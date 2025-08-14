Новини
България »
Цветанов след изчезването на трима от "Наглите": Държавата се връща в периоди, за които смятаме, че са забравени

14 Август, 2025 10:18

  • изчезнали-
  • наглите-
  • отвличания

Той припомни как групата беще разбита - след 18 отвличания и поискани подкупи от 45 милиона евро

Цветанов след изчезването на трима от "Наглите": Държавата се връща в периоди, за които смятаме, че са забравени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Връщаме се към криминален сюжет отпреди 16 години. Тогава за поредица отвличания и изтезания на жертвите бяха задържани и осъдени членовете на групата на “Наглите”.

На 13 август научихме, че трима от тях - хора с прякори, са изчезнали в неделя. Сигналът го подават техни близки, според публичните твърдения - открити са автомобилите и телефоните им.

Кои са „Наглите“, кои са техните жертви и къде можем да търсим причините за тяхното изчезване.

Групата за отвличания беше разбита по времето на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов.

За две години „Наглите“ искат откуп от общо около 45 милиона евро. Вземат – 3 081 000 хиляди евро.

На много от жертвите бяха присъдени неимуществени вреди общо за около 1 милион лева, но нито един от тях не е получил нито стотинка и до днес.

В къщите на ужасите, наети от „Наглите: през годините попадат син на бивш транспортен министър, бизнесмени, спортни босове, семейства.

„Това е по-лошо от убийство, в случая с нас те убиват многократно, убиват те в това, че мислиш дали сега ще ми отрежат пръста или ухото, как ще се държа, как ще го понеса, как ще изкарам следващата нощ, какво ли правят, какво може да стане, за да ме освободят“, коментира жертвата Киро Киров.

„В момента, в който слизам, заключвам и тръгвам да пресичам улицата, за да вляза във входа, спира бус и чувам „Не мърдай полиция“. Аз си вдигнах ръцете и след като ме бутнаха в буса, ми нахлупиха една качулка на главата и тогава ми стана ясно, че не са полицаи, а ме отвличат“, разказа Ангел Бончев.

„Тези похищения са станали не само за пари, а и за да се накажат определени бизнес кръгове и хора. Това е едното. Второто неизвестно в цялото уравнение е къде са парите?“, коментира разследващият журналист Слави Ангелов.

През декември 2009 година, с две зрелищни акции на МВР е сложен краят на групата на „Наглите“.

25 души са арестувани за 18 отвличания.

Сега изчезват Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Релето.

„Йожи и Поли Културиста бяха основата в организираната престъпна група, които в рамките на 2007-2009 г. извършиха общо 19 отвличания. Успяхме да съберем годни доказателства, които да бъдат приети от съда за 13 от тези отвличания. Но почеркът и начинът, по който бяха извършени останалите - нямаме никакви съмнения, че това беше групата, която направи тези отвличания“, коментира Цветан Цветанов в „Тази сутрин“.

„Много е тежка тази ситуация, особено сега да коментираме толкова години по-късно, защото показва, че държавата отново се връща в някакви периоди, които смятаме, че вече са забравени. Когато станах министър на вътрешните работи, имаше три основни приоритета срещу тежката организирана престъпност. Това бяха отвличанията - защото бях 18 до момента, в който аз трябваше да поема ръководството на Министерството на вътрешните работи. Отвличането на Гунински - беше 19-ото отвличане и това беше едно 20-годишно момче“, разказа Цветанов.

„Представете си какво преживяваха родителите, близките. Системата трябваше да направи всичко възможно, за да работи адекватно, защото видно беше, че за две години преди това нищо не беше свършено. Системата беше пробита. Информацията е постъпвала под някакви информационни канали, но не е анализирана и не са предприемани адекватните действия, за да може да бъде неутрализирана тази група“, спомня си бившият вътрешен министър.

„Благодарение на един от участниците в периферията на тази група - потърси контакт с мен, за да даде информация. Аз бях много предпаздлив, защото на министър на вътрешите работи не му е мястото да прави подобна оперативна среща, но човека беше заявил категорично, че ще сподели само на мен и на никой друг, защото няма доверие“, разказа още той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вашето мнение

    18 2 Отговор
    Асансьора работи ли, остави държавата, ти вече се оправи на държавната софра.

    Коментиран от #10

    10:19 14.08.2025

  • 2 Абе

    13 1 Отговор
    Ние и за тебе бехме забравили, ама ей на, появяваш се.

    Коментиран от #13

    10:25 14.08.2025

  • 3 Тоя

    11 0 Отговор
    син на шофьор на убиец , сега с апартамент с кон да препускаш в него и персонален асансьор , там е много вещ с нещата ! И веднага припълзя ! "Аз ме съм от тях , како Сийке" .

    10:28 14.08.2025

  • 4 007 лиценз ту кил

    14 0 Отговор
    Не мога да разбера какво лошо има в това, че са изчезнали едновременно три урода.

    Коментиран от #7

    10:28 14.08.2025

  • 5 Къде

    4 1 Отговор
    е Боко ?

    10:29 14.08.2025

  • 6 Точно по времето на Цветанов

    5 1 Отговор
    Репресиите бяха най брутални. Този нацист отдавна трябваше да е в затвора

    10:31 14.08.2025

  • 7 Ах Ох

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "007 лиценз ту кил":

    Още не са намерени парите от откупите, това ги тормози, ахахахахахаааа 🤣🖕

    10:31 14.08.2025

  • 8 така е

    5 5 Отговор
    21 юли 2020 е велика дата в българската история. Ще я запомним с две неща.
    Сутринта третото правителство на Бойко Борисов обяви, че България най-после влиза в чакалнята за Еврозоната.
    След обяд, лицето изпълняващо длъжността президент на Републиката вдигна юмрук и изрева в тълпата "Мутри вън. Ще си върнем България" .... и я върна на мутрите "татко Петко", Трактора и Сенсея.

    10:32 14.08.2025

  • 9 Нали

    3 1 Отговор
    А ти отърва затвора и апартаментните срещу мълчанието срещу бооко

    10:32 14.08.2025

  • 10 ФАКТ Е

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Новини от имитацията на демокрацията

    Бандитът с бяла якичка Делю Фактурата
    От шайката ГЕРБ на ТУ ТУ

    Една проста сметка показва, че ако документираните с фалшиви фактури през 2022 г. доставки,
    от "Визьор" към ТЕЦ "Марица 3" продължат със същата честота и през следващите 13 г. –
    предложеното от Делян Добрев удължаване на живота на въглищните централи –
    фирмата на родителите му би получила, чрез измамната схема
    около 44 460 000 лв. от "ТЕЦ Марица 3" АД.

    Същевременно, от саждите на "ТЕЦ Марица 3",
    Гълъбово и околните села
    са с най-много заболели в ЕС и в света,
    от рак на белите дробове!

    Коментиран от #15

    10:33 14.08.2025

  • 11 групата на “Наглите”

    5 3 Отговор
    Беше създадена от ГЕРБ. Нито един спонсор на ГЕРБ не е бил жертва на Наглите а само тяхни опоненти .

    Коментиран от #14

    10:34 14.08.2025

  • 12 дедо

    2 1 Отговор
    Приберете обратно този безхаберник там, откъдето го извадихте. Заради неговите операции срещу "тежката" организирана престъпност платихме и ще продължаваме да плащаме милиони за причинени вреди и обезщетения.

    10:35 14.08.2025

  • 13 ИСТИНАТА

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    ТУ ТУ извъртя най-ку.венският номер на Цветанов, за да вземе ГЕРБ, която всъщност Цветанов учреди и беше неин пръв председател. Не помните ли?

    10:37 14.08.2025

  • 14 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "групата на “Наглите”":

    Само Киро Боша се спазари срещу откупа синчето да стане депутат, ама те са си от боята, предприемчиви.

    10:38 14.08.2025

  • 15 ежко

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "ФАКТ Е":

    "ТЕЦ Марица 3" АД. е до Димитровград!Айде по кротко -не били компютри,а били компоти!

    10:41 14.08.2025

  • 16 2008 докато ги търсеха явно

    2 0 Отговор
    се внушаваше опасност , свързаност с шерифи, чадъри . от инфото има и странности . 1 го стреляха кат се прибирал под гаранция . а 2 били убити само от гребеца . свързаха ги с октопода . после отрекоха . после великотърновси сикаджия проснаха . явно не е всичко ясно . Йожи може да им е шеф . ама само коли крадне . няма логика . вероятно някой ще се изпусне скоро с ново 20 . но изтината е че шерифите мълчат . а те имаха вече един стрелец дето се избеси .

    10:42 14.08.2025

  • 17 Цв. Цветанов

    6 3 Отговор
    ГЕРБ отново е на Власт и
    Държавата се връща в периоди, за които смятаме, че са забравени,
    Това са Герберски времена!

    Коментиран от #20

    10:44 14.08.2025

  • 18 Ддд

    1 0 Отговор
    Цветанов, идва времето за възмездието на тези които отвличаха бизнесмени и роднините им. А не се връщат едни други времена. Бъди обективен!

    10:48 14.08.2025

  • 19 Борисов:

    3 0 Отговор
    Цветанов с багер ги изравя и дипломатите са слисани...
    Който си спомня, това са думи на Премиера Борисов

    10:48 14.08.2025

  • 20 Ддд

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Цв. Цветанов":

    Когато отвличаха хора, се започна при Тройната коалиция, а управлението на ГЕРБ излови бандата. Май нещо забравяме, деменция ли?

    10:49 14.08.2025

  • 21 Хмм

    2 0 Отговор
    колко глоби плати България заради неговите безумни операции

    10:54 14.08.2025

  • 22 Ясно си е написано

    2 0 Отговор
    (На много от жертвите бяха присъдени неимуществени вреди общо за около 1 милион лева, но нито един от тях не е получил нито стотинка и до днес.)... И да не забравяме че управляваха ГЕРБ

    10:56 14.08.2025

  • 23 А с Мишо Бирата

    0 0 Отговор
    Кво стана ?

    10:57 14.08.2025

  • 24 имат профили 3 та

    0 0 Отговор
    нискочелест и мало интелигентен е убиец . Първичност и непукизъм . а крадеца е свързан с страхливост . да не го спипат . но 1 го хващат 2-3 пъти . щото е рисково . няма перфектност . а 2007-2009 има перфектност . Разликата е в това . ако културиста е шефът им . тогава 2007-2009 умело ги е водил . явно има и скрити доста интересни неща . говорим за повтаряемост . теоритично . а и имаха много оръжия . значи и сега могат да имат . но защо само 1 се е забъркал . а всички са бандити . Любопитно .

    10:59 14.08.2025

