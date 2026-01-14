Новини
Свят »
Украйна »
ISW: През 2025 г. по-голямата част от жертвите от руските удари в Украйна са цивилни
  Тема: Украйна

ISW: През 2025 г. по-голямата част от жертвите от руските удари в Украйна са цивилни

14 Януари, 2026 09:36, обновена 14 Януари, 2026 09:45 779 38

  • украйна-
  • цивилни-
  • руски удари-
  • жертви-
  • институт за изследване на войната

Доклади на ISW, ООН и европейски правителства отчитат ескалация на атаките и значително увеличение на убитите и ранените цивилни

ISW: През 2025 г. по-голямата част от жертвите от руските удари в Украйна са цивилни - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

През 2025 г. руските военни удари са довели до осезаемо нарастване на жертвите сред цивилното население в Украйна в сравнение с предходните години. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Според информация на Bloomberg от 12 януари, базирана на обобщена оценка на няколко европейски правителства, руските атаки са отнели живота на около 2400 украински цивилни и са ранили близо 12 000 души през 2025 г. Тези данни показват приблизително 30-процентно увеличение спрямо 2024 г.

В доклада се подчертава, че повече от 2000 цивилни - около 83% от всички загинали през годината - са били убити след телефонния разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин през март 2025 г., когато бе постигнато съгласие за започване на преговори за прекратяване на огъня. Над 220 от тези жертви са регистрирани след първите съобщения за 28-точковия мирен план, оповестен през ноември 2025 г.

Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна (HRMMU) също съобщи на 12 януари, че свързаното с конфликта насилие е причинило смъртта на 2512 цивилни и е довело до раняването на 12 142 души през 2025 г. Това представлява ръст от 31% спрямо 2024 г. и с 70% повече в сравнение с 2023 г. По данни на мисията 97% от цивилните жертви през 2025 г. са резултат от руски удари по райони под украински контрол.

Най-смъртоносната единична атака на Русия за годината е извършена на 19 ноември срещу град Тернопол, където са загинали най-малко 28 души, а ранените са поне 99.

Анализите сочат, че през 2025 г. Русия значително е увеличила обема, честотата и разрушителния потенциал на ударите си, което вероятно е ключов фактор за нарастването на цивилните жертви. Според доклад на европейско правителство, цитиран от Bloomberg, от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. руските удари са убили около 15 000 цивилни и са ранили над 40 000.

Командирът на украинските сухопътни сили генерал-полковник Олександър Сърски заяви на 13 януари, че от началото на инвазията руските войски са изстреляли над 13 300 ракети и повече от 142 300 дрона срещу територията на Украйна. Способността на Русия да увеличи мащаба и честотата на ударите се свързва с разширено производство, подпомагано от партньори като Северна Корея, Иран и Китайската народна република.

Същевременно изборът на оръжия и прилаганите тактики при руските атаки допълнително са засилили вредата за цивилното население, както ISW е отбелязвал и в предишни свои оценки. Русия продължава да инвестира в производство и усъвършенстване на евтини ударни дронове, които постигат осезаеми резултати за руските сили на бойното поле.

Наред с това руската армия среща затруднения в други технологични сфери, включително по отношение на ефективността на част от управляемите артилерийски боеприпаси. Западните санкции върху авиационни компоненти вероятно ще продължат да ограничават възможностите на страната за производство на военни самолети.

Украйна от своя страна продължава кампанията си за удари от далечно разстояние срещу руски обекти от отбранителната промишленост и енергийния сектор. В този контекст неидентифицирани дронове са поразили няколко петролни танкера край руското черноморско крайбрежие.

Междувременно Руското министерство на отбраната е освободило от длъжност заместник-командира на руския флот, отговарящ за бреговите и сухопътните сили, генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов. На бойното поле руските войски наскоро са отбелязали напредък в районите край Борова, в тактическата зона Костянтиновка–Дружковка, както и в западната част на Запорожка област.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Благоевград

    1 4 Отговор
    Честит Банго Васил на всички коментиращи и много разбиращи тук

    09:42 14.01.2026

  • 2 !!!?

    5 9 Отговор
    А, "братушката" Путлер е много милостив...!!!?

    Коментиран от #24, #27

    09:43 14.01.2026

  • 3 ха-ха 😝

    8 3 Отговор
    Сирски вече е СЪрски , според Факти ...

    09:44 14.01.2026

  • 4 интересно 🤔,

    9 4 Отговор
    СВО е все още , няма как да мине без жертви и от двете страни . Когато премине към война - тогава ще е още по-зле . Путин е много ,,мек ,, с урките и те затова е крайно време да се вземе в ръце .

    09:46 14.01.2026

  • 5 Трътля

    9 4 Отговор
    Гледайте видеа в ютуб! Онези в Лвов докато снимат Орешника с телефоните си говорят на руски. Колко им трябва да забравят мовата!

    09:46 14.01.2026

  • 6 много фашист пукна

    7 2 Отговор
    но има още много

    09:47 14.01.2026

  • 7 наемници и украинска войска се обличат

    6 4 Отговор
    цивилно . после кат мирни граждани с автомати в гардероба седят на топличко . гледат си кефа . слушат по радиото как занужник удря с хаймърси болници, ясли, газпром . и се кефят . и се радват . и тогава пуф една ракетка ги удря . измират по 1-2 всяка нощ . мислят се за американци .

    09:47 14.01.2026

  • 8 Ай де бе

    7 4 Отговор
    Числата за жертви няма кой да провери, но вероятно неистински. Това за танкерите обаче е проверима лесно лъжа. Нито са руски, нито са ударени в руски води. Един от тях е паркирал срещу Бургас.

    09:49 14.01.2026

  • 9 Никой не казва

    7 3 Отговор
    Колко са военните жертви. Та да направим сравнение. Да се убедим в казаното.

    09:49 14.01.2026

  • 10 Един

    1 7 Отговор
    АсвАбадители...

    09:49 14.01.2026

  • 11 Хубу

    10 4 Отговор
    Цивилни с натювски униформи и бандерски манталитет.

    09:50 14.01.2026

  • 12 Защо?

    11 3 Отговор
    Понеже хунтата просто взема цивилни на улицата, облича ги във военна форма и ги праща на фронта. Еми цивилен до вчера, не е военен, не умее нищо и бързо бива убит на фронта. За това са убити повече цивилни, понеже войниците се свършиха вече и се пращат всякакви цивилни...

    09:51 14.01.2026

  • 13 оня

    8 2 Отговор
    А заслужава ли си да те бият заради интересите на някой си и най-вече заради зеленият евреин , дето си седи на топло и мята крачоли по Света да проси още , и още .....?!Що за хора са тия укри да търпят тия лишения , особено при минусови температури , каквито са сега там ?!

    09:51 14.01.2026

  • 14 ПО ПОРЪЧКА

    10 2 Отговор
    ИЗМИСЛЕНИЯ "ИНСТИТУТ" НЕ СПИРА ДА .......ИЗМИСЛЯ.....

    09:51 14.01.2026

  • 15 Цивилни Жертви

    9 2 Отговор
    Цивилните жертви винаги са скъпи жертви, но броят им в Украйна е минимален в сравнение с тези от гнусните атлантически интервенции по света, на които сме свидетели последните десетилетия. Всъщност жертвите от украинските удари в Русия са също най-вече цивилни

    09:51 14.01.2026

  • 16 Най ми били цивилни натовци

    10 1 Отговор
    Да много натовски туристи дошли да разгледат забележителностите на Украйна дадоха фира!

    Коментиран от #22

    09:54 14.01.2026

  • 17 УАУ

    6 0 Отговор
    АМА наистина ли толкова блондинки има на тоя свят -
    Увеличението на годишна база на част от даден индикатор НЕ ОЗНАЧАВА по-голям дял ....

    09:56 14.01.2026

  • 18 Гост

    6 0 Отговор
    Въййй, мноу яко! Нашето НСИ пасти да яде!!!

    09:58 14.01.2026

  • 19 Ха ХаХа

    5 0 Отговор
    Хахаха

    09:59 14.01.2026

  • 20 Тома

    5 2 Отговор
    Така е .Най много жертви има от туристите от Франция Полша и Румъния

    Коментиран от #29

    10:04 14.01.2026

  • 21 Сандо

    5 0 Отговор
    Ако някой си беше направил труда да брои колко са жертвите от руски удари давани ни от всекидневните сводки във Факти и ги сравни с данните на Сирски щеше да открие огромни разлики.Лично аз съм останал с впечатление,че жертвите по пътищата на България са повече,отколкото загиналите цивилни укри.И без да издребняваме не е лошо да споменем,че част от тях са жертви на укроПВО-то.

    Коментиран от #25, #28

    10:04 14.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сандо

    1 5 Отговор
    блатните терористи и копейките им трябва да са в чувал, само тогава ще има мир, от мен да го запомните!

    10:06 14.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Последния Софиянец

    1 6 Отговор
    Изтича му времето на бункерния страхливец, Хага го зове.

    10:07 14.01.2026

  • 27 Това е за цяла година

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "!!!?":

    радиатор чугунен.
    Израел ги прави за една седмица.
    Откъде ви намират такива безмозъчни?

    10:07 14.01.2026

  • 28 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #21 от "Сандо":

    Ти кой беше?тази бройка е без жителите убити от руснаците в окупираните територии.заеднп с тях вероятно цифрата е поне по две.само в мариопул загинаха над 20000 човека.естествено от руски трол да чакаш обективност е нелогично!

    Коментиран от #31

    10:08 14.01.2026

  • 29 И ти как

    0 4 Отговор

    До коментар #20 от "Тома":

    Достигна до тоя извод бре Мозък

    Коментиран от #32

    10:08 14.01.2026

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    2 5 Отговор
    Важното е, че крематорките в калния халифат пушат 24/7, а копейките нека си стенат по бунищата‼️

    10:08 14.01.2026

  • 31 Аз съм

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Сиси мухата. И още варда Бахмут.

    10:09 14.01.2026

  • 32 Тома

    1 5 Отговор

    До коментар #29 от "И ти как":

    тьота така ми е написала, аз само преписвам и чакам денгите!

    Коментиран от #34

    10:09 14.01.2026

  • 33 Тома

    2 1 Отговор
    За тези които не са наясно: това е войната с най-ниски нива на цивилни жертви в човешката история - древна и модерна.
    Който не вярва - да иде в ивицата, да се убеди с очите си.

    10:10 14.01.2026

  • 34 Тома

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Тома":

    Харесал си ника ми, хахо?
    Отлична идея, много умна😂😂😂

    10:11 14.01.2026

  • 35 Тома

    1 2 Отговор
    Но трябва да признаем безсилието на трупин, щом цяла нощ бомбат блокове и болници, а на фронта нищо, Купянск го превземат за Нти път!

    10:12 14.01.2026

  • 36 Я пък тоя

    1 2 Отговор
    "по-голямата част от жертвите от руските удари в Украйна са цивилни"
    Писах ви, че Русия стреля само по цивилни, не улучват нито един военен, армията на Зеленски си е цяла, а вие ми сложихте 355 минуса.
    Как пък по случайност не улучиха един войник!

    10:12 14.01.2026

  • 37 Сатана Z

    1 3 Отговор
    мрат като мухи блатните

    Коментиран от #38

    10:13 14.01.2026

  • 38 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Сатана Z":

    Мрат ти мозъчни клетки.

    10:15 14.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания