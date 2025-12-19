Новини
Засилен контрол и ограничения по пътищата около коледно-новогодишните празници

19 Декември, 2025 10:23 464 4

  • контрол-
  • пътища-
  • празници

Очаква се трафикът да бъде най-интензивен на 23 и 24 декември

Засилен контрол и ограничения по пътищата около коледно-новогодишните празници - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Месец декември е сред най-натоварените по отношение на пътното движение в страната, поради което органите на реда и институциите са предприели редица мерки за повишаване на безопасността. Това съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков пред Нова ТВ.

По думите му от началото на седмицата се провеждат интензивни проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества от водачите. Само за последните четири–пет дни са установени над 150 случая, свързани с шофиране след употреба на алкохол или наркотици.

„Очакванията ни са за сериозно натоварване на пътния трафик по време на коледно-новогодишните празници, затова мерките започват още от днес“, заяви Близнаков. Той уточни, че МВР работи в тясно сътрудничество с Агенция „Пътна инфраструктура“, като се планират ограничения на тежкотоварното движение, както и допълнителни действия за осигуряване на безопасността в търговските центрове и на изходите на страната.

Той добави, че въпреки засиленото движение, статистиката за пътнотранспортните произшествия дава основание за умерен оптимизъм. От началото на годината се отчита намаление на тежките катастрофи в сравнение със същия период на миналата година. Броят на ранените е по-малък с около 10%, а загиналите са с 22 души по-малко.

От отдел „Пътна полиция“ към СДВР съобщиха, че са предприети мерки за извеждане на допълнителни екипи по входно-изходните артерии на София. Засилен контрол ще има и в районите на големите търговски центрове. Към момента трафикът в столицата е нормален, но се очаква да се засили още днес, като най-интензивно движение се прогнозира на 23 и 24 декември.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха, че са въведени ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона. Забрани ще действат на 23 и 30 декември в часовия диапазон от 12:00 до 20:00 часа по всички автомагистрали в страната. На 4 януари ще бъде въведена забрана за движение на камиони в посока София. В района на автомагистрала „Струма“ край Симитли в посока Кулата ще бъдат осигурени две ленти за движение с цел облекчаване на трафика.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КАТ аванта

    3 0 Отговор
    Вие сте Дядо Коледа, хо хо хо

    10:27 19.12.2025

  • 2 старата песен преди празници

    3 0 Отговор
    мижи да те лажем

    смешни истории с криещи се заптиета
    а джигитите си джиткат и не плащат глоби

    10:30 19.12.2025

  • 3 Сзо

    3 0 Отговор
    Вдигнаха им заплатите, а пък не ги оставят да си ги харчат....

    10:37 19.12.2025

  • 4 оня с коня

    2 0 Отговор
    така й не се разбира защо ги спират тия камиони? че тя икономика без камиони не върви бе ахмаци от къде ще ви дойдат заплатите дето нищо не произвеждате?

    10:46 19.12.2025

