Кабинетът предлага оттегляне на бюджета

Правителството предлага на Народното събрание оттегляне на Бюджет 2026 след като процедурата по приемането му беше поставена на пауза заради масовото недоволство от параметрите му и многохилядните протести из цялата страна, съобщи Нова тв. На 26 ноември и на 1 декември десетки хиляди граждани излязоха по улиците, за да изразят негодуванието си от управлението и първата план-сметка в евро.
След замразяването на бюджетната процедура диалогът бе подновен - социалните партньори - работодателски организации и синдикати, започнаха нови разговори с властта. Техни представители бяха на среща в централата на ГЕРБ, а след това и във финансовото ведомство.
Правителството обаче на практика не може да изтегли бюджета, защото той е гласуван на първо четене в пленарна зала, а малките фискални рамки - на ДОО и НЗОК - и на второ четене в Бюджетна комисия.
В такъв случай правилникът повелява гласуване на Народното събрание. Вносителят на законопроекта може да го оттегли до започване на първото гласуване, а след това – само с решение на парламента.
Плановете на управляващите бяха процедурата да започне отначало с нови сметки за приходи и разходи и нови преговори. Според премиера всичко това можеше да се случи през декември, за да влезе бюджетът в сила от 1 януари. Сега обаче ще бъде съставен нова фискална рамка, което почти сигурно значи, че ще се стигне до активиране на удължителния закон за бюджета.
Припомняме, че на 20 ноември бюджетите бяха приети на първо четене. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 4 дни. Параметрите в бюджета на НОИ бяха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. А на 21 ноември депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г. след 5 часа в пленарната зала.
В план-сметката се предвиждаше приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите - 55,09 млрд. евро. Очакваше се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата да стане 620 евро. С 2% се увеличаваше вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качваше от 5 на 10 на сто. Последните два параметъра щяха да бъдат променени, според лидера на ГЕРБ.
Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 3 дни. Параметрите в бюджета предизвикаха масово недоволство, което изкара хиляди на протест в няколко града.
"Когато па, когато па, когато падне Пеевски" се превръща в нещо като неофициален химн на протестите. От протест срещу бюджета стана ясно, че това е протест срещу Пеевски и срещу Борисов. Единият е изобразяван масово в страната като розова свиня, а другият като тиква. Карикатурите са много обидни и с много ясно подчертаване на протестите, че хората не желаят да бъдат управлявани от тях. Това обобщение направи след снощните многохилядни протести водещият на сутрешния блок на Нова тв Виктор Николаев. Браво, много точно казано! На протеста народа каза на Борисов и Пеевски- „ Няма да допуснем корумпирани политици да управляват съдбата на България. Оставка е предсрочни избори!
Оставка!
42 Някой
Трябва да се премахне всичко с математически средната работна заплата. Тя е нереална, тъй като крайности я изменят. И когато свързани като минимална, на учители, депутати се дигнат спрямо нея, то се изменя и средната и пак изисква дигане и така навързано и инфлация.
Трябва да се взима заплатата на човека по средата в частният сектор. И толкова да бъде средната работна заплата в държавният сектор. Един вид частният сектор индиректно да определя заплатите им. После на коефициенти вътрешно разпределение, но всички заплати сумирани делено на броя хора, да връщат заплатата на човека по средата в частния сектор. Споровете да са за коефициенти и като едни вземат повече, другите ще взимат по-малко. Отделно да има лимит като процент от работещите за държавният сектор.
За разбира, нека хора получават 100, 200, 300, 400, 99000 (без значение на валута - мерни единици). То средно математическата е 20000, но човека по средата взима 300. Отделно минималната става 10000 (наполовина от средно математическата), от където се изменя на 10000, 10000, 10000, 10000, 99000 или средно математическа 27800. От където се изисква минималната да е 13900. Което пък при 13900, 13900, 13900, 13900, 99000 изисква следващото увеличение. Точно заради това е глупаво. Докато ако дори само обвързано с човека по средата, то ням
45 Някой
До коментар #42 от "Някой":Реже дълги коментари. Продължението:
Докато ако дори само обвързано с човека по средата, то няма да се измени. Такива навързвания със средната математическа заплата са и за учители, депутати и не знам за други.
Отделно раздадените повече пари за неползвани щатове, да се връщат, а не в МВР да се раздават 400лв за Коледа на всеки служител. ДМС-тата (допълнително материално стимулиране) да отпаднат.
И нали за еврото изкарваше НСИ 2.7% инфлация. Толкова да са увеличенията на заплатите в държавният сектор.
58 След Дъжд Качулка
По закон и според процедурата.
Вече там- може да се гласува против.
Може и вот на недоверие да се инициира.
Може и със стария бюджет да се кара.
А след Нова Година може и да се види и проумее, че повече тези красавци няма да се упражняват да правят не само бюджет, а въобще да решават каквото и да е в страната.
66 Весел Патиланец
Това, млади приятели означава изчистване на държавата от всички издънки на ДС, които до ден днешен са във властта - янки такеви, бойко борисовци, генерали, ченгета - всички ВЪН, започваме всичко начисто /доколкото може/!
