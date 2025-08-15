Новини
България »
4-годишно и майка му са в кома след вчерашния удар от АТВ в Слънчев бряг

4-годишно и майка му са в кома след вчерашния удар от АТВ в Слънчев бряг

15 Август, 2025 07:48 805 17

  • атв-
  • слънчев бряг-
  • кома

18-годишният шофьор е задържан, по думите му спирачките са отказали

4-годишно и майка му са в кома след вчерашния удар от АТВ в Слънчев бряг - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежък инцидент на алея между два хотела в Слънчев бряг. Тийнейджър с АТВ блъсна и прати в болница шестима души, сред които три деца. Най-тежко е състоянието на 4-годишно момченце и 35-годишната му майка. Те са в отделението по реанимация в кома, съобщи БНТ.

Без опасност за живота са бащата и другите две деца, които са му племеннички.

Пострадал със счупен таз е и служител на хотела, в който се е забило превозното средство.

Около 14.00 ч. 18-годишно момче наема атракционно АТВ. Само няколко метра след потеглянето се качва на тротоара и се врязва в пешеходци.

"Навлиза на тротоара и помита нашият служител. Ние като пристигнахме на мястото на произшествието той лежеше на земята. Това, което знаем до момента е, че е със счупен таз. Очакваме да излязат изследванията", заяви Стефан Смирнов хотелиер.

Преди АТВ-то да се забие във фасадата на хотел помита още мъж, жена и трите деца, които са с тях.

"Имаше млада жена в безсъзнание, три линейки бяха на местопроизшествието, малко дете на видима възраст 5,6-годишно и то в безсъзнание, още едно малко дете имаше проснато. Гледката беше потресаваща", коментира Ивайло Димитров, очевидец.

Пред полицията водачът на АТВ-то обяснил, че спирачките отказали и щял да се блъсне челно в автомобил и затова се качил на тротоара. Хората, от които е наел превозното средство, отказаха коментар.

"Не съм забелязал да се спазват правила. Карат както си искат. Пушат си цигари, телефоните си гледат, не знам каква скорост развиват, но със сигурност са много опасни", каза още Стефан Смирнов, хотелиер.

Автотехническа експертиза трябва да покаже дали превозното средство е било изправно. 18-годишният шофьор е задържан. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    8 1 Отговор
    АТВ-то, дали е регистрирано и дали водача има СУМПС за АТВ?

    Коментиран от #7

    07:54 15.08.2025

  • 2 TAКИВА ДРОГИРАНИ LAYNARI

    13 1 Отговор
    ТРЯБВА ДА ГИ РАЗСТРЕЛВАТ.

    07:54 15.08.2025

  • 3 МИРО

    2 13 Отговор
    ТОВА СА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА РАДЕВ !!! СРАМ И ПОЗОР ЗА НЕГО И ВСИЧКИ ТЯХ !!!

    Коментиран от #14

    07:55 15.08.2025

  • 4 МИРО

    2 15 Отговор
    ТОВА СА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА РАДЕВ !!! СРАМ И ПОЗОР ЗА НЕГО И ВСИЧКИ ТЯХ !!!

    07:56 15.08.2025

  • 5 След дъжд качулка

    16 0 Отговор
    Дали небето щеше да се срути над нас, ако ке лешът не си беше направил кефа да си джитне с АТВ? Дали някой ще се стресне да забрани АТВ-тата по алеите на курортите? Който иска да ги кара, да отиде някъде, където има писта за такива цели.

    07:58 15.08.2025

  • 6 няма такава държава

    14 0 Отговор
    Тук има повече убити и ранени от колкото на украинският фронт

    07:58 15.08.2025

  • 7 Ами

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Не вярвам да има, няма контрол за тези "атракциони", едва ли са ги роверили за книжка дали има. Даваш парите и и се качваш, каквото сабя покаже.... Фирмата предоставила му АТВ-то трянва да се разследва.... Не може на куцо, кьораво и съкато да даваш АТВ- та и да гониш само печалба...

    08:00 15.08.2025

  • 8 Иванчо Иванов

    9 0 Отговор
    Умишлено и цинично помита нищо неподозиращите невинни дечица на тротора за да спаси жалкия си животец от срещата с автомобил.Явно се опитват да прикрият случая и да не се дава гласност,тъй като родителите му са на баша.Малкият мехлюз рачита на безнаказаност!Трябва да понесе цялата строгост на закона...надали!

    08:01 15.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 това не е играчка , а тежко

    3 0 Отговор
    превозно средство за управлението на което се изискват умения и някакво обучение как може да се предоставя на всеки който който поиска без значение дали е оживено или не е ,ако е оживено и не може да го управлява ще убие някой ако не е оживено ще убие себе си ,след всеки подобен инцидент трябва да се правят изводи за правилата в държавата и да се признае че правилата и законите не са в интерес на хората

    08:02 15.08.2025

  • 11 Тези пешеходците

    3 3 Отговор
    с децата са пълни донори.На къде са тръгнали такава тумба. Дано се оправи АТВто.

    08:02 15.08.2025

  • 12 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    И ся кво? От 10 до 20 години затвор за пълнолетния нарушител? Нали така е по новия закон на тиквоглавите?

    08:07 15.08.2025

  • 13 Джо

    3 0 Отговор
    Пандела!

    08:08 15.08.2025

  • 14 456

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "МИРО":

    Защо ,Радев ли им е баща?

    08:13 15.08.2025

  • 15 Нафталинка

    2 0 Отговор
    Аз съм на 67 години,почивала съм в Слънчев бряг 1984 година,тогава имаше правила,допускат те в комплекса с колата за да си стовариш багажа,след това на паркинг извън комплекса.Сега незнайно,може би всички почиващи са инвалиди и е необходимо дори до плажа да са с колите си,а като капак и скапани возила под наем.Категорично да се върнат старите правила,това е почивен комплекс,а не писта за малоумни идиоти с богати родители или такива на държавни постове,за мен този 18 годишен кретен,без съд,директно да получи това което е причинил.

    08:15 15.08.2025

  • 16 АТВ под наем

    6 0 Отговор
    Кой дава разрешително за тия АТВ??? Някой от ГЕРБ? Смрадлива държава!

    08:15 15.08.2025

  • 17 Алекса

    1 0 Отговор
    Син на полицай и майка съдийка ! Нормално в БГ

    08:18 15.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове