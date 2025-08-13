Новини
И Иванов разпореди проверка на АПИ във връзка с допълните възнаграждения

И Иванов разпореди проверка на АПИ във връзка с допълните възнаграждения

13 Август, 2025 16:35

  • иван иванов-
  • мррб-
  • апи-
  • бонуси-
  • допълнителни възнаграждения

Проверката трябва да установи дали са спазени нормативните изисквания и вътрешните правила

И Иванов разпореди проверка на АПИ във връзка с допълните възнаграждения - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов разпореди проверка на формирането и изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в Агенция „Пътна инфраструктура“ за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2025 г. Одитът ще бъде извършен от екип на дирекция „Вътрешен одит“ при МРРБ. Проверката трябва да установи дали са спазени нормативните изисквания и вътрешните правила при формиране и изплащане на допълнителните възнаграждения на служителите в Агенция „Пътна инфраструктура“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да де

    10 0 Отговор
    Този бесепарски лъжец и безделник трябва да лежи в затвора заедно с Тиквата и Шиши.

    16:37 13.08.2025

  • 2 Maта xapи

    11 0 Отговор
    Така като го гледам,все едно е пляснат с мокър пешкир!

    16:39 13.08.2025

  • 3 Тоя

    10 0 Отговор
    не може дори и да чете , а срича бетер първолак като се появи на парламентарната трибуна да прочете написаните му отговори ! И да говори не може , но да лъже и граби ! Разпоредил бил ?

    16:42 13.08.2025

  • 4 Линат

    8 0 Отговор
    И като е разпоредил проверка дали ще си върнат бонусите??? Прави се, че не знае за тези пари

    16:44 13.08.2025

  • 5 Излъчва

    8 2 Отговор
    безмерна тъпота , както целият им колектив !

    16:44 13.08.2025

  • 6 Тома

    2 0 Отговор
    Ами много ясно е че са спазени правилата.Нали те си ги пишат

    16:57 13.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Некой

    3 0 Отговор
    ПеПейците сега пак ще кажат, че е държавна бухалка, защото искат да вземат бонусите на техните хора.

    16:58 13.08.2025

  • 9 Анонимен

    4 0 Отговор
    Какви бонуси си раздават АПИ като цялата инфраструктура от 5 години е неглижирана тъне в пълна разруха

    17:00 13.08.2025

  • 10 Данев

    3 0 Отговор
    ГЕРБ заедно с патериците си комунисти и чалгари продължават да източват Държавата. И с любезното съдействие на Дебелото момче, разбира се.

    17:08 13.08.2025

  • 11 най лошите пътища имаме

    0 0 Отговор
    не могат да запушат дупките на пътищата които бай тошо им завеща , бонуси си раздавали

    17:23 13.08.2025

