Новини
България »
ПП-ДБ и „Възраждане“ организират протести заради начините на гласуване

ПП-ДБ и „Възраждане“ организират протести заради начините на гласуване

14 Януари, 2026 07:48 538 16

  • протест-
  • софия-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • избори

Лидерът на партията Костадин Костадинов призова във Facebook симпатизантите си да излязат на протест пред парламента в 18 часа

ПП-ДБ и „Възраждане“ организират протести заради начините на гласуване - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От "Продължаваме промяната - Демократична България" организират протест днес. От формацията настояват за предстоящите парламентарни избори да се въведе 100% машинно гласуване, припомня "Нова телевизия".

Демонстрацията е насрочена за 18:00 часа на столичния пл. "Независимост".

„Възраждане“ също организира протест. Той е срещу предложението за прекрояване на изборните правила на управляващите. Лидерът на партията Костадин Костадинов призова във Facebook симпатизантите си да излязат на протест пред парламента в 18 часа.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хубаво

    5 4 Отговор
    звучи

    ПП и Възраждане
    на младите ген. Z
    честит комунизъм

    07:51 14.01.2026

  • 2 Васко

    8 1 Отговор
    Да не чистят боклука?

    Коментиран от #11

    07:51 14.01.2026

  • 3 Държавната администрация

    7 8 Отговор
    На какво се надяват тези имбецили от ПП, след като отново съсипаха страната, и ни оставиха без увеличение на заплатите в тази криза? Отново ще гласувам за ГЕРБ, не ме интересува на кого как изнася.

    07:53 14.01.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    4 1 Отговор
    Защо на Костадин Костадинов са му такива тънки нежни ръчичките!? 🤔

    Коментиран от #8

    07:57 14.01.2026

  • 5 Трол

    3 1 Отговор
    Някъде ще има ли протест в подкрепа на гласуването с камъни, клечки и листенца?

    07:57 14.01.2026

  • 6 киру тъпуту флашката е при мен

    2 2 Отговор
    очаквам хамериканските специалисти да дойдат и профилактират машинките

    07:57 14.01.2026

  • 7 Макс

    4 4 Отговор
    Заглавието е умишлено подвеждащо с цел внушение за колаборация между ПП-ДБ и Възраждане .

    Коментиран от #10

    07:57 14.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ши Ши

    2 1 Отговор
    Имам голям, топъл скут, качествено кафе и всичко друго....

    Коментиран от #16

    08:05 14.01.2026

  • 10 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Макс":

    Точно си е така заедно са костадиновите и пепейците и е от доста отдавна

    08:09 14.01.2026

  • 11 Решение

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Васко":

    Гласуват само грамотни след като си напишат трите имена и ЕГН то собственоръчно.
    Второ: депутатите без охрана и имунитет.
    Трето: само един мандат/ ква е тая професия депутат/
    Четвърто: всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
    Пето: самоотлъчка без надница,три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
    Да добавя: депутатска заплата максимум две средни за страната.
    Може и още но като начало ще е добре!

    Коментиран от #14

    08:10 14.01.2026

  • 12 Промяна

    1 0 Отговор
    КРАСТАВИТЕ МАГАРЕТА СЕ НАДУШИХА ГРОЗНО ОТБЛЪСКВАЩО Е ОТ ТЕЗИ БЕЗДЕЛНИЦИ ВЪН МАДУРОВЦИ ИЛИ ПО СКОРО ПРИ МАДУРО В АМЕРИКАНСКИ ЗАТВОР ТАМ ВИ Е МЯСТОТО

    08:11 14.01.2026

  • 13 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Протестът на Възраждане е против еврото.

    08:14 14.01.2026

  • 14 Глупак

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Решение":

    Защо лишаваш ПеПейските дженZита от правото на гласуване? Те на български трудно четат, пишат, и съставят изречения.

    08:15 14.01.2026

  • 15 Милен

    0 0 Отговор
    Кои машини, на Мадуро ли?

    08:17 14.01.2026

  • 16 Зевс

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ши Ши":

    Едва ли!

    08:18 14.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове