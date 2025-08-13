И Иванов разпореди проверка на АПИ във връзка с допълните възнаграждения

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов разпореди проверка на формирането и изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в Агенция „Пътна инфраструктура“ за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2025 г. Одитът ще бъде извършен от екип на дирекция „Вътрешен одит“ при МРРБ. Проверката трябва да установи дали са спазени нормативните изисквания и вътрешните правила при формиране и изплащане на допълнителните възнаграждения на служителите в Агенция „Пътна инфраструктура“.
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да де
16:37 13.08.2025
2 Maта xapи
16:39 13.08.2025
3 Тоя
16:42 13.08.2025
4 Линат
16:44 13.08.2025
5 Излъчва
16:44 13.08.2025
6 Тома
16:57 13.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Некой
16:58 13.08.2025
9 Анонимен
17:00 13.08.2025
10 Данев
17:08 13.08.2025
11 най лошите пътища имаме
17:23 13.08.2025