Новини
България »
Авария остави голяма част от "Люлин" без парно и топла вода

Авария остави голяма част от "Люлин" без парно и топла вода

7 Януари, 2026 09:48 495 6

  • люлин-
  • авария-
  • парно

По информация на дружеството се очаква топлоподаването да бъде възстановено на 8 януари около 5:00 часа сутринта

Авария остави голяма част от "Люлин" без парно и топла вода - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Жителите на столичните микрорайони "Люлин" 3, 4, 5 и 6 останаха без топлоподаване снощи. Това показва справка на официалния сайт на "Топлофикация София".

Като причина за спирането на парното е посочена авария, без да се уточнява нейният характер.

По информация на дружеството се очаква топлоподаването да бъде възстановено на 8 януари около 5:00 часа сутринта.

До момента от "Топлофикация София" не са предоставили допълнителни подробности за причините за прекъсването и дали са възможни промени в обявения срок за възстановяване на услугата.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Съсипаха ги тия хора в Люлин.

    Коментиран от #3

    09:50 07.01.2026

  • 2 голяма драма

    3 0 Отговор
    нищо им няма нали и те вече са в клуба на богатите

    09:53 07.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иван

    0 0 Отговор
    От 02.01 няма парно и топла вода, това е трета авария за 5 дни, сметките 400 лева . Браво.

    10:08 07.01.2026

  • 5 Георги

    0 0 Отговор
    В Топлофикация София, така и не се разбра, кой
    пие, кой плаща, пък макар и без музика!
    С над милиард приходи, София може да си позволи - Топлофикация 2!

    10:08 07.01.2026

  • 6 Дудов

    0 0 Отговор
    Когато няма Арно, няма и nopно.От жената на един приятел го знам

    10:17 07.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове