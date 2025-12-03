Парламентът отхвърли искането за референдум за еврото

Парламентът се произнесе по искането за референдум за еврото на президента Румен Радев. Депутатите отхвърлиха предложението след прегласуване със 135 гласа "против", 81 "за", а трима се въздържаха, съобщи Нова тв.
То беше внесено от "Възраждане", след като в началото на миналия месец Конституционният съд се произнесе, че председателят на Народното събрание няма право еднолично да вземе решение да не се разглежда.
Предложението на президента беше разпределено в комисии от председателя на Народното събрание още в края на миналата седмица. Въпросът на референдума е: «Съгласни ли сте България да въведе еврото през 2026 година?»
На 18 ноември Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по делото за отказа на бившия председател на Народното събрание Наталия Киселова парламентът да гласува провеждане на референдум за въвеждането на еврото в България догодина. Предложението беше направено от държавния глава. Ден по-късно дойде и коментарът на президента:
"Решението на Конституционния съд е победа на правото над произвола на политическата класа. То е с обратно действие и постановява, че председателят на НС не може да отклонява предложение на овластен от закона субект. Призовавам народните представители да отидат в деловодството и да ги внесат в пленарната зала, да ги дебатират и да гласуват".
Днес в кулоарите на парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева посочи, че има решение на КС, което задължава парламента да разгледа отново казуса.
Разглеждането на точката обаче се забави с часове и причината е изчакване на представител на институцията на държавния глава, който да съобщи какви са мотивите.
Председателят на НС Рая Назарян обясни, че са направени няколко опита за комуникация с Президентството, но без резултат. "Мотивите са ясни от месец май, но само президентската институция може да ги представи", посочи тя.
"Възраждане" продължава да подкрепя референдума. Според Костадин Костадинов влизането на България в евроозната е незаконно. "То е нелегитимно, защото беше отхвърлено правото на референдум. В момента има втора подписка в НС. Отнемането на тоеа право е най-голямото основание да продължим, ако ни вкарат насила, да бъдем извадени от рухващата финансова пирамида", смята лидерът на "Възраждане".
Йордан Иванов от ПП-ДБ пък определи отказа да дойде представител на президентството като неуважение към върховния парламентарен орган - НС. "Както от яйцата можеш да си направиш омлет, а обратното е невъзможно, така е и с еврозоната - най-хубавото е, че няма да излезем оттам", смята той.
1 си дзън
Едно данъче от 100евро/м2 за имотите на руски граждани и фирми ще напълни бюджета.
Коментиран от #9, #11, #19, #112, #120
12:49 03.12.2025
2 Т Живков
Коментиран от #31
12:51 03.12.2025
3 пешо
Коментиран от #113
12:51 03.12.2025
4 пешо
12:52 03.12.2025
5 честен ционист
Коментиран от #40
12:52 03.12.2025
6 Цончо
12:53 03.12.2025
7 си дзън
Коментиран от #13, #23, #92
12:53 03.12.2025
8 две добри новини
2. Възраждане си отива.
Коментиран от #105
12:53 03.12.2025
10 Пич
12:54 03.12.2025
11 Хмхмхмхмхм
До коментар #1 от "си дзън":Малко е, но съм за, ако това е само данъчната основа. За размера на данъчната ставка трябва да се следи нивото на ядрените руски заплахи към България и когато те ескалират , на секундата да се приложи сериозна данъчна ставка за този вид нов данък.
12:54 03.12.2025
12 Евро
Коментиран от #28, #36
12:54 03.12.2025
14 копейките
Коментиран от #22, #61
12:55 03.12.2025
15 Борис
12:56 03.12.2025
16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ВИЕ СТЕ НЕЗАКОННО САМОИЗБРАЛИ СЕ!
Коментиран от #20
12:56 03.12.2025
17 Ох ох ох,
Коментиран от #89
12:56 03.12.2025
18 Орколюб
Коментиран от #82
12:57 03.12.2025
19 Напред другари
До коментар #1 от "си дзън":ПП, ГЕРБ и ДПС подкрепят протестите за демокрация и свобода.
12:57 03.12.2025
21 цгикои
Коментиран от #65
12:57 03.12.2025
22 ТАА КОЧИНА СКОВАНА
До коментар #14 от "копейките":С МУШЕНГИЯ
Коментиран от #50
12:57 03.12.2025
24 Митро Фанов
12:58 03.12.2025
25 .......
12:58 03.12.2025
26 нннн
Коментиран от #34, #111
12:58 03.12.2025
27 Див популизъм
Коментиран от #56
12:59 03.12.2025
28 Хахахаха
До коментар #12 от "Евро":Хората като искат да живеят в България, да избират европейски партии, а не партии на руското посолство!
Коментиран от #58
12:59 03.12.2025
29 135 дирибея
12:59 03.12.2025
30 пери
13:00 03.12.2025
31 Вечна дружба
До коментар #2 от "Т Живков":ГЕРБ+ПП+ДБ+ДПС=?
13:00 03.12.2025
32 Мафия БГ
13:00 03.12.2025
33 Избирател
Вижте много добре кои са против народа и не се хващайте на пропагандата им. Всички ПП$ДБ, Слави, Нинова са поддръжници на мутрата и прасето каквото и да ви говорят.
13:00 03.12.2025
34 Аха
До коментар #26 от "нннн":И се виждат имената или буквите и на тези ю, които опитват да ма ипукират с безсмисления референдум. Никога няма да гласувам за тези партии, или подобни Радевски.
13:00 03.12.2025
Коментиран от #41
13:00 03.12.2025
36 Хахахаха
13:00 03.12.2025
Коментиран от #44, #46, #60
13:00 03.12.2025
38 604
13:01 03.12.2025
39 Bъзпалени едноклетъчни копейки
13:01 03.12.2025
40 681
До коментар #5 от "честен ционист":Що не ходиш се прегледаш вече при някой клиничен психолог?
13:01 03.12.2025
41 Хахахаха
До коментар #35 от "Коцето":Как ще напусне? Знаеш ли колко евро му дават на коцето?
42 Ййй
13:02 03.12.2025
43 Ютюб кълекшън
13:02 03.12.2025
45 Някой
Потъпкаха Договорът за функциониране на ЕС член 140 (за еврото) с лъжите за инфлацията (нарушен параграф 1). В параграф 3 след одобрение по критерии се изисква одобрение и от самата кандидат членка. Не както лъжат, че вече е решено в договор.
ЕС отговори, че си е до решения на държавите за референдуми. 18 от 27 държави в ЕС са имали референдуми, част и за еврото.
Потъпкаха демокрацията и избора на народа.
Всички до един да са за еврото, всички до един трябваше да гласуват за референдума. Те са само отчитащи и без право на мнение по въпроса! Противното е престъпление.
Управляват ни престъпници, мошеници и лъжци - и това е факт!
Коментиран от #67, #77
13:02 03.12.2025
46 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #37 от "пенсионер":Закъде си с 300 евро пенсия 🤔❗
Няма и по 10 евро на ден бе❗
Коментиран от #53
13:02 03.12.2025
47 От 1 януари
Коментиран от #83
13:02 03.12.2025
48 1000+
13:02 03.12.2025
49 От парламента
13:03 03.12.2025
13:03 03.12.2025
51 Безпартиен
До коментар #34 от "Аха":Как ти се вързах. Не се оставяйте да ви баламосват и да ви разделят чрез референдума. Проблемите на България са други и са много по-опасни и страшни от една хартия. Това е поведението на корумпирания човек, който безмилостно краде инукрива. Няма значение лев или евро.
13:04 03.12.2025
52 Цирк "Балкански"
13:04 03.12.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Българин
Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
28.10.2025 Токио.
13:04 03.12.2025
55 Гост
13:05 03.12.2025
56 провинциалист
До коментар #27 от "Див популизъм":Еврото не е вредно, еврозоната е вредна. Първо, позволява на нашите хрантутници в парламента да теглят много повече заеми на наш гръб; второ, води до повишаване на цените (да, знам как официално няма инфлация и че няма връзка с еврото, благодаря); трето, дава методи за външен контрол над страната.
13:05 03.12.2025
57 Българин
13:05 03.12.2025
58 Избирател
До коментар #28 от "Хахахаха":"Хората като искат да живеят в България, да избират европейски партии"
Да бе да ви имам европейските партии - мутра и прасе ви управляват подкрепени с останалите купени като на слави и нинова. Те ви крадат като за последно но на избори дават по 50 лв и за това избират "европейски партии". То от тези които искали да живеят в България и избирали европейски партии останалите се изнесоха от България и останаха само най големите търтеи.
Коментиран от #100, #108
13:06 03.12.2025
59 Майора
13:06 03.12.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #14 от "копейките":Утре и то ще рИвеш❗
Зона от 2 лв - 2 евро🤔
Риболовен билет от 25 лв - 25 евро🤔
Очаквай старите цени в новата валута‼️
Коментиран от #116
13:06 03.12.2025
62 Българин
Браво на Тръмп – Ас съм си чист тракиец - БЪЛГАРИН.
John, I send you a few links to get to know the Bulgarians.
The white brotherhood
13:06 03.12.2025
63 Костадин Костадинов
Коментиран от #78
13:06 03.12.2025
66 юрист
Коментиран от #74
13:07 03.12.2025
67 Разкарай се
До коментар #45 от "Някой":Връщайте всички укрити левове! Хайде? Ако искате да спасите лева, върнете всички укрити и ограмени пари. От чекмеджета, чувалчета, буркани, банкови сметки. Продавайте апартаменти и хотели и връщайте левовете. Ще го направите ли? Съмнява ме, ама много.
13:07 03.12.2025
68 Българин
Коментиран от #87, #94, #106, #110, #117
13:07 03.12.2025
69 Неразбрахте ли че
13:07 03.12.2025
70 Българин
13:08 03.12.2025
72 Летописеж
13:09 03.12.2025
73 Мдаа
13:09 03.12.2025
74 Аха
До коментар #66 от "юрист":Ако така беше загрижен и за корупционните сделки. Кажи, колко престъпници си спасявал? Може и да не от тези, но юристите са едни от най-големите шарлатани, измамници, бизнесмени и корумпирани бандити. Които ако се преразгледат делата в които са участвали, право влизат в затвора. Ако имахме и работещи съдебни системи.
13:09 03.12.2025
75 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Излиза, че депутатите са над народа.....
13:09 03.12.2025
76 Еййййй копейкиииии
13:10 03.12.2025
77 Хмхмхмхмхм
До коментар #45 от "Някой":/...Не както лъжат, че вече е решено в договор..../ Има договор за присъединщване на България към ЕС, в който наистина е вписано, че се задължаваме да приемем еврото. Бъдете проактивен/ проактивна и просто посетете който и да е колега адвокат, за да ви разясни надълго и нашироко положението и да ви покаже автентичният текст на този договор, в който няма нищо скрито- покрито и не е засекретен.
13:10 03.12.2025
78 марш ве
До коментар #63 от "Костадин Костадинов":Б О К Л У К
13:10 03.12.2025
79 Следователно
13:10 03.12.2025
80 не разбирам
Коментиран от #91
13:11 03.12.2025
81 Бастардо
13:11 03.12.2025
83 Антитрол
До коментар #47 от "От 1 януари":"гласувалите за референдум,да им плащат в рубли"
Толкова ви е плоска пропагандата че по -тъ.па не може. Пак старата опорка че който не е наведен на господарите ви и мисли за България е "копейка, рубладжия, путинист, комунист" и хиляда други. Нали ужким сме демокрация а толкова ви е страх от мнението на народа - защо така бе господа "евроатлантици и демократи".
Защото знаете че не служите на народа си а изпълнявате нарежданията на господарите си ли? Ама то няма да е вечно да работите против интересите на народа си - все някога ще ви потърсят сметка.
13:12 03.12.2025
84 голем смех
13:12 03.12.2025
86 Винету
13:13 03.12.2025
87 Точно така
До коментар #68 от "Българин":Да се запитах, кой махна конституцията на България и я замени със Сталинската? Кой премахна химна шуми Марица? Кой премахна истинското знаме на България. Кой пренаписа историята на България 1944 година. Само ако знаехте. Тогава и левът е загубен, с началото на съветската окупация. Днес България все още има Сталинска конституция. България трябва да се върне към своите народни и българските си корени.
