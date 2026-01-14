Новини
Пеевски: Честит Банго Васил на всички роми!

14 Януари, 2026 09:43 489 28

Лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" определи празника като символ на надеждата и вярата в по-доброто утре

Пеевски: Честит Банго Васил на всички роми! - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски отправи официален поздрав към ромската общност по повод честването на ромската Нова година - Банго Васил. В своето послание той подчерта значимостта на празника като символ на новото начало и общите усилия за изграждане на по-справедливо общество.

Ето и пълния текст на обръщението:

"Ромската Нова година - Банго Васил е символ на новото начало, на надеждата и на вярата в по-доброто утре.

Пожелавам на всички роми здраве, сила и увереност! Бъдете свободни, активни и отговорни граждани, защото само с участие и труд заедно можем да съградим справедливо общество.

Моето послание е ясно: България е силна, когато всички нейни граждани имат равни възможности, достоен живот и сигурно бъдеще. Това е пътят, това е новото начало.

Честит празник!".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Един

    4 7 Отговор
    И на Костя!

    Коментиран от #24

    09:48 14.01.2026

  • 2 Благоевград

    6 5 Отговор
    На цяла България честит Банго Васил

    09:49 14.01.2026

  • 3 джаба ефенди

    16 0 Отговор
    пожелавам ти да спреш дишането съвсем скоро, спри да хабиш кислорода

    09:49 14.01.2026

  • 4 бегейци са роми по душа

    3 3 Отговор
    котелския ромец подхранки с отрови на лешояда сложил за бангото . и грц .

    09:50 14.01.2026

  • 6 електората е важен

    14 1 Отговор
    тоз поне си поздравява избирателите а толуп бойко мълчи

    Коментиран от #13

    09:51 14.01.2026

  • 7 бою циганина

    11 1 Отговор
    тенкю шеф шиши

    09:52 14.01.2026

  • 8 Решение

    12 0 Отговор
    Гласуват само грамотни след като си напишат трите имена и ЕГН то собственоръчно на български.
    Второ: депутатите без охрана и имунитет.
    Трето: само един мандат/ ква е тая професия депутат/
    Четвърто: всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
    Пето: самоотлъчка без надница,три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
    Да добавя: депутатска заплата максимум две средни за страната.
    Може и още но като начало ще е добре!

    09:52 14.01.2026

  • 9 Червей

    8 1 Отговор
    Изпълзи от укритието си и иди сред ромите да си напълниш дебелото черво!

    09:53 14.01.2026

  • 10 дпс-гроб

    9 0 Отговор
    ние сме партията на помаците и циганите

    09:53 14.01.2026

  • 11 Традиционно

    9 1 Отговор
    По случай празника във "Факултето" ще се проведе нАучна конференция на тема" Ромите -потомци на Ромул или на Рем от Рим или на Ромео от ВероМа?" Лектор-РоМалдиньо от факултета по мед и жици.

    Коментиран от #15

    09:54 14.01.2026

  • 12 До марта

    6 0 Отговор
    И по 100 еврака на избирателите, ама баш патрон, не от фалшивите. Бахтало и барбало Васили! Акулсъ - бакулсун иере саулсун!

    09:55 14.01.2026

  • 13 Ще се обади и Бойко

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "електората е важен":

    След него е и мангЗафир.
    Има см ирархия.
    И вчера за софийските кофи се изходиха в този ред.

    09:55 14.01.2026

  • 15 Един

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Традиционно":

    Ще гостува Роман Абрамович и ще дават филми с Роми Шнайдер. Ще се леят и бутилки ром. :))

    09:58 14.01.2026

  • 16 чувате

    3 0 Отговор
    ли го тоз мазник - сиганската нова година била символ на новото начало и по-доброто утре!? За кой бе,Шишко?

    09:58 14.01.2026

  • 17 Въпрос

    0 1 Отговор
    Кога ще Па...?

    10:00 14.01.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    На ти Василе гъска. Казва се три пъти като тавата с гъската се замята към отворен прозорец все едно му се дава. После се яде и се пие кой колкото може. Имам приятели роми и съм участвал в ритуала. Веднъж един беден ром, който се беше скрил, и дебнеше под прозореца, гепна таваата с печената гъска направо от ръцете на изпълняващия ритуала и офейка през глава. Та вместо печена гъска, ядохме пържоли. Сакатлък.

    10:05 14.01.2026

  • 21 Тома

    1 0 Отговор
    Само в България циганите са роми

    10:07 14.01.2026

  • 22 И НА ТЕБ ЧЕСТИТО

    1 0 Отговор
    ЦИГАНИНО.

    10:07 14.01.2026

  • 23 Василовден

    2 0 Отговор
    Не е цигански празник.
    Престанете с този Банго Васил

    10:08 14.01.2026

  • 24 Не разбрах

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Защо Васильов ден по стар стил, 13 дена, го наричат банго. Вместо да оправяме грешките, създаваме нови.

    10:11 14.01.2026

  • 25 дядото

    1 0 Отговор
    и на теб,предводительо на ромите

    10:12 14.01.2026

  • 26 ВАКСА ЗА ОБУВКИ МУ ТРЯБВА НА НАШИЯ

    1 0 Отговор
    БЯЛ ЦИГОЙН - ТОЙ ВИ ОБИЧА И ВЕЧЕ СТЕ БОГАТИ С ЕВРО ТЪПАЦИ !

    10:12 14.01.2026

  • 27 Васил е българска дума,

    1 0 Отговор
    а не романска на нашите хиндустанците или тюркие мюмюнитe! Василео е пеласгийска двусъставна титла, сиреч паларгска - пелгарска, пулгарска, пал-хараска (палещи орли - хора), от корен и представка ВА и СИЛИ (въ сили), в чест на цѣсара (цѣкара - секира) - сълнъ (силнъ), сълньце в умалително число, същия от българския род Сакар-Арис (Цакар-Арис), секира ари-лъ (арък лъч) - Ярило (Арило). Ва-сили е изконна българска дума и епитет на изконния български върховен бог Арис (Ара), който носим в името си блъг-ара. Банго Ва-сили е български бог, а не на хиндустанците, следвали мюмюнитe на султана.

    10:12 14.01.2026

  • 28 роми и отговорни граждани

    0 0 Отговор
    е оксиморон

    10:13 14.01.2026

