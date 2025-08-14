Българка загина при сблъсък в Гърция

61-годишна българка е загинала при катастрофа в Гърция. Инцидентът е станал в сряда следобед в Кератеа, югоизточно от Атина.
Управляваният от жената автомобил се е сблъскал с пожарен камион, съобщава гръцкото издание Катимерини, цитирано от бТВ.
Жената е била транспортирана в атинската болница KAT за спешно лечение, но е починала от нараняванията си малко след пристигането си.
Двама пожарникари, които са се намирали в пожарния автомобил, са получили леки наранявания и са били откарани в 251-ва обща военновъздушна болница.
Полицията съобщи, че шофьорът на пожарната кола е бил арестуван, а по-късно освободен по нареждане на прокурора.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И още...
Джигитът Укра е мина с колата си през крака на единия от полицаите и блъска другият полицай.
"Нисан", е управляван от 25-годишния Украинец Олександър Г.
Украта първоначално забавя и дава знак, че ще спре,
но точно пред униформения Кирил М. внезапно натиска газта.
Коментиран от #3
10:57 14.08.2025
2 Никой не е хванал
10:58 14.08.2025
3 Дано в болницата
До коментар #1 от "И още...":Тия мъже да се поразмислят. Дано да оздравеят също така.
11:01 14.08.2025