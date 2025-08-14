Как мистериозно изчезнаха три от основните фигури в „Наглите”

В сряда стана ясно, че полицията издирва трима от групата на „Наглите”. Сигналът за изчезването им е подаден от техни близки. Намерени са колите и телефоните им. Става дума за Прокопи Прокопиев, известен с прякора Културиста, Ивайло Евтимов – Йожи, и Даниел Димитров – Релето. Тримата излязоха от затвора предсрочно.

„Според мен версията, че някоя от техните жертви си отмъщава след толкова години е несъстоятелна. Никой от тях няма капацитета да го направи, а и на повечето животът им се провали. По-скоро е нещо актуално”, заяви журналистът от „24 часа” Кирил Борисов.

„Много хора в миналото са изчезвали безследно. Интерпол издирва 140 с жълта бюлетина – нищо не са направили, просто ги няма. Но да изчезнат наведнъж трима от техния калибър е много странно обстоятелство. Или са станали жертви или нещо се е случило бързо и спешно и е трябвало да изчезнат. Досъдебното производство е за отвличане. Какво е станало – ще научим един ден, но със сигурност е нещо актуално”, каза Борисов.

Той обясни, че колите на тримата са намерени на различни места.

„Има опити да бъде насочено вниманието към един случай от Пловдив, с едни изчезнали 160 кг кокаин. Там бяха задържани братята Лебешковски, които бяха съдени с групата на „Наглите”, но ги оправдаха. Осъдиха ги за оръжие, условно. Те пък осъдиха прокуратурата. Тях ги арестуваха през март за ново отвличане на 2 души, които е трябвало да пазят 160 кг кокаин, които са изчезнали. Възможно е да са ги отвлекли, възможно е да са им помогнали да избягат на тези двама души, които не са опазили кокаина. 160 кг е за около 70 милиона лева”, коментира журналистът.

„Много рядко в разбити престъпни групи, които вече са осветени, част от тях са лежали в затвора, след това имат каквато и да е дейност. Повечето много рядко контактуват помежду си. Ако се докаже такова нещо, ще е интересно. Това са хора, които са били следени изкъсо от полицията и службите. Те не са случайни. Ще е интересно ако един ден се докаже, че са имали общо с трафик на кокаин, в което аз се съмнявам”, заяви Кирил Борисов.