Русия е предложила на САЩ свобода на действие във Венецуела в замяна на Украйна
  Тема: Украйна

7 Януари, 2026 09:35

  • венецуела-
  • русия-
  • украйна-
  • сащ-
  • николас мадуро-
  • фиона хил

Кремъл би бил "възхитен" от идеята, че големите държави – като Русия, САЩ и Китай, си разпределят сфери на влияние

Русия е предложила на САЩ свобода на действие във Венецуела в замяна на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Руски представители са намекнали още през 2019 г., че Кремъл би бил готов да се откаже от подкрепата си за Николас Мадуро във Венецуела в замяна на свобода на действие в Украйна, заяви съветничката на президента на САЩ Доналд Тръмп към този момент Фиона Хил, цитирана от Асошиейтед прес, предаде БТА.

По думите ѝ руснаците многократно са лансирали идеята за "многостранна сделка тип размяна, касаеща Венецуела и Украйна", както тя се изказа по време на изслушване в Конгреса през 2019 г.

Още новини от Украйна

Коментарите ѝ отпреди 7 години отново станаха обект на внимание тази седмица и бяха споделени в социалните мрежи след операцията на САЩ за отвеждане на Мадуро от Венецуела.

Хил разказа, че Русия е прокарвала тази идея чрез публикации в руските медии, в които се позовава на доктрината "Монро" – принцип от 19. век, според който САЩ се противопоставят на европейската намеса в Западното полукълбо, а в замяна се въздържат от намеса в европейските дела. Тръмп е използвал тази доктрина, за да оправдае американската намеса във Венецуела.

Макар руски представители никога да не са отправяли официално предложение, тогавашният посланик на Русия в САЩ Анатолий Антонов многократно е намеквал, че Москва е готова да позволи на Вашингтон да действа както смята за добре във Венецуела, ако САЩ направят същото за Русия в Европа, каза Хил пред Асошиейтед прес тази седмица.

"Първоначално имаше едно "намигване, побутване, ами ако сключим сделка?", но тогава никой (в САЩ) не прояви интерес", каза тя.

През април 2019 г. Тръмп изпраща Хил – тогава негова старши съветничка по въпроси за Русия и Европа, в Москва, за да предаде тази позиция. Тя заяви, че е казала на руските представители, че "Украйна и Венецуела нямат нищо общо помежду си".

По това време Белият дом е бил на едно мнение със съюзниците си за признаването на венецуелския опозиционен лидер Хуан Гуайдо за временен президент на страната. Седем години по-късно обаче ситуацията е различна.

След свалянето на Мадуро САЩ заявиха, че вече ще "ръководят" политиката по отношение на Венецуела. Тръмп също така отново отправи заплахите си да поеме контрол над Гренландия – автономна територия на Дания и част от НАТО, както и да предприеме военни действия срещу Колумбия.

Кремъл би бил "възхитен" от идеята, че големите държави – като Русия, САЩ и Китай, си разпределят сфери на влияние, тъй като това доказва принципа, че правото е продукт на силата, заяви Хил.

По думите ѝ действията на Тръмп във Венецуела затрудняват съюзниците на Киев да осъждат руските претенции към Украйна като "нелегитимни", тъй като "току-що станахме свидетели на ситуация, в която САЩ поеха контрол – или поне свалиха управлението, на друга държава, използвайки правна конструкция, която не отразява реалността", каза тя пред АП.

Администрацията на Тръмп определи операцията във Венецуела като правоприлагаща акция и заяви, че свалянето на Мадуро е било законно. Руското външно министерство за момента не е коментирало твърденията на Хил. Руският президент Владимир Путин също не е коментирал военната операция срещу Мадуро, но външното министерство излезе с изявления, в които осъжда "американската агресия".


САЩ

Оценка 1.8 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Размисли относно руската военна мощ

    12 22 Отговор
    Мадуро беше не просто важен, той беше архиценен съюзник на Москва. Защото този, който владее Венецуела, управлява световните цени на петрола и реда на нефтените продажби. И именно по тази причина, а не заради очарованието на мадуровските мустаци, повярвайте, Кремъл десетилетия наред тъпчеше Мадуро и мадуристите с желязо – прехвърляйки цели дивизиони С-300, „Бук-М2“, „Панцир“, изтребители Су-30, РСЗО „Смерч“, ракети въздух–въздух Р-77, които са относително съвременни.

    Коментиран от #7, #18, #38

    09:36 07.01.2026

  • 2 Къде се скри руския спецназ

    9 28 Отговор
    И дори когато войната в Украйна премина в неприятна за руснаците фаза – с магарета, трилинейки и всенароден сбор на гащи – Путин все пак продължи да укрепва мадуристите, целия режим на Мадуро, с хиляди ирански дронове и китайски амфибийни бойни машини на пехотата, които по идея бяха крайно необходими на фронта в Донбас. Не, той изпращаше всичко това там и разбираше какво прави.

    И още нещо – представете си: на постоянно денонощно бойно дежурство в Каракас, по всички покриви, имаше около пет хиляди преносими зенитно-ракетни комплекси „Игла-С“. Това е сравнително проста и действително изключително ефективна система, с която е много трудно да не уцелиш летящ самолет. Разбира се, цялото това руско военно барахло се управляваше от специалисти от Руската федерация.

    Строго погледнато, ако се замислим, във Венецуела – и то не само в Каракас – бяха разквартировани не по-малко от три дивизии на Руската федерация. А веднага щом се появиха първите претенции на Тръмп и щом те бяха озвучени, незабавно започна подсилване на този контингент със стотици грушници, фесбешници, сапьори и всякаква друга паплач.

    Коментиран от #64

    09:37 07.01.2026

  • 3 Каква е

    16 2 Отговор
    тая търгашка "политика" ?

    09:38 07.01.2026

  • 4 Минувач

    14 7 Отговор
    Зеленски - лошо ми е!

    Коментиран от #12

    09:38 07.01.2026

  • 6 стоян

    6 24 Отговор
    Кремълските некадърници се чудят с какво да се оправдаят пак за поредния провал - интересно ще е за иранците какво ще измислят - защото аятолаха и моллите са следващите след срещата Тръмп Натаняхо - а след аятолаха е путин

    09:38 07.01.2026

  • 7 явно не е толкова

    17 5 Отговор

    До коментар #1 от "Размисли относно руската военна мощ":

    важен за цените на петрола щом русия го изтъргува … но е важ за оцеляването на фащ със сигурност без венецуелския петрол терористите щяха да фалират!!!

    Коментиран от #46

    09:39 07.01.2026

  • 8 Маруууу

    22 2 Отговор
    ТАЗИ КУКУВИЦА СУТРИШНО НИ ПРОБУТВА СЪЧИНЕНИЯ.ДУША ХВАНИ СИ НЕКОЙ ДА НАРУШИТЕ ТИШИНАТА В СПАЛНЯТА ЗА ДА СЕ УСПОКОИШ.

    09:40 07.01.2026

  • 9 Русия не е предател

    23 6 Отговор
    Подобни статии са тип пропаганда!

    Коментиран от #21, #25, #37

    09:41 07.01.2026

  • 10 Наздраве

    13 6 Отговор
    Песен за моите уши!
    Зеления пор и урсулите в бяс хаха

    09:41 07.01.2026

  • 11 Баце

    8 17 Отговор
    Иска им се на братушките да изтъргуват нещо, ама силичките им стигат само да боксуват в Украйна.
    Тръмп си взе Венецуела, ще си вземе каквото друго поиска, Англия и Франция ще вкарат войски в Украйна, а за Русия ще остане цвиленето на Медведев.

    09:41 07.01.2026

  • 12 гост

    5 17 Отговор

    До коментар #4 от "Минувач":

    Да бе , надай се , хаха ! От Раша нищо не зависи дори в Украйна , да не говорим във Венецуела !! И съвсем скоро няма да зависи и в Иран и Куба , щото джуджака е многоходов , хахаха !!

    09:41 07.01.2026

  • 13 С розови очила

    16 0 Отговор
    От сутринта фейкове в защита на простотията с отвличането. Русия винаги е заявявала, че не приема размяната на територии и влияние.

    09:43 07.01.2026

  • 14 Вашето мнение

    11 2 Отговор
    Да припомня на паветния, който кудкудяка няколко дни от възторг, че Русия си взе крим от ръцете на сащ за 5 минути

    09:44 07.01.2026

  • 15 Разбира се

    16 2 Отговор
    За Руся това е чудесно. Даже им е неудобно да си го признаят. Петрола, кйто Китай купуваше от Мадуро, сега ще го купува от Русия.
    А какво печелим ние?

    Коментиран от #42

    09:45 07.01.2026

  • 16 Партенки

    4 10 Отговор
    Вече не става така. Народите не са роби на разни диктаторчета. Историята показва, че всички диктатори завършват зле.

    09:46 07.01.2026

  • 17 Хи хи

    2 6 Отговор
    Че Тръмп си го каза, оставят се урки и руснаци да се бият сами, и който победи -победи в честен бой !!!

    09:46 07.01.2026

  • 18 Минувач

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Размисли относно руската военна мощ":

    Тези твои размисли ги изхвърли в коша. Още на изречението, че този, който владеел Венецуела, управлявал световните цени на петрола, започнах да смея, хаххаха!
    Да ти кажа, умнико! Световните цени на петрола се определят не от залежите, а от дневното производство. Може да имаш залежи за 1000 години, но от значение е скоростта на добива, а не продължителността! А тази скорост на добива, не е безгранична, дори за най-големите американски компании, като всички останали добиви по света за единица време са мнооого по-големи от възможностите на една държава.
    Второ и по-важното - цените се определят от ОПЕК+, където всички основни производителки решават, колко да е общия добив, с което регулират цената. САЩ не могат да ги контролират там, многократно е ставало. СА, Русия и други държави там преценяват, колко да добиват и, какви цени ги устройват.

    Коментиран от #35

    09:46 07.01.2026

  • 19 честен ционист

    5 5 Отговор
    Венецуела за Тайван и падане на тарифите.

    Коментиран от #30

    09:46 07.01.2026

  • 20 това

    10 0 Отговор
    по нищо не личи да е така

    09:47 07.01.2026

  • 21 гост

    6 9 Отговор

    До коментар #9 от "Русия не е предател":

    Да бе , " своих не бросаем " , докато имаме файда , а , хахаха !! Те Армения се пробваха да изтъргуват , ама се оказа , че арменците им биха шута и искат в ЕС и НАТО , хах !!

    Коментиран от #27, #33

    09:48 07.01.2026

  • 22 Хахахаха

    7 9 Отговор
    Е, американците вече си взеха Венецуела! Сега защо да дават Украйна?

    09:48 07.01.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    2 6 Отговор
    Това го писах още вчера. То е видимо.

    09:49 07.01.2026

  • 24 Хмм

    5 2 Отговор
    хайде сега, Русия била губеща, пък сама предложила

    09:49 07.01.2026

  • 25 Прозрачен

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Русия не е предател":

    Русия вече е никой. Освен пушечно месо друго няма.

    Коментиран от #32

    09:50 07.01.2026

  • 26 Хахахаха

    6 6 Отговор
    Рашите и Азербайджан дадоха за Украйна, и Сирия дадоха за Украйна, сега и Венецуела дадоха за Украйна, скоро и Иран май ще дадат за Украйна и накрая и Украйна ще изгубят! Хахахаха.

    09:50 07.01.2026

  • 27 Русия не е предател

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    Останалото е пропаганда!

    Коментиран от #31

    09:50 07.01.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор
    2022г никой гък нямаше да каже ако Русия беше направила подобна безкръвна операция в Украйна или поне Киев за Два дня. Но руската глупост и некадърност са по-големи от Вселената. Резултата - Русия подари 300млрд $ на С.А.Щ да си купят Венецуела и Гренландия, а "тарикат" руснаците осганаха с разбитото украинско корито и 1.5млн трупа.

