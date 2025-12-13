Новини
Падането на правителството не е изненада, а логичен резултат

13 Декември, 2025

  • левон хампарцумян-
  • правителство-
  • оставка

Според Левон Хампарцумян в основата на случващото се стои смяна на поколенията и сблъсък на различни представи за бъдещето

Падането на правителството не е изненада, а логичен резултат - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Падането на правителството не е изненада, а логичен резултат от процеси, които се развиват от месеци. Около това мнение се обединиха бившият председател на Народното събрание Ива Митева, директорът на Сатиричния театър „Ал. Константинов“ Калин Сърменов и финансистът Левон Хампарцумян в ефира на „Събуди се“.

„От два месеца казвам, че правителството ще падне. Всичко, което виждахме ежедневно и което ни се предлагаше, показваше този развой на събитията“, заяви Ива Митева. По думите ѝ, когато в парламента липсва обединена опозиция, обществото само заема тази роля. „Народът излезе на протеста и каза ясно, че това мнозинство не го представлява и не може да взема решения от негово име“, подчерта тя.

Калин Сърменов изрази тревога не толкова от самия крах на управлението, колкото от липсата на яснота какво следва. „Въпросът е какво правим оттук нататък – това ме плаши. Защо се избра този момент и какъв е смисълът? Хаосът, който предстои, е нещо, което наблюдаваме още от 2020 година насам“, коментира той.

Според Левон Хампарцумян в основата на случващото се стои смяна на поколенията и сблъсък на различни представи за бъдещето. „Има ново поколение с различни очаквания и видяхме достатъчно примери за саботажи. От тази гледна точка не бива да се учудваме, че правителството падна“, каза той. По думите му хората, които излизат на улицата, искат най-вече по-добър стандарт на живот.

По темата дали президентът Румен Радев би могъл да създаде политическа партия, Ива Митева изрази скептицизъм относно сроковете. „Чисто технологично няма време за създаване на нова партия, защото процедурата е дълга. По-скоро, ако влезе в политическата игра, това ще стане чрез вече регистрирана формация или коалиция“, посочи тя.

Калин Сърменов подчерта, че изборите са в основата на демокрацията, но предупреди, че честите избори сами по себе си не решават проблемите. „Чуха се какви ли не приказки за диктатура. Политическата класа наистина отблъсква младите хора, но в крайна сметка ние сме тези, които сме я избрали“, каза той. Според него, ако по-голяма част от протестиращите са участвали активно в изборите, ситуацията можело да бъде различна.

Сърменов изрази и съмнение, че евентуална нова политическа конфигурация около президента би донесла решение. „За да излезем от тази ситуация, ни трябват компетентни и подготвени хора, а се оказва, че такива трудно се намират. Страната ни затъва“, заяви той, като подчерта, че бъдещите управляващи трябва ясно да осъзнават ролята и функционирането на институциите.

Въпреки кризата, Сърменов посочи, че липсата на стабилно правителство не е безпрецедентна ситуация. „И друг път се е случвало бюджет да се приема в средата на годината. В момента сме в генерален ремонт“, каза той.

Ива Митева предупреди, че ако при евентуални нови избори се появят „същите стари играчи“, политическата ситуация може да се влоши още повече.


  • 1 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Този ми липсваше. Забави се много.

    Коментиран от #5

    09:53 13.12.2025

  • 2 аз съм твърдо против

    5 8 Отговор
    Твърдо против съм държавата да се управлява от улицата!

    Наивниците на протестите били проевропейски ориентирани и за Еврото, а още вчера Кошейкин изпрати писмо за спиране на Еврото в България.

    09:55 13.12.2025

  • 3 Шнола

    8 1 Отговор
    Пак този. Голяма компИтенция тез армянци.

    09:55 13.12.2025

  • 4 Хаха

    4 3 Отговор
    Падането на правителството не е изненада, а логичен резултат

    Ся трябва да се направи партия на народа 😁
    Народа да си има своя партия в парламента

    Коментиран от #16

    09:56 13.12.2025

  • 5 Прав е Хампарцумян

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Простотията и арогантността на Бойко Борисов и Пеевски, изкараха умните и възпитани хора на улицата.

    Коментиран от #12

    09:57 13.12.2025

  • 6 Фен

    7 3 Отговор
    Левончо, достатъчно се постара, да ни пропагандираш обира ни с еврото. Аре у лево, стига ти толкова.

    09:57 13.12.2025

  • 7 Народа

    4 4 Отговор
    Не искаме нови избори до като Пеевски и Борисов не бъдат вкарани в затвора!!!

    Коментиран от #20

    10:01 13.12.2025

  • 8 Пак ли този

    4 0 Отговор
    Абе много ви моля. Не ми го показвайте този с редките зъби да плюва глупости.
    Имайте малко милост!

    10:03 13.12.2025

  • 9 ФЕЙК

    3 1 Отговор
    Лъвът от Банкя СЪС ЗАЕШКО СЪРЦЕ окрилен от народната любов вчера беше в Силистра - на 450 км. от леговището за да поеме овациите от героичната си постъпка!

    10:05 13.12.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    ЕЙ,АМА НЕ СПРЯХТЕ ДА ОБИКАЛЯТЕ ТЕЛЕВИЗИИТЕ И ДА СИ ЧЕШЕТЕ ЕЗИЦИТЕ..
    ВСИЧКИТЕ ГОЛЕМИ ЕКСПЕРТИ...
    ПО-ПОЛЕЗНИ ЩЕ СТЕ,АКО ОТИДЕТЕ ДА ПРОИЗВЕЖДАТЕ НЕЩО....
    А ТАКА СТЕ НЯКАК БЕЗПОЛЕЗНИ...НА ДЪРЖАВНАТА ХРАНИЛКА

    10:07 13.12.2025

  • 11 Хмм

    3 0 Отговор
    и защо не го каза по-рано, плъховете напускат кораба

    10:08 13.12.2025

  • 12 Христо Радевски 1937 г.

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Прав е Хампарцумян":

    НАЙ-ОПАСНИЯ ПОРОК
    Попитали един мъдрец /то било нявга в древността/
    кое той смята на света за най-опасния порок?
    Предателството, клеветата, убийството или разврата?

    Набръщил своя древен лик и сякаш тоз въпрос е чакал,
    Отвърнал мъдрия старик: ВЛАСТТА В РЪЦЕТЕ НА ПРОСТАКА!

    10:09 13.12.2025

  • 13 Коня Солтуклиева

    1 0 Отговор
    Пък като се обсъжда култутата, ще поканят политик-примерно Йордан Цонев..
    .. Щом Сърменов бисти политиката!

    10:14 13.12.2025

  • 14 Как се казваше

    0 0 Отговор
    това животно, което си сменяше цвета според околната среда?

    10:15 13.12.2025

  • 15 Дориана

    1 2 Отговор
    Борисов да си отпуши ушите и отвори очите какво искаха хилядите хора на протестите превърнали се в революция срещу коалиция Магнитски-Мафия и персонално срещу него и Пеевски. Така че, да престане да играе театър, защото България не е сцена и да се оттегли от Парламента и политиката. Да види и чуе, че народа отъждествява него и Пеевски с мафията и олигархията , които унищожават бавно и системно демокрацията , свободите и всички ценности върху които трябва да бъде изградена една силна икономически и независима от корупция България. Така, че Борисов и Пеевски трябва да напуснат Парламента и политиката завинаги. България трябва да се освободи от олигарсите и корумпираните политици, които я тласкат надолу в името на собственото си политическо оцеляване и финансово облагодетелстване.

    10:15 13.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 народа

    0 0 Отговор
    Решението е само едно .Това народно събрание да гласува за свикването на Велико народно събрание. Нова конституция , намаляне на броя на депутатите и още подобни неща .Иначе ще е все същото , а виждаме че това е изчерпано .Некадърноста на управниците е стигнала до там , че дори една свясна магистрала няма за цели 36 години . Правим нова държава с Велико народно събрание ,друго решение няма .

    10:20 13.12.2025

  • 18 ЧИЧО

    0 0 Отговор
    Най лошото е,че нашите политици влизат в политиката поради лични интереси. Нямаме държавници а хора ,които искат бързо забогатяване.

    10:22 13.12.2025

  • 19 ТОА ПА...?!

    0 0 Отговор
    Що не си гледа...химията-за което е учил...?!
    Но явно и от химия токова разбира...

    10:23 13.12.2025

  • 20 Алоооо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Народа":

    Кои сте вие да казвате кой, кога и защо трябва да влиза в затвора? Времето на лагерите отмина и внимавайте какво си пожелавате за не ви достигне вас по един или друг начин.

    10:23 13.12.2025

