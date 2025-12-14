Новини
България »
Влиза в сила новият график за движение на влаковете

Влиза в сила новият график за движение на влаковете

14 Декември, 2025 09:00 714 5

  • бдж-
  • влакове-
  • пътнически влак

През следващата година ще се запази обемът на превозите, заложен в сключения договор с държавата за извършване на обществени превозни услуги

Влиза в сила новият график за движение на влаковете - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Новият график за движение на влаковете на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД влиза в сила от днес, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Оттам уточняват, че в повечето региони на страната се запазва досега действащият график за движение, а за подобряване на обслужването са осигурени удобни връзки между влаковете с възможности за пътуване между повече населени места, пише БТА.

През следващата година ще се запази обемът на превозите, заложен в сключения договор с държавата за извършване на обществени превозни услуги. Превозът на пътници ще се извършва с 518 влака, от които: 79 бързи влака (два от тях ще се движат само през летния сезон), 117 пътнически влака и 322 крайградски пътнически влака, някои от които ще се движат само в определени дни от седмицата.

С новото разписание ще бъде намалено времето за пътуване на влаковете между София и Бургас през Пловдив, София и Варна през Пловдив, Пловдив и Варна, след като се възстановяват маршрутите им през Чирпан и се избегне продължителното заобикаляне през Димитровград поради извършвани ремонтни дейности по железния път.

Запазва се движението на бързите влакове София - Бургас - София през Подбалканската железопътна линия със значително намалено време пътуване, които осъществяват удобна връзка от и за Велико Търново и Русе и предоставят удобната възможност за пристигане преди обяд в Бургас и връщане следобед за София и Централна Северна България.

В новия график се запазват и директните сутрешни влакове Русе - София и Русе - Пловдив с удобни следобедни връщания от двете точки на страната към дунавския град. Възможността за еднодневно пътуване до Хасково, Кърджали, Момчилград и редица туристически дестинации край язовир Студен кладенец също се запазва с дневните бързи влакове по маршрута Димитровград - Хасково - Кърджали - Момчилград - Подкова и обратно, които осъществяват удобни връзки от и за София, Пазарджик и Пловдив.

С новия график е предвидено движението и на осем международни бързи влака.

Повече информация за новата транспортна схема може да бъде намерена тук.

Първият нов електрически влак „Шкода“ ще пристигне в България през януари 2026 г., а от април ще започне да обслужва пътници. До август 2026 г. страната ще получи всички 25 нови влака, заяви вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов на посещение в завода на „Шкода“ в Пилзен, Чехия, през ноември.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 0 Отговор
    Новият график - като стария !!! Никой не знае ни кога тръгват , ни кога пристигат ! Защото закъсненията започват още от тръгването !!!

    09:05 14.12.2025

  • 2 хаберих

    2 0 Отговор
    - Здравейте, от ДАНС ви звъним!
    - Знам!
    - Откъде знаете?
    - Ами, звъните ми на изключен телефон.

    09:38 14.12.2025

  • 3 Ели Енчева

    0 0 Отговор
    На кучето вече ще му казвам джафче.

    09:39 14.12.2025

  • 4 Иван

    2 0 Отговор
    Защо не закриете тази смешка , СДС унищожи БДЖ преди много години по добре

    Коментиран от #5

    09:48 14.12.2025

  • 5 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    И като я закрием с кво да я заменим бе тъ пак.

    09:57 14.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове