Слави Ангелов: Изчезването на трима от „Наглите” изглежда планирано до най-малкия детайл

Случаят с изчезването на три ключови фигури от групата за отвличания „Наглите“ – Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето – остава една от най-големите мистерии в престъпния свят у нас през последните десетилетия. Опитът и криминалното минало на тези хора прави изчезването им толкова необяснимо, твърди разследващият журналист Слави Ангелов.

„Хора с такъв стаж в подземния свят не тръгват просто така да се срещнат с непознати и да се оставят да бъдат измамени. Фактът, че колите и телефоните им са намерени изоставени, показва, че операцията е планирана внимателно и до най-малкия детайл“, коментира той в студиото на „Здравей, България”.

Журналистът подчертава, че в криминалните среди това изчезване се възприема като „чисто“ – без следи, без свидетели, без случайни грешки. Това, според него, говори за професионално изпълнение и участието на хора с много сериозни ресурси.

Ангелов изброява няколко възможни хипотези:

► Отмъщение – жертви на „Наглите“ или близки на отвлечени може да са потърсили реванш години по-късно

► Вътрешна вендета – конфликт в престъпните среди, породен от неразпределени пари, територии или влияние

► Наркоканалът за кокаин – най-сериозната версия, според която изчезването е свързано с международни доставки на кокаин, минаващи през България

„Ако тези хора са посегнали на товар, който не е техен, тогава логиката на подземния свят е ясна – наказанието е безмилостно“, казва Ангелов. Ако зад изчезването стои конфликт за наркотици, журналистът предупреждава, че това може да е само началото на нова вълна от разчистване на сметки. „Историята у нас показва, че след кражба на пратка с кокаин винаги следва серия от убийства. Това е законът на улицата – някой трябва да плати цената“, допълва той.

Ангелов коментира и тежките инциденти от последните дни. Журналистът призна, че не намира отговор защо катастрофите с жертви по пътищата продължават. „Прекалено брутално и абсолютно безпардонно поведение виждаме. Държавата не работи както трябва от години, а в тези коли вече се настаняват деца на няколко чалгаризирани поколения“, казва той. По думите му обещаните от правителството промени за по-строг контрол по пътищата не са дали резултат. „Вече три месеца след заканите за промяна ситуацията е още по-лоша. По магистралите коли продължават да летят със 160–180 км/ч“, подчертава Ангелов.

Според журналиста най-важното е не толкова увеличаването на наказанията, колкото неизбежността на санкциите. „Глобата трябва да бъде неизбежна. Всички услуги, които държавата предлага – включително кредити – трябва да са достъпни само за хора, които си плащат фишовете“, смята той.

Ангелов коментира случая с младия шофьор, карал с над 200 км/ч в София под въздействието на райски газ, който отне един живот. „Виждаме как законодателството наказва невинни водачи заради неточни тестове, а в същото време някой може да кара, дрогиран с райски газ, и това да не бъде засечено. Това е абсурдно“, посочва той.