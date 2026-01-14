Пеевски: Честит Банго Васил на всички роми!

Лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски отправи официален поздрав към ромската общност по повод честването на ромската Нова година - Банго Васил. В своето послание той подчерта значимостта на празника като символ на новото начало и общите усилия за изграждане на по-справедливо общество.
Ето и пълния текст на обръщението:
"Ромската Нова година - Банго Васил е символ на новото начало, на надеждата и на вярата в по-доброто утре.
Пожелавам на всички роми здраве, сила и увереност! Бъдете свободни, активни и отговорни граждани, защото само с участие и труд заедно можем да съградим справедливо общество.
Моето послание е ясно: България е силна, когато всички нейни граждани имат равни възможности, достоен живот и сигурно бъдеще. Това е пътят, това е новото начало.
Честит празник!".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
Коментиран от #24
09:48 14.01.2026
2 Благоевград
09:49 14.01.2026
3 джаба ефенди
09:49 14.01.2026
4 бегейци са роми по душа
09:50 14.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 електората е важен
Коментиран от #13
09:51 14.01.2026
7 бою циганина
09:52 14.01.2026
8 Решение
Второ: депутатите без охрана и имунитет.
Трето: само един мандат/ ква е тая професия депутат/
Четвърто: всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
Пето: самоотлъчка без надница,три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
Да добавя: депутатска заплата максимум две средни за страната.
Може и още но като начало ще е добре!
09:52 14.01.2026
9 Червей
09:53 14.01.2026
10 дпс-гроб
09:53 14.01.2026
11 Традиционно
Коментиран от #15
09:54 14.01.2026
12 До марта
09:55 14.01.2026
13 Ще се обади и Бойко
До коментар #6 от "електората е важен":След него е и мангЗафир.
Има см ирархия.
И вчера за софийските кофи се изходиха в този ред.
09:55 14.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Един
До коментар #11 от "Традиционно":Ще гостува Роман Абрамович и ще дават филми с Роми Шнайдер. Ще се леят и бутилки ром. :))
09:58 14.01.2026
16 чувате
09:58 14.01.2026
17 Въпрос
10:00 14.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Данко Харсъзина
10:05 14.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тома
10:07 14.01.2026
22 И НА ТЕБ ЧЕСТИТО
10:07 14.01.2026
23 Василовден
Престанете с този Банго Васил
10:08 14.01.2026
24 Не разбрах
До коментар #1 от "Един":Защо Васильов ден по стар стил, 13 дена, го наричат банго. Вместо да оправяме грешките, създаваме нови.
10:11 14.01.2026
25 дядото
10:12 14.01.2026
26 ВАКСА ЗА ОБУВКИ МУ ТРЯБВА НА НАШИЯ
10:12 14.01.2026
27 Васил е българска дума,
10:12 14.01.2026
28 роми и отговорни граждани
10:13 14.01.2026