13:13 03.12.2025
88 ахааа
13:14 03.12.2025
89 Зъл пес
До коментар #17 от "Ох ох ох,":За Румбата ДА,само за имриичмънт.
13:15 03.12.2025
90 Забелязано в...
Коментиран от #96
13:15 03.12.2025
91 Избирател
До коментар #80 от "не разбирам":"Сега по-добре ли живеете?"
Ха ха ха ами ти забрави ли че мутрата и прасето не са се махали защото едни "евроатлантици" от ПП$ДБ по нареждане на посолството ги изпраха и ги върнаха във властта. Виж ако наистина ги бяха вкарали в затвора както се кълняха можеше и по-добре да живеем. Сега същите ги поддържат пък ужким били срещу тях.
13:16 03.12.2025
93 Не може едни 240 сламени чучала
Щом има необходимите легитимни подписи за допитване до хората за поставен въпрос, независим в коя област, НЕ ТРЯБВА да се подлага на гласуване от НС, в което 240 индивиди със съмнителна репотация ще контролира народната воля!
Това е извратено, някакви прстъпници да решават дали да има илитняма Референдум!
Аз не искам някой друг да решава дали АЗ, като поданик на тази държава какво право имам!
Коментиран от #103
13:17 03.12.2025
94 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #68 от "Българин":Ако пишеш без да знаеш- ЗАБЛУЖДАВАШ❗
Ако знаеш, но пишеш- ЛЪЖЕШ ❗
Търновската конституция, междудругото приета с подписа на хаджипенчович- подписал смъртната присъда на Левски, е суспендирана години преди това❗Ама то ПО ПЕЙКИТЕ едва ли сте чували какво е "суспендирана"❗
Ако сега го търсиш- не ми го пиши- аз знам и какво значи , и кога е суспендирана ‼️
13:17 03.12.2025
95 Анонимен
Коментиран от #97
13:17 03.12.2025
96 Запознат
До коментар #90 от "Забелязано в...":"ИТН не подкрепи другарите си"
Кое ти е странно - той Тошко е купен от тиквата и шопара много отдавна - слави също - да не говорим пък за нинова. Май забрави как тошко се прегръщаше с прасето.
Коментиран от #104
13:19 03.12.2025
97 продажници
До коментар #95 от "Анонимен":Продажници продали се на мафиота Бобоков, за да вкарва пак италианския боклук и да го заравя отново в България.
13:19 03.12.2025
98 Професор
Коментиран от #135
13:22 03.12.2025
99 Весело
Знаех си аз, че МЕЧ и "Величие", като резидента Радев и "Възраждане" искат България да въведе рублата вместо еврото.
Коментиран от #126
13:22 03.12.2025
100 Хахахаха
До коментар #58 от "Избирател":Ами тогава пускайте референдум За и против ЕС! ПОИМЕННО! Ако ЗА ЕС спечели, копейките напускате в посока раша, ако Против спечели еврофилите напускат за Европа! Пускайте референдума! Поименно. За да се знае, кой си заминава. Все пак на Европа не и трябва държава, която работи за руските интереси все пак!
13:23 03.12.2025
102 Копейкин
13:24 03.12.2025
104 Хахахаха
До коментар #96 от "Запознат":А коцето е купен от путлера!
Коментиран от #115
13:26 03.12.2025
105 НРБ
До коментар #8 от "две добри новини":А останалите баш възрожденци с "отвращение" ще получават заплащане в омразната им валута.
13:26 03.12.2025
106 Избирател
До коментар #68 от "Българин":"Търновската Конституция бе премахната без референдум - без допитване на народа"
Ха ха ха ами нали според вашата пропаганда тогава е било диктатура а сега е "демокрация" - сега не допускат референдумите изобщо. С референдум ли влязохме в ЕС и НАТО или дойдоха едни като Сталин и ни наредиха без да питат народа. Сега е същото за еврото - та каква е разликата от онази "диктатура".
И щом е едно и също защо казвате че сме живеели ужким в "демокрация" - даже и не знаете какво значи думата "демокрация".
Коментиран от #119
13:26 03.12.2025
108 Коста
До коментар #58 от "Избирател":Ти видя ли че ИТН са гласували ЗА Референдума бе ПаПагал?
13:27 03.12.2025
110 Точен
До коментар #68 от "Българин":Това е абсолютна лъжа. Има два Референдума - Първият, че България става Република, вместо монархия. Вторият Референдум е за новата т.нар. Димитровска Конституция. А след 1989 г няма Референдум за утвърждаване на Новата Конституция от 1990 г. Нямаше Референдуми и за влизането в НАТО, ЕС, Шенген-Менген и Еврозоната. Оказва се, че комунистите са по демократи от евроеничарите...
13:29 03.12.2025
112 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #1 от "си дзън":а ЧУВАЛ ЛИ СИ ЗА 3 БРОЯ ИСКАНДЕР КОИТО ЛИКВИДИРАХА ЦЕЛИЯ ФРЕНСКИ ЛЕГИОН ИЗПРАТЕН ОТ МАКРОН В ОДЕСА ..ЗАЕДНО С ГЕНЕРАЛИТЕ
Коментиран от #139
13:29 03.12.2025
113 Сглобката
До коментар #3 от "пешо":То си беше ясно.
Народа нека да протестира..
ПП свършиха трудната работа на ГЕРБ
Коментиран от #124
13:32 03.12.2025
114 Питам Аз ...
13:32 03.12.2025
115 Запознат
До коментар #104 от "Хахахаха":"А коцето е купен от путлера!"
Няма начин някой който не е наведен на господарите ви и да иска допитване до българския народ да не е купен от "путлера" - нали така ви казаха от посолството. Нали ужким живеем в "демокрация" което значи управление на народа а вас ви е страх даже от мнението му - защо така. Защото "евроатлантиците" не служат на българския народ ли, а на чужди господари.
Коментиран от #122
13:32 03.12.2025
116 Свиква се
До коментар #61 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ти не се ли “ тревожеше “ днес за курса на йената ? Еми да ти честитя и пожелая успех като истински европеец …
Коментиран от #127
13:32 03.12.2025
117 Коста
До коментар #68 от "Българин":Много глупости си написал Тъпчо
13:33 03.12.2025
118 Някой
Че кога е имало честни избори или референдуми?ю
Народа каза ли на референдом, че иска депугатите да се избират мажоритарно? И какво напрови ИТН, смачка законопроекта за мажоритарен избор, смачка предизборната уп.авленска програма с която спечели. И сложи на масата управлевската програма на Ники Василев, която никой не е чел.
Коментиран от #128, #136
13:34 03.12.2025
119 Хахахаха
До коментар #106 от "Избирател":А ти как ще избираш каква валута да остане? Ти да не си икономист, че да разбираш кое е добре? Как неуките роми, ще решават и гласуват на референдум за неща от които си нямат представа и ще гласуват по пропаганда, понеже някой е казал че това е лошо? Почти цяла Европа е евро, а изведнъж, какъв е проблема да се минава в евро?
13:35 03.12.2025
120 гост
До коментар #1 от "си дзън":Едно такова данъче и за украинските рушветчии също би свършило добра работа.Па ако и гърците го възприемат - ех, ще настане такъв живот....
13:35 03.12.2025
122 Хахахаха
До коментар #115 от "Запознат":Не не. Коцето не е купен. Той пуска на путлера без пари! Както и вие.
Коментиран от #137
13:36 03.12.2025
123 тумба-лумба
13:36 03.12.2025
124 Запознат
До коментар #113 от "Сглобката":"ПП свършиха трудната работа на ГЕРБ"
Точно че ПП$ДБ ужким все са против тиквата и прасето а все им помагат да се задържат във властта - като почнеш от "сглобката" където ги изпраха, та стигнеш до тази пролет когато имаше вот на недоверие а те ги подкрепиха и като завършек е сегашното им гласуване в подкрепа пак на тиквата и прасето.
