Сачева: Изминалата година беше като калейдоскоп, 2026 няма да е по-лесна

2025 г. беше година като калейдоскоп, 2026 няма да е по-лесна, но може да е по-ясна, заявява заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева във Facebook.
Парламентът напомняше на шахматна дъска, върху която някой играе табла. Ходове има, стратегията е спорна, а шумът - гарантиран, посочва Сачева. Тя е на мнение, че демокрацията за някои неочаквано се оказа, че не е Netflix сериал - няма гледане на сериите в маратон, всеки епизод боли малко.
Еврозоната се обсъждаше така, сякаш е и спасителен пояс, и апокалипсис едновременно. Истината е по-скучна - тя е инструмент, а инструментите работят само в ръце, на хора които знаят какво правят, отбелязва народният представител в социалната мрежа.
За нея 2025 г. е като калейдоскоп, който въртиш леко и картината се сменя със същите цветове, но всеки път в нов ред. Понякога красив. Понякога… честно казано — носи голямо главоболие. Но винаги наш, пише Сачева.
По думите ѝ изкуственият интелект влезе в живота ни по-бързо от законите, които да го регулират. България стоеше на кръстопът: или да навакса с разум, или да догонва с оправдания и още сме на кръстопътя, посочва народният представител.
Според нея 2025 г. ни е научила, че "национално съгласие" е митично същество - всички говорят за него, никой не го е виждал, но всеки е сигурен как трябва да изглежда.
Деница Сачева смята, че 2026 г. няма да е по-лесна, но може да е по-ясна, ако спрем да чакаме спасители и започнем да наричаме нещата с истинските им имена. "Ако приемем, че бъдещето не се "случва", а се прави - с решения, които не носят аплодисменти, а резултати", допълва тя.
Калейдоскопът е в нашите ръце, въпросът вече не е какво ще се падне, а дали ще имаме смелостта да го завъртим, пише още заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.
