На прохода Шипка заваля сняг

Сняг заваля на прохода Шипка в късния следобед. Около 3 см е падналото снежно покритие. Снегопочистващите фирми започнаха опесъчаване на пътното платно.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
24 Декември, 2025 18:20 729 18
Сняг заваля на прохода Шипка в късния следобед. Около 3 см е падналото снежно покритие. Снегопочистващите фирми започнаха опесъчаване на пътното платно.
Подобни новини
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #11
18:23 24.12.2025
2 007 /агент/
18:24 24.12.2025
3 Коня Солтуклиева
Проф. Рачев е в шок!
18:28 24.12.2025
4 Пропусна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":да допълни източника на информацията, а именно - агенция "КеnеFейк"...
Коментиран от #6
18:28 24.12.2025
5 Др.Тодор Живков 🇧🇬
18:30 24.12.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Пропусна":Всеки ден имаше клипове на смелите българи на Гурково срещу ордите еничари на ДПС.Водеха неравна битка но победиха.
Коментиран от #8, #9
18:36 24.12.2025
7 бай Даньо
18:37 24.12.2025
8 Ей кафеджия
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Колко струва днес една пица? Бутна ли цените скъперническата ти душица?
Коментиран от #13
18:38 24.12.2025
9 бай Даньо
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Кой е следващия протест, измислил ли си го? И на теб не ти е лесно брато да протестираш в тая държава където заплатите растат с 15% на година ....
18:39 24.12.2025
10 Опааа
18:40 24.12.2025
11 Опааа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":МалоУ мници!
18:41 24.12.2025
12 Опааа
18:43 24.12.2025
13 И той
До коментар #8 от "Ей кафеджия":не знае колко струват... Държи под аренда весето на Централна...
18:45 24.12.2025
14 Нека
18:50 24.12.2025
15 Факт
19:33 24.12.2025
16 В.Левски
19:34 24.12.2025
17 Жорж
19:35 24.12.2025
18 Сзо
19:53 24.12.2025