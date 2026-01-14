За пореден отоплителен сезон сметките за парно са прогнозни

Може да има разлика в сметките спрямо миналата година заради потреблението. Няма да има проблем в превалутирането, еврото няма и да вдигне цената на парното. Това заяви пред бТВ председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества у нас Кремен Георгиев.
"Заплащането на сметките за януари може да бъде и в лева, и в евро до края на месеца."
Сметките в момента са прогнозни, а до края на отоплителния сезон да се преизчислят, допълни Георгиев.
Той очаква новата формула за сградна инсталация да бъде готова в края на този отоплителен сезон. Това е крайният срок и се надявам да е доста по-рано, европейският съд казва, че тя е непълна.
"За съжаление се получава парадокс, че колкото повече коефициенти се слагат, то тя става още по-непрозрачна. Ще се вкарат още един-два коефициента, които отчитат дали тя е санирана", коментира още експертът.
Според него изравнителните сметки няма да са "фрапиращи".
1 Трол
08:47 14.01.2026
2 Красимир Петров
08:51 14.01.2026
3 ЖЕСТОКА ИЗМАМА
08:51 14.01.2026
4 Не спазват Законът
Където на последна инстанция, без право на обжалване е Решено:
"Формулата за сградна не отчита реална потребена енергия".
Докога това Беззаконие, докога.
Докога ще се гаврите с Решения на Висши Съдебни институции.
Закривайте Висшите Съдебни Институция, и да приключим с илюзията за Върховенство на Закона и разделение на властите.
Легализирайте официално член едно в Конституцията,
"Юрогария е Диктатура".
За какво беше дивашката пропаганда да даваме по 600 лв. за дистанционни уреди, водомери и топломери.
Мамихте, че е за да няма прогнозни сметки.
Не може да задължите всички тръби в коридорите да имат Топломери и да се знае каква е реално отдадена топлоенергия по етажи.
Не можете в край на сезон да взимате пари за СИ, когато години наред има нулево потребление в жилища?
Защо са тези врътки с предварително взимане на суми, и приспадането им следствие.
Че това са пъти по-високи разходи за счетоводство?
Или трябва да ви даваме безлихвени заеми?
09:07 14.01.2026
5 сметките за пoно са прогнозни
че ще има и да се доплаща
да плащат сградна инсталация тез заморничавите дето си го пускат поното
а не тез които не го пускат въобще
да се плаща на консумация както при водата и тока
Коментиран от #6
09:07 14.01.2026
6 Абе
До коментар #5 от "сметките за пoно са прогнозни":Крррретттенннн.
09:13 14.01.2026
7 Директора
09:31 14.01.2026
8 Напротив за големият град
Да, първоначално се изискват по- големи разходи наведнъж за оборудване,
но си заслужава, пресмятайки през години колко са ви взели от НС.
НС защото те коват законите и МС, в частност министерство енергетика.
09:43 14.01.2026
9 Делавер инпекс с прогнозни сметки.
09:46 14.01.2026
10 Топлофикация храни ГЕРБ-ДПС.
09:48 14.01.2026