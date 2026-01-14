Новини
България »
София »
За пореден отоплителен сезон сметките за парно са прогнозни

14 Януари, 2026 08:44 730 10

  • парно-
  • цена-
  • сметки-
  • софия-
  • кремен георгиев

Изравнителните сметки няма да са "фрапиращи"

За пореден отоплителен сезон сметките за парно са прогнозни - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Може да има разлика в сметките спрямо миналата година заради потреблението. Няма да има проблем в превалутирането, еврото няма и да вдигне цената на парното. Това заяви пред бТВ председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества у нас Кремен Георгиев.

"Заплащането на сметките за януари може да бъде и в лева, и в евро до края на месеца."

Сметките в момента са прогнозни, а до края на отоплителния сезон да се преизчислят, допълни Георгиев.

Той очаква новата формула за сградна инсталация да бъде готова в края на този отоплителен сезон. Това е крайният срок и се надявам да е доста по-рано, европейският съд казва, че тя е непълна.

"За съжаление се получава парадокс, че колкото повече коефициенти се слагат, то тя става още по-непрозрачна. Ще се вкарат още един-два коефициента, които отчитат дали тя е санирана", коментира още експертът.

Според него изравнителните сметки няма да са "фрапиращи".


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    5 1 Отговор
    За пореден отоплителен сезон сметките за парно са угрозни.

    08:47 14.01.2026

  • 2 Красимир Петров

    10 0 Отговор
    Най-наглият кож,одер-топлофикация

    08:51 14.01.2026

  • 3 ЖЕСТОКА ИЗМАМА

    9 0 Отговор
    Както всичко останало ! Държава няма тя е за определена каста !

    08:51 14.01.2026

  • 4 Не спазват Законът

    8 0 Отговор
    И Решение на Върховен Административен Съд.
    Където на последна инстанция, без право на обжалване е Решено:
    "Формулата за сградна не отчита реална потребена енергия".
    Докога това Беззаконие, докога.
    Докога ще се гаврите с Решения на Висши Съдебни институции.
    Закривайте Висшите Съдебни Институция, и да приключим с илюзията за Върховенство на Закона и разделение на властите.
    Легализирайте официално член едно в Конституцията,
    "Юрогария е Диктатура".
    За какво беше дивашката пропаганда да даваме по 600 лв. за дистанционни уреди, водомери и топломери.
    Мамихте, че е за да няма прогнозни сметки.
    Не може да задължите всички тръби в коридорите да имат Топломери и да се знае каква е реално отдадена топлоенергия по етажи.
    Не можете в край на сезон да взимате пари за СИ, когато години наред има нулево потребление в жилища?
    Защо са тези врътки с предварително взимане на суми, и приспадането им следствие.
    Че това са пъти по-високи разходи за счетоводство?
    Или трябва да ви даваме безлихвени заеми?

    09:07 14.01.2026

  • 5 сметките за пoно са прогнозни

    5 1 Отговор
    демек пак тесла накрая
    че ще има и да се доплаща

    да плащат сградна инсталация тез заморничавите дето си го пускат поното
    а не тез които не го пускат въобще
    да се плаща на консумация както при водата и тока

    Коментиран от #6

    09:07 14.01.2026

  • 6 Абе

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "сметките за пoно са прогнозни":

    Крррретттенннн.

    09:13 14.01.2026

  • 7 Директора

    2 0 Отговор
    Масово реват, но не се отказват. За големия град няма по евтино, изгодно, чисто, удобно... от ТЕЦ

    09:31 14.01.2026

  • 8 Напротив за големият град

    1 0 Отговор
    има по-изгодни начини за отопление.
    Да, първоначално се изискват по- големи разходи наведнъж за оборудване,
    но си заслужава, пресмятайки през години колко са ви взели от НС.
    НС защото те коват законите и МС, в частност министерство енергетика.

    09:43 14.01.2026

  • 9 Делавер инпекс с прогнозни сметки.

    2 0 Отговор
    А и надписани с по 150%. Европааааа.

    09:46 14.01.2026

  • 10 Топлофикация храни ГЕРБ-ДПС.

    2 0 Отговор
    С парите на Софиянци.

    09:48 14.01.2026

