Новини
България »
Румен Радев връчва на ПП-ДБ втория мандат за кабинет

Румен Радев връчва на ПП-ДБ втория мандат за кабинет

14 Януари, 2026 06:57, обновена 14 Януари, 2026 06:05 321 4

  • румен радев-
  • президент-
  • пп-дб-
  • мандат-
  • кабинет

От втората по численост парламентарна група вече обявиха, че ще го върнат веднага неизпълнен

Румен Радев връчва на ПП-ДБ втория мандат за кабинет - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Президентът Румен Радев връчва втори проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидат за премиер, посочен от "Продължаваме промяната - Демократична България".

От втората по численост парламентарна група вече обявиха, че ще го върнат веднага неизпълнен. Това направиха в понеделник и от ГЕРБ-СДС, които получиха първата възможност да формират нов кабинет в 51-ото Народно събрание.

Президентът Радев в понеделник връчи и получи обратно неизпълнен първия мандат за правителство от премиера в оставка Росен Желязков, номиниран за кандидат за министър-председател от ГЕРБ-СДС.

48 часа по-късно парламентарната рулетка ще се завърти за втори път.

В 10 часа днес държавният глава ще връчи втората папка за формиране на кабинет на кандидата за премиер, номиниран от "Продължаваме промяната - Демократична България".

Краят и на тази част от процедурата е предизвестен.

Конституцията предвижда трета възможност за формиране на кабинет в настоящото Народно събрание.

Президентът връчва последния мандат на парламентарна група по свой избор.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фатмака

    1 1 Отговор
    е за трепане. Няма топки да застане начело на държавата.

    06:11 14.01.2026

  • 2 Решение

    2 0 Отговор
    Гласуват само грамотни след като си напишат трите имена и ЕГН то собственоръчно.
    Второ: депутатите без охрана и имунитет.
    Трето: само един мандат/ ква е тая професия депутат/
    Четвърто: всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
    Пето: самоотлъчка без надница,три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
    Да добавя: депутатска заплата максимум две средни за страната.
    Може и още но като начало ще е добре!

    06:13 14.01.2026

  • 3 ГУМЕН

    2 1 Отговор
    е мек. Жена му е стъпала на топките.

    06:13 14.01.2026

  • 4 Този на

    0 1 Отговор
    снимката е като пръднал заек в люцерна.

    06:15 14.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове