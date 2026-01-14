Румен Радев връчва на ПП-ДБ втория мандат за кабинет

Президентът Румен Радев връчва втори проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидат за премиер, посочен от "Продължаваме промяната - Демократична България".
От втората по численост парламентарна група вече обявиха, че ще го върнат веднага неизпълнен. Това направиха в понеделник и от ГЕРБ-СДС, които получиха първата възможност да формират нов кабинет в 51-ото Народно събрание.
Президентът Радев в понеделник връчи и получи обратно неизпълнен първия мандат за правителство от премиера в оставка Росен Желязков, номиниран за кандидат за министър-председател от ГЕРБ-СДС.
48 часа по-късно парламентарната рулетка ще се завърти за втори път.
В 10 часа днес държавният глава ще връчи втората папка за формиране на кабинет на кандидата за премиер, номиниран от "Продължаваме промяната - Демократична България".
Краят и на тази част от процедурата е предизвестен.
Конституцията предвижда трета възможност за формиране на кабинет в настоящото Народно събрание.
Президентът връчва последния мандат на парламентарна група по свой избор.
1 Фатмака
06:11 14.01.2026
2 Решение
Второ: депутатите без охрана и имунитет.
Трето: само един мандат/ ква е тая професия депутат/
Четвърто: всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
Пето: самоотлъчка без надница,три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
Да добавя: депутатска заплата максимум две средни за страната.
Може и още но като начало ще е добре!
06:13 14.01.2026
3 ГУМЕН
06:13 14.01.2026
4 Този на
06:15 14.01.2026