Сачева: Изминалата година беше като калейдоскоп, 2026 няма да е по-лесна

31 Декември, 2025 12:20 768 55

Според нея 2025 г. ни е научила, че "национално съгласие" е митично същество  - всички говорят за него, никой не го е виждал, но всеки е сигурен как трябва да изглежда.

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

2025 г. беше година като калейдоскоп, 2026 няма да е по-лесна, но може да е по-ясна, заявява заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева във Facebook.

Парламентът напомняше на шахматна дъска, върху която някой играе табла. Ходове има, стратегията е спорна, а шумът - гарантиран, посочва Сачева. Тя е на мнение, че демокрацията за някои неочаквано се оказа, че не е Netflix сериал - няма гледане на сериите в маратон, всеки епизод боли малко.

Еврозоната се обсъждаше така, сякаш е и спасителен пояс, и апокалипсис едновременно. Истината е по-скучна - тя е инструмент, а инструментите работят само в ръце, на хора които знаят какво правят, отбелязва народният представител в социалната мрежа.

За нея 2025 г. е като калейдоскоп, който въртиш леко и картината се сменя със същите цветове, но всеки път в нов ред. Понякога красив. Понякога… честно казано — носи голямо главоболие. Но винаги наш, пише Сачева.

По думите ѝ изкуственият интелект влезе в живота ни по-бързо от законите, които да го регулират. България стоеше на кръстопът: или да навакса с разум, или да догонва с оправдания и още сме на кръстопътя, посочва народният представител.

Според нея 2025 г. ни е научила, че "национално съгласие" е митично същество - всички говорят за него, никой не го е виждал, но всеки е сигурен как трябва да изглежда.

Деница Сачева смята, че 2026 г. няма да е по-лесна, но може да е по-ясна, ако спрем да чакаме спасители и започнем да наричаме нещата с истинските им имена. "Ако приемем, че бъдещето не се "случва", а се прави - с решения, които не носят аплодисменти, а резултати", допълва тя.

Калейдоскопът е в нашите ръце, въпросът вече не е какво ще се падне, а дали ще имаме смелостта да го завъртим, пише още заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    56 2 Отговор
    И,днес ли го давате ,,ТОВА,,...
    ЩЕ ПОВЪРНА....

    12:22 31.12.2025

  • 2 неприятна гледка

    51 2 Отговор
    гепи слугите също трябва да бъдат съдени и да се отнеме имуществото на целият род

    12:22 31.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ококор

    38 2 Отговор
    вeчe yceщaтe ли ce пo-бoгaти в клyбa нa бoгaтитe?

    12:24 31.12.2025

  • 5 Еех, грозна жено

    52 2 Отговор
    Но си по вредна, отколкото грозна

    12:24 31.12.2025

  • 6 Пич

    41 2 Отговор
    Такива нагли и нахални същества ми отключват желание за физическа агресия !!! Точно тези ни продадоха на Урсулианците , окрадоха ни за да дондуркат украинците , а работещи и пенсионери оставиха без никакво увеличение !!! За сметка на това , отново ще опрощават бизнеса докато му плащат и тока дори !!! Ония от ПП - същите !!!

    12:25 31.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 разбира се

    23 2 Отговор
    Никога не е лесно с комунисти във властта, имат Родината за бащиния

    12:26 31.12.2025

  • 9 японец

    24 1 Отговор
    Може 2026 да е по-лесна , ако не се управлява от мафия или Сорос

    12:26 31.12.2025

  • 10 Евгени от Алфапласт

    35 1 Отговор
    Ех, продажна п.а.ч.а не.до.клатена...

    Коментиран от #19

    12:26 31.12.2025

  • 11 Всички от ГЕРБ в затвора.

    35 2 Отговор
    ЧНГ.

    Коментиран от #29

    12:28 31.12.2025

  • 12 Ройтерс

    14 1 Отговор
    ".... че бъдещето не се "случва", а се прави..."
    .... Деничка май цитира братя Стругацки?! :))

    12:28 31.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Налудник

    30 0 Отговор
    2026-та може да е много по-лесна, ако бъдете публично екз,екут,ирани. Я на стадиона, я по лампите на Цариградско. Крадци долни!

    12:30 31.12.2025

  • 15 Гамбит

    24 0 Отговор
    Че Сачева е "митично същество", никой не се и съмнява, но от шахмат - нищо не разбира.

