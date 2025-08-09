Новини
България »
Какво ще се случи с „Бурканбанк” след влизането ни в еврозоната

Какво ще се случи с „Бурканбанк” след влизането ни в еврозоната

9 Август, 2025 11:42 1 561 42

  • левон хампарцумян-
  • бурканбанк

За да не харчим пари на вятъра за такси, банкерът Левон Хампарцумян съветва „Бурканбанк” да остане непокътнат до 1 януари

Какво ще се случи с „Бурканбанк” след влизането ни в еврозоната - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Зимнината в мазето, ракията в дамаджаната и парите в буркана — това са едни от най-популярните стереотипи за българската предпазливост и начин на живот. Скоро обаче „Бурканбанк” ще бъде поставен на изпитание заради влизането на България в еврозоната. Едно от най-предпочитаните места за обмяна на монети в банкноти е касовият център на БНБ. Там до 120 лева се обменят без такса.

При влизането ни в еврозоната обмяната на пари в брой ще е възможна без такса както в банките, така и в офисите на „Български пощи”. В някои клонове можете и сега да смените стотинките за банкноти, но има условия – стотинките трябва да сортирани по 1, 2, 5 и т.н.

За да не харчим пари на вятъра за такси, банкерът Левон Хампарцумян съветва „Бурканбанк” да остане непокътнат до 1 януари.

„Когато въведем еврото, ще има период 6 месеца, в които тази обмяна ще бъде без пари. Затова всички казват не бързайте предварително”, обясни Хампарцумян.

Един от хората, които не са бързали е Краси. Наскоро намерил скритите си спестявания от 90-те. В ръцете си държи 6000 лева. Звучи много, но преди 30 години били нищо. „Тогава беше девалвация на лева и затова са такива големи пари. Тези пари вече стават само за колекция. Аз съм могъл да ги сменя, но срокът е минал отдавна. В гардероба бяха мушнати между пуловери, дрехи, ето с това портмоне”, разказва Краси.

И преди, и след еврозоната с парите от бурканите по закон можем да платим всичко. „Има отмъщения. Например когато някой плаща глоби в дребни монети. Те са част от парите в обращение и не могат да ги откажат”, казва Левон Хампарцумян.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак ли тоя перко?

    37 2 Отговор
    Аре спрете се най после !

    Коментиран от #41

    11:46 09.08.2025

  • 2 Пич

    29 1 Отговор
    Доста глупав човек ! Аз моите съкровища ги закопавам като Вълчан войвода - само в злато ! Сменяйте си хартийките колкото си искате !

    Коментиран от #6

    11:46 09.08.2025

  • 3 КАКВО СЕ

    24 1 Отговор
    ПРАВИ С ОТПАДЪЦИТЕ -И С ЛЪЖЛИВИ ИЗРОДИ

    11:46 09.08.2025

  • 4 СЪВЕНТИК

    34 0 Отговор
    Всеки трябва да има кеш и пушка.

    11:46 09.08.2025

  • 5 вадя от буркяна

    7 1 Отговор
    левчета и после затварам евро ,доларе и пандури
    и накрая некоя рубла
    но затварам само в стакло

    11:47 09.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Питам:

    32 0 Отговор
    До кога ще ни натрапвате този кремиковски химик, пишман-финансист, протеже на Иван Костов да ръси алабализми от последна инстанция? Той отдавна натрупа пачките и от приватизацията и като директор на Уникредит- 200 000 евро месечна заплата и сега се вживява като "експерт" !

    Коментиран от #12

    11:50 09.08.2025

  • 8 Като американците!

    14 1 Отговор
    Нали ислкаме да сме като американците,където старите долари отпреди двеста години още могат да се обменят! Тук,у нас винаги поставят срокове,и то от къси на по къси! Шест месеца е прекалено кратък срок за обмяна,при положение че еврото ще остане завинаги!

    Коментиран от #15

    11:50 09.08.2025

  • 9 Сталин

    32 3 Отговор
    Влизането на България в еврозоната е най големия обир на България в най новата история,40 милиарда от резерва на БНБ отиват директно в ЕЦБ и това ще бъде малка сума в сравнение с обира които западните мародери и техните банки и фирми ще направят ,вече тези негодници няма нужда да превръщат левове е евро за да източват парите на България към техните главни офиси в Европа,а директно от касовия апарат парите ще бъдат осчетоводявани към главния им офис в Европа и САЩ и така ще крият доходи и няма да плащат данъци,и защото тези мародери не плащат данъци,държавата ще дере по три кожи от българската овца която блее тъпо докато милиарди български пари изчезват към Европа

    Коментиран от #13

    11:51 09.08.2025

  • 10 Див и щастлив е тоя боооклук

    22 1 Отговор
    Че от Нова година 8% от българските евра, от българският национален капитал, от вашите пари ще станат собственост на ЕЦБ. Не депозити във ЕЦБ, а собственост.

    11:51 09.08.2025

  • 11 Митра Фанова

    4 14 Отговор
    Все копейки обменяете левове при мен, аз взима ваши левове сменя за евро а на вас дава лучшая валюта в мире рубль и копейки, после Костя и фатьмак дават вас руские знамьона и кричаете на площадь.... против евро и Европе....поняли?

    11:53 09.08.2025

  • 12 БГ ФЕНОМЕНА ЕЛ НИНЬО

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "Питам:":

    И ТОЯ ЩЕ СЕ КРИЕ МОЖЕ И БЕЛГРАД КАТО СПОНСОРА НА БАРЕКОВ

    11:53 09.08.2025

  • 13 🤭🤣......

    1 6 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Брато и лекарствата не помагат а🤣🤭......

    Коментиран от #20

    11:56 09.08.2025

  • 14 Лост

    7 0 Отговор
    А , защо не каже ,че най- популярния стереотип е такива като него да са възлови постове в България?

    11:57 09.08.2025

  • 15 Стенли

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Като американците!":

    Е в уж казаха че в БНБ няма да има срок а и търговските банки ще ги обменят но с такса но като цяло не беше нужно това бързане за тази прословута еврозона ще поживеем и ще видим но като цяло цените бавно но сигурно ще продължат да растат

    Коментиран от #25, #27

    11:58 09.08.2025

  • 16 Какво ще се случи с „ЧекмеджеБанк”

    9 0 Отговор
    с превалутирането където париците са повече от бурканбанк
    тези милиарди как ще минат без знанието на банките

    я кажи това редовни дърдорко
    и развий хипотези ако се конфискуват тез парици
    (банките има база данни архиви за трансфери в чужбина и движения оттам по света)
    барабар с офшорките с колко ще се намали държавния дълг

    11:59 09.08.2025

  • 17 пешо

    10 0 Отговор
    ПАК ЛИ ТОЯ БОКЛУК

    12:00 09.08.2025

  • 18 За да не харчим пари на вятъра за такси

    7 0 Отговор
    Махайте таксите веднага ! Ама нещо кеш евра и долари нямате ми се струва в банките и за това са всички тези тъпотии и драми дето дрънка Хампарцумян. А нямат щото всичко що е валута събрано в България на под 1% лихва го превалутираха и набиха в САЩ на 4,1-4,3 % лихва.

    12:01 09.08.2025

  • 19 НА СНИМКАТА

    14 0 Отговор
    Хампърца показва как е държал дисагите на драгалевския за да му даде банката.

