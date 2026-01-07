Русия е предложила на САЩ свобода на действие във Венецуела в замяна на Украйна

Руски представители са намекнали още през 2019 г., че Кремъл би бил готов да се откаже от подкрепата си за Николас Мадуро във Венецуела в замяна на свобода на действие в Украйна, заяви съветничката на президента на САЩ Доналд Тръмп към този момент Фиона Хил, цитирана от Асошиейтед прес, предаде БТА.
По думите ѝ руснаците многократно са лансирали идеята за "многостранна сделка тип размяна, касаеща Венецуела и Украйна", както тя се изказа по време на изслушване в Конгреса през 2019 г.
Коментарите ѝ отпреди 7 години отново станаха обект на внимание тази седмица и бяха споделени в социалните мрежи след операцията на САЩ за отвеждане на Мадуро от Венецуела.
Хил разказа, че Русия е прокарвала тази идея чрез публикации в руските медии, в които се позовава на доктрината "Монро" – принцип от 19. век, според който САЩ се противопоставят на европейската намеса в Западното полукълбо, а в замяна се въздържат от намеса в европейските дела. Тръмп е използвал тази доктрина, за да оправдае американската намеса във Венецуела.
Макар руски представители никога да не са отправяли официално предложение, тогавашният посланик на Русия в САЩ Анатолий Антонов многократно е намеквал, че Москва е готова да позволи на Вашингтон да действа както смята за добре във Венецуела, ако САЩ направят същото за Русия в Европа, каза Хил пред Асошиейтед прес тази седмица.
"Първоначално имаше едно "намигване, побутване, ами ако сключим сделка?", но тогава никой (в САЩ) не прояви интерес", каза тя.
През април 2019 г. Тръмп изпраща Хил – тогава негова старши съветничка по въпроси за Русия и Европа, в Москва, за да предаде тази позиция. Тя заяви, че е казала на руските представители, че "Украйна и Венецуела нямат нищо общо помежду си".
По това време Белият дом е бил на едно мнение със съюзниците си за признаването на венецуелския опозиционен лидер Хуан Гуайдо за временен президент на страната. Седем години по-късно обаче ситуацията е различна.
След свалянето на Мадуро САЩ заявиха, че вече ще "ръководят" политиката по отношение на Венецуела. Тръмп също така отново отправи заплахите си да поеме контрол над Гренландия – автономна територия на Дания и част от НАТО, както и да предприеме военни действия срещу Колумбия.
Кремъл би бил "възхитен" от идеята, че големите държави – като Русия, САЩ и Китай, си разпределят сфери на влияние, тъй като това доказва принципа, че правото е продукт на силата, заяви Хил.
По думите ѝ действията на Тръмп във Венецуела затрудняват съюзниците на Киев да осъждат руските претенции към Украйна като "нелегитимни", тъй като "току-що станахме свидетели на ситуация, в която САЩ поеха контрол – или поне свалиха управлението, на друга държава, използвайки правна конструкция, която не отразява реалността", каза тя пред АП.
Администрацията на Тръмп определи операцията във Венецуела като правоприлагаща акция и заяви, че свалянето на Мадуро е било законно. Руското външно министерство за момента не е коментирало твърденията на Хил. Руският президент Владимир Путин също не е коментирал военната операция срещу Мадуро, но външното министерство излезе с изявления, в които осъжда "американската агресия".
