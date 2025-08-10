Новини
България »
Тайните на фамилия Живкови

Тайните на фамилия Живкови

10 Август, 2025 10:35 1 619 19

  • иван славков-
  • христо крушарски-
  • спомени

Христо Крушарски: Тодор се опитваше да копира баща си

Тайните на фамилия Живкови - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Христо Крушарски е човекът, който повече от 30 години е сред най-близките хора до Иван и Тодор Славкови. Той единствен е до Батето и в Сингапур през 2005 година, когато на Конгреса на МОК е изключен от олимпийското движение, пише Нова телевизия.

Крушарски разказва за уроците от Тодор Живков, за веселите моменти и за тежките удари - 20 дни след трагичната смърт на Тодор Славков.

„Написа ми съобщение, че в него е проговорила Людмила Живкова и има мисия да направи килийно училище в село Асен. За мен е загадка защо не успя да завърши тази мисия. Не мога да повярвам, че той се е самоубил, познавайки него, баща му и дядо му”, споделя Крушарски.

Христо Крушарски добави, че е имал заръка от бабата на Тодор Славков да се грижи за него.”Тя беше уникален човек. Гръбнакът на всички, желязна жена. Дните преди да почине ми даде заръка да се грижа за Тодор Славков”.

„Тодор се опитваше да копира баща си. Баща му беше много интелигентен човек. Иван беше човек, признат от света, не от България. Нашата държава го очерни. Тя очерни фамилията им”, споделя още той.

По думите му приятелството му с Иван Славков започва в едно кафене, след като той излиза от затвора. „С фамилия Живкови се запознавам след 1992 година, когато искахме с Иван Славков да направим партия. Отидохме при Тодор Живков, за да му споделим за намеренията си и да ни даде съвет. Тогава той ни попита дали имаме пари и ни каза да си ги запазим и да не се занимаваме с глупости”, каза още Христо Крушарски.

"Научих много неща от Тодор Живков, които използвам и до ден днешен. Той ми казваше, че „Българинът без чатал и ръжен не може да работи". Българинът е готов да го почерпиш, но не и да работи. Това се наблюдава и днес”, подчерта той и добави, че Иван Славков никога не се е интересувал от пари.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    25 19 Отговор
    Квото да си говорим бай Тодър построи България. За него беше отечеството за което живееше. Няма да имаме държавник като него повече.

    Коментиран от #3, #17, #18

    10:41 10.08.2025

  • 2 Пич

    20 4 Отговор
    Фамилия Живкови...???!!! Поуката която трябва да си извлечете от тяхната съдба е , че тукашният съдия може да е заспал и корумпиран , но Небесният Съдия никога не спи , и е справедлив ! Живейте така , че да не се изправяте пред него приживе !!!

    Коментиран от #9

    10:41 10.08.2025

  • 3 Стършел

    22 14 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Щом има още такива като теб(възхваляващи Правешкия цъ.вул), скоро няма да се оправим!

    Коментиран от #6

    10:46 10.08.2025

  • 4 АнтиКомунист

    13 4 Отговор
    пфу, долен червен б...к, гръмни се и ти бе ....

    10:51 10.08.2025

  • 5 С приятели бол

    11 0 Отговор
    Съмнявам се да е бил приятел на Славков. Славков е носил пистолет (ако въобще е негов). Това, че е бил в негова къща за гости, нищо не значи, може да е пристигнал за среща с някого, която се е отлагала. В медиите се пише версия, която да се наложи в общественото мнение, но няма общо с истината.

    10:52 10.08.2025

  • 6 Пилотът Гошу

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "Стършел":

    Бъркаш. Хората го хвалят единствено и само, защото правят анализ на това, какво се построи през 45 години лош "комунизъм" и какво се разруши през 35 години "демокрация"...

    10:57 10.08.2025

  • 7 Оракула от Делфи

    12 2 Отговор
    "Иван Славков, никога не се е интересувал от пари"???
    ---А от какво е живеел и обикалял света???
    И на мен да ми дадете една държавна банкова карта , (а може и от Олимпийския комитет) и аз няма да се "интересувам от пари" !
    Круша-------------рски и ти един нагаждач ,еша ти няма по цялото земно кълбо!
    Я кажи ти как забогатя , от затвора ли или от далавери???

    11:01 10.08.2025

  • 8 Този

    11 1 Отговор
    Смени 335678 версии, явно му е поръчано да убеди хората в подходящата версия

    11:02 10.08.2025

  • 9 Оракула от Делфи

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Умна приказка!

    Поздравления!

    Коментиран от #13

    11:04 10.08.2025

  • 10 пълен цирк

    5 1 Отговор
    тайни ама няма никакви тайни уж живкови а то било славкови абе направо нищо общо

    11:04 10.08.2025

  • 11 БеГемот

    2 2 Отговор
    Все за хубави хора пишете...с хубави зурли...

    11:08 10.08.2025

  • 12 В това

    6 0 Отговор
    съобщение за килийното училище в село Асен , червеният далаверажия и бивш комсомолски и БКП секретар на Кремиковци дори не може да разчете черния хумор и ирония на Тодор Славков , а го натрапва за кой ли път вече , искайки да каже , че Тошко виж ли е избръмчал и се е самоубил !

    11:09 10.08.2025

  • 13 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Оракула от Делфи":

    Благодаря ! Вашите приказки също са умни !

    11:13 10.08.2025

  • 14 Грозно

    4 0 Отговор
    същество - и външно , и вътрешно ! Алчно и подло ! Даже думи на Тошко , че искал да прилича на баща си , ги представя за свои ! В едно интервю лично Тошко го каза " Аз искам да приличам на баща ми ."

    11:16 10.08.2025

  • 15 Каква

    7 0 Отговор
    "одухотворена" физиономия само , като на дългогодишен престъпник .

    11:22 10.08.2025

  • 16 По - добре

    1 0 Отговор
    Да не парадира с познанството си, защото днес са никои, като да се хвали, че познава Доган бездомни.

    11:46 10.08.2025

  • 17 Ще те допълня

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Бай Тошо построи България, а герберските разсипници начело с Борисов я опоскаха.

    11:47 10.08.2025

  • 18 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Явно в живота си единствено си бил партиен секретар в някой завод !

    11:52 10.08.2025

  • 19 М, да.а.а.а.а

    0 0 Отговор
    Слушах интервюто! Сам тошо след маса години начело на държавата каза от трибуната на конгреса на профсъюзите, че цитирам:”Социализъмът се оказа едно недоносче” Та на човекът му трябваха маса години да констатира нещо, което на други им трябва 5минути размишление при положение, че познават всички обстоятелства! Интервюто беше жалка работа… интервюирания станал приятел с хора в обществения си залез и твърди, че ги познава. Все едно да си купиш яко каран мерцедес на 20 години и без никакъв ремонт да твърдиш че караш мерцедес. Деюре ще си прав, ама дефакто това е вече съвсем друга издухана кола!

    11:59 10.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове