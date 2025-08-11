Психично болен преби служителка на БДЖ

Психично болен перничанин е нанесъл побой на служителка на БДЖ.
Инцидентът е станал във влакова композиция в района на град Перник, предава БНР.
Вчера малко преди 07.30 ч. мъж на видима възраст около 30 години нанесъл побой на 58-годишна служителка на БДЖ, удряйки я с ръце в областта на главата. Жената е с леки наранявания, без опасност за живота.
По-късно е установено, че извършителят на деянието е 30-годишен перничанин, който води скитнически начин на живот и има психични проблеми.
Настанен е в отделението по психиатрия в пернишката многопрофилна болница за активно лечение "Рахила Ангелова". Образувано е досъдебно производство и работата продължава.