    12:33 31.12.2025

  • 16 аман от предатели

    37 1 Отговор
    Грозна, отвратителна гербаджийка! Гнус!!!!!

    12:33 31.12.2025

  • 17 Крадци

    31 0 Отговор
    Колко още години преход ще ви стигнат да се накрадете бе ????? Още 30, 40, 50, 100......
    Наглеци долни .Как не ви е срам да се показвате крадлива сган??????!!!!!!??????

    12:34 31.12.2025

  • 18 Нещо

    34 1 Отговор
    като другарката Сачева , и тя като Банкянския си началник , когото плюеше и ненавиждаше , но сега по - Убав от него няма за скорпионката . Вечно жадна за власт и пари !

    12:34 31.12.2025

  • 19 Ходи

    15 1 Отговор

    До коментар #10 от "Евгени от Алфапласт":

    Я жасни да ни отървеш! Нали викаш че си свикнал на дебелшки?

    Коментиран от #23

    12:35 31.12.2025

  • 20 Вашето мнение

    20 1 Отговор
    От трите жени герб, тая, биков и нушка не мога да реша кого боци определя като най ТП?

    12:36 31.12.2025

  • 21 мдаа

    24 2 Отговор
    Специално за вас хич няма да е лесна. Скоро всички участници в националното предателство ще добият изражението на бай Тошо от 10-ти ноември. Прошка няма да има

    Коментиран от #22

    12:36 31.12.2025

  • 22 мечтите са безплатни

    16 2 Отговор

    До коментар #21 от "мдаа":

    престъпниците няма как да се самоосъдят

    Коментиран от #48

    12:38 31.12.2025

  • 23 Евгени от Алфапласт

    22 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ходи":

    По-дебела е от вдовицата. И има някъв гаден поглед, не ми става от нея.

    12:38 31.12.2025

  • 24 здравка клинчева

    18 0 Отговор
    сач ,ти гледай алиекспреса да ти чисти комина по редовно да не се задръстиш ,другото е т@tdu ,d/fjd

    12:39 31.12.2025

  • 25 Сучева

    13 1 Отговор
    Ще заема мястото на Алена! Защото точно нищо не може да каже само предсказания!

    12:43 31.12.2025

  • 26 Крадлювците,

    15 1 Отговор
    които крадат българския народ и нищо не му дават, поучават българите! За всички крадци мъчителна cмърт, от сърце ви го пожелавам!

    12:48 31.12.2025

  • 27 Сачи

    14 1 Отговор
    работи само за своя генерал

    12:49 31.12.2025

  • 28 Какво съгласие МА.

    11 1 Отговор
    Вие с кого ли не се съгласявахте през тези 16 години само с народа не. Но съглашения сглобка удурдисване ПРЕФОРМАТИРАНЕ със всички само да крадете. Добре ви натирихме сега и ако в затвора ви набутат и поне 77% от краднато върбите. България става Швейцария на балканите.

    Коментиран от #32

    12:53 31.12.2025

  • 29 Промяна

    2 8 Отговор

    До коментар #11 от "Всички от ГЕРБ в затвора.":

    КОМПЛЕКСАРИ ТУК НЯКОЛКО УПРАЖНЯВАТ СЕ ТУК И ТЕЗИ СА ХОРА ОТ БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ИМАТ СИГУРНО БЛИЗКИ 2025 ГОДИНА Е ОТИВАЩА СИ А ТУК СЕ ВИХРЯТ ГНУСОТИИИ НА НЯКОЛКОТО ФАКТИ БГ

    Коментиран от #36

    12:54 31.12.2025

  • 30 тиквен преизбирател: жалната женица

    8 1 Отговор
    как да не я съжалиш
    да не е сигурна дали ще е по трудно да се бърка в изпразнената каца с мед

    12:54 31.12.2025

  • 31 Той

    14 1 Отговор
    Сретен идва ше ви оправи двамцата със сикаджията - крадци

    12:55 31.12.2025

  • 32 Промяна

    3 7 Отговор

    До коментар #28 от "Какво съгласие МА.":

    ЗА ЗАТВОРА СА ТАКИВА КАТО ТЕБ ПЛАТЕНИ РАЗДАВАЩИ ПРИСЪДИ А ФАКТИ БГ Е ЗАСПАЛ ВЛИЗАМЕ В ЕВРОЗОНАТА СИВАТА ИКОНОМИКА ВЕЧЕ НЯМА ДА СЕ ТОЛЕРИРА ЛЪЖИ ЗАПЛАХИ ТУК ВЪН ЗАКОННОСТ ЕВРОПЕЙСКА В ДЪРЖАВАТА НИ

    Коментиран от #37, #39

    12:56 31.12.2025

  • 33 Тая

    11 1 Отговор
    Пребоядисаната уж беше критикар на Баце, а сега първа писта зад гърба му. Биков също..... Отврат....

    12:56 31.12.2025

  • 34 Кабамилионеров

    6 1 Отговор
    Да е жива и здрава,и да има колкото мен милио...ни,...но не може .....все пак в Карловска община наливат пари и Дел..ян,и ГЕПИ...и в джоба ми......

    12:57 31.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Евгени от Алфапласт

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Разкарай се, ченге неграмотно🤣

    12:58 31.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Евгени от Алфапласт

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Промяна":

    Чиба, нграмотен доносник🤣

    Коментиран от #46

    13:00 31.12.2025

  • 39 Кабамилионеров

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    Браво,затова с Новото начало и ГЕПИ имам 100 милио...на....колкото повече ги хвалиш,...повече пари в сметките..... е и ти за троленето получаваш нещичко от богатата трапеза.....на 2-те пра..сета.

    Коментиран от #43

    13:02 31.12.2025

  • 40 Затваряй си зурлата

    12 1 Отговор
    Няма да има милост!
    Бой, докато шавате!
    Мутренска измет!

    13:02 31.12.2025

  • 41 За новата година

    7 1 Отговор
    Да отслабнеш

    13:06 31.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Промяна

    0 6 Отговор

    До коментар #39 от "Кабамилионеров":

    Никого не хваля аз Който може успява който не става драска тук обиди ТАЗИ госпожа е жена вие изобщо имате ли жени

    Коментиран от #47, #49, #51

    13:15 31.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ЗА ВАС

    6 1 Отговор
    ИЗМЕТ ПРОДАЖНА,НИКАК НЯМА ДА Е ЛЕСНА И СПОКОЙНА 2026 Г. ВСИЧКО,КОЕТО НИ ПРИЧИНИХТЕ ЩЕ ВИ СЕ ВЪРНЕ ТРИЖДИ.ЩЕ БЪДЕТЕ ПРОВЕСЕНИ НА УЛИЧНИТЕ ЛАМПИ.
    БОКЛУЦИ МРЪСНИ.

    13:17 31.12.2025

  • 46 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Евгени от Алфапласт":

    Време е България да излезе от сивата икономика 2026 г влизаме в Еврозоната нови правила законност ТРОЛОВЕ ПЛАТЕНИ ТУК ПОСТОЯННИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ВЪН

    13:17 31.12.2025

  • 47 Не се показвай бе

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Промяна":

    Платен циганин.

    13:19 31.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Айде бе Сретане

    3 0 Отговор
    Айде бе брато ,що се бавиш още...

    13:28 31.12.2025

  • 53 Тома

    3 0 Отговор
    Чакаме сачева да уволни бати Бойко тиквата през новата година

    13:34 31.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 потрес!

    1 0 Отговор
    Не, при Боко тиквата, знаков СИКаджийски престъпник от подземния свят, става дума за клиничен случай! Той все още не е отговорил защо издига за негови депутати и на високи постове двулични нищожества като тази на снимката, чиято физиономия силно наподобява тепсия, само че изгорена! Така де, вземете например Бичето Томово, то беше казало "Бойко Борисов не е мутра, той е карикатура на мутра и аз ще го вкарам в затвора"! Вместо това Боко мутрата от СИК вкара Бичето Томово на трапезата в Банкя и редовно го назначава за депутат! А ГЕРБачева, пардон - Сачева, знакова банкянска слугиня и чистачка на Зайчарника, беше фанатизирана "костовистка", ама на едни избори не я бяха сложили на избираемо място и тя като червей изпълзя до банкянсдкияп двор и до ГЕРБерастката престъпна пасимна, където се изявява като "говорителка" и винаги е плътно до з.....а на неграмотния селяндур от Банкя!

    13:39 31.12.2025

