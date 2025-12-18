Новини
Хампарцумян: Заместникът на Пеевски вече сигурно загрява и ще изглежда като Брад Пит! Жените ще го изберат

18 Декември, 2025

Не трябва да има индексация на заплатите съобразно инфлацията

Хампарцумян: Заместникът на Пеевски вече сигурно загрява и ще изглежда като Брад Пит! Жените ще го изберат - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Заместникът на Пеевски вече сигурно загрява и ще изглежда като Брад Пит, така че ще го изберат жените. Мечтая за политици, които да седнат на една маса и публично да дебатират нещата. Така бившият банкер Левон Хампарцумян коментира по bTV за основните политически фигури и модели. Той акцентира върху това, че не трябва проблемите да се персонализират.

Той добави, че трябва да се търси не само смяна на лидерите, а и на модела на управление.

„Асен Василев се повтаря като най-големия злодей след Костов, който бил „разпродал държавата на безценица”. И като Хан Аспарух, който не бил отишъл 1000 километра на запад”, коментира с ирония Хампарцумян. Той обаче подчерта, че същото персонализиране не трябва да се прилага и към Борисов и Пеевски.

„Заместникът на Пеевски вече сигурно загрява и ще изглежда като Брад Пит, така че ще го изберат жените”, обясни финансистът.

„Мечтая за политици, които да седнат на една маса и публично да дебатират нещата”, призна финансистът.

Опитва се да се отвлече вниманието от важните неща.

Това е мнението на финансиста Левон Хампарцумян в студиото на сутрешния блок на bTV.

"Как ще си наредим държавата?" - това е важният въпрос, заяви той. "Тук вече говорим за джуджетата, съдебната система ...", каза Хампарцумян и добави:

"Протестите започнаха с едно и завършиха със съвсем други искания".

Темата за случващото се в държавата коментира и Диана Дамянова.

Хампарцумян влезе в обувките на Дамянова и напомни, че има една технология за всяване на страх. "Протестите са само индикатор", добави той.

Финансистът коментира искането за индексация на заплатите съобразно инфлацията. По думите му, подобни мерки не трябва да се предприемат занапред.

Първата дясна политика, която се случва в България пък, поясни Диана Дамянова, е отхвърлянето на двата бюджета за 2026 година.

Подреждането на държавата ще стане със серия от избори, смятат Дамянова и Хампарцумян.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 28 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ново бдж за хората

    26 2 Отговор
    шиши-ивкони-пимк

    Коментиран от #11

    09:53 18.12.2025

  • 2 ЛОШО Е КОГАТО

    50 3 Отговор
    НА ЗАКУСКА ТИ ПУСКАТ ТАКЪВ ПРОТИВНЯК ЧЕНГЕ И ДЪВЕН ФИЛОСОФ.

    09:55 18.12.2025

  • 3 гражданин

    30 2 Отговор
    Докато тикви и свини са на свобода , тази територия никога няма да стане бяла страна !! !!!

    09:56 18.12.2025

  • 4 ООрана държава

    44 0 Отговор
    Абе днеска само идиотщини ли ще четем?

    09:56 18.12.2025

  • 5 Трол

    16 2 Отговор
    Ще се формира и фракцията "Лели-Ново начало".

    Коментиран от #41

    09:57 18.12.2025

  • 6 Оракула от Делфи

    6 11 Отговор
    Левоне ,
    отваряй кесията и не се облизвай , като "локмазанин" ами прави партия ,
    че ако чакаш "Чекмеджето" и "Шиши" да ти я направят , отиде коня в ряката ..."файда йок"!!!

    09:58 18.12.2025

  • 7 Тошо

    35 1 Отговор
    Този "всезнайко" едва ли някога се е трогвал от заплатите на обикновените хора , които гравитират около 1000-1500лв, няма и как да бъде ,след като е получавал стотици хиляди лева заплата на месец в Уникредит.

    09:59 18.12.2025

  • 8 гдфгфдг

    21 2 Отговор
    смърт за арменското говедо

    10:00 18.12.2025

  • 9 Прав е

    17 3 Отговор
    ...за идексация на заплатите в държавния сектор, защото те автоматично носи нова инфлация. В частния сектор инфлаци1та се дели е между работника и работодателя....ако идиксацията е 150 лв, те ти вдигат не повече от 70-90 лв заплатата, а в държавния сектор 160лв плюс бонуси...

    Коментиран от #16

    10:00 18.12.2025

  • 10 Дрът X0M0

    35 1 Отговор
    Гнycap. Виден представител на задкулисието. Инсталиран за шеф на банка без да има даже финансово или икономическо образование. Под вещото му ръководство колко пари откраднаха? Питайте футболиста Мартин Петров с колко милиона олекна, откраднати от консултантката на банката на този, пък той, директорът, представа си нямал, видиш ли. А колко други има като него, ама не са футболисти и никой не е разбрал?

    10:00 18.12.2025

  • 11 Малеееее

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "ново бдж за хората":

    Представям си нечленоразделният Борисов с цялата си простотия да дебатира на маса заедно със сиамският си близнак Угоен Пеевски. Смях!

    10:01 18.12.2025

  • 12 Този

    20 1 Отговор
    айдук е най големият лъжец работил някога в БНБ! Не съм сигурен само кой краде повече- Той, Пеевски или Борисов!? Останалите също не са за подценяване - знаят че никой няма да им поиска отчет!

    10:01 18.12.2025

  • 13 Никой

    2 1 Отговор
    Трябва да св приказва.

    10:01 18.12.2025

  • 14 цъ цъ цъ

    15 1 Отговор
    ай стига сте вадили тези плазмодии - аман от утайки да ви .......................у скапания/третополв сайт

    10:03 18.12.2025

  • 15 Буха ха

    19 2 Отговор
    В сравнение с Прасето, почти всеки изглежда като браТ Пит.

    10:04 18.12.2025

  • 16 Двамата с него сте много "прави"

    20 0 Отговор

    До коментар #9 от "Прав е":

    Викаш инфлацията няма нищо общо със спекулата, от заплатите е. В Централна, Западна, а в някои случаи и в Източна Европа, където цените са по-ниски, а заплатите до 4х по-високи, там пак ли по-високата инфлация е от заплатите, а. Това лято бях 2 седмици в Дания,където всички са чували колко е скъпо,ама не е. Цените в магазините като тук и по-ниски, минимална заплата над 2000 евро.
    И банкерската мафия в лицето на тоя също няма вина, нищо че вече 11 г и половина държат лихвите по депозитите на 0,01%, тоест никаква, а през месец вдигат таксите. Само че той има някакво оправдание - по образование е химик и е пълен некадърник, твоето оправдание не знам какво е.

    Коментиран от #39

    10:08 18.12.2025

  • 17 Мнение

    15 0 Отговор
    Хампарцумян е хем мързелив, хем крадлив.

    Коментиран от #19, #36

    10:14 18.12.2025

  • 18 Силиций

    7 0 Отговор
    Хайде,хайде,имаше вече един "Брат Пит" ,който видяхме до къде я докара

    Коментиран от #24

    10:16 18.12.2025

  • 19 Пeди

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мнение":

    Хем е грозен, дърт пeд@л

    10:16 18.12.2025

  • 20 гдфгфдг

    10 0 Отговор
    боклук арменски

    10:16 18.12.2025

  • 21 🤔..... като Брад Пит...

    10 0 Отговор
    ... това ще е Байряма вероятно 🤔....

    10:19 18.12.2025

  • 22 Байрактар"70

    6 0 Отговор
    Още един. Гледай се в огледалото и ще видиш същия Пеевски, само че с твоя лик.
    ЕТО ЗА ТОВА ТАЗИ ДЪРЖАВА Е ,,ТАКАВА" ! 99% СА ТЕЗИ!

    10:19 18.12.2025

  • 23 Пардон

    10 0 Отговор
    Не ни интересува мнението на това същество, моля Ви, пощадете ни!

    10:19 18.12.2025

  • 24 Кики простия

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Силиций":

    На външен вид Джон Траволта, на акъл - Форест Гъмп, само че Форест е добродушен, а Кики е същият крадец като Шиши и Буци

    10:20 18.12.2025

  • 25 Преватизян

    8 0 Отговор
    Ти да върнеш парите от прЕватизацията

    10:20 18.12.2025

  • 26 Камък

    7 0 Отговор
    Този паразит защо ни го навират пак тези недоразвити индиви ?

    10:20 18.12.2025

  • 27 Извън темата

    2 0 Отговор
    Аз пък чух че директорчето "яс,пляс педалите" си е чисто производство на ники иска да пътува.

    10:21 18.12.2025

  • 28 Левон Наглеца

    8 0 Отговор
    Какво се Бута напред тоя Наглец, Лъжец и крадец!

    10:21 18.12.2025

  • 29 Силиций

    4 0 Отговор
    Вървял един евреин по улицата и без да забележи от джоба му паднала една пара.Зад него вървял един арменец и видял,че евреина загубил парата,вдигнал я от земята и се затичал та му я върнал.
    Те това от началото до края е синтезираното обяснение на "Теорията на невероятностите". А България е нагледен пример.

    10:21 18.12.2025

  • 30 Ззз

    3 1 Отговор
    Пълни глупости. В САЩ демократите, за които гласуват по-голям дял от жените, виж на кво мязат. Много далеч от Брад Пит. Привличат ги с феминистки и ултралеви политики, каквито Урсула прокарва и в ЕС.

    Коментиран от #33, #38

    10:22 18.12.2025

  • 31 Хамбарцунами

    4 0 Отговор
    Брат Пит отдавна не е секс символ. За някои етноси такова понятие не съществува защото те не правят секс като хората че да имат секс символи. Не гледат холивудски филми само пошли индийски сериали .

    10:24 18.12.2025

  • 32 Весело

    1 3 Отговор
    Задкулисието готви Румен Радев за заместник на Пеевски, не е точно Брад Пит. Но в нашето периферно червено село ще свърши работа.

    Периферия сме и за МАсква, и за Вашингтон, и за Анкара. Периферия сме дори за Брюксел, след като се отказаха от Грузия.

    10:26 18.12.2025

  • 33 урсула прокарва чист фашизъм в европа

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ззз":

    Никакви политики само откровен фашизъм.

    Коментиран от #40

    10:26 18.12.2025

  • 34 Дядо от село

    1 3 Отговор
    Прав е Хампарцумян...

    10:27 18.12.2025

  • 35 Банка

    2 1 Отговор
    Какво означава думата "Хампарцумян", преведена на Български?
    Отговор:
    Хапнал съм майна парцали цункайки мянката!

    10:29 18.12.2025

  • 36 Не знам дали е крадлив но е

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мнение":

    мързелив със сигурност вида му е такъв

    10:30 18.12.2025

  • 37 Боздуган

    0 0 Отговор
    Хампарцумян: Заместникът на Пеевски вече сигурно загрява и ще изглежда като Брад Пит! Жените ще го изберат

    Хампарцумян
    ITS THAT YOU

    10:31 18.12.2025

  • 38 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ззз":

    Ей вече толкова години не мога да проумея как навсякъде по света хората си избират алчни изкуфяли некадърници да им управляват държавата. И Япония, и ЕС, и Франция, и Германия, и Русия, и САЩ. Навсякъде по свига все по-големи некадърници идват на власт.
    Има и някои изключения като Норвегия, Швейцария, ОАЕ.

    10:34 18.12.2025

  • 39 Аз съм

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Двамата с него сте много "прави"":

    ..по професия машинен инженер и взимам в моя град 2 хил лв чисто, а един нищо правещи по държавните канцеларии с хиляда повече. Бях преди 7-8 год за шест месеца между смяна на работата ми тук в Германия при сина и ми плащаха за почти същата работа 7 хил € , но не беше моето място и се върнах и пак взимам почти същата 2,2 хил лева

    Коментиран от #42

    10:37 18.12.2025

  • 40 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "урсула прокарва чист фашизъм в европа":

    Бих допълнил, че урсулианците прокарват уникален хибрид между фашизъм и комунизъм.
    Целят абсолютна диктатура (като при фашизма) под контрола на ЕК, но същевременно пълно отричане от национализма и дори от националните държави (като комунизма), само че в никакъв случай не търсят безкласово общество - напротив, ще има множество бедни (като нас), които ще издържат богатите (елита, немци и тн), също ще гарантираме заемите им.
    Като при фашизма наблягат на ултрамилитаризъм и пълно потъпкване на индивидуалните права (например чат контрол за следене на разговорите), отричане на референдумите, отмяна на избори, когато не им харесват (например в Румъния).

    10:44 18.12.2025

  • 41 Диван Диван

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Само това ни липсва.
    Тамън се пръкна ново начало и спечели изборите безапелационно.Сега пък претенция за Брат Пит имат дамите.
    Ето един виц:
    Айшето бяга от Алито с маймунски тръс.Той я настигнал и я спрял.
    Айше защо бягаш от мен?Я попитал.
    Леле Али ти си най-добрият шукар мукар ама много ти е голям.Всеки път ходя да ми шият търлъкът.
    той и отговорил:Айше много те обичам и още днес ще си го скъся поне с 10 см.
    Нещо друго да направя за теб Айше?
    Купи ми подарък за коледа?отговорила тя.
    Али бил майтапчия и и отговорил:
    Аз вече съм ти купил.
    Кама сутра.
    Не ти ли стига?

    10:51 18.12.2025

  • 42 Вервам ти

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Аз съм":

    С 7 хиляди евро Германия е едно добро място за живеене ,ти защо се върна липсваше ти мизерията и Боко Шиши,или там трябва да се работи ,а тука 2200 лв ама не се работи

    10:51 18.12.2025

  • 43 Порно

    0 0 Отговор
    То милфки и гранита бяха основните избиратели на тиквоций, явно схемата ще е същата

    10:53 18.12.2025

