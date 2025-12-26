Новини
На 28 декември отварят ски зоната в Пампорово

26 Декември, 2025 15:37 500 3

На 28 декември ще бъдат достъпни за скиорите писти 1, 1А, 6, 6А, 10, 11. В следващите дни ще продължи обработването и подготовката на още писти. Разчитайки на метеорологичните прогнози за очаквано задържане на минусовите температури, от „Пампорово" АД предвиждат до 1-3 януари да бъде отворена цялата ски зона.

На 28 декември отварят ски зоната в Пампорово - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ски зоната в Пампорово ще бъде отворена на 28 декември, съобщи за БТА София Цанкова, изпълнителен директор на „Пампорово“ АД. Основните писти в курорта днес се обработват с ратраци и от дружеството призовават за предпазливост в ски зоната.

Около 15-20 см е натрупаният естествен сняг в Пампорово, според данни на Планинската спасителна служба. След падането на температурите в минусовите стойности, пистите се покриват и от оръдията за изкуствен сняг.

На 28 декември ще бъдат достъпни за скиорите писти 1, 1А, 6, 6А, 10, 11. В следващите дни ще продължи обработването и подготовката на още писти. Разчитайки на метеорологичните прогнози за очаквано задържане на минусовите температури, от „Пампорово“ АД предвиждат до 1-3 януари да бъде отворена цялата ски зона.

Хотелите в Пампорово са пълни с туристи, празнуващи Коледа и Нова година в курорта, информират от дружеството. Първите за тази зима чартъри с английски туристи вече са пристигнали, на 28 декември с очакват и чартърните полети с ирландски групи. Въпреки неблагоприятните метеорологични условия, които предизвикаха по-късно отваряне на ски зоната, отменени чартъри с туристи към Пампорово няма, уточняват от „Пампорово“ АД. Предимно български туристи са основните посетители в хотелския комплекс по това време.


