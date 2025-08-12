Новини
Битката за храма: Митрополията вижда натиск, кметът на „Изгрев“ – най-добра оферта

Битката за храма: Митрополията вижда натиск, кметът на „Изгрев“ – най-добра оферта

12 Август, 2025 09:06

Кметът отрече да има каквито и да било лични връзки с това дружество, или с което и да е друго

Битката за храма: Митрополията вижда натиск, кметът на „Изгрев“ – най-добра оферта - 1
Снимка: бТВ
Софийската митрополия обвини кмета на столичния район „Изгрев“ Делян Георгиев в натиск при избор на фирма за ремонт на църква. Поводът - той публично ги призова да преведат на църковното настоятелство одобрените милион и половина лева от Общинския съвет в София, за да продължи строежа на храма.

Илияна Мавродиева, юридически съветник на Софийската митрополия, и кметът Делян Георгиев говорят пред bTV.

„Натискът се състои най-вече в това, че се поставя условие за превеждане на средствата, които са дарени от Столична община в пълен размер по сметката на църковното настоятелство, при условие, че те не могат да бъдат преведени, без да има сключен и одобрен договор за строителство“, обясни Илияна Мавродиева.

И посочи, че като единствен изпълнител на строителните дейности се предлага фирмата „ДОКА Строй“. А през изминалите две години основна дейност на дружеството е изпълняване на поръчки за строителство от район „Изгрев“ – bTV провери тази информация и я потвърждава.

Според юридическия съветник на Софийската митрополия натискът е бил упражняван системно – в разговори, в които е бил поставен ултиматум – „или средствата, получени като дарения, ще бъдат преведени на 100%, или те ще подлежат на връщане“.

Тя беше категорична, че Софийската митрополия е получила предложение за строеж с единствен изпълнител „ДОКА Строй“. По думите ѝ, то е било разгледано и предложено авансовото плащане да бъде с банкова гаранция, но това не е било прието от фирмата. Това се слуучва един ден преди публикацията на д-р Делян Георгиев във Фейсбук.

На първо място, че са получили само една оферта за фирма изпълнител на строежа – според Делян Георгиев от общината са изпратили три предложения.

„Тази фирма, за която говори и юристът на митрополията, има най-добрата оферта от гледна точка на време и цена. И е важно да се уточни – не става въпрос за никакви договори и плащания, това са офертни предложения, има огромна разлика“, каза д-р Георгиев.

„Аз преговарям от името на жителите на „Изток“, „Изгрев“ и „Дианабад“, които повече от 30 години очакват тази църква да се случи и се надявам в максимално кратки срокове всички ние, заедно с митрополията, тъй като считам, че нашата цел е обща, да направим така, че този храм да заработи“ обясни още той.

И поясни, че е имал и лични срещи с представители на митрополията.

На въпрос за дейността на фирмата „ДОКА Строй“ – чиито поръчки в последните 2 години в район „Изгрев“ 2 години са били извършвани именно от нея, той беше лаконичен:

„Аз не мога да знам какво е извършвала тази фирма – какво и колко е работила, щом те казват – е така, но пък от друга гледна точка аз мога да кажа, че обектите, които тази фирма е направила в район „Изгрев“, аз съм изключително доволен от тях и те са много високо качество“.

Кметът отрече да има каквито и да било лични връзки с това дружество, или с което и да е друго.

 


  • 1 Трол

    0 0 Отговор
    На този свят има само едно дарение, което ту пристига, ту се връща обратно при дарителя.

    09:11 12.08.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    ПП ДБ крадът и от църквите. Едва ли някой е изненадан.

    09:13 12.08.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Този кмет софийските селяндури сами си го избраха.

    09:14 12.08.2025

