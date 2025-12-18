Хампарцумян: Заместникът на Пеевски вече сигурно загрява и ще изглежда като Брад Пит! Жените ще го изберат

Заместникът на Пеевски вече сигурно загрява и ще изглежда като Брад Пит, така че ще го изберат жените. Мечтая за политици, които да седнат на една маса и публично да дебатират нещата. Така бившият банкер Левон Хампарцумян коментира по bTV за основните политически фигури и модели. Той акцентира върху това, че не трябва проблемите да се персонализират.
Той добави, че трябва да се търси не само смяна на лидерите, а и на модела на управление.
„Асен Василев се повтаря като най-големия злодей след Костов, който бил „разпродал държавата на безценица”. И като Хан Аспарух, който не бил отишъл 1000 километра на запад”, коментира с ирония Хампарцумян. Той обаче подчерта, че същото персонализиране не трябва да се прилага и към Борисов и Пеевски.
„Заместникът на Пеевски вече сигурно загрява и ще изглежда като Брад Пит, така че ще го изберат жените”, обясни финансистът.
„Мечтая за политици, които да седнат на една маса и публично да дебатират нещата”, призна финансистът.
Опитва се да се отвлече вниманието от важните неща.
Това е мнението на финансиста Левон Хампарцумян в студиото на сутрешния блок на bTV.
"Как ще си наредим държавата?" - това е важният въпрос, заяви той. "Тук вече говорим за джуджетата, съдебната система ...", каза Хампарцумян и добави:
"Протестите започнаха с едно и завършиха със съвсем други искания".
Темата за случващото се в държавата коментира и Диана Дамянова.
Хампарцумян влезе в обувките на Дамянова и напомни, че има една технология за всяване на страх. "Протестите са само индикатор", добави той.
Финансистът коментира искането за индексация на заплатите съобразно инфлацията. По думите му, подобни мерки не трябва да се предприемат занапред.
Първата дясна политика, която се случва в България пък, поясни Диана Дамянова, е отхвърлянето на двата бюджета за 2026 година.
Подреждането на държавата ще стане със серия от избори, смятат Дамянова и Хампарцумян.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ново бдж за хората
Коментиран от #11
09:53 18.12.2025
2 ЛОШО Е КОГАТО
09:55 18.12.2025
3 гражданин
09:56 18.12.2025
4 ООрана държава
09:56 18.12.2025
5 Трол
Коментиран от #41
09:57 18.12.2025
6 Оракула от Делфи
отваряй кесията и не се облизвай , като "локмазанин" ами прави партия ,
че ако чакаш "Чекмеджето" и "Шиши" да ти я направят , отиде коня в ряката ..."файда йок"!!!
09:58 18.12.2025
7 Тошо
09:59 18.12.2025
8 гдфгфдг
10:00 18.12.2025
9 Прав е
Коментиран от #16
10:00 18.12.2025
10 Дрът X0M0
10:00 18.12.2025
11 Малеееее
До коментар #1 от "ново бдж за хората":Представям си нечленоразделният Борисов с цялата си простотия да дебатира на маса заедно със сиамският си близнак Угоен Пеевски. Смях!
10:01 18.12.2025
12 Този
10:01 18.12.2025
13 Никой
10:01 18.12.2025
14 цъ цъ цъ
10:03 18.12.2025
15 Буха ха
10:04 18.12.2025
16 Двамата с него сте много "прави"
До коментар #9 от "Прав е":Викаш инфлацията няма нищо общо със спекулата, от заплатите е. В Централна, Западна, а в някои случаи и в Източна Европа, където цените са по-ниски, а заплатите до 4х по-високи, там пак ли по-високата инфлация е от заплатите, а. Това лято бях 2 седмици в Дания,където всички са чували колко е скъпо,ама не е. Цените в магазините като тук и по-ниски, минимална заплата над 2000 евро.
И банкерската мафия в лицето на тоя също няма вина, нищо че вече 11 г и половина държат лихвите по депозитите на 0,01%, тоест никаква, а през месец вдигат таксите. Само че той има някакво оправдание - по образование е химик и е пълен некадърник, твоето оправдание не знам какво е.
Коментиран от #39
10:08 18.12.2025
17 Мнение
Коментиран от #19, #36
10:14 18.12.2025
18 Силиций
Коментиран от #24
10:16 18.12.2025
19 Пeди
До коментар #17 от "Мнение":Хем е грозен, дърт пeд@л
10:16 18.12.2025
20 гдфгфдг
10:16 18.12.2025
21 🤔..... като Брад Пит...
