Бивш МВР шеф: Оръжейният бизнес обича тишината и шуменето сега му пречи. Става въпрос за чувствителна продукция

Претърсвания и изземвания се проведоха в София и в други градове вчера у нас по молба на прокуратурата на Украйна. Акцията е част от международното сътрудничество в борбата с корупцията и злоупотребите в търговията с оръжие. Искане за правна помощ означава, че в Украйна има дело за търговия с оръжие и вече е установено, че част от документите се намират на територията на България, които само ние можем да съберем.

"Много семпло е написано съобщението за искане на правна помощ от Украйна. Ние реагираме веднага на такова искане. Задължени сме и прокуратурата го прави, както и МВР."

"Оръжейният бизнес обича тишината и шуменето сега му пречи. Става въпрос за чувствителна продукция. България има много добро производство", каза пред БТВ бившият вътрешен министър Валентин Радев.

България има много стройна система за контрол на внос и износ на оръжия, който е и европейски стандарт, каза още той.

"За всяка сделка се отива в Министерството на икономиката и всяка сделка се проверява - къде отива продукцията, на кого се продава. Мисля, че на някого, на когото е продадено нещо от родната фирма, не е спазил правилата. Всяка сделка се проверява от Междуведомствена комисия. Всяка фирма трябва да докаже, че там, където изнася, няма санкции", коментира Радев.

"Митниците също проверяват. Никой няма да си позволи, почти съм сигурен", категоричен е експертът.

Относно падналия край Созопол разузнавателен дрон, Радев коментира, че малката военна машина не е трябвало да бъде местена, тъй като може да носи до 6 кг товар, който да е опасен.