Парламентът отхвърли искането за референдум за еврото

Парламентът се произнесе по искането за референдум за еврото на президента Румен Радев. Депутатите отхвърлиха предложението след прегласуване със 135 гласа "против", 81 "за", а трима се въздържаха, съобщи Нова тв.

То беше внесено от "Възраждане", след като в началото на миналия месец Конституционният съд се произнесе, че председателят на Народното събрание няма право еднолично да вземе решение да не се разглежда.

Предложението на президента беше разпределено в комисии от председателя на Народното събрание още в края на миналата седмица. Въпросът на референдума е: «Съгласни ли сте България да въведе еврото през 2026 година?»

На 18 ноември Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по делото за отказа на бившия председател на Народното събрание Наталия Киселова парламентът да гласува провеждане на референдум за въвеждането на еврото в България догодина. Предложението беше направено от държавния глава. Ден по-късно дойде и коментарът на президента:

"Решението на Конституционния съд е победа на правото над произвола на политическата класа. То е с обратно действие и постановява, че председателят на НС не може да отклонява предложение на овластен от закона субект. Призовавам народните представители да отидат в деловодството и да ги внесат в пленарната зала, да ги дебатират и да гласуват".

Днес в кулоарите на парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева посочи, че има решение на КС, което задължава парламента да разгледа отново казуса.

Разглеждането на точката обаче се забави с часове и причината е изчакване на представител на институцията на държавния глава, който да съобщи какви са мотивите.

Председателят на НС Рая Назарян обясни, че са направени няколко опита за комуникация с Президентството, но без резултат. "Мотивите са ясни от месец май, но само президентската институция може да ги представи", посочи тя.

"Възраждане" продължава да подкрепя референдума. Според Костадин Костадинов влизането на България в евроозната е незаконно. "То е нелегитимно, защото беше отхвърлено правото на референдум. В момента има втора подписка в НС. Отнемането на тоеа право е най-голямото основание да продължим, ако ни вкарат насила, да бъдем извадени от рухващата финансова пирамида", смята лидерът на "Възраждане".

Йордан Иванов от ПП-ДБ пък определи отказа да дойде представител на президентството като неуважение към върховния парламентарен орган - НС. "Както от яйцата можеш да си направиш омлет, а обратното е невъзможно, така е и с еврозоната - най-хубавото е, че няма да излезем оттам", смята той.