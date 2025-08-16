Пуснаха под домашен арест мъжа, помел с АТВ пешеходци в Слънчев бряг

Пуснаха под домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг", предаде NOVA.
Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния мъж, който в четвъртък прегази петима души на тротоар. Обвинението е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. На младежа беше наложена и мярка за неотклонение „задържане под стража” за 72 часа. Петима души, от които три деца са в болница.
Два дни след тежкия инцидент състоянието на двама от пострадалите – 35-годишната Христина и 4-годишното ѝ дете, които дошли само за 5 дни на море, е все още критично.
„Вчера лекарят ни каза: „Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам”. Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи. Нейният е счупен откъм устата и оттам има теч на мозъчна течност. И двамата имат кръвоизливи в мозъка. В момента ги държат в изкуствена кома. Казаха ни, че трябва да чакаме много дълго време”, каза Юлиан Здравков, роднина на пострадалите.
Според него няма да бъде наложена адекватна присъда на водача, чиито родители са полицейски служители. Той призова министъра на вътрешните работи също да започне проверка по случая.
1 вта
Коментиран от #51
19:35 16.08.2025
2 Пич
Коментиран от #38
19:37 16.08.2025
3 Трагедия
Коментиран от #22
19:37 16.08.2025
4 Васил
19:37 16.08.2025
5 Хе Хе
19:38 16.08.2025
6 Питам:
Коментиран от #67
19:38 16.08.2025
7 Кую
Коментиран от #33, #55
19:39 16.08.2025
8 Аааааа
Незабавна присъда и затвор, без право на замяна и помилване!
19:41 16.08.2025
9 гост
19:41 16.08.2025
10 Ванк0-1
19:42 16.08.2025
11 Прасоразвъдна система 🐷
19:42 16.08.2025
12 Азззззззз
19:43 16.08.2025
13 Две статии
19:43 16.08.2025
14 Аааааа
Коментиран от #54
19:44 16.08.2025
15 Баба пенка
19:45 16.08.2025
16 Хахо
19:45 16.08.2025
17 Факт
19:46 16.08.2025
18 Браво браво
Блеете все още скъпи български граждани и ще се превърнете от овце в стадо.
19:46 16.08.2025
19 Българската държава задържа един за лъжа
19:46 16.08.2025
20 Наистина тук е
19:47 16.08.2025
21 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #60
19:48 16.08.2025
22 Знае
До коментар #3 от "Трагедия":Несебър е един от центровете на Мафията . Там е центърът на югоизточния регион на България в който властват хората на Митьо Очите , който е покровителстван от местните полицаи , съдии , прокурори, кметове и областни управители .
19:49 16.08.2025
23 Само домашен ли.
.
19:50 16.08.2025
24 ха ха
19:50 16.08.2025
25 МВР=мухлясали въшливи ромляни
19:50 16.08.2025
26 Сега лятото ще помете него
19:50 16.08.2025
27 Трябва да се оповести кои са
19:52 16.08.2025
28 1234
2-3 прокурори, толкова съдии, 20 военни и полицаи, 20 юристи и икономисти финансисти и 10 тина журналисти..
Коментиран от #30
19:52 16.08.2025
29 Мда
19:52 16.08.2025
30 1234
До коментар #28 от "1234":без български Джовани Фалконе няма да стане...
19:54 16.08.2025
31 Ха,Ха,Ха
Коментиран от #36
19:55 16.08.2025
32 Не говоря
19:55 16.08.2025
33 ние знаем
До коментар #7 от "Кую":амя безпрестрястната прокурорка не знае и повдигнала обвинение за средна телесна повреда, а младата жена и 4-годишното й дете са със счупени черепи. Нарочно е повдигнато по-лекото обвинение, за да се даде шанс на съда да го пусне под домашен арест. За сравнение - средна телесна повреда е счупен зъб, счупен крак, счупена ръка, но счупен череп с теч на мозъчна течност е тежка телесна повреда, която може да има летален изход или цял живот страдание. Но в Бургаския свободен университет на друго са ги учили.
Коментиран от #56
19:55 16.08.2025
34 Как
19:56 16.08.2025
35 Хаха
19:57 16.08.2025
36 защото
До коментар #31 от "Ха,Ха,Ха":не е полицейски син, затова ще седи в ареста. А прокурорските и полицейските синове ще са на свобода независимо колко души ще убият или осакатят завинаги. Нашият е напълно независим... от ума си. За морал не говорим, повечето магистрати изобщо нямат да могат да дадат дефиниция на понятието и това е видно във всичките им актове, с много малки изключения.
Коментиран от #42
19:57 16.08.2025
37 Полюцай
19:58 16.08.2025
38 ами
До коментар #2 от "Пич":това е целта. Един път грешен , втори път грешен, на третия път никой няма да реагира и става весело.
Коментиран от #41
19:59 16.08.2025
39 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
20:00 16.08.2025
40 Наивник на средна възраст
20:01 16.08.2025
41 Пич
До коментар #38 от "ами":Да , този номер се прави с телефонните обаждания и другите сигнали , но малоумниците демотивират гражданите !
