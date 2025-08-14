Новини
Как мистериозно изчезнаха три от основните фигури в „Наглите”

Как мистериозно изчезнаха три от основните фигури в „Наглите”

14 Август, 2025 08:54

Става дума за Прокопи Прокопиев, известен с прякора Културиста, Ивайло Евтимов – Йожи, и Даниел Димитров – Релето. Тримата излязоха от затвора предсрочно

Как мистериозно изчезнаха три от основните фигури в „Наглите” - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова

В сряда стана ясно, че полицията издирва трима от групата на „Наглите”. Сигналът за изчезването им е подаден от техни близки. Намерени са колите и телефоните им. Става дума за Прокопи Прокопиев, известен с прякора Културиста, Ивайло Евтимов – Йожи, и Даниел Димитров – Релето. Тримата излязоха от затвора предсрочно.

„Според мен версията, че някоя от техните жертви си отмъщава след толкова години е несъстоятелна. Никой от тях няма капацитета да го направи, а и на повечето животът им се провали. По-скоро е нещо актуално”, заяви журналистът от „24 часа” Кирил Борисов.

Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето са в неизвестност от ден

„Много хора в миналото са изчезвали безследно. Интерпол издирва 140 с жълта бюлетина – нищо не са направили, просто ги няма. Но да изчезнат наведнъж трима от техния калибър е много странно обстоятелство. Или са станали жертви или нещо се е случило бързо и спешно и е трябвало да изчезнат. Досъдебното производство е за отвличане. Какво е станало – ще научим един ден, но със сигурност е нещо актуално”, каза Борисов.

Той обясни, че колите на тримата са намерени на различни места.

„Има опити да бъде насочено вниманието към един случай от Пловдив, с едни изчезнали 160 кг кокаин. Там бяха задържани братята Лебешковски, които бяха съдени с групата на „Наглите”, но ги оправдаха. Осъдиха ги за оръжие, условно. Те пък осъдиха прокуратурата. Тях ги арестуваха през март за ново отвличане на 2 души, които е трябвало да пазят 160 кг кокаин, които са изчезнали. Възможно е да са ги отвлекли, възможно е да са им помогнали да избягат на тези двама души, които не са опазили кокаина. 160 кг е за около 70 милиона лева”, коментира журналистът.

„Много рядко в разбити престъпни групи, които вече са осветени, част от тях са лежали в затвора, след това имат каквато и да е дейност. Повечето много рядко контактуват помежду си. Ако се докаже такова нещо, ще е интересно. Това са хора, които са били следени изкъсо от полицията и службите. Те не са случайни. Ще е интересно ако един ден се докаже, че са имали общо с трафик на кокаин, в което аз се съмнявам”, заяви Кирил Борисов.


Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    5 1 Отговор
    Отвлекли са ги и ще им искат откуп.

    08:57 14.08.2025

  • 2 Кривоверен алкаш

    6 0 Отговор
    Господ забавя но не забравя....някой го връща с лихвите.и напълно заслужено..

    08:58 14.08.2025

  • 3 има опитни търсачи

    0 0 Отговор
    с камери , следите остават . така ни гледат . всички се виждат . един търсач който е много опитен върви по дирите . след определено време има ясна представа намира ли изчезналия . ако не го е намерил знае защо . тези са реабилитирани . може като брендо да се появят . нещо са извършили . странно .

    08:59 14.08.2025

  • 4 ЕДИН БИВШ ПОЛИЦАЙ

    5 0 Отговор
    НЯМА НИЩО СЛУЧАЙНО НАЧАЛНИКА ИМ ГИ Е РАЗКАРАЛ НА ОТДИХ ДО ВЕЧНИТЕ ПОЛЯ . ЩЕ ПОЖИВЕЕМ ЩЕ ВИДИМ .

    09:00 14.08.2025

  • 5 Руснаков

    4 0 Отговор
    Напълно нормално е след преживеният ужас на някоя от жертвите,да му е станала фикс идея отмъщението,.Дори и 20 год. да минат идеята че един ден ще ги припили го държи .....психиката е много сложна материя..

    09:02 14.08.2025

  • 6 предположение

    2 0 Отговор
    Ще започнат някъде в чужбина живота си отначало, защото тук цял живот ще са нагли. Не е невероятно и мисля, че е точно така.

    09:03 14.08.2025

  • 7 ДДДДД

    3 0 Отговор
    Толкова изкъсо са ги наблюдавали, че не ги знаят къде са...

    09:03 14.08.2025

  • 8 Некви

    1 0 Отговор
    връзки, подозрения с кръга Кюлчев-Шишо. Впрочем това е линия.

    09:07 14.08.2025

  • 9 АЙ ДА Е ХАЙРЛИЯ

    0 0 Отговор
    ДНЕС НАГЛИТЕ УТРЕ /БАНКЯТА/ А ДРУГАРЮ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ КО ША КАЙШ А. АКО СИ БЕШИ ОТВОРИЛ УСТАТА НАВРЕМИ ЩЯХМЕ ДА СЕ ОТТЪРВЕМ ОТ БАРЦЕЛОНСКИЯ КОЦКЪР.

    09:08 14.08.2025

