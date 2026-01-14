Кънчо Стойчев: Появата на президента Радев ще предизвика вълна и ще смени конфигурацията

Въпросът е кога ще се появи проектът на Радев. Таймингът е ключов и може да реши всичко. Единият сценарий - президентът си казва влизам, другият вариант е да изчака да му изтече мандатът. Това каза политологът Петър Чолаков в предаването "Денят започва" по БНТ.

"За мен по-чистото и безпроблемното е президентът да изчака. Може да се наложи да се пита КС, за да го забавят и да видят дали няма нарушение на Конституцията. За мен логиката е да изчака, но има и друга логика, че може да се изпусне моментът", коментира още Чолаков.

Доверието в изборния процес е силно ерозирано и това е най-голямата опасност пред България, ако и този път не успеем да организираме избори, които да са приемливи за хората. Много е подкопано доверието. Това ще доведе до един краткосрочен парламент и поредната серия от избори. Съмнението в честността на изборите води и до огромен отлив от хора да гласуват. Огромният отлив е свързан и с трайното разочарование на хората от този политически елит, смята Кънчо Стойчев.

В този смисъл - появата на Радев е в състояние да предизвика вълна, която ще е доста голяма и ще смени конфигурацията, поясни Стойчев.

"Радев е изправен пред тази дилема. Това безспорно е жертва. На този терен "долу" няма нищо чисто, там е борба. Но и той беше окалян достатъчно. Като военен трябва да разбере, че има дълг и трябва да реши в кой момент ще го реализира", допълни още той.

Според него е важно Румен Радев да участва на тези избори, защото "ще даде шанс за едно ново развитие, за друг политически цикъл".