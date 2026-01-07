Авария остави голяма част от "Люлин" без парно и топла вода

Жителите на столичните микрорайони "Люлин" 3, 4, 5 и 6 останаха без топлоподаване снощи. Това показва справка на официалния сайт на "Топлофикация София".
Като причина за спирането на парното е посочена авария, без да се уточнява нейният характер.
По информация на дружеството се очаква топлоподаването да бъде възстановено на 8 януари около 5:00 часа сутринта.
До момента от "Топлофикация София" не са предоставили допълнителни подробности за причините за прекъсването и дали са възможни промени в обявения срок за възстановяване на услугата.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
09:50 07.01.2026
2 голяма драма
09:53 07.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Иван
10:08 07.01.2026
5 Георги
пие, кой плаща, пък макар и без музика!
С над милиард приходи, София може да си позволи - Топлофикация 2!
10:08 07.01.2026
6 Дудов
10:17 07.01.2026