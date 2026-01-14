За пореден отоплителен сезон сметките за парно са прогнозни

Може да има разлика в сметките спрямо миналата година заради потреблението. Няма да има проблем в превалутирането, еврото няма и да вдигне цената на парното. Това заяви пред бТВ председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества у нас Кремен Георгиев.

"Заплащането на сметките за януари може да бъде и в лева, и в евро до края на месеца."

Сметките в момента са прогнозни, а до края на отоплителния сезон да се преизчислят, допълни Георгиев.

Той очаква новата формула за сградна инсталация да бъде готова в края на този отоплителен сезон. Това е крайният срок и се надявам да е доста по-рано, европейският съд казва, че тя е непълна.

"За съжаление се получава парадокс, че колкото повече коефициенти се слагат, то тя става още по-непрозрачна. Ще се вкарат още един-два коефициента, които отчитат дали тя е санирана", коментира още експертът.

Според него изравнителните сметки няма да са "фрапиращи".