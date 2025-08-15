Новини
Гориво е изтекло поне от осем разхемертизирани цистерни от дерайлиралата композиция

15 Август, 2025 10:44 1 252 11

Усилията на екипите са насочени към това да не се допусне изтичане на още гориво и ново възпламеняване

Гориво е изтекло поне от осем разхемертизирани цистерни от дерайлиралата композиция - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Общо 13 са дерайлиралите вагони край симеоновградското село Пясъчево, където тази сутрин се преобърна товарна влакова композиция с 34 вагона.

"От тях най-малко осем са цистерни с гориво", каза пред бТВ директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов, който пристигна на място на инцидента.

Той посочи, че все още продължава да изтича дизелово гориво.

„Усилията на екипите са насочени към това да не се допусне изтичане на още гориво и ново възпламеняване. Перфектна работа на колегите на място“, каза комисар Джартов.

Той посочи още, че няма опасност за населението на селото.

Причините за инцидента все още се изясняват. Засега няма яснота какво количество от горивото в дерайлиралите цистерни е изтекло.


България
  • 1 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Между Сопот и Казанлък е пълно с ешелони цистерни със сярна киселина която се използва за експлозиви.

    Коментиран от #2

    10:45 15.08.2025

  • 2 Алхимик

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пиша ти две по химия и две минус по бомаджийство. Какви точно взривни вещества ще правиш със сярна киселина бре? Нитрати, не сулфати! Нитрати са почти всички взривни вещества с повишена мощност и бризантните тоже. Като хванеш от хексогена до тротила и стигнеш до метателните, като селитрата и бездимния барут, който и аз не знам защо наричат барут, тъй като това си е чиста проба нитроцелулоза и няма нищо общо с китайското изобретение, състоящо се от стрити на прах пак калиева селитра, въглен и сяра.

    Коментиран от #6

    10:58 15.08.2025

  • 3 Цървул

    4 0 Отговор
    Тази вляво (на снимката) е 61000 литра .Вероятно има около 42 тона дизел. Другата е по-голяма около 77 000 литра и вероятно да има около 55-56 тона дизел (в зависимост от тарата ) . Голямо чистене ще падне .

    11:00 15.08.2025

  • 4 Дизелджия

    4 1 Отговор
    Разхерметизирани са, защото там ги спират за да точат. Схема на БДЖ-то и няколко директора.

    11:16 15.08.2025

  • 5 Сандо

    5 1 Отговор
    Всичко в държавата се проваля.Самата държава вече е в агония,а българите продължава да се разселват по света.

    11:25 15.08.2025

  • 6 Сандо

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Алхимик":

    Когато не познаваш технологиите за производство е по-добре да си замълчиш.

    11:26 15.08.2025

  • 7 Кой ще поеме разходите по възстановяване

    2 0 Отговор
    на нарушеното природно равновесие и замърсяване

    Коментиран от #11

    11:30 15.08.2025

  • 8 НАП

    2 1 Отговор
    Закривай кочината!

    11:40 15.08.2025

  • 9 смолата

    5 0 Отговор
    Сега ще ви кажа една голяма тайна. Само цистерните превозващи метан и LPG са херметично затворени. Всички други - не. Имат отдушник за освобождаване на газове.

    11:43 15.08.2025

  • 10 изнасилен русофил

    0 1 Отговор
    ДЪЛГАТА РЪКА НА МОСКОВЕЦА

    11:45 15.08.2025

  • 11 От Варна

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кой ще поеме разходите по възстановяване":

    Тъй, като собствениците са “наши хора”, естествено държавата ще поеме разходите!? Както плати около 1,3 млн евро на френска фирма да утилизира тонове изоставен на произвола опасен отпадък, в бившия завод “Полимери” в Девня. Завод, опоскан, нарязан и продаден от великите “приватизатори” Баневи!!. Същите, вместо да са осъдени за далаверите си, живеят като царе в богати градове на Европа и по екзотични острови! Но българина всичко носи….Нищо ново под слънцето!

    11:56 15.08.2025

