489 машини обработват републиканските пътища

8 Януари, 2026 18:12

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg

Мария Атанасова

489 снегопочистващи машини обработват републиканските пътища. В следващите часове трасетата ще се третират основно против заледяване, падането на температурите и спирането на снеговалежа създават условия за обледеняване на пътищата, съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Слаб сняг вали в 6 области, както и по планинските проходи. В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 т по път III-358 Шипково – Рибарица и проход „Троянски“ поради снегопочистване. В област Враца по път III-306 Оряхово - Кнежа временно е преустановено преминаването на всички превозни средства поради намалена видимост. Временно трафикът по път II-29 Варна – Добрич на МПС над 12 т е спрян поради намалена видимост и снегопочистване.

Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия и осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не се интересувам

    7 1 Отговор
    от броя на машините. Интересувам се дали пътищата са почистени и опесачени.

    Коментиран от #3

    18:16 08.01.2026

  • 2 Тити

    7 0 Отговор
    Сутринта нямали нито една машина да почиства егати резила пак снега ни изненада.

    18:18 08.01.2026

  • 3 Ееееее

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не се интересувам":

    не става така, броя на машините е по-важен, това са моточаса, качеството не е от значение.

    18:25 08.01.2026

  • 4 Красимир Петров

    4 3 Отговор
    В София беше пълна трагедия.ДС-Терзиев е най-некадърният кмет в историята на София.

    18:34 08.01.2026

  • 5 Най-слабият кмет на град

    1 2 Отговор
    София предполагам че се интересува от други области а не от чистотата и заринатите кофи за боклук във всички квартали и абсолютно непочистената столица
    Ако е или едното или другото бих го приел но когато са и двете означава че той е абсолютен некадърник издигнат от абсолютно некадърна партия която се интересува само от своя собствени облаги и без каквато и да е компетентност и отношение към гражданите.

    18:36 08.01.2026

  • 6 Факт

    0 0 Отговор
    Тракия е изчистена!

    18:55 08.01.2026

  • 7 А бе

    0 1 Отговор
    Един пръст сняг ни е достатъчен.

    19:06 08.01.2026

