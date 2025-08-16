Новини
България »
Пуснаха под домашен арест мъжа, помел с АТВ пешеходци в Слънчев бряг

Пуснаха под домашен арест мъжа, помел с АТВ пешеходци в Слънчев бряг

16 Август, 2025 19:32 1 472 71

  • слънчев бряг-
  • атв-
  • пешеходци

Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния мъж, който в четвъртък прегази петима души на тротоар

Пуснаха под домашен арест мъжа, помел с АТВ пешеходци в Слънчев бряг - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пуснаха под домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг", предаде NOVA.

Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния мъж, който в четвъртък прегази петима души на тротоар. Обвинението е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. На младежа беше наложена и мярка за неотклонение „задържане под стража” за 72 часа. Петима души, от които три деца са в болница.

Два дни след тежкия инцидент състоянието на двама от пострадалите – 35-годишната Христина и 4-годишното ѝ дете, които дошли само за 5 дни на море, е все още критично.

„Вчера лекарят ни каза: „Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам”. Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи. Нейният е счупен откъм устата и оттам има теч на мозъчна течност. И двамата имат кръвоизливи в мозъка. В момента ги държат в изкуствена кома. Казаха ни, че трябва да чакаме много дълго време”, каза Юлиан Здравков, роднина на пострадалите.

Според него няма да бъде наложена адекватна присъда на водача, чиито родители са полицейски служители. Той призова министъра на вътрешните работи също да започне проверка по случая.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вта

    90 0 Отговор
    Срамота!

    Коментиран от #51

    19:35 16.08.2025

  • 2 Пич

    95 0 Отговор
    Е браво !!! А онзи който му се е сторило че на летището има бомба , и е изпълнил гражданският си дълг като е подал сигнал - в ареста !!! Корумпирани малоумници !!! Утре някой ще види истинска бомба и няма да посмее да подаде сигнал за да не го арестуват , ако е сбъркал !!!

    Коментиран от #38

    19:37 16.08.2025

  • 3 Трагедия

    99 0 Отговор
    Поредното дете на някои мафиот, бизнесмен, политик? Поредното недоносче на мафията които газят обикновените хора? Поредното си че на корупцията!

    Коментиран от #22

    19:37 16.08.2025

  • 4 Васил

    92 0 Отговор
    Жалка прогнила държавица!

    19:37 16.08.2025

  • 5 Хе Хе

    86 2 Отговор
    Е кой очаквате. Бащата шеф ченге отговорен за сухото от дрогата от Слънчака за двете Прасета.

    19:38 16.08.2025

  • 6 Питам:

    95 0 Отговор
    Ако жестоки мозъчно-черепни травми без шансове за оцеляване на двама човека са СРЕДНИ ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ ????????????????????????

    Коментиран от #67

    19:38 16.08.2025

  • 7 Кую

    62 1 Отговор
    Някой знае ли какво е тежка телесна повреда?

    Коментиран от #33, #55

    19:39 16.08.2025

  • 8 Аааааа

    85 0 Отговор
    Туй ли е средна телесна повреда - хората смазани на пихтия в последни издихания!?
    Незабавна присъда и затвор, без право на замяна и помилване!

    19:41 16.08.2025

  • 9 гост

    44 0 Отговор
    На клипа пуснат по "НОВА" се вижда как "юнакът" кара в лявата лента и виждайки колата насреща в последния момент дава рязко на дясно и става белята!

    19:41 16.08.2025

  • 10 Ванк0-1

    61 2 Отговор
    Абе дошло е времето някой човечец да се прежали и да въведе малко морална справедливост за виновния и за ония дето го оправдават,не стига че ни грабят ама и ни избиват вече по пътищата и улиците.

    19:42 16.08.2025

  • 11 Прасоразвъдна система 🐷

    34 0 Отговор
    Ще пуснем сички! Няма майтап, Гpyx.

    19:42 16.08.2025

  • 12 Азззззззз

    81 0 Отговор
    Ако счупен череп с излив на мозъчна течност е средна телесна повреда, каква ли е тежката?! Тая прокуратура трябва да бъде тотално изметена. Съдиите също.

    19:43 16.08.2025

  • 13 Две статии

    64 0 Отговор
    Една след друга - за прегазилия 6 човека - домашен арест, за излъгалия - задържане под стража!!! Найс, а???