    09:51 07.01.2026

  • 29 Ясно

    3 5 Отговор
    Русия вече е никой. Освен пушечно месо друго няма. Ресурсите си ги продава на безценица.

    09:51 07.01.2026

  • 30 Тръмп

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "честен ционист":

    Дали?

    09:52 07.01.2026

  • 32 Остава въпроса

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Прозрачен":

    за отчаянието на запада да опре до евтини глупаци като теб да я борят с лъжи! Такива като теб, казват, че Русия е огромна сила! 😄 Нищо лично. Това показвате.

    09:53 07.01.2026

  • 33 лиз ач евроатлантик

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    Лиз ач,кво шъ кажеш за Гренландия

    09:53 07.01.2026

  • 35 Искам да ви припомня как чичко Рейгън

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "Минувач":

    с помощта на С.Арабия свалиха цената на петрола едно време и СССР се разпадна. И аз и вие не искаме разпад на Русия. Но все пак - изключете руския телевизор и започнете да мислите с главата, а не с опорки!

    Коментиран от #39

    09:55 07.01.2026

  • 36 тази "новина"

    1 3 Отговор
    май е някакъв смешен опит да излезе ,че русия уж е някакъв фактор в цялата история?Путин самопонижи ватенките от световна в регионална сила, желая му крепко здраве , и да продължава в същия дух.

    09:55 07.01.2026

  • 37 Дайджест

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Русия не е предател":

    Руски полковник е предал данни на американците, които бе са улеснило без жертви от тяхна страна да заловят Мадуро.

    Коментиран от #41

    09:56 07.01.2026

  • 38 Българин

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Размисли относно руската военна мощ":

    Глупости на търкалета! Путин даваше на Мадуро оръжие, за да може да го изтъргува по-скпъпо. Защото ако Путин. не беше изключил ПВО то на Венецуела, от делта форсите щеше да остане само печено говеждо. Просто Путин се доказа, като незаобиколим фактор в Южна Америка. И за да получи така желаната Венецуела, Тръмп бе принуден да се откаже от всичко в Европа. За това и говори, че европата е фалирала, прогнила, загинала и безнадеждна. Все пак, трябва да оправда подобна сделка, която бе принуден да сключи..

    09:56 07.01.2026

  • 39 Истината е в действията

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Искам да ви припомня как чичко Рейгън":

    Путин в СА бе посрещнат като крал! Гледаш случващото се, знаеш истината!

    Коментиран от #51

    09:56 07.01.2026

  • 42 койдазнай

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Разбира се":

    А петрола дето САЩ купуваха от Русия, сега вече ще идва от Венецуела. Дето се вика, нищо не се губи.

    09:58 07.01.2026

  • 43 Владо

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Русия не е предател":

    На руските сбърканяци им изключиха и Ю туб.

    Коментиран от #49

    09:59 07.01.2026

  • 45 Пич

    1 1 Отговор
    Сега ще ви кажа - Казвах ли ви аз.....!!!???

  • 46 Специална Военна Опсерация

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "явно не е толкова":

    1. С какво Русия можеше да спре САЩ? Те показаха на Русия, че тя не е фактор в латинска америка!

    2. Преди някой да започне да добива венецуелски нефт, ще трябва да инвестира много десетки милиарди долари и 5 - 10 години, със всички съпътстващи рискове.

    Коментиран от #60

    10:00 07.01.2026

  • 47 Русия е световен НУЖНИК

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "Русия не е предател":

    Да се знае.

    Коментиран от #52

    10:00 07.01.2026

  • 48 Я пък тоя

    2 2 Отговор
    През 2019 казали, сега се публикува!
    Значи през 2031 година ще разберем дали Покровск е паднал.

    Коментиран от #55

    10:00 07.01.2026

  • 49 Там пишеше

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Владо":

    Русия не е прердател, а не за Ютуб, Фейсбук или друга социална мрежа. Не трполи, а се учи да четеш. Троленето показва както твоето лично падение, така и упадъка на запада.

