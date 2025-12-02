Новини
България »
Кабинетът предлага оттегляне на бюджета

Кабинетът предлага оттегляне на бюджета

2 Декември, 2025 11:09 3 377 75

  • бюджет 2026-
  • правителство-
  • нс

Ще се стигне вероятно до активиране на удължителния закон

Кабинетът предлага оттегляне на бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството предлага на Народното събрание оттегляне на Бюджет 2026 след като процедурата по приемането му беше поставена на пауза заради масовото недоволство от параметрите му и многохилядните протести из цялата страна, съобщи Нова тв. На 26 ноември и на 1 декември десетки хиляди граждани излязоха по улиците, за да изразят негодуванието си от управлението и първата план-сметка в евро.

След замразяването на бюджетната процедура диалогът бе подновен - социалните партньори - работодателски организации и синдикати, започнаха нови разговори с властта. Техни представители бяха на среща в централата на ГЕРБ, а след това и във финансовото ведомство.

Правителството обаче на практика не може да изтегли бюджета, защото той е гласуван на първо четене в пленарна зала, а малките фискални рамки - на ДОО и НЗОК - и на второ четене в Бюджетна комисия.

В такъв случай правилникът повелява гласуване на Народното събрание. Вносителят на законопроекта може да го оттегли до започване на първото гласуване, а след това – само с решение на парламента.

Плановете на управляващите бяха процедурата да започне отначало с нови сметки за приходи и разходи и нови преговори. Според премиера всичко това можеше да се случи през декември, за да влезе бюджетът в сила от 1 януари. Сега обаче ще бъде съставен нова фискална рамка, което почти сигурно значи, че ще се стигне до активиране на удължителния закон за бюджета.

Припомняме, че на 20 ноември бюджетите бяха приети на първо четене. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 4 дни. Параметрите в бюджета на НОИ бяха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. А на 21 ноември депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г. след 5 часа в пленарната зала.

В план-сметката се предвиждаше приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите - 55,09 млрд. евро. Очакваше се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата да стане 620 евро. С 2% се увеличаваше вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качваше от 5 на 10 на сто. Последните два параметъра щяха да бъдат променени, според лидера на ГЕРБ.

Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 3 дни. Параметрите в бюджета предизвикаха масово недоволство, което изкара хиляди на протест в няколко града.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 60 Отговор
    Възраждане носят бюджет в USD от гастрола в Щатско.

    Коментиран от #24

    11:13 02.12.2025

  • 2 Ужасяващо е

    59 3 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    Коментиран от #37

    11:13 02.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дориана

    41 5 Отговор
    вреди за България.
    "Когато па, когато па, когато падне Пеевски" се превръща в нещо като неофициален химн на протестите. От протест срещу бюджета стана ясно, че това е протест срещу Пеевски и срещу Борисов. Единият е изобразяван масово в страната като розова свиня, а другият като тиква. Карикатурите са много обидни и с много ясно подчертаване на протестите, че хората не желаят да бъдат управлявани от тях. Това обобщение направи след снощните многохилядни протести водещият на сутрешния блок на Нова тв Виктор Николаев. Браво, много точно казано! На протеста народа каза на Борисов и Пеевски- „ Няма да допуснем корумпирани политици да управляват съдбата на България. Оставка е предсрочни избори!

    Коментиран от #75

    11:14 02.12.2025

  • 5 Мисира

    40 3 Отговор
    Занимавайте си заедно с бюджета минимум с 200!!!

    11:14 02.12.2025

  • 6 Губене на време и протакане. Оставка.

    48 1 Отговор
    Доказано безполезни за българските граждани , даже вредни.

    11:15 02.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    40 7 Отговор
    Снощи децата пребиха елитните еничари на Шиши.Бойко и Делян са в шок.

    Коментиран от #59

    11:15 02.12.2025

  • 8 смешници НИЕ ИСКАМЕ ДА ВИ НЯМА

    49 0 Отговор
    Кабинетът предлага оттегляне на бюджета

    11:16 02.12.2025

  • 9 Истината

    49 1 Отговор
    Кабинетът да си подаде оставката, свърши вече тая с бюджета. Имахте време подиграхте се с цяла България!

    Коментиран от #34

    11:16 02.12.2025

  • 10 Ангелогласний

    41 1 Отговор
    Късно е чадо.
    Оставка!

    11:16 02.12.2025

  • 11 референдум

    39 2 Отговор
    Абсолютно недостатъчно .Правата на хората са потъпкани от забранения референдум .Само България не е провела референдум за еврото . Нямаме ли права на територията .Защо Полша може , а ние да не можем .Какво ви става бе , забравихте ли , че запалатите ви идват от обруления народ ?

    11:17 02.12.2025

  • 12 ХАХАХАХА

    26 0 Отговор
    КАБИНЕТА ПРЕДЛАГА А НЕ РЕШИ ДА ОТТЕГЛИ БЮДЖЕТА

    11:17 02.12.2025

  • 13 СТОТИЦИ ХИЛЯДИ

    36 1 Отговор
    Защо лъжете че са десетки хиляди, над 200 000 са протестиращите

    Коментиран от #29

    11:17 02.12.2025

  • 14 Цвете

    25 0 Отговор
    НЯМА КАКВО ДА УМУВАТЕ, А ЗАПОЧНЕТЕ ВСИЧКО ОТ НАЧАЛОТО. НЯМА ДА ВИ СЕ РАЗМИНЕ, АКО ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА ШИКАЛКАВИТЕ. ДЕЙСТВАЙТЕ ВСИЧКИ ЗАЕДНО, ЗА ДА СЕ ВИДИ КАЧЕСТВЕН РЕЗУЛТАТ. НА ПРАГА НА ВЕЧЕ ВЛИЗАЩОТО ЕВРО, МАШИНАЦИИТЕ ВИ, ЩЕ СЕ ГЛЕДАТ ПОД ЛУПА. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬👍🍀

    11:18 02.12.2025

  • 15 народа

    33 1 Отговор
    Аз пък мисля , народа да ти конфискува водопада и да го направи детска болница .Няма да ти дадем право на мнение , както ти не ни пусна референдума .

    11:18 02.12.2025

  • 16 Независим

    27 1 Отговор
    Браво първо бюджета а след това и целият МС.

    11:19 02.12.2025

  • 17 Павел пенев

    34 1 Отговор
    Оттегляне на бюджета и оставка на премиера Хаяши с неговите гнусни нищожества.

    11:19 02.12.2025

  • 18 БАЙ ДОНЧО

    31 1 Отговор
    Народа ги плюе те мислят че дъжд вали. Оставка!!!

    11:20 02.12.2025

  • 19 оттегляне на бюджета

    33 1 Отговор
    Трябва да е с оттегляне на правителството. Без бюджет в 2026 е грабеж на хората и да ни го пише ЕЦБ

    11:20 02.12.2025

  • 20 Корумпирани бандити

    27 0 Отговор
    Пипнете парите на мафията! Пипнете сивите пари на мафията и на хотелиерите! От там ще дойдат много пари. Пипнете фашите пари, защото вие сте част от мафията!

    11:20 02.12.2025

  • 21 страшо нагли крадци

    27 0 Отговор
    В предният бюджет щеше да правят магистралата около София - 8 км. за 2.1 милиарда лв.

    11:20 02.12.2025

  • 22 Цвете

    16 0 Отговор
    НЯМА КАКВО ДА УМУВАТЕ, А ЗАПОЧНЕТЕ ВСИЧКО ОТ НАЧАЛОТО. НЯМА ДА ВИ СЕ РАЗМИНЕ, АКО ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА ШИКАЛКАВИТЕ. ДЕЙСТВАЙТЕ ВСИЧКИ ЗАЕДНО, ЗА ДА СЕ ВИДИ КАЧЕСТВЕН РЕЗУЛТАТ. НА ПРАГА НА ВЕЧЕ ВЛИЗАЩОТО ЕВРО, МАШИНАЦИИТЕ ВИ, ЩЕ СЕ ГЛЕДАТ ПОД ЛУПА. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬👍🍀

    11:20 02.12.2025

  • 23 некерман

    28 0 Отговор
    Чакайте да ви питам нещо .Главната буква днес вози ли се на бронирана кола от нашите данъци ? Ако ДА ,значи протеста не е успешен .

    11:20 02.12.2025

  • 24 Механик

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Обикновено ти слагаха плюсове, нали?

    11:22 02.12.2025

  • 25 Цвете

    13 1 Отговор
    НЯМА КАКВО ДА УМУВАТЕ, А ЗАПОЧНЕТЕ ВСИЧКО ОТ НАЧАЛОТО. НЯМА ДА ВИ СЕ РАЗМИНЕ, АКО ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА ШИКАЛКАВИТЕ. ДЕЙСТВАЙТЕ ВСИЧКИ ЗАЕДНО, ЗА ДА СЕ ВИДИ КАЧЕСТВЕН РЕЗУЛТАТ. НА ПРАГА НА ВЕЧЕ ВЛИЗАЩОТО ЕВРО, МАШИНАЦИИТЕ ВИ, ЩЕ СЕ ГЛЕДАТ ПОД ЛУПА. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬👍🍀

    11:22 02.12.2025

  • 26 Значи влизаме в Еврозоната

    12 1 Отговор
    Дори без минималната работна заплата да достигне и 620 евро...

    Коментиран от #36

    11:22 02.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Поне още 300 000 щяха да излязат.

    21 1 Отговор

    До коментар #13 от "СТОТИЦИ ХИЛЯДИ":

    Ако Тиквата беше проявил насилие и погроми над протестиращите

    Коментиран от #60

    11:24 02.12.2025

  • 30 Хаха

    22 0 Отговор
    Тия кратунк.вци не разбраха ли, че никой не го интересува бюджета, а искат тяхната моментална оставка! Както и Д. ПееФски и булката му Боко никога, ама никога повече да не се кандидатират за депутати, да изчезнат завинаги от медиите и да не си показват муцуните от коч.ната и зайчарника...
    Довечера май ще им го "напомнят" протестиращите, ако продължават да се правят на аулави...

    Коментиран от #38

    11:24 02.12.2025

  • 31 референдум

    18 3 Отговор
    Ако не искат барикади и палаткови лагери , трябва да пуснат регферендума .

    Коментиран от #67

    11:25 02.12.2025

  • 32 Точка

    19 1 Отговор

    До коментар #3 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":

    Оставка на некомпетентните незнаячи и неможачи, на които ментори са им такива, като Ал. Томов. Тия министери и заместниците им не са работили никога нищо, хабер си нямат от понятие горките.

    11:25 02.12.2025

  • 33 Мръсният номер отново е осъществен

    18 0 Отговор
    Със старият бюджет да влезем в новата година. Очакваше се от тези нищожества впрочем.

    11:25 02.12.2025

  • 34 Десислав Тотински

    1 19 Отговор

    До коментар #9 от "Истината":

    Бюджетът се изтегля за преразглеждане. Правителството остава. Изяж се от яд, метежник

    11:25 02.12.2025

  • 35 ООрана държава

    15 1 Отговор
    Оттегляте се и вие и да ходим на избори, нали другите били неможачи, видяхме ви вие колко можете, аре беж

    11:25 02.12.2025

  • 36 Защо

    6 12 Отговор

    До коментар #26 от "Значи влизаме в Еврозоната":

    Защо не се сърди ще, когато ти ги даваха 320 евро? И преди? Левът по закон е обвързан с еврото от години! Къде беше досега, защото и преди ти е била толкова пари, 320 евро. Търси си парите от онези, които изнасяха в чувалчета и си зареждаха чекмеджетата за да купуват апартаменти и хотели. Къде беше досега. Манипулираха те с протести срещу еврото. Обаче точно еврото ще осветли цялата пародия в която се намира икономическата среда на България. Средата на селяндурите бизнесмени ограбващи инукриващи къде каквото може. Срещу тях протестираше ли? Срещу Тошков, които карат скъпи коли и гонят децата ти от държавата. Срещу тях протестираше ли?

    11:27 02.12.2025

  • 37 ИСТИНАТА

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ужасяващо е":

    Не съм провокатор, а протестиращ гражданин! Срещу Мафия не се бори с усмивки и прегръдки, нали?