    19:43 16.08.2025

  • 14 Аааааа

    70 1 Отговор
    Домашен арест - имената на съдебният състав веднага, публично! И снимки към тях - те са наЩа гордост!

    Коментиран от #54

    19:44 16.08.2025

  • 15 Баба пенка

    41 0 Отговор
    Добро момче е - винаги поздравява

    19:45 16.08.2025

  • 16 Хахо

    51 0 Отговор
    Естествено! Мама и тати са се обадили тук-там...

    19:45 16.08.2025

  • 17 Факт

    47 0 Отговор
    България е септична яма, трибагреника става само да се забършеш след голяма нужда!

    19:46 16.08.2025

  • 18 Браво браво

    62 2 Отговор
    Каква гордост за съдебният състав пуснал синът на служител от министерството на вътрешните работи след като е размазал няколко човека а майка му била в съдебната система. А обикновените граждани ако превишат скоростта с 11 км на магистралата ги правят на говеда.
    Блеете все още скъпи български граждани и ще се превърнете от овце в стадо.

    19:46 16.08.2025

  • 19 Българската държава задържа един за лъжа

    57 0 Отговор
    А пуска на свобода убиец ,тази държава е за закриване

    19:46 16.08.2025

  • 20 Наистина тук е

    41 0 Отговор
    Кочина

    19:47 16.08.2025

  • 21 Евгени от Алфапласт

    41 0 Отговор
    Е, то щеше да е изненада, ако го бяха окаушили.🤣

    Коментиран от #60

    19:48 16.08.2025

  • 22 Знае

    46 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трагедия":

    Несебър е един от центровете на Мафията . Там е центърът на югоизточния регион на България в който властват хората на Митьо Очите , който е покровителстван от местните полицаи , съдии , прокурори, кметове и областни управители .

    19:49 16.08.2025

  • 23 Само домашен ли.

    45 0 Отговор
    Я областният на Бургас да вземе да го награди тоя пкльо с някаква държавна награда. За доблестно държане, щото каза, че съжалявал.
    .

    19:50 16.08.2025

  • 24 ха ха

    18 0 Отговор
    веднага ще го накажат с назначение за служител , и бонуси за добре свършена работа но с намаление на заплатата първата седмица

    19:50 16.08.2025

  • 25 МВР=мухлясали въшливи ромляни

    30 0 Отговор
    Неговите родители са много добри полицейски служители и никога не са взимали подкупи за купят АТВ на чавето!

    19:50 16.08.2025

  • 26 Сега лятото ще помете него

    14 0 Отговор
    Няколко пъти и ще си получи наказанието щом съда казва че може и да няма вина

    19:50 16.08.2025

  • 27 Трябва да се оповести кои са

    33 0 Отговор
    Решили да го освободят от ареста

    19:52 16.08.2025

  • 28 1234

    35 0 Отговор
    50-60 луди да си сложат главата в торабата и да обърнат нещата в България
    2-3 прокурори, толкова съдии, 20 военни и полицаи, 20 юристи и икономисти финансисти и 10 тина журналисти..

    Коментиран от #30

    19:52 16.08.2025

  • 29 Мда

    29 0 Отговор
    Бития битт, умрелия умрял, кервана си върви, сораведливост е дума от речника без приложение, онзи от зайчарника в Банкя е прочел само книжката за Винету и то до половина, Книхите за морал , чест, достойнство... ъъъъъ какво е това. Народа да мре.

    19:52 16.08.2025

  • 30 1234

    27 0 Отговор

    До коментар #28 от "1234":

    без български Джовани Фалконе няма да стане...

    19:54 16.08.2025

  • 31 Ха,Ха,Ха

    31 0 Отговор
    само да питам а тираджията където не е овладял тира защо е в ареста толкова време.

    Коментиран от #36

    19:55 16.08.2025

  • 32 Не говоря

    16 0 Отговор
    За социализма нито за царско време но в нормални времена тоя образ щяха да го събират 300 часовникари с пинцети от асфалта.

    19:55 16.08.2025

  • 33 ние знаем

    45 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кую":

    амя безпрестрястната прокурорка не знае и повдигнала обвинение за средна телесна повреда, а младата жена и 4-годишното й дете са със счупени черепи. Нарочно е повдигнато по-лекото обвинение, за да се даде шанс на съда да го пусне под домашен арест. За сравнение - средна телесна повреда е счупен зъб, счупен крак, счупена ръка, но счупен череп с теч на мозъчна течност е тежка телесна повреда, която може да има летален изход или цял живот страдание. Но в Бургаския свободен университет на друго са ги учили.

    Коментиран от #56

    19:55 16.08.2025

  • 34 Как

    33 1 Отговор
    Ченгетата винаги се уреждат. Сега ще изкарат техническа неизправност и условна присъда. А жената и детето ако оживеят ще са инвалиди цял живот!

    19:56 16.08.2025

  • 35 Хаха

    31 0 Отговор
    Ми , че то беше ясно ! Ако аз бех шефа на месното РПУ ( дерибея ) веднага щех да заведа дело срещу пострадалите за нанесени вреди срещу синчето ми - "Как е въобще възможно да се изпречат на пътя на любимеца на месния футболен отбор , на моето синче - синчето на шефа ! "

    19:57 16.08.2025

  • 36 защото

    28 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ха,Ха,Ха":

    не е полицейски син, затова ще седи в ареста. А прокурорските и полицейските синове ще са на свобода независимо колко души ще убият или осакатят завинаги. Нашият е напълно независим... от ума си. За морал не говорим, повечето магистрати изобщо нямат да могат да дадат дефиниция на понятието и това е видно във всичките им актове, с много малки изключения.

    Коментиран от #42

    19:57 16.08.2025

  • 37 Полюцай

    11 0 Отговор
    ГЕРП ПОБЕДА!

    19:58 16.08.2025

  • 38 ами

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    това е целта. Един път грешен , втори път грешен, на третия път никой няма да реагира и става весело.

    Коментиран от #41

    19:59 16.08.2025

  • 39 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    21 0 Отговор
    ЗАЩОТО МАЙКА МУ И БАЩА МУ РАБОТЯТ ВЪВ ПОЛИЦИЯТА,А ДРУГИЯТ ОТ СОФИЯ КЪДЕТО СЕ ЗАБИ ВЪВ АВТОБУСА ПОНЕЖЕ МАЙ Е РОМ ИЛИ ЦИГАНИН ЩЕ БЪДЕ СЪС ПОСТОЯНА МЯРКА ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА.МАЙКА И 4 ГОДИШНО ДЕТЕ ВЪВ КОМА А ГО ПУСКАТ ПОД ДОМАШЕН АРЕСТ.СРАМ И ПОЗОР.

    20:00 16.08.2025

  • 40 Наивник на средна възраст

    28 0 Отговор
    Както много пъти наблягам,заговорът срещу гражданското общество не е от вчера.Един от най-силните му моменти бе този с въвеждането на функционален имунитет на българските магистрати.Какво означава най-общо той - те не носят отговорност за произнесените от тях решения и актове докато са магистрати и след като престанат да бъдат такива. Да търсиш отговорност от всички,а ти да не носиш такава какво е ???Така всички - от политици та до бандити са защитени.....Тази съдебна система не струва.но нямат желание да я променят защото така им върши работа... Директен избор на висшите магистратски постове,махане на функционалния имунитет,преминаване към съд с жури са едни добри крачки към едно ново начало........иначе буквално загиваме,смазани от "честта и достойството на българската съдебна система".

    20:01 16.08.2025

  • 41 Пич

    12 0 Отговор

    До коментар #38 от "ами":

    Да , този номер се прави с телефонните обаждания и другите сигнали , но малоумниците демотивират гражданите !

    20:03 16.08.2025

  • 42 Това

    21 1 Отговор

    До коментар #36 от "защото":

    ако е в упадъчния запад ще стои в ареста до края на делото. За да няма като при нас той наш човек да му помогнем пък утре той ще помогне на нас.

    20:03 16.08.2025

  • 43 Пампаец

    19 1 Отговор
    В България МАФИЯТА си има държава ! Определението за МАФИЯ е , СРАСТВАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ С ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ !!! Държавната власт е , законодателна Парламент, изпълнителна правителство и съдебна . Щом Парламентът допуска приемането на закони в интерес на МАФИЯТА , защо изпълнителната и съдебната власт да не се възползват от тях ? Ще кажете , какъв е изходът . Човешката история е показала , че единствено в тоталитарните държави няма мафии . С думи прости , изборите са два . Или под ботуша на тоталитаризма . Или в илюзорната свобода на ,,демокрацията" , но под ботуша на МАФИЯТА.

