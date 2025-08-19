Слави Ангелов: Изчезването на трима от „Наглите” изглежда планирано до най-малкия детайл

Случаят с изчезването на три ключови фигури от групата за отвличания „Наглите“ – Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето – остава една от най-големите мистерии в престъпния свят у нас през последните десетилетия. Опитът и криминалното минало на тези хора прави изчезването им толкова необяснимо, твърди разследващият журналист Слави Ангелов.
„Хора с такъв стаж в подземния свят не тръгват просто така да се срещнат с непознати и да се оставят да бъдат измамени. Фактът, че колите и телефоните им са намерени изоставени, показва, че операцията е планирана внимателно и до най-малкия детайл“, коментира той в студиото на „Здравей, България”.
Журналистът подчертава, че в криминалните среди това изчезване се възприема като „чисто“ – без следи, без свидетели, без случайни грешки. Това, според него, говори за професионално изпълнение и участието на хора с много сериозни ресурси.
Ангелов изброява няколко възможни хипотези:
► Отмъщение – жертви на „Наглите“ или близки на отвлечени може да са потърсили реванш години по-късно
► Вътрешна вендета – конфликт в престъпните среди, породен от неразпределени пари, територии или влияние
► Наркоканалът за кокаин – най-сериозната версия, според която изчезването е свързано с международни доставки на кокаин, минаващи през България
„Ако тези хора са посегнали на товар, който не е техен, тогава логиката на подземния свят е ясна – наказанието е безмилостно“, казва Ангелов. Ако зад изчезването стои конфликт за наркотици, журналистът предупреждава, че това може да е само началото на нова вълна от разчистване на сметки. „Историята у нас показва, че след кражба на пратка с кокаин винаги следва серия от убийства. Това е законът на улицата – някой трябва да плати цената“, допълва той.
Ангелов коментира и тежките инциденти от последните дни. Журналистът призна, че не намира отговор защо катастрофите с жертви по пътищата продължават. „Прекалено брутално и абсолютно безпардонно поведение виждаме. Държавата не работи както трябва от години, а в тези коли вече се настаняват деца на няколко чалгаризирани поколения“, казва той. По думите му обещаните от правителството промени за по-строг контрол по пътищата не са дали резултат. „Вече три месеца след заканите за промяна ситуацията е още по-лоша. По магистралите коли продължават да летят със 160–180 км/ч“, подчертава Ангелов.
Според журналиста най-важното е не толкова увеличаването на наказанията, колкото неизбежността на санкциите. „Глобата трябва да бъде неизбежна. Всички услуги, които държавата предлага – включително кредити – трябва да са достъпни само за хора, които си плащат фишовете“, смята той.
Ангелов коментира случая с младия шофьор, карал с над 200 км/ч в София под въздействието на райски газ, който отне един живот. „Виждаме как законодателството наказва невинни водачи заради неточни тестове, а в същото време някой може да кара, дрогиран с райски газ, и това да не бъде засечено. Това е абсурдно“, посочва той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мето
11:08 19.08.2025
2 Пак
11:09 19.08.2025
3 Гос7
Коментиран от #7
11:10 19.08.2025
4 Анонимен
11:14 19.08.2025
5 изчезването на милиарди държавни пари
11:16 19.08.2025
6 драскач
11:19 19.08.2025
7 Отговор
До коментар #3 от "Гос7":Дано.
11:20 19.08.2025
8 Тези още ли
11:23 19.08.2025
9 Там
11:27 19.08.2025
10 уж не се срещали 3 та
11:31 19.08.2025
11 Някой
11:38 19.08.2025
12 Мнение
11:43 19.08.2025
13 Психо от Карлуково
11:45 19.08.2025
14 ЕДГАР КЕЙСИ
11:58 19.08.2025
15 Директора👨✈️
Всичко става ясно, няма що. Такива легенди мога да ви разказвам до сутринта. "Говори се, че се носи слух..."
Киро щепсела, Валю маркуча, Стефан шкафа, Колцо ихтиманския, Плъха, Жабата, Бастуна... трябва ли да ги знаем изобщо?
11:58 19.08.2025
16 кой да знае
12:03 19.08.2025