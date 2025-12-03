Новини
Парламентът отхвърли искането за референдум за еврото

Парламентът отхвърли искането за референдум за еврото

3 Декември, 2025 12:48

Предложението на президента беше разпределено в комисии от председателя на Народното събрание

Парламентът се произнесе по искането за референдум за еврото на президента Румен Радев. Депутатите отхвърлиха предложението след прегласуване със 135 гласа "против", 81 "за", а трима се въздържаха, съобщи Нова тв.

То беше внесено от "Възраждане", след като в началото на миналия месец Конституционният съд се произнесе, че председателят на Народното събрание няма право еднолично да вземе решение да не се разглежда.

Предложението на президента беше разпределено в комисии от председателя на Народното събрание още в края на миналата седмица. Въпросът на референдума е: «Съгласни ли сте България да въведе еврото през 2026 година?»

На 18 ноември Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по делото за отказа на бившия председател на Народното събрание Наталия Киселова парламентът да гласува провеждане на референдум за въвеждането на еврото в България догодина. Предложението беше направено от държавния глава. Ден по-късно дойде и коментарът на президента:

"Решението на Конституционния съд е победа на правото над произвола на политическата класа. То е с обратно действие и постановява, че председателят на НС не може да отклонява предложение на овластен от закона субект. Призовавам народните представители да отидат в деловодството и да ги внесат в пленарната зала, да ги дебатират и да гласуват".

Днес в кулоарите на парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева посочи, че има решение на КС, което задължава парламента да разгледа отново казуса.

Разглеждането на точката обаче се забави с часове и причината е изчакване на представител на институцията на държавния глава, който да съобщи какви са мотивите.

Председателят на НС Рая Назарян обясни, че са направени няколко опита за комуникация с Президентството, но без резултат. "Мотивите са ясни от месец май, но само президентската институция може да ги представи", посочи тя.

"Възраждане" продължава да подкрепя референдума. Според Костадин Костадинов влизането на България в евроозната е незаконно. "То е нелегитимно, защото беше отхвърлено правото на референдум. В момента има втора подписка в НС. Отнемането на тоеа право е най-голямото основание да продължим, ако ни вкарат насила, да бъдем извадени от рухващата финансова пирамида", смята лидерът на "Възраждане".

Йордан Иванов от ПП-ДБ пък определи отказа да дойде представител на президентството като неуважение към върховния парламентарен орган - НС. "Както от яйцата можеш да си направиш омлет, а обратното е невъзможно, така е и с еврозоната - най-хубавото е, че няма да излезем оттам", смята той.