    20:04 16.08.2025

  • 44 Ноухау

    11 1 Отговор
    В западните демокрации Германия и Франция, при такива случаи застрелват извършителя на място.

    20:06 16.08.2025

  • 45 Дон вито дженовезе

    16 0 Отговор
    Некога имаше един вкаха му Лисицата - пак дете на милиционер (сега им викат полицай) и му се проставяше всичко , навсекаде каквито и да е бели да правеше ... Обаче баща му не можа да се договори с автомата калашниник .....

    Коментиран от #48

    20:06 16.08.2025

  • 46 Опааа

    25 0 Отговор
    Напишете името на тоя бе!!! ИМЕТО НАПИШЕТЕ!

    Коментиран от #50

    20:06 16.08.2025

  • 47 Дред

    23 0 Отговор
    Пропускате важна подробност, два дни домашен арест се зачитат за ден лишаване от свобода. И да го осъдят след години ще се окаже че си е излежал присъдата при мама.

    20:10 16.08.2025

  • 48 за жалост

    14 0 Отговор

    До коментар #45 от "Дон вито дженовезе":

    българската прокуратура и съд натам ни водят - да се саморазправяме като по времето на талиона. Скоро никой няма да ходи да се жалва нито в полицията, нито в прокуратурата, още по-малко ще очаква справедливост в съда, а ще си раздава справедливост така, както я чувства като морално човешко същество. И това ще е най-страшното, но сякаш е неизбежно.

    20:13 16.08.2025

  • 49 Пампаец

    14 1 Отговор
    Сещате ли се , какво щеше да се случи с това местно несебърско ченге и жена му по бай Тошово време ? Щяха да ги изключат от партията и да ги уволнят . Келешчето щеше да си отбие наборната служба като трудовак при бразилците . Неприкасаеми бяха само най висшите партийци , но не заблавяйте , че и синът на Пеко Таков го вкараха в затвора за... контрабанден внос на няколко кожени палта от Турция!!! За това е нямаше тогава МАФИЯ . В СССР и във фашистка Италия при Мусолини също нямаше МАФИЯ. Там МАФИЯТА се възстанове едва при превземането и от САЩ през 1944 година . В Куба пък Фидел Кастро за 1 година ликвидира кубинската и американската мафии . Да сте чули за МАФИЯ в Либия при Кадафи , Северна Корея, Китай , Саудитска Арабия...?

    20:19 16.08.2025

  • 50 Ето ти го -

    11 1 Отговор

    До коментар #46 от "Опааа":

    Никола Бургазлиев .

    20:20 16.08.2025

  • 51 Кмета

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "вта":

    Не срамота,а позор за цялата система!Толкова тежък удар,не се знае какво ще се случи с хората,а те го пуснали в къщи.Няма такава държава! Няма такъв идиотизъм!

    20:21 16.08.2025

  • 52 Без име

    17 0 Отговор
    За кой ли път правосъдната система показва,че не е правосъдна,а връзкарска!

    20:23 16.08.2025

  • 53 Пиккьото

    4 0 Отговор
    Да изгние в затвора!

    20:24 16.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Юрист

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кую":

    Има си закон вземи прочети

    20:29 16.08.2025

  • 56 Знаещ

    10 0 Отговор

    До коментар #33 от "ние знаем":

    Не забравяй , че съдийката съди за произшествието по фактите подадени и от корумпираните докторя и вещи лица . Ако докторите са и казали , че пострадалите са дори не със средна телесна повреда , а даже с лека , съдийката е длъжна да се съобръзява с поднесената и информация . Макар , че едва ли и тя не е в кюпа. Конкретно в случая , работа на прокурорът е да рови и да търси доказателства на пострадалите. Ако трябва ще иска тройни , петорни , десеторни независими медицински експертизи и ревизия на заключенията на вещите лица , за да уточни състоянието на пострадалите и обжалва решението на съда . Ще го направи ама , ако не е част от МАФИЯТА ! А в Несебър конкретно , всички са част от мафията и независими от МАФИЯТА прокурори , съдии и полицейски шефове няма открити !

    Коментиран от #68

    20:30 16.08.2025

  • 57 Срамота

    4 0 Отговор
    Незабавно да се предаде на главния кадия в сливенския санджак, нищо че е син на заптиета

    20:31 16.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Спокойно

    11 0 Отговор
    Ако бяха прокурорски роднини жертвите каква ли щеше да е мярката???????

    20:32 16.08.2025

  • 60 такъв случай няма

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Евгени от Алфапласт":

    осъдени са само за кражби на близалки от кварталния магазин или че оронил авторитета на съседа всичко друго е невинни...

    20:34 16.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Варна

    4 0 Отговор
    Смърди пак няма до къде...биле полицейски служители и заради това престъпника ще е под домашен арест! Жалка картинка

    20:41 16.08.2025

  • 63 Червената аристокрация и колониалните

    5 1 Отговор
    Полицаи се пазят едни други
    Работническата класа остана без работа

    20:43 16.08.2025

  • 64 Гост

    6 0 Отговор
    Как определят степента на повредата?,счупен череп е средна телесна повреда! И колко ще му дадат ?! Обзалагам се ,че дори няма да лежи и година. Това е пробитата държава.

    20:43 16.08.2025

  • 65 Да,бе

    3 0 Отговор
    Преди си мислех,че доверието в "независимият"съд е ниско,но вече 8%доверие ми се струват прекалено високо ...Даже и родата им не е чак толкова заблудена.

    Коментиран от #70

    20:46 16.08.2025

  • 66 А за оня човек който сгази само

    4 0 Отговор
    Един полицай и то защото полицая му застанал на пътя го осъдиха на 9 години ,но когато полицейски син гази обикновени хора казват България казва че това не е престъпление

    20:46 16.08.2025

  • 67 Баща

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Питам:":

    Ако съпругата ми и детето ми починат или бъдат инвалидизирани за цял живот, собственоръчно ще отстрелям коп...нцето, пък нека го лежа. То и без това животът ми ще е свършил.

    20:47 16.08.2025

  • 68 не е точно така

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Знаещ":

    Говорим за определяне на мярка за неотклонение, за никакви експертизи не става въпрос. Това е предварително производство единствено с оглед определяне на мярката за неотклонение и в него не се разглеждат никакви доказателства, а се взема предвид единствено повдигнатото от прокуратурата обвинение - в случая обвинението е за причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице. Съдията Никола Дойчев не живее на друга планета, живее си в Несебър и много добре знае, че майката и детето са с опасност за живота, в кома са, а това в никакъв случай не е средна телесна повреда. В случая съдът има възможност сам да прецени тежестта на престъплението и дори да укаже на прокуратурата да преразгледа обвинителния акт. Никой не ограничава съдът в преценката му доколко е висока степента на обществената опасност на дееца и колко тежко е извършеното престъпление. Но съдия Дойчев е преценил, че детето е добро момче, учи, спортува, боледува от хипертония и астма, което значи, че арестът не е подходящо място за него, и е постановил домашен арест. Това е изключително удобно за извършителя, защото делото ще се точи години, а два дни домашен арест се зачитат като ден в затвора и ще бъдат приспаднати от присъдата. Всичко е измислено, детето е наше и ще го спасим. Даже девойка от подкрепящата го групичка пред съда му извика, че всичко ще бъде наред, тя му обещава. И така стана - детето е пуснато с мярка домашен арест - да хапва, да пийва, мама да си го гледа, докато младат

    20:55 16.08.2025

  • 69 МП4

    1 0 Отговор
    Полицейските синчета ги пускат под домашен арест., както и онзи , който помете 3ма в заведение и ги остави на място!

    20:59 16.08.2025

  • 70 Боби

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Да,бе":

    И какво като е ниско? Стадото се възмущава в нета,навънка си трае.Защо няма масови протести от Възрожденци,Мечове,Сороси и т.н? Защото българина вечно чака някой друг да свърши му свърши работата.

    21:04 16.08.2025

  • 71 Пламен

    1 0 Отговор
    Има едни течности , които не стават за пиене . H2SO4 е една от тях .
    Който разбрал - разбрал .

    21:05 16.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове