Христо Гаджев: Системата за гасене на пожари от Спартан е като завода за електроавтомобили на Кирил Петков-без резултат

Системата за гасене на пожари от Спартан е като завода за електроавтомобили на Кирил Петков - без резултат и с усещане за държавно разхищение.

Това написа на личната си страница във Фейсбук депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев. Ето какво още сподели той:

"Предистория:

През 2006г. със закупуването на Спартаните, фирмата доставчик се ангажира да инвестира в българската икономика, чрез трансфер на технологии и създаване на работни места определена сума от договора. Т.нар. индиректен офсет.

През 2021г. на фирмата ѝ остава да инвестира още 6.7млн евро, но сроковете изтичат и я заплашват неустойки.

През юли 2021 служебният министър на отбраната Панайотов предлага на служебния министър на икономиката Кирил Петков, като част от този офсет да се придобие система за гасене на пожари, което звучи разумно.

През юни 2022 договорът е финализиран за цялата оставаща сума на индиректния офсет (6.7млн евро) и фирмата е освободена от последващи инвестиции.

И тук идват следните въпроси:

#КОЙ е решил, че този проект отговаря на трансфер на технологии към българската икономика и е достатъчен за целия индиректен офсет?

#КОЙ е приел, че оборудването по договора се оценява на 3.35 млн евро? То включва 48 тренировъчни контейнера, 150 стандартни (с обща цена от 198 хил.евро), 1 комплект за подръжка, 1 станция за дистанционно управление, 1 пластмасова платформа, 3 колана за укрепване, 1 седмица теоретична подготовка, 3 практически полета с български самолет. Или защо пакет на стойност около 250 хил евро е признат, че е на стойност 3.35млн евро?

#КОЙ е приел да се използва мултипликатор х2 за ефект върху икономиката и така стойността на горното оборудване става 6.7млн евро, колкото е оставащата стойност на ангажимента на фирмата?

#КОЙ си е затворил очите, че обучението не е завършено, когато през 2023г. министър Тодор Тагарев, подписва че договора е изпълнен и окончателно свобождава фирмата от отговорност.

Накрая нито имаме работеща система за гасене на пожари, нито инвестиции за близо 7млн евро...

От Продължаваме Промяната са прави - всичко това е дело на две правителства - на Кирил Петков и на Николай Денков.

Очаквайте подробности".