ISW: През 2025 г. по-голямата част от жертвите от руските удари в Украйна са цивилни

През 2025 г. руските военни удари са довели до осезаемо нарастване на жертвите сред цивилното население в Украйна в сравнение с предходните години. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Според информация на Bloomberg от 12 януари, базирана на обобщена оценка на няколко европейски правителства, руските атаки са отнели живота на около 2400 украински цивилни и са ранили близо 12 000 души през 2025 г. Тези данни показват приблизително 30-процентно увеличение спрямо 2024 г.

В доклада се подчертава, че повече от 2000 цивилни - около 83% от всички загинали през годината - са били убити след телефонния разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин през март 2025 г., когато бе постигнато съгласие за започване на преговори за прекратяване на огъня. Над 220 от тези жертви са регистрирани след първите съобщения за 28-точковия мирен план, оповестен през ноември 2025 г.

Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна (HRMMU) също съобщи на 12 януари, че свързаното с конфликта насилие е причинило смъртта на 2512 цивилни и е довело до раняването на 12 142 души през 2025 г. Това представлява ръст от 31% спрямо 2024 г. и с 70% повече в сравнение с 2023 г. По данни на мисията 97% от цивилните жертви през 2025 г. са резултат от руски удари по райони под украински контрол.

Най-смъртоносната единична атака на Русия за годината е извършена на 19 ноември срещу град Тернопол, където са загинали най-малко 28 души, а ранените са поне 99.

Анализите сочат, че през 2025 г. Русия значително е увеличила обема, честотата и разрушителния потенциал на ударите си, което вероятно е ключов фактор за нарастването на цивилните жертви. Според доклад на европейско правителство, цитиран от Bloomberg, от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. руските удари са убили около 15 000 цивилни и са ранили над 40 000.

Командирът на украинските сухопътни сили генерал-полковник Олександър Сърски заяви на 13 януари, че от началото на инвазията руските войски са изстреляли над 13 300 ракети и повече от 142 300 дрона срещу територията на Украйна. Способността на Русия да увеличи мащаба и честотата на ударите се свързва с разширено производство, подпомагано от партньори като Северна Корея, Иран и Китайската народна република.

Същевременно изборът на оръжия и прилаганите тактики при руските атаки допълнително са засилили вредата за цивилното население, както ISW е отбелязвал и в предишни свои оценки. Русия продължава да инвестира в производство и усъвършенстване на евтини ударни дронове, които постигат осезаеми резултати за руските сили на бойното поле.

Наред с това руската армия среща затруднения в други технологични сфери, включително по отношение на ефективността на част от управляемите артилерийски боеприпаси. Западните санкции върху авиационни компоненти вероятно ще продължат да ограничават възможностите на страната за производство на военни самолети.

Украйна от своя страна продължава кампанията си за удари от далечно разстояние срещу руски обекти от отбранителната промишленост и енергийния сектор. В този контекст неидентифицирани дронове са поразили няколко петролни танкера край руското черноморско крайбрежие.

Междувременно Руското министерство на отбраната е освободило от длъжност заместник-командира на руския флот, отговарящ за бреговите и сухопътните сили, генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов. На бойното поле руските войски наскоро са отбелязали напредък в районите край Борова, в тактическата зона Костянтиновка–Дружковка, както и в западната част на Запорожка област.