Закъснелият отчет за националната сигурност влиза в Министерски съвет

Правителството ще предостави държавни имоти за управление на община Иваново, които ще послужат за нуждите на Регионалния исторически музей – Русе. Това е едно от малкото решения с конкретна полза за региона в днешния дневен ред на Министерския съвет, който включва 22 точки. Заседанието започва в 10:00 часа, като зад сухия бюрократичен език на анонса се крият потенциални финансови тежести за енергийния сектор и гражданите.

Най-чувствителната точка в дневния ред е завоалирана под формулировката "промени в тарифите за таксите", събирани от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Въпреки че официалното съобщение не уточнява посоката на промените, икономическата логика и практиката до момента сочат, че корекциите на такси по Закона за енергетиката и Закона за ВиК услугите рядко са в посока намаление.

Всеки ръст на административните разходи за енергийните и водните дружества създава натиск върху крайните цени за потребителите, макар и с временен лаг. "Промените" днес може да се превърнат в по-високи сметки утре.

Втората ключова тема повдига въпроси за темпото на работа на институциите. Министър-председателят внася за разглеждане Годишния доклад за състоянието на националната сигурност за 2024 година. Фактът, че стратегически документ за сигурността се приема през януари 2026 година – с цяла година закъснение след отчетния период – говори или за тежка бюрократична тромавост, или за липса на приоритизиране на сектора в реално време.

На инфраструктурния фронт правителството ще приеме решение за отчуждаване на имоти за отдавна чаканата модернизация на жп линията Видин – София, конкретно в участъка Видин – Медковец. Този ход е задължителен за раздвижване на блокирания с години проект, който е жизненоважен за Северозападна България и връзката с Дунав мост 2.

Кабинетът ще вземе решения и за кадрови промени в дипломатическите ни представителства на Балканите. Очаква се смяна на генералните консули на България в Ниш (Сърбия) и Битоля (Северна Македония) – две ключови и често горещи точки за българската външна политика.