20:03 16.08.2025
42 Това
До коментар #36 от "защото":ако е в упадъчния запад ще стои в ареста до края на делото. За да няма като при нас той наш човек да му помогнем пък утре той ще помогне на нас.
20:03 16.08.2025
43 Пампаец
20:04 16.08.2025
44 Ноухау
20:06 16.08.2025
45 Дон вито дженовезе
Коментиран от #48
20:06 16.08.2025
46 Опааа
Коментиран от #50
20:06 16.08.2025
47 Дред
20:10 16.08.2025
48 за жалост
До коментар #45 от "Дон вито дженовезе":българската прокуратура и съд натам ни водят - да се саморазправяме като по времето на талиона. Скоро никой няма да ходи да се жалва нито в полицията, нито в прокуратурата, още по-малко ще очаква справедливост в съда, а ще си раздава справедливост така, както я чувства като морално човешко същество. И това ще е най-страшното, но сякаш е неизбежно.
20:13 16.08.2025
49 Пампаец
20:19 16.08.2025
50 Ето ти го -
До коментар #46 от "Опааа":Никола Бургазлиев .
20:20 16.08.2025
51 Кмета
До коментар #1 от "вта":Не срамота,а позор за цялата система!Толкова тежък удар,не се знае какво ще се случи с хората,а те го пуснали в къщи.Няма такава държава! Няма такъв идиотизъм!
20:21 16.08.2025
52 Без име
20:23 16.08.2025
53 Пиккьото
20:24 16.08.2025
55 Юрист
До коментар #7 от "Кую":Има си закон вземи прочети
20:29 16.08.2025
56 Знаещ
До коментар #33 от "ние знаем":Не забравяй , че съдийката съди за произшествието по фактите подадени и от корумпираните докторя и вещи лица . Ако докторите са и казали , че пострадалите са дори не със средна телесна повреда , а даже с лека , съдийката е длъжна да се съобръзява с поднесената и информация . Макар , че едва ли и тя не е в кюпа. Конкретно в случая , работа на прокурорът е да рови и да търси доказателства на пострадалите. Ако трябва ще иска тройни , петорни , десеторни независими медицински експертизи и ревизия на заключенията на вещите лица , за да уточни състоянието на пострадалите и обжалва решението на съда . Ще го направи ама , ако не е част от МАФИЯТА ! А в Несебър конкретно , всички са част от мафията и независими от МАФИЯТА прокурори , съдии и полицейски шефове няма открити !
Коментиран от #68
20:30 16.08.2025
57 Срамота
20:31 16.08.2025
59 Спокойно
20:32 16.08.2025
60 такъв случай няма
До коментар #21 от "Евгени от Алфапласт":осъдени са само за кражби на близалки от кварталния магазин или че оронил авторитета на съседа всичко друго е невинни...
20:34 16.08.2025
62 Варна
20:41 16.08.2025
63 Червената аристокрация и колониалните
Работническата класа остана без работа
20:43 16.08.2025
64 Гост
20:43 16.08.2025
65 Да,бе
Коментиран от #70
20:46 16.08.2025
66 А за оня човек който сгази само
20:46 16.08.2025
67 Баща
До коментар #6 от "Питам:":Ако съпругата ми и детето ми починат или бъдат инвалидизирани за цял живот, собственоръчно ще отстрелям коп...нцето, пък нека го лежа. То и без това животът ми ще е свършил.
20:47 16.08.2025
68 не е точно така
До коментар #56 от "Знаещ":Говорим за определяне на мярка за неотклонение, за никакви експертизи не става въпрос. Това е предварително производство единствено с оглед определяне на мярката за неотклонение и в него не се разглеждат никакви доказателства, а се взема предвид единствено повдигнатото от прокуратурата обвинение - в случая обвинението е за причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице. Съдията Никола Дойчев не живее на друга планета, живее си в Несебър и много добре знае, че майката и детето са с опасност за живота, в кома са, а това в никакъв случай не е средна телесна повреда. В случая съдът има възможност сам да прецени тежестта на престъплението и дори да укаже на прокуратурата да преразгледа обвинителния акт. Никой не ограничава съдът в преценката му доколко е висока степента на обществената опасност на дееца и колко тежко е извършеното престъпление. Но съдия Дойчев е преценил, че детето е добро момче, учи, спортува, боледува от хипертония и астма, което значи, че арестът не е подходящо място за него, и е постановил домашен арест. Това е изключително удобно за извършителя, защото делото ще се точи години, а два дни домашен арест се зачитат като ден в затвора и ще бъдат приспаднати от присъдата. Всичко е измислено, детето е наше и ще го спасим. Даже девойка от подкрепящата го групичка пред съда му извика, че всичко ще бъде наред, тя му обещава. И така стана - детето е пуснато с мярка домашен арест - да хапва, да пийва, мама да си го гледа, докато младат
20:55 16.08.2025
69 МП4
20:59 16.08.2025
70 Боби
До коментар #65 от "Да,бе":И какво като е ниско? Стадото се възмущава в нета,навънка си трае.Защо няма масови протести от Възрожденци,Мечове,Сороси и т.н? Защото българина вечно чака някой друг да свърши му свърши работата.
21:04 16.08.2025
71 Пламен
Който разбрал - разбрал .
21:05 16.08.2025