    11:28 02.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ако няма бюджет

    15 0 Отговор
    Като в САЩ трябва да бъдат спрени всички бюджетни плащания докато има такъв. Никакви такива мушенгии не трябва да се допускат с удължаване на стария . Да се спрат плащанията и народа да ги отвее ако не го гласуват в най кратък срок.

    11:28 02.12.2025

  • 40 жйаиед

    11 0 Отговор
    Водопад, кога ще те арестува КПК??? Кога Съд и Прокуратура ще проверят 55 милиона лева от ХЕМУС още през 2020 г са изтеглени в чували и сакове на каса и са изчезнали към Банкя??? Кога жандармерията ще блокира Банкя и ще иземе материалите по делото за Винету??? За Корупция на цяла България ни пуснахте филма в село Неофит Рилски как арестувате Величие и Ивелин Михайлов, дето няма 1 лев държавни пари и 1 ден държавна служба, а за милиардите ограбени от ГЕРБ и приятели, КПК, ДАНС, Съд и Прокуратура казват че е неизвестен извършител??? И парите ги няма и виновни няма??? Днес преди заседанието взе ли си един водопад за да не миришеш на корупция, това ни кажи ГЕРБ айдук??? Слава на Господ Иисус Христос,изтегляте бюджета на грабежа. 2 милиарда за 8 км. път??? Да плати чистачката, а Шишко да излети с Фалкона до Дубай???

    11:29 02.12.2025

  • 41 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    12 0 Отговор
    Роско костинбродски не е ли в Италия?!
    Водопада как е?

    11:30 02.12.2025

  • 42 Някой

    14 0 Отговор
    Надуха пари в държавната администрация, за да си купят подкрепа. За тази година 18 милиарда лева заеми, а за следващата предвидени в бюджета 20-21 милиарда лева заеми.
    Трябва да се премахне всичко с математически средната работна заплата. Тя е нереална, тъй като крайности я изменят. И когато свързани като минимална, на учители, депутати се дигнат спрямо нея, то се изменя и средната и пак изисква дигане и така навързано и инфлация.
    Трябва да се взима заплатата на човека по средата в частният сектор. И толкова да бъде средната работна заплата в държавният сектор. Един вид частният сектор индиректно да определя заплатите им. После на коефициенти вътрешно разпределение, но всички заплати сумирани делено на броя хора, да връщат заплатата на човека по средата в частния сектор. Споровете да са за коефициенти и като едни вземат повече, другите ще взимат по-малко. Отделно да има лимит като процент от работещите за държавният сектор.
    За разбира, нека хора получават 100, 200, 300, 400, 99000 (без значение на валута - мерни единици). То средно математическата е 20000, но човека по средата взима 300. Отделно минималната става 10000 (наполовина от средно математическата), от където се изменя на 10000, 10000, 10000, 10000, 99000 или средно математическа 27800. От където се изисква минималната да е 13900. Което пък при 13900, 13900, 13900, 13900, 99000 изисква следващото увеличение. Точно заради това е глупаво. Докато ако дори само обвързано с човека по средата, то ням

    Коментиран от #45

    11:31 02.12.2025

  • 43 възможно е и това

    4 5 Отговор
    Чета тук някакви поредни глупости за протести, гражданско общество, събуждане и т.н. Да бе, да. А къде бяха преди десетина дни??? Как така изведнъж стана всичко и се пробудиха. Един добре подготвен и режисиран сценарии до последната подробност. Никой не иска да управлява след Нова година, защото ще е ад - яко поскъпване за пореден път заради еврото, инфлация, натиск от Урсула да ни набута във война, мизерия, протести. Явно ще има пак някакви измислени служебни кабинети, преговори, бля-бля и т.н. докато пяната отмине и пак яхнат народа.

    11:31 02.12.2025

  • 44 оставка на бандата на хаяшито

    14 0 Отговор
    Кви бюджети....Оставка бре мафиоти!Не не ви щем !Дошли сте с фалшификация на избори.Незаконни сте..Окупирали сте цялата държава със свои герберски слуги и грабите,грабите,грабите.

    11:31 02.12.2025

  • 45 Някой

    7 0 Отговор

    До коментар #42 от "Някой":

    Реже дълги коментари. Продължението:
    Докато ако дори само обвързано с човека по средата, то няма да се измени. Такива навързвания със средната математическа заплата са и за учители, депутати и не знам за други.
    Отделно раздадените повече пари за неползвани щатове, да се връщат, а не в МВР да се раздават 400лв за Коледа на всеки служител. ДМС-тата (допълнително материално стимулиране) да отпаднат.
    И нали за еврото изкарваше НСИ 2.7% инфлация. Толкова да са увеличенията на заплатите в държавният сектор.

    11:32 02.12.2025

  • 46 Хората по света от август месец

    15 0 Отговор
    Бюджети обсъждат а нашите измамници пак го оставиха за последният момент. ...

    11:32 02.12.2025

  • 47 Хаха

    12 1 Отговор
    Ако искаха да направят нещо умно и полезно, цялата тая пас.ина на снимката след безпрецедентните протести, можеше да се събере и ЖИлязкоФ от името на всички около него кратунк.вци да прочете кратко съобщение за подадена групова ОСТАВКА, след което да разпусне седянката!
    Да, ама началника им ПееФски не разрешава! Но не знам що си мислеха, че хората са "забравили" за недоволството си, когато излраха 🐷 за шеф на ДАНС!? Грешни сметки са си правили с паметта на хората!

    11:34 02.12.2025

  • 48 Що бря

    11 0 Отговор
    Нали само този беше възможен. Ква стана пак тя? Баце вечер каже едно, Шиши му набие канчето и на сутринта вече е друго. Да се смееш ли да плачеш ли? Ама тя не е хич за смях. Окрадоха, опоскаха държавата и изсмукаха кръвчицата на народа. Дано Левски не стане и да види как политик беснее над собствения си народ. На Баце наглото Аскувлийчето шъ ни упрай бюджета!

    11:35 02.12.2025

  • 49 Малииии

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":

    И такива безмозъчни като теб ли ще ни оправят! Боже пази България от олигофрени!

    11:37 02.12.2025

  • 50 Рахман

    8 0 Отговор
    Ве оттегляне на бюджета а ОСТАВКА

    11:37 02.12.2025

  • 51 Вие какво направихте

    6 0 Отговор
    Ще имате ли съвестта всички които сте укривали пари в чекмеджета и чувалчета да ги върнете и да помогнете на държавата да излезне от това положение в което се намира днес. Ще си продадете ли апартаментите и хотелите за да върнете парите и да си платите борчовете и увеличенията на заплатите за месеци назад? Ще имате ли съвестта? Или всеки укрива и гледа после сеир. Всички които участваха в далаверите и корупцията ще върнат ли парите? Полицаите, съдът и прокурори които също спомагат за извършване на икономически престъпления, ще преразгледат ли наново делата, обаче този път по правов начин както е редно, те ще върнат ли парите? Или на мен да ми е добре, на Вуте да му е зле? Защо така, защо по този начин? Така се руши цялата икономическа и социална обстановка за обществото и държавата. И тежестта се понася от всички, и от хората които работят честно и от администрацията, която обслужва корупцията. Само олигарсите и мафията остават чисти, защото се измъкват с напълнените чекмеджета благодарение на институциите, които ги пазят. Да се обединим срещу олигарсите и корупцията.

    11:38 02.12.2025

  • 52 Хохи Бохо

    4 5 Отговор
    Споко, до края на деня умнокрасивите жълтопаветни от добрите сили ще си сменят желанията. Ще се задоволят с оставка на къдрокосата Сю и парче от баницата бюджет. Нали са от добрите нато и атлантически, полага им се парче

    11:39 02.12.2025

  • 53 така

    6 0 Отговор
    А оставка на теменужката и полицейския кога?

    11:40 02.12.2025

  • 54 Важно им е само за НАТЮ, тенекии и

    8 2 Отговор
    пръдни, за Украйна и за ченгетата пари да има

    11:40 02.12.2025

  • 55 Амии

    10 2 Отговор
    Ами, не само крадливият бюджет, трябва да бъде оттеглен целият кабинет Пеевски!!! Защото и със стария бюджет пак много ще крадат, пак 19 милиарда заем и кражби ....

    11:41 02.12.2025

  • 56 Анонимен

    4 7 Отговор
    По добре така отколкото да идва Асен да раздава пари на всички държавни търтеи.

    11:44 02.12.2025

  • 57 Бай Араб

    2 10 Отговор
    Цирка организиран от националния предател Румен Радев не е против бюджета, против Европа и Еврозоната е, против цивилизацията е,,в полза на Путин.Да живеят българите като руснаци.

    11:46 02.12.2025

  • 58 След Дъжд Качулка

    2 0 Отговор
    Този проекто бюджет трябва да влезе отново за гласуване в пленарна зала.
    По закон и според процедурата.
    Вече там- може да се гласува против.
    Може и вот на недоверие да се инициира.
    Може и със стария бюджет да се кара.
    А след Нова Година може и да се види и проумее, че повече тези красавци няма да се упражняват да правят не само бюджет, а въобще да решават каквото и да е в страната.

    11:53 02.12.2025

  • 59 Ку-ку

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Децата трябваше да са си вкъщи при родителите си, а сега ти като си много "умен" ще плащаш и за техните погроми....ама нали Ганьо знае и може всичко... 🤣🤣🤣

    11:54 02.12.2025

  • 60 Мунчо

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Поне още 300 000 щяха да излязат.":

    Направо няколко милиона щяха да излязат, да знаеш... 😂🙏

    11:56 02.12.2025

  • 61 Гост

    4 0 Отговор
    Не разигравайте хората да висят по площадите а си подайте оставката. Хаяшито няма ли срама да говори за бюджета изобщо като хората искат да не ги виждат повече.

    11:56 02.12.2025

  • 62 за по -сигурно

    2 1 Отговор
    е добре все пак да се запали парт. дом и обитателите му.

    11:58 02.12.2025

  • 63 Народа

    3 0 Отговор
    Предлага кабинета и прасетата в затвора

    11:59 02.12.2025

  • 64 На снимката

    1 1 Отговор
    Потенциални затворници !

    12:04 02.12.2025

  • 65 Оказва се значи

    4 0 Отговор
    Че МС и Парламента НЕ са работили нищо цяла година а заплати и субсидии са получавали .

    12:06 02.12.2025

  • 66 Весел Патиланец

    1 1 Отговор
    Има една дума, която не чухме вчера, не се чува доста отдавна - ЛУСТРАЦИЯ!!!
    Това, млади приятели означава изчистване на държавата от всички издънки на ДС, които до ден днешен са във властта - янки такеви, бойко борисовци, генерали, ченгета - всички ВЪН, започваме всичко начисто /доколкото може/!

    12:07 02.12.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 СИНОКС

    3 1 Отговор
    Народа иска оставката на кабинета, снощи навсякъде и в София и във Варно и в Пловдив и пр. се викаше оставка и мафията вън! Оставка , нови предсрочни избори, но без домовата книга на ГЕРБ и ДПС - НН и новото правителство да прави бюджета. Да се отложи влизането в еврозоната. Друг път няма.

    12:13 02.12.2025

  • 69 предлага оттегляне на бюджета

    2 1 Отговор
    А защо не предлага оттегляне на еврозоната тогава ?

    Коментиран от #72

    12:14 02.12.2025

  • 70 ЗРИТЕЛ

    1 2 Отговор
    ОСТАВКА....БЕЗ ПОЛВИНЧАТИ МЕРКИ....ПОЕМЕТЕ СИ ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ....ОСТАВКА

    12:16 02.12.2025

  • 71 3:0 за Борисов

    1 1 Отговор
    Борисов мина ППто с 200. Познайте утре кой ще е виновен за липсата на Бюджет, или за орязания такъв. Няма да е Борисов. Неее.

    12:17 02.12.2025

  • 72 ем щото

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "предлага оттегляне на бюджета":

    не ги кефиш бе!

    12:18 02.12.2025

  • 73 Къде ми е социализма

    0 0 Отговор
    И ерекцията бре ?

    12:22 02.12.2025

  • 74 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Бюджета не е проблем за никого.И ако и този път Борисов се огъне пред Кокорчо и Радев българите никога повече няма да се измъкнат от хватката на Русия и Путин.Всички национални предатели са се активирали срещу Европа и Еврозоната.

    12:23 02.12.2025

  • 75 Бог

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Данче успокой са!

    12:24 02.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове