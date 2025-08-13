Новини
България »
Ето как ще изглежда българското 1 евро

Ето как ще изглежда българското 1 евро

13 Август, 2025 17:26 2 272 69

Дизайнът запазва приемственост с настоящите български монети

Ето как ще изглежда българското 1 евро - 1
Снимки: Christine Lagarde facebook page
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Вълнуващи новини за България и еврозоната! Вижте първи снимки на дизайна на монетата за 1 евро в България", написа председателката на Европейската централна банка Кристин Лагард, показвайки в пост във фейсбук снимки на български монети от 1 евро.

"Въпреки че ще трябва да почакаме още малко, за да видим тези монети в обращение, този предварителен преглед ни дава възможност да надникнем в красивата национална страна, избрана от Българската народна банка – националната централна банка на България.

Дизайнът запазва приемственост с настоящите български монети и включва символи, дълбоко свързани с националното ни наследство и обичани от българския народ", гласи още в публикацията на шефката на ЕЦБ.

Ето как ще изглежда българското 1 евро


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    32 6 Отговор
    Има да им набутват левчета на старците по селата години наред ...същото !!!

    17:28 13.08.2025

  • 3 Ко стана с великият и независим лев?

    33 28 Отговор
    Коце от Възраждане няма ли да вряка на площада с бабичките?

    Коментиран от #18, #49

    17:29 13.08.2025

  • 4 Джим

    27 11 Отговор
    Нашият свят е лъжа, която ни е внушавана от векове. Властта не само доминира над телата, тя доминира над разказите, пише история, извайва реалността, а тези, които притежават реалността, притежават и душите на онези, които я обитават, симулакруми, които живеят под маска. Светът се управлява от симулакрум, от маски, а лъжите не са просто комуникация, те са самата същност на властта. Войни и катастрофи се показват всеки ден по телевизията, за да ни държат в постоянен страх от несигурност и несигурност. Властта, която ни доминира, е успокояваща. Очевидно всичко работи за най-доброто, политическата система е стабилна и демократична. Народът има стар и успокояващ президент, който се появява по телевизията и изнася патриотични речи. Всичко изглежда нормално, но всичко е фалшиво. Политиците са актьори, холограми, които служат на истинската власт, която се крие другаде, скрита,медиина , невидима...

    17:29 13.08.2025

  • 5 Един въпрос

    34 21 Отговор
    Защо описанието на БЪЛГАРСКОТО ЕВРО е на английски, а не на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ? Как може такава подигравка с БЪЛГАРСКИТЕ граждани !

    Коментиран от #67

    17:33 13.08.2025

  • 6 SDEЧЕВ

    8 13 Отговор
    Свети Йоан Рилски. Иван е от Москва

    Коментиран от #52

    17:33 13.08.2025

  • 7 Евро плачещ жълтопаветник

    10 9 Отговор
    Ох, купих си нова касичка... ще събирам за нов Стра Пон......

    17:34 13.08.2025

  • 8 Дрът русофил

    17 12 Отговор
    Ние ще настояваме да се въведе рублата!

    17:35 13.08.2025

  • 10 От възраждане измислиха и предложиха този дизайн

    4 17 Отговор
    Мюсулманите и мохамеданите ще са много щастливи да носят този кръст джоба

    17:35 13.08.2025

  • 11 Референдум

    23 24 Отговор
    Не ви искам еврото. не го искам това фалшиво евро което не е обезпечено с нищо.

    Искам референдум.

    Коментиран от #21

    17:35 13.08.2025

  • 12 Да имаш буден ум

    13 10 Отговор
    Нашите сиукси, продаваха българския лев със същата картинка, казваха на бабите в Гърция че е чудотворна старинна монета с образа на велик свещеник. Един лев, 10 евро.😂😂😂😂😂😂😂

    17:36 13.08.2025

  • 13 Модерей тор

    6 6 Отговор
    Ох, и аз имам нужда от Стра Пон.....

    17:36 13.08.2025

  • 14 Дух

    7 18 Отговор
    Супер много исках да видя такава карта на Вулгария, Ганчо и Ганчовица ще работи със евро на година

    17:36 13.08.2025

  • 15 Последния Софиянец

    8 20 Отговор
    Ако пинеше "Один рубль" - ЩЕШЕ ДА Е ПО - КРАСИВА !

    17:36 13.08.2025

  • 16 Тиква

    18 14 Отговор
    Сложете ликове на стоянов,паси,костов, тиквата шиши и другите лъжци и хрантутници на България,фа знаят кой я,Уничтожи.

    17:37 13.08.2025

  • 17 Шопо

    22 22 Отговор
    Не ви щем еврото, Референдум за ЕС и НАТО

    Коментиран от #20, #26

    17:37 13.08.2025

  • 18 Затвор

    17 10 Отговор

    До коментар #3 от "Ко стана с великият и независим лев?":

    За предателите

    17:37 13.08.2025

  • 19 Честито другаре!

    20 8 Отговор
    Аз избирам лева!😂😂😂.



    Ама друг път 🤣🤣🤣

    17:38 13.08.2025

  • 21 Оди у Русиа

    17 13 Отговор

    До коментар #11 от "Референдум":

    Там референдуми през седмица.

    17:40 13.08.2025

  • 22 Хмм

    12 12 Отговор
    българските монети с лева са по-красиви

    17:41 13.08.2025

  • 25 Дух

    9 7 Отговор
    Мисля да мигрирам от Вулгария някъде другаде може и във Австралия някой ден ако ми се отвори парашута

    17:42 13.08.2025

  • 28 ОРЕЛ

    19 6 Отговор
    Докато маргаринът е вместо масло, а тебеширът вместо сирене — еврото няма смисъл
    Смяната на валутата няма да промени онова, което е под повърхността.
    Не е въпросът дали ще плащаме в евро или левове. Въпросът е какво купуваме с тях. И какво ни се предлага в замяна на доверието ни.
    • Баничката с маргарин не е просто евтина закуска — тя е символ на компромиса
    • Имитиращото сирене е метафора за подмяната — на вкус, на качество, на истина
    • Смяната на лева с еврото няма да реши проблема, ако съдържанието остане фалшиво
    Истинската промяна започва не с валутата, а с ценностите.
    С масло вместо маргарин. Със сирене вместо тебешир. С уважение към човека.
    📢 Ако искаме Европа, трябва първо да си върнем България.
    Да върнем вкуса, достойнството и смисъла зад всяка баничка, зад всяка стотинка.

    17:44 13.08.2025

  • 29 Ганчев

    11 15 Отговор
    За отбелязване е,че новината не е за ниско платени копейки и душевноболни русофилчета.

    17:45 13.08.2025

  • 30 ха ха

    10 13 Отговор
    фактически сме на трапезата на богатите , на практика сме менюто , българия умря , убита от урсуляци и човекомразци облечени с власт

    17:45 13.08.2025

  • 31 Луганск

    8 16 Отговор
    СВО ще продължи независимо от резултатите от срещата в Аляска


    Необходимо и достатъчно условие за наличието на демокрация от западен тип е постоянната готовност да се превзема чуждото, да се ограбва и убива, до тотален геноцид.

    Бомбардировките и концентрационните лагери се различават малко по последици от хибридните войни, придружени от разпадането на държавите и обезвреждането помежду им на всички срещу всички. Цветните революции, вдъхновени отвън, са от същата серия. Създаването и отглеждането на захранена опозиция, потоците от дезинформация по гьобелсовските модели, измислянето на фалшиви новини, провокациите и лъжливите обвинения – тези инструменти, които съществуват, впрочем, през цялата история, станаха основа и основа на така наречените западни демокрации.

    Зверствата на нацистите в компанията на цялата европейска глутница, японските милитаристи, английските и други европейски колонизатори, а сега, пред очите на целия свят, и израелците, от една страна, очевидно имат дълбоки вродени етнически признаци, от друга страна, получиха колосално развитие с присъединяването на всички тези държави към клуба на западните демокрации.

    СЛЕДОВАТЕЛНО ЗАПАДНИЯТ СВЯТ СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕН

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #35

    17:46 13.08.2025

  • 33 Някой

    12 12 Отговор
    На 1 евро лика на Борисов. На 2 евро лика на Пеевски. ;)
    Колко неща погазиха за да пробутат еврото - конституцията, демокрацията, скъсаха се да лъжат. Просто ни управляват престъпници, мошеници и лъжци, и това е факт!

    17:47 13.08.2025

  • 34 Зевзек

    9 7 Отговор
    Трябваше да вградят парче от Мочата за упокой на копейзжа.

    17:48 13.08.2025

  • 35 Марш бе буклук.

    5 9 Отговор

    До коментар #31 от "Луганск":

    Объркал си статията и държавата.

    Коментиран от #37

    17:49 13.08.2025

  • 37 дъра бъра

    6 4 Отговор

    До коментар #35 от "Марш бе буклук.":

    коя държава бре леке нещастно

    17:50 13.08.2025

  • 38 Дон Курионе

    2 1 Отговор
    А розетата от Плиска защо я няма, защото е езическа и показва, че сме наследници на пеласгите ли? Хайде сега нашите да погледнат какво изображение има на кипърските монети, което изображение също е наш символ!

    17:54 13.08.2025

  • 39 Ето как

    5 7 Отговор
    Я пуснете пак статията за как най-добре да се надудупиш за ананален сеекс

    Коментиран от #44

    17:56 13.08.2025

  • 40 Добре дошло

    10 7 Отговор
    на българското евро! Дизайнът е красив, показва България като една от старите християнски държави в Европа. Има и кирилица- третата азбука, на която се е превеждала Библията. България в Европа - мечтата на поколения българи!

    Коментиран от #47

    17:58 13.08.2025

  • 41 Айде нема нужда

    4 9 Отговор
    А цифровото евро ще е с цифрите на Джон Атанаософ. Айсе стига елементарна пропаганда. България приключи.

    Коментиран от #53, #56

    18:01 13.08.2025

  • 42 Кухи като мафията която ни го натрапи

    4 7 Отговор
    Жалки смешни ненормалници никой не се интересува от тези кухи хартии

    18:03 13.08.2025

  • 43 Любил ме е

    0 2 Отговор
    Кукер!

    18:04 13.08.2025

  • 44 Най-добре

    1 5 Отговор

    До коментар #39 от "Ето как":

    Най-добре било странично да подходят, хем ти взимат парите, но ти оставят стотинките и те боли озад

    18:08 13.08.2025

  • 45 Хмм

    3 2 Отговор
    какви са тия петолъчки по монетите?

    18:11 13.08.2025

  • 46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 8 Отговор
    ЗАЩО ИВАН РИЛСКИ ПРИЛИЧА НА ПОКЙНИЯ ХЪЛК ХОГАН
    .....
    А НА ДРУГАТА МОНЕТА (ИМА И ВТОРА) НЕ МОГА ДАЖЕ ДА КАЖА КОЙ Е
    БЪЛГАРИНА ? СЪВСЕМ СЕРИОЗНО !

    18:11 13.08.2025

  • 47 Хмм

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Добре дошло":

    има и петолъчки като по времето на Живков

    18:13 13.08.2025

  • 48 Ганю- простия

    3 4 Отговор
    И аз съм за референдум, малко не ги разбирам тия работи ама ми са гласува.Що глупави хора има като мене още що да не гласуваме, що други да казват?

    18:14 13.08.2025

  • 49 Гошо

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ко стана с великият и независим лев?":

    Ихааааа, бааааа
    Туй е братле, в кюпа на бугатити
    Сменяй стинките, да не увисниш

    18:14 13.08.2025

  • 50 Демокрацията

    4 5 Отговор
    е най ловещата диктатура! При нея тиквите станаха елит, а толупите - управляващи! Не на фалшивото евро! Дана балканският лъв! Еврото е измислено от Сорос, за да ви пороби непоправимо! Новия полски президент не иска еврозона!

    18:15 13.08.2025

  • 51 Сатана Z

    2 6 Отговор
    "На гол тумбак - чифте пищови"

    Те така ще изглежда € локума.

    18:15 13.08.2025

  • 52 SDEЧЕВ

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "SDEЧЕВ":

    Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ. Основател на знаменития и най-величествен манастир в България - Рилския манастир. От сайта на Българска Патриаршия.

    18:17 13.08.2025

  • 55 Кон за СТОТИНКИ

    4 7 Отговор
    Губим лева, губим суверенитета, губим резервите, губим свободата, но имаме евро СТОТИНКИ???

    Коментиран от #61

    18:20 13.08.2025

  • 56 айде няма нужда

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Айде нема нужда":

    Копейките приключихте.
    Къш,къш!

    18:20 13.08.2025

  • 57 България

    3 1 Отговор
    се променя, завършва пълната си интеграция о Европа. Отива там, където винаги е била. Дори поговорките се променят. Изразът " нямам вяра за две стотинки " става " нямам вяра за едно евро ".

    18:21 13.08.2025

  • 58 Васко Спеца

    7 1 Отговор
    Радостта е голяма, както когато ни приеха в Европейския съюз и НАТО. След десет години , ако сме живи и здрави, ще сме двойно по-богати.

    18:21 13.08.2025

  • 60 Николко

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Едно българско евро":

    българско евро е неизвестна валута, къде се използва?

    18:23 13.08.2025

  • 61 Глей ти

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Кон за СТОТИНКИ":

    Кон ама мадарски. Мадарска космата работа е еврото ама на кон.

    18:27 13.08.2025

  • 62 Всички евро-любители

    2 3 Отговор
    Умрете!

    Коментиран от #68

    18:30 13.08.2025

  • 63 Вън от европейския райх

    3 2 Отговор
    Тоталитарния комунизъм се завръща... заедно със символите - звездата

    18:31 13.08.2025

  • 64 Фори

    1 0 Отговор
    Вземи в този хубав ден
    Едно българско евро от мен.
    Нека то да ти разкаже със звъкия си глас
    За балкана за морето
    И за всички нас!

    18:34 13.08.2025

  • 65 е са

    0 2 Отговор
    Ето как няма да изглежда нищо .

    18:34 13.08.2025

  • 66 тЪпире

    0 3 Отговор

    До коментар #59 от "Едно българско евро":

    А ти колко цента си бе, Тъпейко ?

    18:36 13.08.2025

  • 68 млад човек

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Всички евро-любители":

    НЯМА ПЪК.

    18:40 13.08.2025

  • 69 Шишо

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Едно българско евро":

    Копейки бяха олигархията, сега не са, но иначе всичко друго си е същото. ха ха ха

    18:46 13.08.2025

