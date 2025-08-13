"Вълнуващи новини за България и еврозоната! Вижте първи снимки на дизайна на монетата за 1 евро в България", написа председателката на Европейската централна банка Кристин Лагард, показвайки в пост във фейсбук снимки на български монети от 1 евро.
"Въпреки че ще трябва да почакаме още малко, за да видим тези монети в обращение, този предварителен преглед ни дава възможност да надникнем в красивата национална страна, избрана от Българската народна банка – националната централна банка на България.
Дизайнът запазва приемственост с настоящите български монети и включва символи, дълбоко свързани с националното ни наследство и обичани от българския народ", гласи още в публикацията на шефката на ЕЦБ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
17:28 13.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ко стана с великият и независим лев?
Коментиран от #18, #49
17:29 13.08.2025
4 Джим
17:29 13.08.2025
5 Един въпрос
Коментиран от #67
17:33 13.08.2025
6 SDEЧЕВ
Коментиран от #52
17:33 13.08.2025
7 Евро плачещ жълтопаветник
17:34 13.08.2025
8 Дрът русофил
17:35 13.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 От възраждане измислиха и предложиха този дизайн
17:35 13.08.2025
11 Референдум
Искам референдум.
Коментиран от #21
17:35 13.08.2025
12 Да имаш буден ум
17:36 13.08.2025
13 Модерей тор
17:36 13.08.2025
14 Дух
17:36 13.08.2025
15 Последния Софиянец
17:36 13.08.2025
16 Тиква
17:37 13.08.2025
17 Шопо
Коментиран от #20, #26
17:37 13.08.2025
18 Затвор
До коментар #3 от "Ко стана с великият и независим лев?":За предателите
17:37 13.08.2025
19 Честито другаре!
Ама друг път 🤣🤣🤣
17:38 13.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Оди у Русиа
До коментар #11 от "Референдум":Там референдуми през седмица.
17:40 13.08.2025
22 Хмм
17:41 13.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дух
17:42 13.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ОРЕЛ
Смяната на валутата няма да промени онова, което е под повърхността.
Не е въпросът дали ще плащаме в евро или левове. Въпросът е какво купуваме с тях. И какво ни се предлага в замяна на доверието ни.
• Баничката с маргарин не е просто евтина закуска — тя е символ на компромиса
• Имитиращото сирене е метафора за подмяната — на вкус, на качество, на истина
• Смяната на лева с еврото няма да реши проблема, ако съдържанието остане фалшиво
Истинската промяна започва не с валутата, а с ценностите.
С масло вместо маргарин. Със сирене вместо тебешир. С уважение към човека.
📢 Ако искаме Европа, трябва първо да си върнем България.
Да върнем вкуса, достойнството и смисъла зад всяка баничка, зад всяка стотинка.
17:44 13.08.2025
29 Ганчев
17:45 13.08.2025
30 ха ха
17:45 13.08.2025
31 Луганск
Необходимо и достатъчно условие за наличието на демокрация от западен тип е постоянната готовност да се превзема чуждото, да се ограбва и убива, до тотален геноцид.
Бомбардировките и концентрационните лагери се различават малко по последици от хибридните войни, придружени от разпадането на държавите и обезвреждането помежду им на всички срещу всички. Цветните революции, вдъхновени отвън, са от същата серия. Създаването и отглеждането на захранена опозиция, потоците от дезинформация по гьобелсовските модели, измислянето на фалшиви новини, провокациите и лъжливите обвинения – тези инструменти, които съществуват, впрочем, през цялата история, станаха основа и основа на така наречените западни демокрации.
Зверствата на нацистите в компанията на цялата европейска глутница, японските милитаристи, английските и други европейски колонизатори, а сега, пред очите на целия свят, и израелците, от една страна, очевидно имат дълбоки вродени етнически признаци, от друга страна, получиха колосално развитие с присъединяването на всички тези държави към клуба на западните демокрации.
СЛЕДОВАТЕЛНО ЗАПАДНИЯТ СВЯТ СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕН
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #35
17:46 13.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Някой
Колко неща погазиха за да пробутат еврото - конституцията, демокрацията, скъсаха се да лъжат. Просто ни управляват престъпници, мошеници и лъжци, и това е факт!
17:47 13.08.2025
34 Зевзек
17:48 13.08.2025
35 Марш бе буклук.
До коментар #31 от "Луганск":Объркал си статията и държавата.
Коментиран от #37
17:49 13.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 дъра бъра
До коментар #35 от "Марш бе буклук.":коя държава бре леке нещастно
17:50 13.08.2025
38 Дон Курионе
17:54 13.08.2025
39 Ето как
Коментиран от #44
17:56 13.08.2025
40 Добре дошло
Коментиран от #47
17:58 13.08.2025
41 Айде нема нужда
Коментиран от #53, #56
18:01 13.08.2025
42 Кухи като мафията която ни го натрапи
18:03 13.08.2025
43 Любил ме е
18:04 13.08.2025
44 Най-добре
До коментар #39 от "Ето как":Най-добре било странично да подходят, хем ти взимат парите, но ти оставят стотинките и те боли озад
18:08 13.08.2025
45 Хмм
18:11 13.08.2025
46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
А НА ДРУГАТА МОНЕТА (ИМА И ВТОРА) НЕ МОГА ДАЖЕ ДА КАЖА КОЙ Е
БЪЛГАРИНА ? СЪВСЕМ СЕРИОЗНО !
18:11 13.08.2025
47 Хмм
До коментар #40 от "Добре дошло":има и петолъчки като по времето на Живков
18:13 13.08.2025
48 Ганю- простия
18:14 13.08.2025
49 Гошо
До коментар #3 от "Ко стана с великият и независим лев?":Ихааааа, бааааа
Туй е братле, в кюпа на бугатити
Сменяй стинките, да не увисниш
18:14 13.08.2025
50 Демокрацията
18:15 13.08.2025
51 Сатана Z
Те така ще изглежда € локума.
18:15 13.08.2025
52 SDEЧЕВ
До коментар #6 от "SDEЧЕВ":Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ. Основател на знаменития и най-величествен манастир в България - Рилския манастир. От сайта на Българска Патриаршия.
18:17 13.08.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Кон за СТОТИНКИ
Коментиран от #61
18:20 13.08.2025
56 айде няма нужда
До коментар #41 от "Айде нема нужда":Копейките приключихте.
Къш,къш!
18:20 13.08.2025
57 България
18:21 13.08.2025
58 Васко Спеца
18:21 13.08.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Николко
До коментар #59 от "Едно българско евро":българско евро е неизвестна валута, къде се използва?
18:23 13.08.2025
61 Глей ти
До коментар #55 от "Кон за СТОТИНКИ":Кон ама мадарски. Мадарска космата работа е еврото ама на кон.
18:27 13.08.2025
62 Всички евро-любители
Коментиран от #68
18:30 13.08.2025
63 Вън от европейския райх
18:31 13.08.2025
64 Фори
Едно българско евро от мен.
Нека то да ти разкаже със звъкия си глас
За балкана за морето
И за всички нас!
18:34 13.08.2025
65 е са
18:34 13.08.2025
66 тЪпире
До коментар #59 от "Едно българско евро":А ти колко цента си бе, Тъпейко ?
18:36 13.08.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 млад човек
До коментар #62 от "Всички евро-любители":НЯМА ПЪК.
18:40 13.08.2025
69 Шишо
До коментар #59 от "Едно българско евро":Копейки бяха олигархията, сега не са, но иначе всичко друго си е същото. ха ха ха
18:46 13.08.2025