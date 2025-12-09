Новини
България »
Хампарцумян: Бюджетът показва, че управляващата коалиция се подготвя да излезе в опозиция

9 Декември, 2025 09:09 1 788 33

  • левон хампарцумян-
  • бюджет-
  • финанси-
  • мерки

Говорим за пирамида от неефективни разходи на публичен ресурс

Хампарцумян: Бюджетът показва, че управляващата коалиция се подготвя да излезе в опозиция - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-токсичните и дразнещи неща в приходната част са махнати, но разходите са същите. Това показва, че управляващата коалиция, която може да наречем клептокрация, се подготвя да излиза в опозиция и да сдава властта. Това каза в ефира на "Здравей, България" финансистът Левон Хампарцумян.

"Говорим за пирамида от неефективни разходи на публичен ресурс, които служат, за да се подхранва механизма на лоялност. Пеевски и Борисов вече трябва да плащат, за да ги обичат, те нямат особена харизма сред населението. Колко хубаво би било да има една опозиция с контрол върху службите и съдебна система. А някой ще трябва да вади кестените от огъня. Вторият бюджет е точно толкова несъвършен колкото първия, ако не и повече. Но ако не го приемат, ще има удължителен закон. Трябва да се събере рационална и политическа сила, за да се създаде един по-добър бюджет. Може би трябва да се мине през избори, за да се легитимират хора с дълъг управленски хоризонт. Сегашният кабинет няма да изкара пълен мандат", смята финансистът.

Бюджетът - втори опит: Правителството прие законопроектите, внесе ги в НС

По думите му са нужни системни усилия за подобряване на квалификацията и образованието на работната ръка. "Би било добра новина да се намалят разходите в бюджета. Когато се опиташ да дигитализираш аналогова система, без да я адаптираш, се удряш в стената. Схемата човек-компютър-неефективен човек-компютър разкъсва процеса на малки неефективни парчета. Незаета бройка в администрацията означава, че я има налична, но средствата се използват за бонуси за лоялни служители", обясни експертът.

Според него в Европа е необходима реиндустриализация, по-разумно управление на ресурсите и повишаване на квалификацията на служителите. "Трябва да имаме високообразована и мотивирана работна ръка. Така ще бъдем конкурентни на най-добрите в света. Съдейки по автомобилния парк на по-състоятелните у нас, стремим се да се изравним. Българите никога не са били толкова богати, въпросът е колко устойчив е растежът в икономиката", коментира Хампарцумян.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана

    18 6 Отговор
    Емил Хърсев каза да му звъннеш

    Коментиран от #8

    09:12 09.12.2025

  • 2 честен ционист

    34 3 Отговор
    Ако питате мен се подготвят за евакуация по островите.

    09:12 09.12.2025

  • 3 Прав е Хампарцумян

    29 8 Отговор
    Двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски правят държавен бюджет, но парите в края накраищата ще влязат в собствените им банкови сметки. И огромните държавни креди, които Дебелите теглят всяка седмица, пак потъват в банковите им сметки.

    09:14 09.12.2025

  • 4 Така е

    24 6 Отговор
    Само че преди това ще откраднат 20 млрд

    09:15 09.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    22 6 Отговор
    Набутаха ни в еврозоната и сега бягат.

    09:17 09.12.2025

  • 6 Маринов

    16 3 Отговор
    Хей, ти сега какво си? А беше спонсор на Боко и компания. И раздаваше усмивки от първия ред след изборната победа. И лъготиш за големия плюс от еврозоната, от където половин дузина страни от ЕС стоят на дистанция. Съвсем наскоро този твой спорт ще ти изиграе лоша шега на имиджа. Само гледай.

    Коментиран от #9

    09:19 09.12.2025

  • 7 Един

    17 3 Отговор
    Хампарцунчо, бюджета показа , че българското правителство е под €атлантическа зависимост ! ... и единствената константа в бюджета е ВЪНШНИЯ ЗАЕМ - така че ще "храним" някой ЕС банкери!

    09:20 09.12.2025

  • 8 Раточителни харчове

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана":

    и безотговорна финансова политика фалират Византия по време на императрица ирина. Принудително на трона е възкачен Никифор -счетоводителят да оправи нещата. Само дето с Крум малко не му се получило защото пък от война не разбирал.

    09:20 09.12.2025

  • 9 честен ционист

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Маринов":

    Той знае руски, ще се оправи, ти му мисли, цената на курсовете по руски ще скача по-бързо от тази на потребителската кошница. Записвай доде е време и докато има свободни места.

    09:21 09.12.2025

  • 10 Бюджетът показва,

    8 4 Отговор
    че крайната цел да унишожат Валутен Борд и български лев беше сто милиарда лева предвидени заеми от 2020 до 2028 г. Бюджетът натоварва бедните, за сметка на богатите. Депутатите да отворят бутилка шампанско актуализация на заплати на всеки 3 месеца. Бюджетници десет процента увеличение, малко са им 24 000 лв. на месец.
    Много пречеше този валутен борд на депутати, бюджетници и др., ама много, толкова много пари по света и един лош валутен борд им пречеше да теглят заеми.
    Кой ще връща тези заеми, не ми е ясно. Кой ще връща лихвите по заемите, също не е ясно.

    09:24 09.12.2025

  • 11 ПиПи

    5 2 Отговор
    Бюджетът си показва оная работа и си хойка от джоб на джоб депутатски.

    09:25 09.12.2025

  • 12 показа че се съветват с който си искат

    5 1 Отговор
    на последно място с синдикати и работодатели . а другите 20 критикари не ги питат . така се разрази истинска конфронтация . ще се скандалдисват и напиват до нова година .

    09:25 09.12.2025

  • 13 истината за бюджета

    12 3 Отговор
    Първият внесен бюджет беше бюджет на гражданите. Но олигархията у нас, наречена "бизнес" скочи и правителството клекна. Промените в новия бюджет обслужват само тази олигархия и са във вреда на цялото общество и другите съсловия. Намаляват се парите на лекари, учители, полиция, замразяват се заплатите им чрез отвързване от СРЗ, съкращават се други разходи за населението, намалява се инвестиционната програма. В същото време се намали данък дивидент, за да има олигархията повечко милиони, премахна се СУПТО, за да могат да крадат необезпокоявано, по тяхно искане се замразиха заплати. Всичко това бе прието от продажните синдикати, които явно получиха нещо под масата и клекнаха, като предадоха работниците. Къде е сега онази Такева, къде са КНСБ и Подкрепа - те работниците ли защитават или олигархията. А жълтопаветния планктон, дето скача по площада, дори не осъзна какви промени бяха направени - "от трън та на глог."

    09:28 09.12.2025

  • 14 Бъдещ ужас

    3 3 Отговор
    Тези са решили да завещаят закопана България и след тях потоп... никой няма да иска да управлява съсипана държава , с едно изключение Пеевски.

    09:29 09.12.2025

  • 15 И ти си за затвора

    8 0 Отговор
    Кой те инсталира и да вършиш безобразия.

    09:31 09.12.2025

  • 16 дедо Флашко

    4 2 Отговор
    управляващата коалиция се подготвя да излезе в опозиция-СТИХ....

    09:31 09.12.2025

  • 17 лоза

    5 1 Отговор
    НЕ Е УПРАВЛЯВАЩА КОАЛИЦИЯ,А Е НАМАЛЯВАЩА БЪЛГАРИЯ МУШИФИКАЦИЯ!

    09:33 09.12.2025

  • 18 Такива въшки

    3 4 Отговор
    Като този- какъв експерт може да е една въшка.

    09:34 09.12.2025

  • 19 Лена

    6 3 Отговор
    Химикът разбира от всичко! Дялан камък за външен нужни е незаменим!

    09:43 09.12.2025

  • 20 Данък Дивидент е нищожен

    5 2 Отговор
    и при първи бюджет, постъпленията в Хазната са средно 30 милиона, с увеличението 60 милиона лева, което отпадна. При добър счетоводител този данък се избягваше. Спрямо 11 милиарда лева за НЗОК, плюс 6 милиарда лева доплащане от пациенти, данък дивидент буди смях, не знам защо толкова много акцентираха върху него. Да не говорим за 60 милиарда лева заеми от 2021 г. до 2026 г. Никой не говори за тези милиарди заеми. Последните 40 милиарда само за две години 2025 и 2026 г.
    Няма диференцираност при бюджетните заплати, едно е увеличение на бюджетна заплата до 2000 лв. чисто, друго е увеличение при 24 000 хиляди и при 9000 хиляди заплати.
    Няма ги и съкращенията в определени сектори, които да облекчат хазната. Във Финландия на около 6 милиона народ 7 500 полицая, в България 75 000. Други бюджетници 99 000 изобщо не плащат осигуровки.
    Така е най-лесно, всички заедно,

    09:44 09.12.2025

  • 21 Да изчезваш ей

    6 6 Отговор
    Младите, моля прочетете го ! ....
    Това за лошият социализъм дето ви говорят разни недоразумения ! ....36 години Атлантически Погром .. това е ... и се замислете какво направиха атлантиците след 1999 г. .. настоящи и бъдещи пенсионери ! ...Закон за пенсиите (1957-1999)... !!!!
    а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
    б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
    в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци богаташи ?

