Мъже краха метали от дерайлиралите вагони в Пясъчево, стигна се до бой с полицаи

Районна прокуратура-Стара Загора наблюдава досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 270, ал. 1 от Наказателния кодекс - за това, че противозаконно е попречено на орган на властта - полицейски служители от ОД на МВР-Хасково, да изпълнят задълженията си във връзка със задържането на двама извършители на кражба.
На 19 август 2025 г. около 21,30 часа двама полицейски служители от ОД на МВР-Хасково изпълнявали задълженията си по охрана на дерайлиралата на 15 август 2025 г. влакова композиция край с. Пясъчево, общ. Симеоновград. При обхода на мястото те забелязали двама младежи, които се придвижвали с каруца с конски впряг, а в нея били натоварили метални части от вагоните. Те се движели по пътя в посока към гр. Гълъбово, обл. Стара Загора. Полицейските служители предприели преследване на каруцата. Те задържали единия от младежите - на 17 г., а вторият - на 14 г., успял да избяга. През това време каруцата продължила да се движи самостоятелно по пътя, като се ударила в пътуващ лек автомобил, марка „Ауди“, и се разпаднала на части. В колата се намирали четири лица, които не са пострадали.
Докато полицаите изпълнявали задълженията си по установяване на самоличността на 17-годишния младеж, край тях се събрали група от хора от гр. Гълъбово. Те настоявали служителите на МВР незабавно да го освободят, като започнали да ги бутат и дърпат. В резултат на това единият от полицейските служители паднал на земята и му били нанесени удари по тялото.
За да възпре действията им и недопустимото поведение спрямо полицейски служители при изпълнение на задълженията им, колегата му произвел предупредителен изстрел със стоп патрон със служебното оръжие във въздуха.
Въпреки това събраните на място хора не се разотишли и не престанали да се саморазправят, в резултат на което той произвел втори изстрел със стоп патрон, който е попаднал в крака на 43-годишен мъж. Подаден е бил сигнал на тел. 112. На място са пристигнали медицински екипи, като е установено, че нараняването на 43-годишния мъж е повърхностно. Той е бил обслужен амбулаторно и освободен след прегледа.
По случая е образувано досъдебно производство в Районна прокуратура-Стара Загора, което се разследва от следовател за причиняване на лека телесна повреда от полицейски орган.
По двете досъдебни производства под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора се извършват активни действия по разследването с оглед установяването на всички факти и обстоятелства. Провеждат се разпити на свидетели, назначени са медицински експертизи, иззети са веществени доказателства и др.
Двамата младежи, на 17 и 14 г., са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР по досъдебното производство за неизпълнение на полицейско разпореждане, като се проверява и съпричастността им към кражбата на метални части от вагоните.
