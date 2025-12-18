Хампарцумян: Заместникът на Пеевски вече сигурно загрява и ще изглежда като Брад Пит! Жените ще го изберат

Заместникът на Пеевски вече сигурно загрява и ще изглежда като Брад Пит, така че ще го изберат жените. Мечтая за политици, които да седнат на една маса и публично да дебатират нещата. Така бившият банкер Левон Хампарцумян коментира по bTV за основните политически фигури и модели. Той акцентира върху това, че не трябва проблемите да се персонализират.

Той добави, че трябва да се търси не само смяна на лидерите, а и на модела на управление.

„Асен Василев се повтаря като най-големия злодей след Костов, който бил „разпродал държавата на безценица”. И като Хан Аспарух, който не бил отишъл 1000 километра на запад”, коментира с ирония Хампарцумян. Той обаче подчерта, че същото персонализиране не трябва да се прилага и към Борисов и Пеевски.

„Заместникът на Пеевски вече сигурно загрява и ще изглежда като Брад Пит, така че ще го изберат жените”, обясни финансистът.

„Мечтая за политици, които да седнат на една маса и публично да дебатират нещата”, призна финансистът.

Опитва се да се отвлече вниманието от важните неща.



Това е мнението на финансиста Левон Хампарцумян в студиото на сутрешния блок на bTV.



"Как ще си наредим държавата?" - това е важният въпрос, заяви той. "Тук вече говорим за джуджетата, съдебната система ...", каза Хампарцумян и добави:



"Протестите започнаха с едно и завършиха със съвсем други искания".



Темата за случващото се в държавата коментира и Диана Дамянова.



Хампарцумян влезе в обувките на Дамянова и напомни, че има една технология за всяване на страх. "Протестите са само индикатор", добави той.



Финансистът коментира искането за индексация на заплатите съобразно инфлацията. По думите му, подобни мерки не трябва да се предприемат занапред.



Първата дясна политика, която се случва в България пък, поясни Диана Дамянова, е отхвърлянето на двата бюджета за 2026 година.



Подреждането на държавата ще стане със серия от избори, смятат Дамянова и Хампарцумян.