Новини
Любопитно »
Мики Рурк опроверга слуховете, че събира дарения, за да си плати наема (ВИДЕО)

Мики Рурк опроверга слуховете, че събира дарения, за да си плати наема (ВИДЕО)

7 Януари, 2026 09:39 620 3

  • мики рурк-
  • слухове-
  • дарения-
  • наем

Актьорът подчерта, че ако му трябвали пари, не би „просил милостиня“

Мики Рурк опроверга слуховете, че събира дарения, за да си плати наема (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският актьор Мики Рурк на своята страница в социалната мрежа Instagram съобщи, че няма нищо общо със събирането на средства за погасяване на дългове за наема на дома му в Лос Анджелис.

„Възникна ситуация, която много ме разстройва и която не разбирам. Някой е създал за мен някакъв фонд или организация, на която може да се даряват пари“, каза артистът.

По думите на Рурк той няма никакво отношение към това. Актьорът подчерта, че ако му трябвали пари, не би „просил милостиня“. Мики Рурк призова всички, които вече са направили дарение, да си върнат средствата обратно.


На 3 януари Daily Mail писа, че може да изгонят холивудската звезда от дома му заради неплатен наем. Според документи, получени от изданието от Върховния съд на Лос Анджелис, на 18 декември на Мики Рурк е било връчено уведомление с изискване или да заплати просрочения наем в размер на 60 хиляди долара, или да освободи жилището.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Новичок

    0 0 Отговор
    Триете пък иначе ..... Благодарение на свободата на словото, която ние ценим, за кратко време успяхме да се наложим като най-четената медия в България. За нас вие, читателите, сте най-ценният актив.
    За това ли ни цензурирате???

    09:57 07.01.2026

  • 3 СМЕХОРИИ

    1 0 Отговор
    И СЯ КО ПРАИМ....ТЪКМО ПУСНАХ ОБЯВА, ЧЕ СЪБИРАМ КАПАЧКИ ЗА ДАРЕНИЕ

    10:06 07.01.2026