Гориво е изтекло поне от осем разхемертизирани цистерни от дерайлиралата композиция

Общо 13 са дерайлиралите вагони край симеоновградското село Пясъчево, където тази сутрин се преобърна товарна влакова композиция с 34 вагона.
"От тях най-малко осем са цистерни с гориво", каза пред бТВ директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов, който пристигна на място на инцидента.
Той посочи, че все още продължава да изтича дизелово гориво.
„Усилията на екипите са насочени към това да не се допусне изтичане на още гориво и ново възпламеняване. Перфектна работа на колегите на място“, каза комисар Джартов.
Той посочи още, че няма опасност за населението на селото.
Причините за инцидента все още се изясняват. Засега няма яснота какво количество от горивото в дерайлиралите цистерни е изтекло.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
10:45 15.08.2025
2 Алхимик
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пиша ти две по химия и две минус по бомаджийство. Какви точно взривни вещества ще правиш със сярна киселина бре? Нитрати, не сулфати! Нитрати са почти всички взривни вещества с повишена мощност и бризантните тоже. Като хванеш от хексогена до тротила и стигнеш до метателните, като селитрата и бездимния барут, който и аз не знам защо наричат барут, тъй като това си е чиста проба нитроцелулоза и няма нищо общо с китайското изобретение, състоящо се от стрити на прах пак калиева селитра, въглен и сяра.
Коментиран от #6
10:58 15.08.2025
3 Цървул
11:00 15.08.2025
4 Дизелджия
11:16 15.08.2025
5 Сандо
11:25 15.08.2025
6 Сандо
До коментар #2 от "Алхимик":Когато не познаваш технологиите за производство е по-добре да си замълчиш.
11:26 15.08.2025
7 Кой ще поеме разходите по възстановяване
Коментиран от #11
11:30 15.08.2025
8 НАП
11:40 15.08.2025
9 смолата
11:43 15.08.2025
10 изнасилен русофил
11:45 15.08.2025
11 От Варна
До коментар #7 от "Кой ще поеме разходите по възстановяване":Тъй, като собствениците са “наши хора”, естествено държавата ще поеме разходите!? Както плати около 1,3 млн евро на френска фирма да утилизира тонове изоставен на произвола опасен отпадък, в бившия завод “Полимери” в Девня. Завод, опоскан, нарязан и продаден от великите “приватизатори” Баневи!!. Същите, вместо да са осъдени за далаверите си, живеят като царе в богати градове на Европа и по екзотични острови! Но българина всичко носи….Нищо ново под слънцето!
11:56 15.08.2025