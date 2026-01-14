Омбудсманът и КЗП въвеждат „бърза писта“ за жалби на гражданите за еврото

Омбудсманът Велислава Делчева и временно изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев се договориха за въвеждането на „бърза писта“ за жалбите, които постъпват при обществения защитник и са свързани с нарушени потребителски права и необосновано увеличение на цените след въвеждане на еврото. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на омбудсмана.

Поводът за срещата между двамата са зачестилите сигнали до омбудсмана за поскъпване на храни, стоки и услуги, както и общественото недоволство от неясни търговски практики, липса на прозрачност в ценообразуването, както и опасенията на гражданите, че преходът към еврото се използва за изкуствено завишаване на цените, се посочва в съобщението.

„Въвеждането на еврото не може да бъде извинение за ценови натиск върху хората. Нашата цел е сигналите да се обработват бързо, прозрачно и с реален резултат“, каза омбудсманът.

„КЗП реагира и ще реагира на всеки сигнал с проверки и всички последващи действия в рамките на закона срещу нарушителите, така че правата на гражданите да бъдат защитени“, увери председателят на КЗП, цитиран в съобщението.

В рамките на договорената „бърза писта“ омбудсманът ще изпраща както и досега към КЗП жалбите, които изискват регулаторна проверка, но комисията ще ги разглежда с приоритетен срок и последващо информиране за резултатите. Механизмът ще се прилага и по отношение на доставчиците на бързи кредити, доставчиците на обществени услуги, мобилните оператори, търговците на храни и други продукти и стоки, свързани с ежедневните разходи на гражданите.

Първата конкретна проверка по темата ще бъде направена от КЗП в детската млечна кухня във Видин. По случая Велислава Делчева сезира и кмета на общината Цветан Ценков с препоръка за проверка и предприемане на необходимите мерки.

На пресконференция на Координационния център към Механизма за еврото в Министерския съвет вчера председателят на КЗП посочи, че сред най-честите сигнали, които получават в комисията, са за отказ за връщане на ресто в евро. Колячев увери, че проверките по сигнали и жалби продължават. С колегите от Националната агенция по приходите ще бъдем безкомпромисни при установяване на нарушение при връщането на ресто, въпреки че остават само дни до изтичането на срока на двойно обращение на левовете и еврото, заяви той.