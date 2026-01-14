Новини
Кънчо Стойчев: Появата на президента Радев ще предизвика вълна и ще смени конфигурацията

14 Януари, 2026 09:46 598 16

  • кънчо стойчев-
  • румен радев-
  • избори-
  • президент-
  • парламент

Доверието в изборния процес е силно ерозирано и това е най-голямата опасност пред България

Кънчо Стойчев: Появата на президента Радев ще предизвика вълна и ще смени конфигурацията - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпросът е кога ще се появи проектът на Радев. Таймингът е ключов и може да реши всичко. Единият сценарий - президентът си казва влизам, другият вариант е да изчака да му изтече мандатът. Това каза политологът Петър Чолаков в предаването "Денят започва" по БНТ.

"За мен по-чистото и безпроблемното е президентът да изчака. Може да се наложи да се пита КС, за да го забавят и да видят дали няма нарушение на Конституцията. За мен логиката е да изчака, но има и друга логика, че може да се изпусне моментът", коментира още Чолаков.

Доверието в изборния процес е силно ерозирано и това е най-голямата опасност пред България, ако и този път не успеем да организираме избори, които да са приемливи за хората. Много е подкопано доверието. Това ще доведе до един краткосрочен парламент и поредната серия от избори. Съмнението в честността на изборите води и до огромен отлив от хора да гласуват. Огромният отлив е свързан и с трайното разочарование на хората от този политически елит, смята Кънчо Стойчев.

В този смисъл - появата на Радев е в състояние да предизвика вълна, която ще е доста голяма и ще смени конфигурацията, поясни Стойчев.

"Радев е изправен пред тази дилема. Това безспорно е жертва. На този терен "долу" няма нищо чисто, там е борба. Но и той беше окалян достатъчно. Като военен трябва да разбере, че има дълг и трябва да реши в кой момент ще го реализира", допълни още той.

Според него е важно Румен Радев да участва на тези избори, защото "ще даде шанс за едно ново развитие, за друг политически цикъл".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    12 0 Отговор
    Ако не е Тайминг,а е подходящ момент,какво ще стане? Все на английския език ли трябва да се доверяваме?! Български нямаме ли си?

    09:50 14.01.2026

  • 2 Президента има още мандат

    8 0 Отговор
    кънчо спри да чешиш езика

    09:51 14.01.2026

  • 3 мен не ме интересува несъществуващата

    4 0 Отговор
    ...партия на радев, но ме интересува тоя кънчо стойчев как натрупа милионите !?

    09:51 14.01.2026

  • 4 честен ционист

    3 4 Отговор
    Румбата както кара самальота, така и Мадуро навремето е карал рейса, преди да го инсталират с машинациите.

    Коментиран от #6, #12

    09:52 14.01.2026

  • 5 провинциалист

    2 3 Отговор
    Тия защо гледат като първолаци без домашно? И какво го дъвчат този Радев? Една евентуална партия на Азис ще консолидира вотовете на ГЕРБ, ДПС-тата, ПП-ДБ, ИТН и т. н.

    09:53 14.01.2026

  • 6 провинциалист

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    "така и Мадуро навремето е" - ама си трябват топки за тая работа, не е случаен той.

    09:54 14.01.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Глупостите на червените бандити не ме интересуват.

    09:55 14.01.2026

  • 8 Как

    4 4 Отговор
    Президента е агент на КГБ.Никога повече военен на изборна длъжност!

    09:55 14.01.2026

  • 9 фен

    2 0 Отговор
    стоичев с радев или без радев все тая все сме в батака и на дъното в тинята затова удреите кепенците завэртете катинара и БЪЛГАРИЯ на тезгяха за продан до там я докараха умните ни политици - резил

    09:56 14.01.2026

  • 10 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 0 Отговор
    ЧОРАПА НИЩО НЯМА ДА НАПРА .................... КАЖЕТЕ ДО СЕГА (9 години) КАКВО СМИСЛЕНО Е НАПРАВИЛ ? ? ? ....................... ОСВЕН "ДАЛАВЕРАТА" КОМИСИОННА ....................... ФАКТ !

    09:59 14.01.2026

  • 11 Майора

    4 2 Отговор
    Мистър Кеш е всичко друго , но не и обединител на нацията! Него го интересува само собственото му аз и как да оцелее! Има подкрепата на олигарсите начело с Бобокови , Черепа и останалите олигарси! Тогава каква промяна носи?

    09:59 14.01.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Друго си е политик с дипломна работа на тема :
    "Проблеми с разпъване на пожарникарски маркуч в пресечена местност“‼️🤔🤔

    10:00 14.01.2026

  • 13 Весел Патиланец

    2 1 Отговор
    НЕ го бройте този Румен Решетников! Колкото успя първанов да направи ДС партия - едно влизане в парламента с 4,5% и после занаик!

    10:01 14.01.2026

  • 14 Стига!

    0 2 Отговор
    Стига бе, Червен Кънчо! Стига бе, Хралилане дебелане, дето откакто се подложи на мутрата от СИК и се настани на трапезата в Банкя, бузите ти се надуха като Капа гайда! Стига сте плашили гаргите с пРезидента на Решетников, с този отявлен комунист, личен избор на кремълския злодей и масов убиец, с този червен и в червата селяндурин от Славяново! Вървете да плашите Копейките на кремълския лакей Копейкин и на остатъчните комунисти от "Позитано"! Те да му мислят! Нито един нормално мислещ българин, който счита себе си за европеец и мислещ човек, няма да даде гласа си за Евразия, където се гласи да ни натика Зеленият чорап! Евентуалната партийка на комуниста Радев няма да събере и 2%, по-малко от слугите му - чалгарите на сакатия учиндолец! И още нещо, българи! Не забравяйте чудовищното коварство и двуличие на Зеления чорап! Не забравяйте "юмрука" и "Мутри вън"! Отлично изиграна роля от по кремълски сценарий! Защото, после да сте чули от пРезидента на Решетников и дума против Мутрите, против уродливото 190- килоглрамово туловище и против банкянския СИКаджия? Не сте чули, нали?! Няма и да чуете! Те играят заедно и това е повече от очевадно!

    10:05 14.01.2026

  • 15 Тези врачки пак гадаят,

    0 1 Отговор
    Нищо няма да се промени, ако не гласуват над 50+%, всичко друго е лъжа. Ако президента не направи сигурно мнозинство - поне 150 депутати, никаква промяна не очаквайте, даже ще стане по лошо. Мижавите ИТН, разни мечове и полуразложеното БСП, може и да не влязат отново в парламента, тогава ще се ешат баш мутрите-ГЕРБ, ДПС, и ПП-тата, и тогава гледай какво значи разврат!?

    10:05 14.01.2026

  • 16 Сийка

    1 0 Отговор
    Абе няма ли някой политик с топки да звънне на Тръмп и да предложи да станем 52 или 53 щат. Може да изпреварим Гренландия. Е , ще трябва пак да сменяме валутата, но вече имаме опит. Пък и Тръмп вече е възрастен ( доста) и може да даде курс долар за лев! Северомакедонците ще си изядат капите от яд.

    10:06 14.01.2026