    10:02 07.01.2026

  • 50 С две думи

    2 2 Отговор
    Путлер закопа русийката.

    10:02 07.01.2026

  • 51 Питам

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Истината е в действията":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #54

    10:03 07.01.2026

  • 52 Може

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Русия е световен НУЖНИК":

    Но ти показваш какъв нужник стана запада, да опре до платен глупак да покаже, че Русия е велика.

    10:03 07.01.2026

  • 53 Потресен

    3 1 Отговор
    Какво излиза отново, ЧЕ ПАК РУСИЯ е основния терорист,каквато е била в цялата си история

    10:04 07.01.2026

  • 54 Знам ли

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Питам":

    Пропагандата я ползвам за забавление. Само глупак я зоби. 😄

    10:04 07.01.2026

  • 55 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Я пък тоя":

    От руснак войник не става.Там е проблема.

    10:05 07.01.2026

  • 56 Смех с ватеникте

    2 0 Отговор
    Путлера ще си предложи и Газо на американците.

    10:07 07.01.2026

  • 57 Типично

    2 0 Отговор
    за мераклиите за " владетели " на света е първо да се разберат помежду си как да разпределят зони на влияние и по- късно да се хванат за гушите и д предизвикат световна война!

    Примери в световната история колкото искаш!

    Тръмп, Си и Путин ще направят същото. Никой да не си прави илюзии!

    Тръмп присъедини САЩ към авторитарните режими на Китай и Русия.
    Но какво забелязваме- още от сега Китай и Русия са обединени против САЩ. Тръмп продължава да се мъчи да " отдели " Русия от Китай. Пълен аматьор. Резултатът е , че Китай все повече обвързва Русия към себе си и започва бавно да я поглъща! Като питон!

    Така Тръмп увеличава силата на Китай още повече. А уж иска обратното?! Тръмп е абсолютен неудачник, фалирал няколко пъти лично, сега фалирва и САЩ!

    10:10 07.01.2026

  • 58 ТАЯ ЛЪЖА ПРЕДПОЛОЖИХ ЧЕ Е НА МАРА АТАНАС

    0 1 Отговор
    ОВА И СЕ ОКАЗАХ ПРАВ !

    10:13 07.01.2026

  • 59 Я пък тоя

    0 2 Отговор
    Колкото повече Европа става незначима, толкова повече евроатлантиците стават гръмогласни!😂

    10:13 07.01.2026

  • 60 Първо...

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Специална Военна Опсерация":

    Русия съвсем спокойно можеше да спре САЩ.САЩ не са готови за наземна операция във Венецуела.
    Просто подкупиха , явно командната структура на ПВО , и се промъкнаха , като отвлякоха Мадуро и се измъкна ха по терлици.
    В момента на власт е Родригек, която също е чавист. Обявена е мобилизация.
    Във Венецуела няма американски войски. Тръмп предупреди Родригес да внимава , да не и се случи същото като с Мадуро.
    Изводът е, че към момента поне САЩ, все още не контролират политическата власт във Венецуела...гамбитът още те е завършил . Ще почакаме , ще видим.

    10:14 07.01.2026

  • 61 Прозрачен

    1 0 Отговор
    Русия вече е никой. Освен пушечно месо друго няма.

    10:15 07.01.2026

  • 62 Колкото и да са променяли

    0 0 Отговор
    картата на света на салфетка в Анкоридж, пишман "лидерите на света" трябва да знаят едно- в крайна сметка те ВИНАГИ губят и светът се оказва по- силен от техните мераци!

    Така ще стане и този път!

    Лошотое друго- че това се случва след световна война, много жертви и страдания.

    10:17 07.01.2026

  • 63 Руски представители са намекнали още

    0 0 Отговор
    така е
    и аз го чух от стринка миче от горната махала

    10:18 07.01.2026

  • 64 Оракула от Делфи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Къде се скри руския спецназ":

    Приказките ти са подобни на тези от "Хиляда и една нощ"
    само "летящото килимче" на спецнажите липсва???!

    10:18 07.01.2026