10:19 18.12.2025
22 Байрактар"70
ЕТО ЗА ТОВА ТАЗИ ДЪРЖАВА Е ,,ТАКАВА" ! 99% СА ТЕЗИ!
10:19 18.12.2025
23 Пардон
10:19 18.12.2025
24 Кики простия
До коментар #18 от "Силиций":На външен вид Джон Траволта, на акъл - Форест Гъмп, само че Форест е добродушен, а Кики е същият крадец като Шиши и Буци
10:20 18.12.2025
25 Преватизян
10:20 18.12.2025
26 Камък
10:20 18.12.2025
27 Извън темата
10:21 18.12.2025
28 Левон Наглеца
10:21 18.12.2025
29 Силиций
Те това от началото до края е синтезираното обяснение на "Теорията на невероятностите". А България е нагледен пример.
10:21 18.12.2025
30 Ззз
Коментиран от #33, #38
10:22 18.12.2025
31 Хамбарцунами
10:24 18.12.2025
32 Весело
Периферия сме и за МАсква, и за Вашингтон, и за Анкара. Периферия сме дори за Брюксел, след като се отказаха от Грузия.
10:26 18.12.2025
33 урсула прокарва чист фашизъм в европа
До коментар #30 от "Ззз":Никакви политики само откровен фашизъм.
Коментиран от #40
10:26 18.12.2025
34 Дядо от село
10:27 18.12.2025
35 Банка
Отговор:
Хапнал съм майна парцали цункайки мянката!
10:29 18.12.2025
36 Не знам дали е крадлив но е
До коментар #17 от "Мнение":мързелив със сигурност вида му е такъв
10:30 18.12.2025
37 Боздуган
Хампарцумян
ITS THAT YOU
10:31 18.12.2025
38 Някой
До коментар #30 от "Ззз":Ей вече толкова години не мога да проумея как навсякъде по света хората си избират алчни изкуфяли некадърници да им управляват държавата. И Япония, и ЕС, и Франция, и Германия, и Русия, и САЩ. Навсякъде по свига все по-големи некадърници идват на власт.
Има и някои изключения като Норвегия, Швейцария, ОАЕ.
10:34 18.12.2025
39 Аз съм
До коментар #16 от "Двамата с него сте много "прави"":..по професия машинен инженер и взимам в моя град 2 хил лв чисто, а един нищо правещи по държавните канцеларии с хиляда повече. Бях преди 7-8 год за шест месеца между смяна на работата ми тук в Германия при сина и ми плащаха за почти същата работа 7 хил € , но не беше моето място и се върнах и пак взимам почти същата 2,2 хил лева
Коментиран от #42
10:37 18.12.2025
40 Така е
До коментар #33 от "урсула прокарва чист фашизъм в европа":Бих допълнил, че урсулианците прокарват уникален хибрид между фашизъм и комунизъм.
Целят абсолютна диктатура (като при фашизма) под контрола на ЕК, но същевременно пълно отричане от национализма и дори от националните държави (като комунизма), само че в никакъв случай не търсят безкласово общество - напротив, ще има множество бедни (като нас), които ще издържат богатите (елита, немци и тн), също ще гарантираме заемите им.
Като при фашизма наблягат на ултрамилитаризъм и пълно потъпкване на индивидуалните права (например чат контрол за следене на разговорите), отричане на референдумите, отмяна на избори, когато не им харесват (например в Румъния).
10:44 18.12.2025
41 Диван Диван
До коментар #5 от "Трол":Само това ни липсва.
Тамън се пръкна ново начало и спечели изборите безапелационно.Сега пък претенция за Брат Пит имат дамите.
Ето един виц:
Айшето бяга от Алито с маймунски тръс.Той я настигнал и я спрял.
Айше защо бягаш от мен?Я попитал.
Леле Али ти си най-добрият шукар мукар ама много ти е голям.Всеки път ходя да ми шият търлъкът.
той и отговорил:Айше много те обичам и още днес ще си го скъся поне с 10 см.
Нещо друго да направя за теб Айше?
Купи ми подарък за коледа?отговорила тя.
Али бил майтапчия и и отговорил:
Аз вече съм ти купил.
Кама сутра.
Не ти ли стига?
10:51 18.12.2025
42 Вервам ти
До коментар #39 от "Аз съм":С 7 хиляди евро Германия е едно добро място за живеене ,ти защо се върна липсваше ти мизерията и Боко Шиши,или там трябва да се работи ,а тука 2200 лв ама не се работи
10:51 18.12.2025
43 Порно
10:53 18.12.2025