    Коментиран от #23

    12:01 09.08.2025

  • 20 Сталин

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "🤭🤣......":

    Вярно,на тъпите цървули нищо не помага ,боят ще продължи докато омекнат дървените ви чутури

    12:01 09.08.2025

  • 21 пешо

    9 0 Отговор
    марооо , кво става с зеления пор

    12:01 09.08.2025

  • 22 Хмм

    11 0 Отговор
    не минава и ден без да си изкаже "компетентното" мнение, щом въпросът е до народопсихологията на българите, той няма думата, да си гледа собствения народ

    12:03 09.08.2025

  • 23 ДАЛИ ГИ Е

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "НА СНИМКАТА":

    ДЪРЖАЛ ИЛИ СМУКАЛ

    Коментиран от #26

    12:03 09.08.2025

  • 24 Фен

    11 0 Отговор
    Ами бурканбанк ще свърши. Урсула подари парите ни на Тръмп. Кой, каквото е спестил, ще му се наложи да го похарчи...

    12:03 09.08.2025

  • 25 цените бавно но сигурно ще продължат

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Стенли":

    благодарение на преизбирателите на тиквата
    най бедните в ес
    това си заслужават хорицата
    да броят центове догодина

    12:04 09.08.2025

  • 26 И държал и смукал и галил.

    9 0 Отговор

    До коментар #23 от "ДАЛИ ГИ Е":

    И федер шайби правил.

    12:06 09.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ха ха

    9 0 Отговор
    и тоя е станал милионер от спестени закуски , а ?

    12:07 09.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тоя наглец

    8 2 Отговор
    Няма нужда да дава съвети!
    Такива алчни гнусари като тоя безродник ни натикаха в отходните тръби на Европа!

    Коментиран от #33

    12:10 09.08.2025

  • 32 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Има 30 млрд под дюшеците.Искат да турят ръка върху тях.

    12:13 09.08.2025

  • 33 Е ся......

    2 7 Отговор

    До коментар #31 от "Тоя наглец":

    Ако си мечтаеш да се върнеш обратно във фекалните отходните руски тръби, ами напусни Европа.

    12:14 09.08.2025

  • 34 Читател

    8 0 Отговор
    Точно от този искате мнения алчен крадец даваше си заплата 200 бона на мети италианците го изритаха.

    12:17 09.08.2025

  • 35 Копейки, само като чуете....

    1 9 Отговор
    Евро и еврозона, кръв се...
    ете а😁😁😁😁....

    Коментиран от #40

    12:17 09.08.2025

  • 36 сноу

    5 0 Отговор
    Подозирам и то основателно, че фръцко е пазарен като най шавливата шматка да подскача от клон на клон и да цъцри безумия, а през това време опушения командир и гладиаторите му оглозгват жалките останки от бг..

    12:19 09.08.2025

  • 37 Българин

    3 1 Отговор
    Хората трябва да си запазят левовете. Като излезем от еврозоната, цената им ще е като на златото!

    12:20 09.08.2025

  • 38 Крадецумян

    2 0 Отговор
    Крадецумян е много голям спец, като става дума за парите на другите. Сърби го, не е в дараверата вече и няма как да ги докопа. Мечтае си за някой нов Мавър, да го върне в играта

    12:23 09.08.2025

  • 39 Миме

    1 1 Отговор
    десносините жендерасчета редовно $€р€т€ кръв заради специфичните си либераски сексуални практики

    12:29 09.08.2025

  • 40 болгарин..

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Копейки, само като чуете....":

    Колко му е кеф на тоо арменец и на двата плондера че ще вземат комисионни от урсулците за това че бг-тата сега ще извадят млрдите левчета из под дюшеците на светло за да ги обменят в една измислена валута на една несъществуваща еврпдържава

    12:29 09.08.2025

  • 41 ИСТИНАТА

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пак ли тоя перко?":

    Пловдивчани,
    докога окупаторът Альоша
    ще е стъпил на главата на Апостола?
    ПОЗОР!

    Изпратете паметникът на окупатор Альоша,
    в Русия, на окупатора Путлер.
    Да си го постави пред Кремъл-
    централата на комунистите-терористи
    по света и у нас!

    На върха на Бунаржика издигнете величествен паметник,
    достоен за Апостолът на свободата!

    12:33 09.08.2025

  • 42 Самозванец

    0 0 Отговор
    Банкерът е инженер химик и е подлога на Мавъра

    12:41 09.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове