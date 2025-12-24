Новини
България »
На прохода Шипка заваля сняг

24 Декември, 2025 18:20 729 18

  • шипка-
  • сняг

Натрупала е 3-сантиметрова снежна покривка

На прохода Шипка заваля сняг - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сняг заваля на прохода Шипка в късния следобед. Около 3 см е падналото снежно покритие. Снегопочистващите фирми започнаха опесъчаване на пътното платно.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    Палатковият лагер от Гурково се прибра след победата.Един месец Гурково беше новата Шипка докато падна правителството.

    Коментиран от #4, #11

    18:23 24.12.2025

  • 2 007 /агент/

    4 3 Отговор
    Зимата пак дойде по-рано и пак без да ни предупреди...

    18:24 24.12.2025

  • 3 Коня Солтуклиева

    3 4 Отговор
    Посред зима?!
    Проф. Рачев е в шок!

    18:28 24.12.2025

  • 4 Пропусна

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    да допълни източника на информацията, а именно - агенция "КеnеFейк"...

    Коментиран от #6

    18:28 24.12.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    И тази година пак ни изненада !!

    18:30 24.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пропусна":

    Всеки ден имаше клипове на смелите българи на Гурково срещу ордите еничари на ДПС.Водеха неравна битка но победиха.

    Коментиран от #8, #9

    18:36 24.12.2025

  • 7 бай Даньо

    2 1 Отговор
    Че това новина ли е бе фитkите. Новина е ако не завали сняг на Шипка....

    18:37 24.12.2025

  • 8 Ей кафеджия

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Колко струва днес една пица? Бутна ли цените скъперническата ти душица?

    Коментиран от #13

    18:38 24.12.2025

  • 9 бай Даньо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Кой е следващия протест, измислил ли си го? И на теб не ти е лесно брато да протестираш в тая държава където заплатите растат с 15% на година ....

    18:39 24.12.2025

  • 10 Опааа

    4 0 Отговор
    Ужас! 3 см.! А ве мисиркиииии! Зима е! Как може да пишете за 3 см.сняг???

    18:40 24.12.2025

  • 11 Опааа

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    МалоУ мници!

    18:41 24.12.2025

  • 12 Опааа

    3 0 Отговор
    Ингилизоваааааа! Мисиркоооо! Колко пари взе за тези 4 изречения? Ненужно публикувани посред зима!

    18:43 24.12.2025

  • 13 И той

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ей кафеджия":

    не знае колко струват... Държи под аренда весето на Централна...

    18:45 24.12.2025

  • 14 Нека

    3 1 Отговор
    трупа !

    18:50 24.12.2025

  • 15 Факт

    0 0 Отговор
    Вероятно ще има сняг над 1000 м висина. Като спре дъжда ще стане по-спедено.

    19:33 24.12.2025

  • 16 В.Левски

    0 0 Отговор
    Интригантът следва по петите да разваля каквото правим!

    19:34 24.12.2025

  • 17 Жорж

    0 0 Отговор
    Много смешно. Това сняг ли е - 1см. А и сякаш е зима, а зимата се очаква да има сняг а не плаж на Черно море.

    19:35 24.12.2025

  • 18 Сзо

    0 0 Отговор
    Зимата пак ни изненадА. Все пак е само края на декември...

    19:53 24.12.2025

