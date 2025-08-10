Завишени нива на метан и въглероден диоксид във въздуха след пожара в Харманли

Леко завишени нива на концентрациите на метан и въглероден оксид показаха измерванията с газанализатор на РИОСВ - Хасково след пожара в автоморгата в Харманли вчера вечерта. Веществата не превишават пределно допустимите стойности за качеството на атмосферния въздух, съобщиха от екологичната инспекция.

Измерванията бяха извършени с мобилна лаборатория в района на пожара, който пламна към 17:00 часа на 9 август във вилната зона и навлезе в автоморгата със 150 бракувани автомобила. Ситуацията беше овладяна за около три часа благодарение на бързата намеса на пожарникарите.

Само бързата намеса на огнеборците и фактът, че колите са с демонтирани акумулатори и гуми, предотврати екологична катастрофа. "Измерените с газанализатор стойности са в норма. Няма замърсяване на въздуха в града от горенето на отпадъци на засегнатия терен", съобщиха от РИОСВ - Хасково.

Площадката за третиране на отпадъци, стопанисвана от "Мики Груп" ООД, има разрешително за дейности с отпадъци от ИУМПС, отпадъци от черни и цветни метали, пластмаси, хартия и картон, издадено от РИОСВ - Хасково.

При извършваните досега контролни проверки не са установявани нарушения по Закона за управление на отпадъците, допълват от екоинспекцията. Пожарът е засегнал десетина имота и една необитаема вила в района, но няма опасност за хората.

Регионалната здравна инспекция също извършва проследяване на ситуацията и наблюдение на качеството на въздуха в засегнатия район.