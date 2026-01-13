Новини
Култовият Mercedes, с който марката спечели първата си награда „Автомобил на годината“

13 Януари, 2026 10:31 829 1

  • автомобил на годината-
  • mercedes-benz-
  • w116-
  • cla

Поколението W116 е повратна точка в историята на големите Mercedes-и

Култовият Mercedes, с който марката спечели първата си награда „Автомобил на годината“ - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Вече ви информирахме, че след повече от половин век чакане, Mercedes-Benz отново се изкачи на най-високото стъпало, грабвайки престижната титла „Автомобил на годината 2026“ в Европа с новия Mercedes-Benz CLA. Този триумф е истинско събитие, тъй като последното подобно отличие за марката датира чак от далечната 1974 година. Тогава златният медал бе присъден на монументалния Mercedes-Benz 450 SE/SEL – флагманът, познат в индустрията с кодовото име W116. Именно това е автомобилът, който не просто промени историята на германския гигант, но и официално полага началото на династията, която днес наричаме S-Klasse.

За да разберем тежестта на W116, трябва да погледнем към хаоса в гамата на марката през 60-те години. По това време върхът на Mercedes-Benz беше раздвоен между две коренно различни концепции. От една страна стоеше Mercedes 600 (W100) – колосалната лимузина Große Mercedes, запазена територия за диктатори, кралски особи и магнати. От друга страна бяха по-достъпните, но вече остаряващи седани W108/W109. Липсваше единен, модерен и технологичен лидер. Името „S-Klasse“ (Sonderklasse или Специален клас) се появи официално едва с премиерата на W116 през 1972 г., слагайки край на объркването и поставяйки основите на йерархията, която познаваме днес.

Проектирането на този технологичен колос бе поверено на двама титани от старата школа, чиято кариера започва още през 30-те години. Главният конструктор Ханс Шеренберг и стилистът Фридрих Гайгер – човекът, начертал силуета на легендарния 300 SL Gullwing – обединиха сили за своята „лебедова песен“. Тяхната задача бе амбициозна: да създадат машина, която да покори американския пазар. Това изискваше мощни V8 агрегати и безкомпромисно отношение към сигурността, тъй като по онова време САЩ бяха разтърсени от вълна от смъртоносни катастрофи и острите критики на Ралф Нейдър към автомобилната индустрия.

Безопасността се превърна в истинска религия за W116. Под надзора на гениалния инженер Бела Барени, автомобилът бе проектиран около изключително здрава пътническа клетка с деформируеми зони отпред и отзад. Резервоарът бе скрит зад задната седалка, за да бъде предпазен при удар, а интериорът бе тапициран с дебели слоеве полиуретанова пяна. В края на своя жизнен цикъл, през 1978 г., този модел стана и първият сериен автомобил в света, оборудван с антиблокираща система Bosch (ABS). Това бе революция – колата вече можеше да завива дори при напълно натисната спирачка, избягвайки препятствия, които преди това биха били фатални.

Под предния капак пулсираха шедьоври на инженерната мисъл. Базовите версии разчитаха на иновативния 2.8-литров шестцилиндров двигател M110 с два разпределителни вала, но истинските звезди бяха V8 чудовищата. На върха на хранителната верига стоеше легендарният 450 SEL 6.9. Неговият гигантски двигател се сглобяваше ръчно и разполагаше със система за смазване със сух картер – технология, заимствана директно от състезателните болиди, за да може огромният агрегат да се събере под ниския преден капак. Със своите 286 конски сили, този „дипломат в атлетични обувки“ ускоряваше до 100 км/ч за невероятните за времето си 7.4 секунди.

Интересното е, че докато днес дизеловите луксозни лимузини са ежедневие, W116 беше пионерът, който прокара този път, при това по най-парадоксалния начин – в Америка. Притиснати от петролната криза и новите екологични регулации (CAFE), Mercedes-Benz инсталираха под капака на S-класата петцилиндров турбодизел. Моделът 300 SD се превърна в първия в света сериен турбодизелов лек автомобил. Въпреки че не се предлагаше в Европа, той постигна огромен успех отвъд Океана, доказвайки, че икономичността и луксът могат да вървят ръка за ръка.

Дизайнът на W116 премина през дълга еволюция – от смелите, почти футуристични скици на Пол Брак до финалните щрихи на Бруно Сако. В крайна сметка се роди силует, който излъчваше едновременно авторитет и аеродинамична ефективност. Широките фарове и масивните брони станаха запазена марка, която дефинира облига на Mercedes-Benz за десетилетия напред. Почти половин милион произведени бройки по-късно, W116 остава в историята като моделът, който превърна Mercedes-Benz в глобален лидер и постави стандарти, които конкуренцията догонваше с години.

Днес, когато новият CLA поема щафетата на „Автомобил на годината“, ние не можем да не се поклоним пред стария W116. Той не беше просто поредният голям седан – той беше първият Mercedes на модерната епоха, машината, която научи света, че сигурността, комфортът и скоростта могат да съществуват в перфектна симбиоза.


Оценка 5 от 5 гласа.
  • 1 Варна 3

    9 0 Отговор
    Страхотна и здрава кола! 😎

    10:43 13.01.2026