ISW: През 2025 г. по-голямата част от жертвите от руските удари в Украйна са цивилни

През 2025 г. руските военни удари са довели до осезаемо нарастване на жертвите сред цивилното население в Украйна в сравнение с предходните години. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
Според информация на Bloomberg от 12 януари, базирана на обобщена оценка на няколко европейски правителства, руските атаки са отнели живота на около 2400 украински цивилни и са ранили близо 12 000 души през 2025 г. Тези данни показват приблизително 30-процентно увеличение спрямо 2024 г.
В доклада се подчертава, че повече от 2000 цивилни - около 83% от всички загинали през годината - са били убити след телефонния разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин през март 2025 г., когато бе постигнато съгласие за започване на преговори за прекратяване на огъня. Над 220 от тези жертви са регистрирани след първите съобщения за 28-точковия мирен план, оповестен през ноември 2025 г.
Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна (HRMMU) също съобщи на 12 януари, че свързаното с конфликта насилие е причинило смъртта на 2512 цивилни и е довело до раняването на 12 142 души през 2025 г. Това представлява ръст от 31% спрямо 2024 г. и с 70% повече в сравнение с 2023 г. По данни на мисията 97% от цивилните жертви през 2025 г. са резултат от руски удари по райони под украински контрол.
Най-смъртоносната единична атака на Русия за годината е извършена на 19 ноември срещу град Тернопол, където са загинали най-малко 28 души, а ранените са поне 99.
Анализите сочат, че през 2025 г. Русия значително е увеличила обема, честотата и разрушителния потенциал на ударите си, което вероятно е ключов фактор за нарастването на цивилните жертви. Според доклад на европейско правителство, цитиран от Bloomberg, от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. руските удари са убили около 15 000 цивилни и са ранили над 40 000.
Командирът на украинските сухопътни сили генерал-полковник Олександър Сърски заяви на 13 януари, че от началото на инвазията руските войски са изстреляли над 13 300 ракети и повече от 142 300 дрона срещу територията на Украйна. Способността на Русия да увеличи мащаба и честотата на ударите се свързва с разширено производство, подпомагано от партньори като Северна Корея, Иран и Китайската народна република.
Същевременно изборът на оръжия и прилаганите тактики при руските атаки допълнително са засилили вредата за цивилното население, както ISW е отбелязвал и в предишни свои оценки. Русия продължава да инвестира в производство и усъвършенстване на евтини ударни дронове, които постигат осезаеми резултати за руските сили на бойното поле.
Наред с това руската армия среща затруднения в други технологични сфери, включително по отношение на ефективността на част от управляемите артилерийски боеприпаси. Западните санкции върху авиационни компоненти вероятно ще продължат да ограничават възможностите на страната за производство на военни самолети.
Украйна от своя страна продължава кампанията си за удари от далечно разстояние срещу руски обекти от отбранителната промишленост и енергийния сектор. В този контекст неидентифицирани дронове са поразили няколко петролни танкера край руското черноморско крайбрежие.
Междувременно Руското министерство на отбраната е освободило от длъжност заместник-командира на руския флот, отговарящ за бреговите и сухопътните сили, генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов. На бойното поле руските войски наскоро са отбелязали напредък в районите край Борова, в тактическата зона Костянтиновка–Дружковка, както и в западната част на Запорожка област.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Благоевград
09:42 14.01.2026
2 !!!?
Коментиран от #24, #27
09:43 14.01.2026
3 ха-ха 😝
09:44 14.01.2026
4 интересно 🤔,
09:46 14.01.2026
5 Трътля
09:46 14.01.2026
6 много фашист пукна
09:47 14.01.2026
7 наемници и украинска войска се обличат
09:47 14.01.2026
8 Ай де бе
09:49 14.01.2026
9 Никой не казва
09:49 14.01.2026
10 Един
09:49 14.01.2026
11 Хубу
09:50 14.01.2026
12 Защо?
09:51 14.01.2026
13 оня
09:51 14.01.2026
14 ПО ПОРЪЧКА
09:51 14.01.2026
15 Цивилни Жертви
09:51 14.01.2026
16 Най ми били цивилни натовци
Коментиран от #22
09:54 14.01.2026
17 УАУ
Увеличението на годишна база на част от даден индикатор НЕ ОЗНАЧАВА по-голям дял ....
09:56 14.01.2026
18 Гост
09:58 14.01.2026
19 Ха ХаХа
09:59 14.01.2026
20 Тома
Коментиран от #29
10:04 14.01.2026
21 Сандо
Коментиран от #25, #28
10:04 14.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сандо
10:06 14.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Последния Софиянец
10:07 14.01.2026
27 Това е за цяла година
До коментар #2 от "!!!?":радиатор чугунен.
Израел ги прави за една седмица.
Откъде ви намират такива безмозъчни?
10:07 14.01.2026
28 стоян георгиев
До коментар #21 от "Сандо":Ти кой беше?тази бройка е без жителите убити от руснаците в окупираните територии.заеднп с тях вероятно цифрата е поне по две.само в мариопул загинаха над 20000 човека.естествено от руски трол да чакаш обективност е нелогично!
Коментиран от #31
10:08 14.01.2026
29 И ти как
До коментар #20 от "Тома":Достигна до тоя извод бре Мозък
Коментиран от #32
10:08 14.01.2026
30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
10:08 14.01.2026
31 Аз съм
До коментар #28 от "стоян георгиев":Сиси мухата. И още варда Бахмут.
10:09 14.01.2026
32 Тома
До коментар #29 от "И ти как":тьота така ми е написала, аз само преписвам и чакам денгите!
Коментиран от #34
10:09 14.01.2026
33 Тома
Който не вярва - да иде в ивицата, да се убеди с очите си.
10:10 14.01.2026
34 Тома
До коментар #32 от "Тома":Харесал си ника ми, хахо?
Отлична идея, много умна😂😂😂
10:11 14.01.2026
35 Тома
10:12 14.01.2026
36 Я пък тоя
Писах ви, че Русия стреля само по цивилни, не улучват нито един военен, армията на Зеленски си е цяла, а вие ми сложихте 355 минуса.
Как пък по случайност не улучиха един войник!
10:12 14.01.2026
37 Сатана Z
Коментиран от #38
10:13 14.01.2026
38 Я пък тоя
До коментар #37 от "Сатана Z":Мрат ти мозъчни клетки.
10:15 14.01.2026