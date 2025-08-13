Ето как ще изглежда българското 1 евро

"Вълнуващи новини за България и еврозоната! Вижте първи снимки на дизайна на монетата за 1 евро в България", написа председателката на Европейската централна банка Кристин Лагард, показвайки в пост във фейсбук снимки на български монети от 1 евро.

"Въпреки че ще трябва да почакаме още малко, за да видим тези монети в обращение, този предварителен преглед ни дава възможност да надникнем в красивата национална страна, избрана от Българската народна банка – националната централна банка на България.

Дизайнът запазва приемственост с настоящите български монети и включва символи, дълбоко свързани с националното ни наследство и обичани от българския народ", гласи още в публикацията на шефката на ЕЦБ.