Първан Симеонов: Ако властта изгуби президентските избори, това ще е знак за нова политическа ситуация

13 Август, 2025 14:41 630 15

Това, което чака България в близко бъдеще, е ос, на която от едната страна ще бъде полюсът Радев, от другата - полюсът Пеевски. Борисов се определи недвусмислено към Пеевски

Първан Симеонов: Ако властта изгуби президентските избори, това ще е знак за нова политическа ситуация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Ако властта изгуби президентските избори, това ще е ясен знак за нова политическа ситуация в страната, която изисква нови алтернативи. Тук може да застане Радев", обясни пред БНР политологът Първан Симеонов.

"Това, което чака България в близко бъдеще, е ос, на която от едната страна ще бъде полюсът Радев, от другата - полюсът Пеевски. Борисов се определи недвусмислено към Пеевски. Те вероятно ще представляват единия полюс на балотажа на президентските избори. Пита се може ли другият да е кандидатура, която се ползва с легитимността на Радев. Йотова или нещо друго. Големият въпрос е може ли такава кандидатура да вземе и от гласовете на западната опозиция – на либералите и демократичната общност в България. Струва ми се, че от президентството от известно време насам има жестове към тези хора. Единият е помилването на Иванчева. Друг е това с държавната собственост", заяви Симеонов.

Президентът Радев наложи вето върху разпоредби от приетите на 31-и юли промени в Закона за държавата собственост. Те бяха приети в последния работен ден преди ваканцията на Народното събрание заради намерението на правителството за продажба на държавни имоти. "Разграбването на общото благо трябва да престане. Активите са на хората и трябва да останат на хората", обяви пък Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на ДПС - Ново начало.

"Пеевски се опитва да се представи като ментор на тази власт, който е продиктувал дадено решение и на всичкото отгоре не е тъждествен с тази власт", отбелязва в тази връзка Първан Симеонов.

Първанов коментира и ареста на варненския кмет: "Прекаляването води до политически загуби. На Борисов му е много неудобно, след като стана това прекаляване във Варна.То върна антикорупционната тема - темата на 2020 година".

"Всичко, което трябва да следим в следващите месеци, са два параметъра - какво ще се случи на фронта след срещата в петък между Тръмп и Путин. Вторият параметър са президентските избори, които предстоят след около година. Главният наш ментор и съюзник все още няма посланик в страната ни. Американската политика за България все още не е ясна. Американската политика на Балканите ще е главният фактор, който ще наблюдаваме, както и руските домогвания". Властта в България се опитва да поддържа източно-западния разказ, посочи политическият анализатор.

"Разковничето към политическото дълголетие на Борисов и на Пеевски, бидейки центристи, е да не позволяват на двете крила да се съединят срещу тях. А именно – източната опозиция, която се наричаше БСП, но вече са "Възраждане", "Величие", МЕЧ и т.н. и западната опозиция, която се наричаше Реформаторски блок, сини и т.н, а сега има нова съставка - "Продължаваме промяната-Демократична България". "Продължаваме промяната-Демократична България". ще трябва да се определят. Ще трябва да избират кое е по-малкото зло - кой краде или пък кой е на страната на Путин. Това е трудна дилема. "Продължаваме промяната" казват: "Стига с тоя Путин! Дайте да правим нещо срещу властта". "Демократична България" казва: "Путин е страшен". Най-вече в ДСБ частта има едно много смислено предложение – да имат общ кандидат с ГЕРБ. Разделението ще е изток-запад", отбеляза Първан Симеонов.

"Протестите на "Възраждане" само укрепиха властта. Удобно и лесно е "Възраждане" да ти е опозиция, когато се опитваш да разказваш източно-западен разказ", каза още Първан Симеонов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шиши

    1 7 Отговор
    Бойко Борисов -президент!

    Коментиран от #5

    14:46 13.08.2025

  • 2 Хаха

    1 6 Отговор
    Русия плаща на Радев то е ясно.

    Коментиран от #8

    14:46 13.08.2025

  • 3 Тоя наясно ли е

    6 1 Отговор
    Господине ти знаеш ли сега коя дата е
    и колко време има до президентските избори?
    Нещата пропадата с часове хората няма да издържат до средата на Ноември

    14:52 13.08.2025

  • 4 Смешник

    4 2 Отговор
    Много време има до президентските избори Симеоне Мисля че тая престъпната власт ще падне доста по рано А и доста промени ще се случат в световен мащаб

    Коментиран от #9

    14:54 13.08.2025

  • 5 Простата и крадлива герберска Тиква съм

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шиши":

    Аз, аз, аз, аз, аз........,аз най ставам за президент. Аз, Аз, Аз аз ......

    14:54 13.08.2025

  • 6 Есента ще има нова ситуация за

    4 1 Отговор
    Нови избори и нищо не е ясно докато уж всичко е ясно. Анализатора не знам какъв а алузатор е ама мн. беше жалък по радиото.

    14:55 13.08.2025

  • 7 Един

    1 0 Отговор
    Значи трябва да направим всичко възможно да загубят изборите! ВСИЧКИ - ВСИЧКО!

    14:56 13.08.2025

  • 8 Русия ли?!

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Ние всички плащаме на 240 - те мързеливи и бездействащи депутати.

    14:56 13.08.2025

  • 9 Един

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Смешник":

    Няма да падне властта! Нищо не обединява както общото престъпление.
    ИТН и БСП знаят, че това е последния им шанс.
    Пеевски знае, че това е последния предпазител.
    Ще се стискат заедно и ще крадат!

    14:57 13.08.2025

  • 10 Драма

    4 1 Отговор
    Излиза ,че президентските избори са голяма драма , но не и за нас читателите, а само за Бойко и Шиши. Бойко не може да преглътне мисълта ,че не владее всички институции, защото това означава ,че няма пълен контрол, а това силно му влияе на самочувствието Дано да успее да ги спечели тоест да ги купи ,да сложи някой послушко като Плевнелиев и ще се успокои.

    Коментиран от #14

    15:00 13.08.2025

  • 11 Точно така

    1 1 Отговор
    Не виждам за кого да гласувам!
    Кучето ми е по- умно от политиците!

    15:05 13.08.2025

  • 12 Есента ще има нова ситуация за

    3 2 Отговор
    Нови избори и нищо не е ясно докато ужким всичко е ясно. Анализатора не знам какъв аналузатор е ама беше жалък по радиото.

    15:07 13.08.2025

  • 13 До тогава политическата ситуация

    2 0 Отговор
    Ще се смени поне два пъти бе човек.

    15:11 13.08.2025

  • 14 Простата и крадлива Тиква Борисов съм

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Драма":

    Спалнята ми е пълна с крадени евра и кюлчета злато, но искам още, още, още, ощеееее.

    15:13 13.08.2025

  • 15 нероден Петко

    0 0 Отговор
    Стига с тази пропаганда за съкрушителния успех на партийния лидер Радев, от години вече я слушаме. Освен досада, друго не предизвиква.Само ментално увредени могат да повярват в такова чудо.

    15:24 13.08.2025

