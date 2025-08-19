Новини
Слави Ангелов: Изчезването на трима от „Наглите” изглежда планирано до най-малкия детайл

19 Август, 2025 11:05 3 434 16

Опитът и криминалното минало на тези хора прави изчезването им толкова необяснимо

Мария Атанасова

Случаят с изчезването на три ключови фигури от групата за отвличания „Наглите“ – Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето – остава една от най-големите мистерии в престъпния свят у нас през последните десетилетия. Опитът и криминалното минало на тези хора прави изчезването им толкова необяснимо, твърди разследващият журналист Слави Ангелов.

„Хора с такъв стаж в подземния свят не тръгват просто така да се срещнат с непознати и да се оставят да бъдат измамени. Фактът, че колите и телефоните им са намерени изоставени, показва, че операцията е планирана внимателно и до най-малкия детайл“, коментира той в студиото на „Здравей, България”.

Журналистът подчертава, че в криминалните среди това изчезване се възприема като „чисто“ – без следи, без свидетели, без случайни грешки. Това, според него, говори за професионално изпълнение и участието на хора с много сериозни ресурси.

Ангелов изброява няколко възможни хипотези:

► Отмъщение – жертви на „Наглите“ или близки на отвлечени може да са потърсили реванш години по-късно

► Вътрешна вендета – конфликт в престъпните среди, породен от неразпределени пари, територии или влияние

► Наркоканалът за кокаин – най-сериозната версия, според която изчезването е свързано с международни доставки на кокаин, минаващи през България

„Ако тези хора са посегнали на товар, който не е техен, тогава логиката на подземния свят е ясна – наказанието е безмилостно“, казва Ангелов. Ако зад изчезването стои конфликт за наркотици, журналистът предупреждава, че това може да е само началото на нова вълна от разчистване на сметки. „Историята у нас показва, че след кражба на пратка с кокаин винаги следва серия от убийства. Това е законът на улицата – някой трябва да плати цената“, допълва той.

Ангелов коментира и тежките инциденти от последните дни. Журналистът призна, че не намира отговор защо катастрофите с жертви по пътищата продължават. „Прекалено брутално и абсолютно безпардонно поведение виждаме. Държавата не работи както трябва от години, а в тези коли вече се настаняват деца на няколко чалгаризирани поколения“, казва той. По думите му обещаните от правителството промени за по-строг контрол по пътищата не са дали резултат. „Вече три месеца след заканите за промяна ситуацията е още по-лоша. По магистралите коли продължават да летят със 160–180 км/ч“, подчертава Ангелов.

Според журналиста най-важното е не толкова увеличаването на наказанията, колкото неизбежността на санкциите. „Глобата трябва да бъде неизбежна. Всички услуги, които държавата предлага – включително кредити – трябва да са достъпни само за хора, които си плащат фишовете“, смята той.

Ангелов коментира случая с младия шофьор, карал с над 200 км/ч в София под въздействието на райски газ, който отне един живот. „Виждаме как законодателството наказва невинни водачи заради неточни тестове, а в същото време някой може да кара, дрогиран с райски газ, и това да не бъде засечено. Това е абсурдно“, посочва той.


  • 1 Мето

    20 6 Отговор
    ...Или пък са се "самоизчезнали", за да си харчат на спокойствие парите от отвличанията, които така и не бяха намерени.

    11:08 19.08.2025

  • 2 Пак

    13 1 Отговор
    Нарисувани врабчета непознаващи никой дават акъл ! Изчезването на Наглите започна с Киро Шкафа а не с тези тримата !

    11:09 19.08.2025

  • 3 Гос7

    11 2 Отговор
    Сигурно ги режат парче по парче да усетят чувството.

    Коментиран от #7

    11:10 19.08.2025

  • 4 Анонимен

    17 1 Отговор
    Да дават шофьорски книжки след 21 г. При това в изпита да се включи разбирането на текст и смятане!

    11:14 19.08.2025

  • 5 изчезването на милиарди държавни пари

    21 1 Отговор
    дали е планирано?

    11:16 19.08.2025

  • 6 драскач

    9 0 Отговор
    Възхваляващият ЦЦ ,много ги разбира нещата!

    11:19 19.08.2025

  • 7 Отговор

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гос7":

    Дано.

    11:20 19.08.2025

  • 8 Тези още ли

    10 0 Отговор
    не са ги намерили? Не че е голяма загуба за обществото...

    11:23 19.08.2025

  • 9 Там

    19 0 Отговор
    Слави, Слави, какъв разследващ журналист си моето момче? Ти навремето упорито избягваше да обвиниш Алексей и Хамстера, като създатели на Наглите, правиш го и сега.Всички огромни грабежи и последвалите ги убийство в Бг стават от Бившата ДС и техните марионетки в службите, прокуратурата, съд и криминалния контингент, на който като му дойде реда бива "разходван".

    11:27 19.08.2025

  • 10 уж не се срещали 3 та

    3 3 Отговор
    а изчезнали заедно на среща . наркотиците с отмъститела и другите неща май не ги има като доказателства . но могат да ги осъдят задочно . защо да се чака . брендо взе 6 , трактора го оневиниха , галев и ружа избягаха . такива ги има . изглеждат си нормални . на среща . ще видим . ще се появат . от изчезналите само 10 процента са с някаква ужасна съдба . 90 процента ще се намерят . на моренце , на гръдска, където са били и както са си живеели .

    11:31 19.08.2025

  • 11 Някой

    6 1 Отговор
    В изпитите за получаване на свидетелство за управление на МПС да се въведе и изпит по физика и математика . Там естествено неграмотните , като въпросният , да бъдат късани масово. Задачите да бъдат с тежки формули , и нагледни примери от разбиващи се автомобили. Докато младото поколение гледа филми като "Бързи и Яростни" а не решава практически задачи по така ще бъде. Жертвите няма да намаляват. Чалга поколението иска да се напуши , и дрифтове да прави.

    11:38 19.08.2025

  • 12 Мнение

    7 0 Отговор
    Даниел Петров -Релето получава своят прякор , заради вроденият си тик на очите , да мига равномерно , като релето на мигач. Той самият имал тежък комплекс от това. Представям си как е мигал пред машината за мелене на месото.

    11:43 19.08.2025

  • 13 Психо от Карлуково

    7 1 Отговор
    Ако е свързано с кока направо щяха да ги изпозастрелят и то показателно.Барабар с родата и случайните свидетели.Това си е полицейска зачистка .По заповед отгоре.Пита се Кой ще е следващият.

    11:45 19.08.2025

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 0 Отговор
    ИZЧЕZAHETO НА ТРИМАТА "НАГЛИ" Е .................... "РАБОТА" НА КОЛУМБИЙСКАТА МАФИЯ .................. ,ЗАРАДИ ЗАЛАВЯНЕТО НА ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ХЕРОИН .................... ОТ БЪЛГАРСКАТА МИТНИЦА ................ ФАКТ ! ....................... КРЪСТНИКА НА Bg МАФИЯТА (МИСТЪР КЕШ) ДА ВНИМАВА , ЧЕ .................... КОЛУМБИЙСКАТА МАФИЯ НЕ ПРОЩАВА , НИТО КГБ ................. ФАКТ !

    11:58 19.08.2025

  • 15 Директора👨‍✈️

    2 0 Отговор
    Тези хора, онези хора, оня човек, другия човек, третия човек... няма имена, няма нищо.

    Всичко става ясно, няма що. Такива легенди мога да ви разказвам до сутринта. "Говори се, че се носи слух..."
    Киро щепсела, Валю маркуча, Стефан шкафа, Колцо ихтиманския, Плъха, Жабата, Бастуна... трябва ли да ги знаем изобщо?

    11:58 19.08.2025

  • 16 кой да знае

    1 1 Отговор
    На тоя какво му станало, че ходи с шалове и балтони август месец?!?

    12:03 19.08.2025

