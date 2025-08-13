Новини
Бивш МВР шеф: Оръжейният бизнес обича тишината и шуменето сега му пречи. Става въпрос за чувствителна продукция

13 Август, 2025 10:19 335 6

България има много стройна система за контрол на внос и износ на оръжия, който е и европейски стандарт

Бивш МВР шеф: Оръжейният бизнес обича тишината и шуменето сега му пречи. Става въпрос за чувствителна продукция - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов

Претърсвания и изземвания се проведоха в София и в други градове вчера у нас по молба на прокуратурата на Украйна. Акцията е част от международното сътрудничество в борбата с корупцията и злоупотребите в търговията с оръжие. Искане за правна помощ означава, че в Украйна има дело за търговия с оръжие и вече е установено, че част от документите се намират на територията на България, които само ние можем да съберем.

"Много семпло е написано съобщението за искане на правна помощ от Украйна. Ние реагираме веднага на такова искане. Задължени сме и прокуратурата го прави, както и МВР."

"Оръжейният бизнес обича тишината и шуменето сега му пречи. Става въпрос за чувствителна продукция. България има много добро производство", каза пред БТВ бившият вътрешен министър Валентин Радев.

България има много стройна система за контрол на внос и износ на оръжия, който е и европейски стандарт, каза още той.

"За всяка сделка се отива в Министерството на икономиката и всяка сделка се проверява - къде отива продукцията, на кого се продава. Мисля, че на някого, на когото е продадено нещо от родната фирма, не е спазил правилата. Всяка сделка се проверява от Междуведомствена комисия. Всяка фирма трябва да докаже, че там, където изнася, няма санкции", коментира Радев.

"Митниците също проверяват. Никой няма да си позволи, почти съм сигурен", категоричен е експертът.

Относно падналия край Созопол разузнавателен дрон, Радев коментира, че малката военна машина не е трябвало да бъде местена, тъй като може да носи до 6 кг товар, който да е опасен.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    От Сопот до Казанлък е задръстено с ешелони цистерни със сярна киселина която се използва за експлозиви.Росен Желязков отпуска 1 млрд на Райнметал да строи още един завод за снаряди в Сопот.

    10:22 13.08.2025

  • 2 1488

    2 0 Отговор
    обърнете дрона дето изплува вчера и ще видите на дупето пише Сделяно у Арсенал Казанльк АД

    Коментиран от #4

    10:22 13.08.2025

  • 3 Става

    2 0 Отговор
    въпрос за бизнес със смъртта !

    10:23 13.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    И на мен този дрон ми прилича на нашите.

    10:25 13.08.2025

  • 5 Отец Дионисий

    0 0 Отговор
    Това са кървави пари и носят на всички нещастие.

    10:25 13.08.2025

  • 6 Един

    0 0 Отговор
    Вчера турците публикуваха обширно разследване - всеки месец приближени на Хунтата изнасят по 50 милиона от Украйна към Дубай се изнасят в куфари. Войната е преди всичко бизнес... и надявам се не мислите, че това става без одобрението на високопоставени Европейски "лидери" подклаждащи войната...

    10:27 13.08.2025

