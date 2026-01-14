Новини
България »
София »
Закъснелият отчет за националната сигурност влиза в Министерски съвет

Закъснелият отчет за националната сигурност влиза в Министерски съвет

14 Януари, 2026 08:37 547 0

  • министерски съвет-
  • доклад-
  • национална сигурност-
  • такси-
  • кевр-
  • правителство-
  • заседание

Всеки ръст на административните разходи за енергийните и водните дружества създава натиск върху крайните цени за потребителите

Закъснелият отчет за националната сигурност влиза в Министерски съвет - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството ще предостави държавни имоти за управление на община Иваново, които ще послужат за нуждите на Регионалния исторически музей – Русе. Това е едно от малкото решения с конкретна полза за региона в днешния дневен ред на Министерския съвет, който включва 22 точки. Заседанието започва в 10:00 часа, като зад сухия бюрократичен език на анонса се крият потенциални финансови тежести за енергийния сектор и гражданите.

Най-чувствителната точка в дневния ред е завоалирана под формулировката "промени в тарифите за таксите", събирани от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Въпреки че официалното съобщение не уточнява посоката на промените, икономическата логика и практиката до момента сочат, че корекциите на такси по Закона за енергетиката и Закона за ВиК услугите рядко са в посока намаление.

Всеки ръст на административните разходи за енергийните и водните дружества създава натиск върху крайните цени за потребителите, макар и с временен лаг. "Промените" днес може да се превърнат в по-високи сметки утре.

Втората ключова тема повдига въпроси за темпото на работа на институциите. Министър-председателят внася за разглеждане Годишния доклад за състоянието на националната сигурност за 2024 година. Фактът, че стратегически документ за сигурността се приема през януари 2026 година – с цяла година закъснение след отчетния период – говори или за тежка бюрократична тромавост, или за липса на приоритизиране на сектора в реално време.

На инфраструктурния фронт правителството ще приеме решение за отчуждаване на имоти за отдавна чаканата модернизация на жп линията Видин – София, конкретно в участъка Видин – Медковец. Този ход е задължителен за раздвижване на блокирания с години проект, който е жизненоважен за Северозападна България и връзката с Дунав мост 2.

Кабинетът ще вземе решения и за кадрови промени в дипломатическите ни представителства на Балканите. Очаква се смяна на генералните консули на България в Ниш (Сърбия) и Битоля (Северна Македония) – две ключови и често горещи точки за българската външна политика.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове