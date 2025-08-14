Новини
Българка загина при сблъсък в Гърция

Българка загина при сблъсък в Гърция

14 Август, 2025

Жената е била транспортирана в болница, където е починала от раните си

Българка загина при сблъсък в Гърция - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

61-годишна българка е загинала при катастрофа в Гърция. Инцидентът е станал в сряда следобед в Кератеа, югоизточно от Атина.

Управляваният от жената автомобил се е сблъскал с пожарен камион, съобщава гръцкото издание Катимерини, цитирано от бТВ.

Жената е била транспортирана в атинската болница KAT за спешно лечение, но е починала от нараняванията си малко след пристигането си.

Двама пожарникари, които са се намирали в пожарния автомобил, са получили леки наранявания и са били откарани в 251-ва обща военновъздушна болница.

Полицията съобщи, че шофьорът на пожарната кола е бил арестуван, а по-късно освободен по нареждане на прокурора.


Гърция