Дърленето за бюджета е просто да има и за тях парче от баницата.
13:36 03.12.2025
125 МАЛОУМНИЦИ
Коментиран от #148, #157
13:37 03.12.2025
129 върпосче
13:39 03.12.2025
130 ха ха ха
До коментар #127 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":ИзказЪ се неподготвен евразоGEец подложка на пе де Рассийския страп ка Путин
13:39 03.12.2025
131 Хахахаха
До коментар #126 от "Референдум":Абе ясно копей, ама едни протести и избори и референдуми сега, са точно в интерес на рашата и путлера!
13:40 03.12.2025
132 Няма проблем
Коментиран от #133
13:41 03.12.2025
133 аха
До коментар #132 от "Няма проблем":и САЩ ще се разпадне... чували сме ги тия... от 1917та
Коментиран от #154
13:42 03.12.2025
134 Аз съм веган
13:42 03.12.2025
135 Глупако какъв професор си?
До коментар #98 от "Професор":Глупако какъв професор си? Точно заради еврото бюджета няма да излезе както и ще да го завъртят и да го измислят. Страната ни не е готова за евро. Отделно това, че го набутват по време на войни и хипер инфлация. Ама то щото в страната ни има професори като теб затова сме на това дередже.
13:42 03.12.2025
136 Хахахаха
До коментар #118 от "Някой":А ако не ви плащат от руското посолство, сте си про сти, защото всъщност си изпълнявате руските интереси безплатно. А може да са ви дали по една курабийка, знаели човек!
Коментиран от #144
13:42 03.12.2025
137 Запознат
До коментар #122 от "Хахахаха":Яд ви е че всички не са наведени на господарите ви и да се хванали за палците като вас ли. Какво общо има допитването до българския народ с Путин или на наведените евроатлантици мнението на господарите е по важно от това на българския народ.
Но както казах все някога ще се потърси сметка на тези които работят против България и българския народ.
Коментиран от #145
13:42 03.12.2025
138 Димитър
13:42 03.12.2025
139 Хмхмхмхмхм
До коментар #112 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":А ти знаеш ли, че руските заплахи за ядрен апокалипсис спрямо България са плашене на гаргите , защото България ИМА супероръжие, което е НАД руските ядрени ракети. Ккак ще се отрази на руснавците следноъо положение- при насочване на ядрените руски ракети към неядрена България, на секундата те се оказват пренасочени чрез глонасс и се връщат обратно в москва, петербург и из цяла русия, а... Те това прави квантовият компютър , който България има, а русия няма.Тогава българите ще се смеем с глас на всички руснаци , защото ядрените руски ракети вече са остаряла техника и технология.. а русия няма новата космическа технология и в скоро време няма да я има, защото само една ЕС държава в цял свят произвежда специална част от схемата на 1 квантов комп, и липсва ли тази част, машината не работа. Нали санкциите на ЕС работили в полза на руската икономика и наука- айде сега- да видим как руснаците сами ще си наяравят тази чааст....ВЕЧЕ Е НАЛИЦЕ КРАЙ НА РУСКАТА ЯДРЕНА МОЩ. Това време вече настъпи.
Коментиран от #160
13:43 03.12.2025
140 Утвърдиха
13:43 03.12.2025
141 ППДП
Мирчев, какво стана? Щеше да биеш Шиши, а му клкнахте?
Повече няма да им стъпя на протестите!
Щом се душат с мафията, нека се оправят.
А БСП с тия предатели, въобще няма да влязат в следващото НС.
13:44 03.12.2025
142 Недоносче
13:45 03.12.2025
143 Ами
13:45 03.12.2025
144 Антитрол
До коментар #136 от "Хахахаха":"защото всъщност си изпълнявате руските интереси безплатно"
А през мозъчетата на нашите козячета не може ли да мине мисълта че допитването до българския народ не са руски интереси а интересите именно на българския народ. Та и платено да изпълняват интересите на някого това е против българския народ.
Коментиран от #150, #159
13:45 03.12.2025
145 Хахахаха
До коментар #137 от "Запознат":Аз господари нямам. Вие имате господар - император путлера. Демокрацията няма господари. Днес управлява един, утре друг. Не човека е важен.
13:45 03.12.2025
146 провинциалист
До коментар #128 от "Хахахаха":"Е па ти какво искаш да избираш бе, приятел? Икономическо образование имаш ли?" - да благодарим на всевишния, че всички в тази държава сме дипломирани политици и на това основание ни допускат до избори!
13:45 03.12.2025
147 Милен Петров
13:47 03.12.2025
150 Хахахаха
До коментар #144 от "Антитрол":Ами да де! Референдум ЗА и против ЕС, нали написах! Ако ЗА ЕС спечели, копейките напускате в посока раша. Ако ПРОТИВ спечели еврофилите напускат за Европа! Референдума ПОИМЕННО за да се знае кой да напуска след това!
Коментиран от #156
13:47 03.12.2025
151 икономист
13:47 03.12.2025
152 Еврото
13:47 03.12.2025
153 Важен извод!
Честито на скачащите млади хора по площедите на нещастна, бедна, продадена и поробена България!
ППДБ - НАЙ-ЛИЦЕМЕРНАТА ЧАСТ ОТ МАФИЯТА, КОЯТО КОЛИ, БЕСИ И ПСУВА НАРОДА ПОРОБЕН.
Сега МАФИЯТА единствено ще оттегли по законодателен път ЕВРОБЮДЖЕТА за 2026 г., за да премахне от него социалните подаяния за българите, НО ПРЕДИ ВСИЧКО ЩЕ ПРЕМАХНЕ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ДАНЪК ДЕВИДЕНТ ЗА СВРЪХБОГАТИТЕ КАПИТАЛИСТИ.
ЧЕСТИТО, ИЗЛЪГАНИ КАМИЛЧЕТА ОТ ПРОТЕСТИТЕ! ДЕЦАТА ВИ ЩЕ ПЛАЩАТ КАТО РОБИ ЗА ПОДГОТВЕНИТЕ НОВИ ЗАЕМИ ЗА НАД 12 ПЪТИ ПО-ВИСОКИЯ ВОЕНЕН ДУДЖЕТ (6,2 млд евро = над 12 млд лева), спрямо същия от преди 10 години.
Важното е, че си подарихме годните оръжия на украинците, за да водят братоубийствената гражданска война на руска и украинска територия. Сега ще купуваме оръжия от САЩ на свръх-високи цени.
За да ви уврат бедните и повредени от Сороската пропаганда глави - скачайте!
13:47 03.12.2025
154 Хаха
До коментар #133 от "аха":САЩ е федеративна държава. А какво е ЕС? Политическа, наднационална измишльотина, без никакъв шанс да прерастне в държава .
Каква е тогава нейната парична единица?
13:48 03.12.2025
155 Егати мършавата
13:48 03.12.2025
156 Милен Петров
До коментар #150 от "Хахахаха":Нито един няма да отиде там,иначе много знаят да плачат за Русия.
13:49 03.12.2025
157 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #125 от "МАЛОУМНИЦИ":Хубав НИК си сложи сам❗
Има събрани над 470 000 подписа и съгласно КОНСТИТУЦИЯТА при над 400 000 в НС не се гласува, а се определя дата‼️
13:49 03.12.2025
158 Къдебяхте 5 години, протестърчета
13:50 03.12.2025
159 А ти....
До коментар #144 от "Антитрол":Смяташ ли че в това ментално състояние в момента голяма част от българският народ може да защити интересите си?
13:50 03.12.2025
160 Антитрол
До коментар #139 от "Хмхмхмхмхм":"при насочване на ядрените руски ракети към неядрена България, на секундата те се оказват пренасочени чрез глонасс и се връщат обратно в москва, петербург и из цяла русия, а..."
Абе момче спри да се излагаш и да пишеш глупости и ти казах намали американските екшъни - руските ракети не използват Глонас ами използват инерциална навигационна система - как ще ги пренасочите "великите" евроатлантици.
Другия вариан е продължавай в компютърните игри да громиш руснаците ама не пиши глупости тук че ставаш за смях.
13:51 03.12.2025