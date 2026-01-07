Мики Рурк опроверга слуховете, че събира дарения, за да си плати наема (ВИДЕО)

Американският актьор Мики Рурк на своята страница в социалната мрежа Instagram съобщи, че няма нищо общо със събирането на средства за погасяване на дългове за наема на дома му в Лос Анджелис.

„Възникна ситуация, която много ме разстройва и която не разбирам. Някой е създал за мен някакъв фонд или организация, на която може да се даряват пари“, каза артистът.

По думите на Рурк той няма никакво отношение към това. Актьорът подчерта, че ако му трябвали пари, не би „просил милостиня“. Мики Рурк призова всички, които вече са направили дарение, да си върнат средствата обратно.

На 3 януари Daily Mail писа, че може да изгонят холивудската звезда от дома му заради неплатен наем. Според документи, получени от изданието от Върховния съд на Лос Анджелис, на 18 декември на Мики Рурк е било връчено уведомление с изискване или да заплати просрочения наем в размер на 60 хиляди долара, или да освободи жилището.