Българка загина при сблъсък в Гърция

61-годишна българка е загинала при катастрофа в Гърция. Инцидентът е станал в сряда следобед в Кератеа, югоизточно от Атина.

Управляваният от жената автомобил се е сблъскал с пожарен камион, съобщава гръцкото издание Катимерини, цитирано от бТВ.

Жената е била транспортирана в атинската болница KAT за спешно лечение, но е починала от нараняванията си малко след пристигането си.

Двама пожарникари, които са се намирали в пожарния автомобил, са получили леки наранявания и са били откарани в 251-ва обща военновъздушна болница.

Полицията съобщи, че шофьорът на пожарната кола е бил арестуван, а по-късно освободен по нареждане на прокурора.