ПП-ДБ и „Възраждане“ организират протести заради начините на гласуване

От "Продължаваме промяната - Демократична България" организират протест днес. От формацията настояват за предстоящите парламентарни избори да се въведе 100% машинно гласуване, припомня "Нова телевизия".
Демонстрацията е насрочена за 18:00 часа на столичния пл. "Независимост".
„Възраждане“ също организира протест. Той е срещу предложението за прекрояване на изборните правила на управляващите. Лидерът на партията Костадин Костадинов призова във Facebook симпатизантите си да излязат на протест пред парламента в 18 часа.
1 хубаво
ПП и Възраждане
на младите ген. Z
честит комунизъм
07:51 14.01.2026
2 Васко
Коментиран от #11
07:51 14.01.2026
3 Държавната администрация
07:53 14.01.2026
4 таксиджия 🚖
Коментиран от #8
07:57 14.01.2026
5 Трол
07:57 14.01.2026
6 киру тъпуту флашката е при мен
07:57 14.01.2026
7 Макс
Коментиран от #10
07:57 14.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ши Ши
Коментиран от #16
08:05 14.01.2026
10 Анонимен
До коментар #7 от "Макс":Точно си е така заедно са костадиновите и пепейците и е от доста отдавна
08:09 14.01.2026
11 Решение
До коментар #2 от "Васко":Гласуват само грамотни след като си напишат трите имена и ЕГН то собственоръчно.
Второ: депутатите без охрана и имунитет.
Трето: само един мандат/ ква е тая професия депутат/
Четвърто: всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
Пето: самоотлъчка без надница,три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
Да добавя: депутатска заплата максимум две средни за страната.
Може и още но като начало ще е добре!
Коментиран от #14
08:10 14.01.2026
12 Промяна
08:11 14.01.2026
13 Последния Софиянец
08:14 14.01.2026
14 Глупак
До коментар #11 от "Решение":Защо лишаваш ПеПейските дженZита от правото на гласуване? Те на български трудно четат, пишат, и съставят изречения.
08:15 14.01.2026
15 Милен
08:17 14.01.2026
16 Зевс
До коментар #9 от "Ши Ши":Едва ли!
08:18 14.01.2026