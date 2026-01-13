„Пукнатини“ в „шведската стомана“ Volvo

Volvo, чиято история е неразривно свързана с фанатичното преследване на сигурността, преминава през един от най-трудните си моменти в ерата на електрификацията. Шведският бранд обяви мащабна сервизна кампания за своя най-нов и популярен модел EX30. Причината е сериозна и буди тревога – потенциален дефект в клетките на високоволтовата батерия, доставяни от китайския производител Sunwoda Electronic, който може да доведе до термично прегряване и самозапалване.

Инцидентът в Бразилия: Тревожният сигнал за опасност

Градусът на напрежението се покачи рязко след драматичен инцидент в Масейо, Бразилия, през ноември 2025 година. Там чисто нов модел EX30 пламна внезапно в шоурум на марката, превръщайки се във факел. Огнената стихия бе толкова мощна, че бяха необходими четири специализирани екипа на пожарната и часове борба, за да бъде овладян огънят. Въпреки че от Volvo официално не потвърждават пряка връзка между този конкретен пожар и настоящото изтегляне, случаят послужи като катализатор за спешни проверки в глобален мащаб.

Засегнати модели и временни ограничения за собствениците

Проблемът е локализиран в общо 33 777 автомобила, произведени с клетки на Sunwoda. Вътрешните анализи сочат, че рискът засяга около 0,02% от батериите, но при тях вероятността от късо съединение и пожар е съвсем реална. Докато инженерните екипи намерят трайно хардуерно решение, Volvo приложи драстична мярка: собствениците в редица държави, включително САЩ, Великобритания и Австралия, получиха изрично указание да не зареждат колите си над 70% от капацитета. Това решение, макар и правилно от гледна точка на безопасността, реже значителна част от пробега на автомобила и предизвика вълна от недоволство сред клиентите.

Правната битка: Geely срещу Sunwoda за над 2 милиарда юана

Кризата във Volvo всъщност е част от много по-мащабен конфликт в рамките на холдинга Geely. Дъщерната компания Viridi E-Mobility Technology, която отговаря за батерийните системи на групата, вече заведе рекорден иск срещу Sunwoda за 2.31 милиарда юана (около 323 млн. долара). В основата на делото са системни дефекти в клетките, доставени в периода 2021–2023 година. Тези проблеми удариха и луксозния бранд Zeekr, където моделът 001 WE86 премина през масивна „зимна кампания“ за подмяна на батериите заради неточно показване на пробега и бавно зареждане.

Удар по имиджа на фона на рекордни продажби

Парадоксът е, че този скандал се разразява в момент на невиждан бизнес разцвет за Geely. През 2025 година групата постигна рекорд от над 4.1 милиона продадени автомобила, като електрифицираните модели съставляват повече от половината. Volvo също отчете силна година с над 700 000 продажби, но сега компанията трябва да докаже, че титлата „най-сигурен автомобил“ не е просто празен маркетингов слоган. Предстои да видим колко бързо шведите ще организират физическата подмяна на модулите и дали Sunwoda ще успее да оцелее след този двоен удар – съдебен и репутационен.