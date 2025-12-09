Хампарцумян: Бюджетът показва, че управляващата коалиция се подготвя да излезе в опозиция

Най-токсичните и дразнещи неща в приходната част са махнати, но разходите са същите. Това показва, че управляващата коалиция, която може да наречем клептокрация, се подготвя да излиза в опозиция и да сдава властта. Това каза в ефира на "Здравей, България" финансистът Левон Хампарцумян.
"Говорим за пирамида от неефективни разходи на публичен ресурс, които служат, за да се подхранва механизма на лоялност. Пеевски и Борисов вече трябва да плащат, за да ги обичат, те нямат особена харизма сред населението. Колко хубаво би било да има една опозиция с контрол върху службите и съдебна система. А някой ще трябва да вади кестените от огъня. Вторият бюджет е точно толкова несъвършен колкото първия, ако не и повече. Но ако не го приемат, ще има удължителен закон. Трябва да се събере рационална и политическа сила, за да се създаде един по-добър бюджет. Може би трябва да се мине през избори, за да се легитимират хора с дълъг управленски хоризонт. Сегашният кабинет няма да изкара пълен мандат", смята финансистът.
Бюджетът - втори опит: Правителството прие законопроектите, внесе ги в НС
По думите му са нужни системни усилия за подобряване на квалификацията и образованието на работната ръка. "Би било добра новина да се намалят разходите в бюджета. Когато се опиташ да дигитализираш аналогова система, без да я адаптираш, се удряш в стената. Схемата човек-компютър-неефективен човек-компютър разкъсва процеса на малки неефективни парчета. Незаета бройка в администрацията означава, че я има налична, но средствата се използват за бонуси за лоялни служители", обясни експертът.
Според него в Европа е необходима реиндустриализация, по-разумно управление на ресурсите и повишаване на квалификацията на служителите. "Трябва да имаме високообразована и мотивирана работна ръка. Така ще бъдем конкурентни на най-добрите в света. Съдейки по автомобилния парк на по-състоятелните у нас, стремим се да се изравним. Българите никога не са били толкова богати, въпросът е колко устойчив е растежът в икономиката", коментира Хампарцумян.
1 Сатана
Коментиран от #8
09:12 09.12.2025
2 честен ционист
09:12 09.12.2025
3 Прав е Хампарцумян
09:14 09.12.2025
4 Така е
09:15 09.12.2025
5 Последния Софиянец
09:17 09.12.2025
6 Маринов
Коментиран от #9
09:19 09.12.2025
7 Един
09:20 09.12.2025
8 Раточителни харчове
До коментар #1 от "Сатана":и безотговорна финансова политика фалират Византия по време на императрица ирина. Принудително на трона е възкачен Никифор -счетоводителят да оправи нещата. Само дето с Крум малко не му се получило защото пък от война не разбирал.
09:20 09.12.2025
9 честен ционист
До коментар #6 от "Маринов":Той знае руски, ще се оправи, ти му мисли, цената на курсовете по руски ще скача по-бързо от тази на потребителската кошница. Записвай доде е време и докато има свободни места.
09:21 09.12.2025
10 Бюджетът показва,
Много пречеше този валутен борд на депутати, бюджетници и др., ама много, толкова много пари по света и един лош валутен борд им пречеше да теглят заеми.
Кой ще връща тези заеми, не ми е ясно. Кой ще връща лихвите по заемите, също не е ясно.
09:24 09.12.2025
11 ПиПи
09:25 09.12.2025
12 показа че се съветват с който си искат
09:25 09.12.2025
13 истината за бюджета
09:28 09.12.2025
14 Бъдещ ужас
09:29 09.12.2025
15 И ти си за затвора
09:31 09.12.2025
16 дедо Флашко
09:31 09.12.2025
17 лоза
09:33 09.12.2025
18 Такива въшки
09:34 09.12.2025
19 Лена
09:43 09.12.2025
20 Данък Дивидент е нищожен
Няма диференцираност при бюджетните заплати, едно е увеличение на бюджетна заплата до 2000 лв. чисто, друго е увеличение при 24 000 хиляди и при 9000 хиляди заплати.
Няма ги и съкращенията в определени сектори, които да облекчат хазната. Във Финландия на около 6 милиона народ 7 500 полицая, в България 75 000. Други бюджетници 99 000 изобщо не плащат осигуровки.
Така е най-лесно, всички заедно,
09:44 09.12.2025
21 Да изчезваш ей
Това за лошият социализъм дето ви говорят разни недоразумения ! ....36 години Атлантически Погром .. това е ... и се замислете какво направиха атлантиците след 1999 г. .. настоящи и бъдещи пенсионери ! ...Закон за пенсиите (1957-1999)... !!!!
а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци богаташи ?
09:48 09.12.2025
22 димитри
09:49 09.12.2025
23 клептократ подъл
09:54 09.12.2025
24 Абе
10:05 09.12.2025
25 Няма да ви работим изедници
10:08 09.12.2025
26 така е
10:13 09.12.2025
27 Няма баце атлантизъм
10:15 09.12.2025
28 Петър
10:23 09.12.2025
29 Младите събудете се !
Коментиран от #31
10:26 09.12.2025
30 Махай се
10:27 09.12.2025
31 един събуден
До коментар #29 от "Младите събудете се !":Младите освен че са млади им липсва и житейски опит. Всеки ги лъже както си иска, а те мразят да мислят. Всяко поколение само си носи Кръста.
Коментиран от #32
10:30 09.12.2025
32 И нас така ни излъгаха
До коментар #31 от "един събуден":1989....2001 с тая квази демокрация и пръдни и кой не скача е червен
Коментиран от #33
10:32 09.12.2025
33 така е
До коментар #32 от "И нас така ни излъгаха":Вече 36 години ни лъжат руснаците, че са си тръгнали и не ни управляват внуците на комунистите. Прехода към Демокрация тепърва започва в България.
10:34 09.12.2025