Какво ще се случи с „Бурканбанк” след влизането ни в еврозоната

Зимнината в мазето, ракията в дамаджаната и парите в буркана — това са едни от най-популярните стереотипи за българската предпазливост и начин на живот. Скоро обаче „Бурканбанк” ще бъде поставен на изпитание заради влизането на България в еврозоната. Едно от най-предпочитаните места за обмяна на монети в банкноти е касовият център на БНБ. Там до 120 лева се обменят без такса.
При влизането ни в еврозоната обмяната на пари в брой ще е възможна без такса както в банките, така и в офисите на „Български пощи”. В някои клонове можете и сега да смените стотинките за банкноти, но има условия – стотинките трябва да сортирани по 1, 2, 5 и т.н.
За да не харчим пари на вятъра за такси, банкерът Левон Хампарцумян съветва „Бурканбанк” да остане непокътнат до 1 януари.
„Когато въведем еврото, ще има период 6 месеца, в които тази обмяна ще бъде без пари. Затова всички казват не бързайте предварително”, обясни Хампарцумян.
Един от хората, които не са бързали е Краси. Наскоро намерил скритите си спестявания от 90-те. В ръцете си държи 6000 лева. Звучи много, но преди 30 години били нищо. „Тогава беше девалвация на лева и затова са такива големи пари. Тези пари вече стават само за колекция. Аз съм могъл да ги сменя, но срокът е минал отдавна. В гардероба бяха мушнати между пуловери, дрехи, ето с това портмоне”, разказва Краси.
И преди, и след еврозоната с парите от бурканите по закон можем да платим всичко. „Има отмъщения. Например когато някой плаща глоби в дребни монети. Те са част от парите в обращение и не могат да ги откажат”, казва Левон Хампарцумян.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак ли тоя перко?
Коментиран от #41
11:46 09.08.2025
2 Пич
Коментиран от #6
11:46 09.08.2025
3 КАКВО СЕ
11:46 09.08.2025
4 СЪВЕНТИК
11:46 09.08.2025
5 вадя от буркяна
и накрая некоя рубла
но затварам само в стакло
11:47 09.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Питам:
Коментиран от #12
11:50 09.08.2025
8 Като американците!
Коментиран от #15
11:50 09.08.2025
9 Сталин
Коментиран от #13
11:51 09.08.2025
10 Див и щастлив е тоя боооклук
11:51 09.08.2025
11 Митра Фанова
11:53 09.08.2025
12 БГ ФЕНОМЕНА ЕЛ НИНЬО
До коментар #7 от "Питам:":И ТОЯ ЩЕ СЕ КРИЕ МОЖЕ И БЕЛГРАД КАТО СПОНСОРА НА БАРЕКОВ
11:53 09.08.2025
13 🤭🤣......
До коментар #9 от "Сталин":Брато и лекарствата не помагат а🤣🤭......
Коментиран от #20
11:56 09.08.2025
14 Лост
11:57 09.08.2025
15 Стенли
До коментар #8 от "Като американците!":Е в уж казаха че в БНБ няма да има срок а и търговските банки ще ги обменят но с такса но като цяло не беше нужно това бързане за тази прословута еврозона ще поживеем и ще видим но като цяло цените бавно но сигурно ще продължат да растат
Коментиран от #25, #27
11:58 09.08.2025
16 Какво ще се случи с „ЧекмеджеБанк”
тези милиарди как ще минат без знанието на банките
я кажи това редовни дърдорко
и развий хипотези ако се конфискуват тез парици
(банките има база данни архиви за трансфери в чужбина и движения оттам по света)
барабар с офшорките с колко ще се намали държавния дълг
11:59 09.08.2025
17 пешо
12:00 09.08.2025
18 За да не харчим пари на вятъра за такси
12:01 09.08.2025
19 НА СНИМКАТА
Коментиран от #23
12:01 09.08.2025
20 Сталин
До коментар #13 от "🤭🤣......":Вярно,на тъпите цървули нищо не помага ,боят ще продължи докато омекнат дървените ви чутури
12:01 09.08.2025
21 пешо
12:01 09.08.2025
22 Хмм
12:03 09.08.2025
23 ДАЛИ ГИ Е
До коментар #19 от "НА СНИМКАТА":ДЪРЖАЛ ИЛИ СМУКАЛ
Коментиран от #26
12:03 09.08.2025
24 Фен
12:03 09.08.2025
25 цените бавно но сигурно ще продължат
До коментар #15 от "Стенли":благодарение на преизбирателите на тиквата
най бедните в ес
това си заслужават хорицата
да броят центове догодина
12:04 09.08.2025
26 И държал и смукал и галил.
До коментар #23 от "ДАЛИ ГИ Е":И федер шайби правил.
12:06 09.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ха ха
12:07 09.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тоя наглец
Такива алчни гнусари като тоя безродник ни натикаха в отходните тръби на Европа!
Коментиран от #33
12:10 09.08.2025
32 Последния Софиянец
12:13 09.08.2025
33 Е ся......
До коментар #31 от "Тоя наглец":Ако си мечтаеш да се върнеш обратно във фекалните отходните руски тръби, ами напусни Европа.
12:14 09.08.2025
34 Читател
12:17 09.08.2025
35 Копейки, само като чуете....
ете а😁😁😁😁....
Коментиран от #40
12:17 09.08.2025
36 сноу
12:19 09.08.2025
37 Българин
12:20 09.08.2025
38 Крадецумян
12:23 09.08.2025
39 Миме
12:29 09.08.2025
40 болгарин..
До коментар #35 от "Копейки, само като чуете....":Колко му е кеф на тоо арменец и на двата плондера че ще вземат комисионни от урсулците за това че бг-тата сега ще извадят млрдите левчета из под дюшеците на светло за да ги обменят в една измислена валута на една несъществуваща еврпдържава
12:29 09.08.2025
41 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Пак ли тоя перко?":Пловдивчани,
докога окупаторът Альоша
ще е стъпил на главата на Апостола?
ПОЗОР!
Изпратете паметникът на окупатор Альоша,
в Русия, на окупатора Путлер.
Да си го постави пред Кремъл-
централата на комунистите-терористи
по света и у нас!
На върха на Бунаржика издигнете величествен паметник,
достоен за Апостолът на свободата!
12:33 09.08.2025
42 Самозванец
12:41 09.08.2025