    09:48 09.12.2025

  • 22 димитри

    4 5 Отговор
    За да правите революции срещу бюджета е необходимо да сте направили някакви изчисления и да сте открили фрапиращи разликиот бюджета преди и сега.30години плащам като частник на държавата и тя по един и същи начин ме е драла.Дори на няколо години прави увеличение и на минимална и на процента към Доо!Как изведнъж се сетихте ,че вас ви дерат???защо не въстанахте преди ,а сега когато просиянските агенти ви дадох някакви трохи???Нито един на площада ,който отива не може да ми каже с какъв процент се промени минималната 25г и бъдещата минимална заплата 26г!Говоря за минимална защото върху нея са големите плащания към НОИ по пера...ДОО,ЗОО , ДЗПО , ДОД и други!Никой от вас не може да ми каже колко се губи!ПОвечето от вас не могат да си направят бюджета в къщи нито могат елементарни действия като да изчистят на котката или кучето си ,но говорят за много сложния бюджет!Сега по същество.Проблема на бг е в НЕ ПРОПОРЦИОНАЛНОТО Разпределение на БЮДЖЕТА!Затова не са ви виновни ПЕНСИОНЕРИТЕ,а МИлиционерите и магистратите!!Голяма е разликата в тяхното заплащане и Вашето!Казвам вашето защото за моето заплащане са се ГРижили Дядо ми ,прадядо ми ,родителите ми ,синът ми и аз лично!!!Когато има читави хора макар и да не са на държавна софра и да не са крадци се получава натрупване ,което става опасно за ВЛАстниците!За такива хора се водят войни за да ги занулят..иначе лошо за власта!

    09:49 09.12.2025

  • 23 клептократ подъл

    3 4 Отговор
    Ти не си ли пенсионер а? Схемата човек-компютър-неефективен човек-атлантически олигофрен еврозонец разкъсва процеса на малки неефективни парчета. Като звяр го разкъсва със зверско убиство.

    09:54 09.12.2025

  • 24 Абе

    2 1 Отговор
    В клуба на богатите е така

    10:05 09.12.2025

  • 25 Няма да ви работим изедници

    4 1 Отговор
    Оправяйте се там или фалирайте. Както сам казваш нищожество: "Българите никога не са били толкова богати" и няма да ви робуват повече за без пари. А дали, и как, и в каква насока ще си подобряват квалификацията и образованието няма ти и разните му там псевдо работодатили да казвате. Сами ще си копате нивата а ние ще ви сложим по един хубав "особен управител" на всяка частна фирма, а може и по двама и по трима ...

    10:08 09.12.2025

  • 26 така е

    3 2 Отговор
    Борисов много пъти ви го каза, че популиста Асен Василев ви вдига доходите с парите на внуците ви. Вие му се подиграхте, а сега ревете.

    10:13 09.12.2025

  • 27 Няма баце атлантизъм

    3 2 Отговор
    Ако с неефективни разходи на публичен ресурс не се подхранва механизма на лоялност на атлантическата сган. Няма друг вариант да се крепи атлантическата нацистка диктатура. Елементарно е. И ако няма неефективни разходи няма и да има и лапкане за такива кърлежи като теб

    10:15 09.12.2025

  • 28 Петър

    0 1 Отговор
    Този екземпляр, докога ще го допускат по телевизийте? Вече трудно му се разбира какво иска да каже.

    10:23 09.12.2025

  • 29 Младите събудете се !

    2 1 Отговор
    Това е истината.... Вие девиденти не получавате ! Грабят ви тези изедници олигарси. Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата между работниците и служителите в тези фирми и корпорации. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи. Цели клъстъри в САЩ под една или друга форма са на този принцип. ... Статуквото на олигархията не е вашият път младежи !

    Коментиран от #31

    10:26 09.12.2025

  • 30 Махай се

    1 0 Отговор
    изеднико олигарх ! Чиба ....

    10:27 09.12.2025

  • 31 един събуден

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Младите събудете се !":

    Младите освен че са млади им липсва и житейски опит. Всеки ги лъже както си иска, а те мразят да мислят. Всяко поколение само си носи Кръста.

    Коментиран от #32

    10:30 09.12.2025

  • 32 И нас така ни излъгаха

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "един събуден":

    1989....2001 с тая квази демокрация и пръдни и кой не скача е червен

    Коментиран от #33

    10:32 09.12.2025

  • 33 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "И нас така ни излъгаха":

    Вече 36 години ни лъжат руснаците, че са си тръгнали и не ни управляват внуците на комунистите. Прехода към Демокрация тепърва започва в България.

    10:34 09.12.2025

