Само Желязков е по-слаб премиер от тебе.

    12:12 06.12.2025

