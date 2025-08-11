Новини
България »
Психично болен преби служителка на БДЖ

Психично болен преби служителка на БДЖ

11 Август, 2025 13:41 783 10

  • психично болен побой-
  • служителка-
  • бдж

Жената е с леки наранявания, без опасност за живота

Психично болен преби служителка на БДЖ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Психично болен перничанин е нанесъл побой на служителка на БДЖ.

Инцидентът е станал във влакова композиция в района на град Перник, предава БНР.

Вчера малко преди 07.30 ч. мъж на видима възраст около 30 години нанесъл побой на 58-годишна служителка на БДЖ, удряйки я с ръце в областта на главата. Жената е с леки наранявания, без опасност за живота.

По-късно е установено, че извършителят на деянието е 30-годишен перничанин, който води скитнически начин на живот и има психични проблеми.

Настанен е в отделението по психиатрия в пернишката многопрофилна болница за активно лечение "Рахила Ангелова". Образувано е досъдебно производство и работата продължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    8 0 Отговор
    "Психично болен перничанин " ....???!!!??? Цяла България знае , че Перник е диагноза само по себе си !!!

    13:44 11.08.2025

  • 2 И никой

    9 0 Отговор
    ли не се е намерил да помогне на жената ?

    13:44 11.08.2025

  • 3 Трол

    9 0 Отговор
    Пътуването с БДЖ носи неподозирани удоволствия. Всеки западен турист е добре дошъл на нашите влакове.

    Коментиран от #6

    13:48 11.08.2025

  • 4 очевидец

    6 2 Отговор
    Задържането на варненския кмет е 100% незаконно... Става дума за тотална, незаконна злоупотреба с власт от страна на Пеевски... И това не е първият случай... Пеевски е следен от всички западни посолства и те си записват в тефтерчето "Мафиотски режим на самозабравил се човек..."

    Коментиран от #9

    13:50 11.08.2025

  • 5 Въпрос

    9 0 Отговор
    Защо въобще, като е психично болен започват наказателно производство, като знаят и ще го прекратят? Трябва роднините на псих.болни да бъдат регистрирани като настойници и да носят те материална и наказателна отговорност. Тези които нямат отговорност да носи държавата защо не ги е настанила е "имоти с отпаднала необходимост " и да се грижи за тях

    13:53 11.08.2025

  • 6 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    в Шенгена !

    14:06 11.08.2025

  • 7 Няма ли депутати

    4 0 Отговор
    Бре оуууу

    14:13 11.08.2025

  • 8 И какво досъдебно производство

    3 0 Отговор
    Щом е Психично болен ?

    14:15 11.08.2025

  • 9 ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "очевидец":

    некст

    14:16 11.08.2025

  • 10 Объркал се е човека

    0 0 Отговор
    служителка на БДЖ се е казвала Надежда Михайлова и я е объркал с оная Нейнски

    14:21 11.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове