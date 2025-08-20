Новини
България »
Мъже краха метали от дерайлиралите вагони в Пясъчево, стигна се до бой с полицаи

20 Август, 2025 19:41 1 312 54

  • кражба-
  • вагони-
  • пясъчево

Докато полицаите изпълнявали задълженията си по установяване на самоличността на 17-годишния младеж, край тях се събрали група от хора от гр. Гълъбово

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районна прокуратура-Стара Загора наблюдава досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 270, ал. 1 от Наказателния кодекс - за това, че противозаконно е попречено на орган на властта - полицейски служители от ОД на МВР-Хасково, да изпълнят задълженията си във връзка със задържането на двама извършители на кражба.

На 19 август 2025 г. около 21,30 часа двама полицейски служители от ОД на МВР-Хасково изпълнявали задълженията си по охрана на дерайлиралата на 15 август 2025 г. влакова композиция край с. Пясъчево, общ. Симеоновград. При обхода на мястото те забелязали двама младежи, които се придвижвали с каруца с конски впряг, а в нея били натоварили метални части от вагоните. Те се движели по пътя в посока към гр. Гълъбово, обл. Стара Загора. Полицейските служители предприели преследване на каруцата. Те задържали единия от младежите - на 17 г., а вторият - на 14 г., успял да избяга. През това време каруцата продължила да се движи самостоятелно по пътя, като се ударила в пътуващ лек автомобил, марка „Ауди“, и се разпаднала на части. В колата се намирали четири лица, които не са пострадали.

Докато полицаите изпълнявали задълженията си по установяване на самоличността на 17-годишния младеж, край тях се събрали група от хора от гр. Гълъбово. Те настоявали служителите на МВР незабавно да го освободят, като започнали да ги бутат и дърпат. В резултат на това единият от полицейските служители паднал на земята и му били нанесени удари по тялото.

За да възпре действията им и недопустимото поведение спрямо полицейски служители при изпълнение на задълженията им, колегата му произвел предупредителен изстрел със стоп патрон със служебното оръжие във въздуха.

Въпреки това събраните на място хора не се разотишли и не престанали да се саморазправят, в резултат на което той произвел втори изстрел със стоп патрон, който е попаднал в крака на 43-годишен мъж. Подаден е бил сигнал на тел. 112. На място са пристигнали медицински екипи, като е установено, че нараняването на 43-годишния мъж е повърхностно. Той е бил обслужен амбулаторно и освободен след прегледа.

По случая е образувано досъдебно производство в Районна прокуратура-Стара Загора, което се разследва от следовател за причиняване на лека телесна повреда от полицейски орган.

По двете досъдебни производства под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора се извършват активни действия по разследването с оглед установяването на всички факти и обстоятелства. Провеждат се разпити на свидетели, назначени са медицински експертизи, иззети са веществени доказателства и др.

Двамата младежи, на 17 и 14 г., са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР по досъдебното производство за неизпълнение на полицейско разпореждане, като се проверява и съпричастността им към кражбата на метални части от вагоните.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Град Козлодуй

    48 2 Отговор
    Няма ЛИЛАВ!Няма проблем! Да ги бяха стреляли! По селата ЛИЛАВИТЕ..убиват много бабички и дядовци!

    Коментиран от #21

    19:46 20.08.2025

  • 3 Гост

    36 2 Отговор
    За авторката 14 17 годишни ромляни са мъже ?!?

    Коментиран от #17, #29, #37

    19:46 20.08.2025

  • 4 гост

    42 0 Отговор
    Команчите закриляни от Винету се развилняха в цялата страна! В случая тръгнали да берат желязо от ЖЕЛЕЗНИЯ КОН! Но нали не ги лови закон и са под защита на хелзингския комитет.Добре че полицаите не са застреляли някого, че щяха да ги оплюват и разтакават! ТА ДОКОГА РОМбИТЕ ЩЕ БИЯТ БЕЗНАКАЗАНО ПОЛИЦАИТЕ????

    19:46 20.08.2025

  • 5 мисирски новини

    37 0 Отговор
    крадоха е производна форма на крада (мин. св. вр., 3 л., мн. ч.).

    краха е производна форма на крах (ед. ч. непълен член).
    краха е производна форма на крах (бройна форма)

    19:47 20.08.2025

  • 6 Хахо

    39 0 Отговор
    Индусите от близкия град Гълъбово да излезли да берат желязо. Етническа особеност, полицията няма право да ги закача, те са защитен вид.... Даже трябва да им помогне в товаренето на каруците

    19:48 20.08.2025

  • 7 Бонев

    37 1 Отговор
    Братчедите искали да помогнат в разчистването,ама на някви си униформени им попречили.

    19:48 20.08.2025

  • 8 Турчин

    40 1 Отговор
    Мисирката да обясни на български значението на думата “краха”, защото мен в българско училище ме учиха, че трябва да се пише: крадоха, откраднаха.

    Коментиран от #12, #15, #22

    19:48 20.08.2025

  • 9 Анонимен

    37 0 Отговор
    Цялото действие се разиграва на фона на слаба държава,липсваща жандармерия,абдикирал от задълженията си държавен апарат.Да живей демокрацията и обусловеността от нея свободния.

    Коментиран от #51

    19:50 20.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АлоПолицая

    25 0 Отговор
    Как ги обучавате тия полийсмени бре, едва не са изтървали ситуацията.
    Ще те бута някой!!! Я е доближил на 2м , директно трябва да бъде респектиран. Стоп патрон, стоп кютек в ребрата, действаш бързо. Ама тя тая работа не е за гламави хора.
    Как беше, оня къдравият министър, да вземе да разясни на подчинените си как, трябва да се случват нещата.....хаха

    19:52 20.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Васил левски

    14 0 Отговор
    Миралая беше прав зян курбан станах за тоз народ клошарски

    19:56 20.08.2025

  • 14 СКОРО

    17 0 Отговор
    Братята ще имат мнозинство в парламента и Шиши ще разреши ОФИЦИАЛНО БРАНЕТО НА ДЖИЛЕЗО.

    19:56 20.08.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Турчин":

    Не искаш ли да обясни
    Как е "...завършила журналистика в столицата и веднага се хвърля в дълбоките води на криминалните сюжети..."🤣❓

    19:58 20.08.2025

  • 16 Азз

    18 0 Отговор
    "Краха" значи. Не Крадоха. Български езика за мноого напреднали. А тия , който са нападнали полицаите не трябваше да са живи, не да идва линейка... Ех, къде си Чочоолу?!

    19:59 20.08.2025

  • 17 Домакин

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Пак към авторката:
    Не са ,,крали"...ами са...БРАЛИ...

    20:00 20.08.2025

  • 18 То пък

    9 1 Отговор
    Тези метални части от вагоните на държавата за кво са и?

    20:00 20.08.2025

  • 19 коко

    16 0 Отговор
    Аз съм прост и моля да ми обясните -защо полицаите получават заплати като досега не са застреляли нито един престъпник който ги напада? Ало, паразитите в НС, променете закона!

    20:01 20.08.2025

  • 20 Арманиту

    7 0 Отговор
    Това са бели и руси славяни !

    20:02 20.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Факултетец

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Турчин":

    Да ама нас у Факултето така ни учеха дорде израстем и ни приберат у ...Факти...

    20:03 20.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тва вече е уникално

    15 0 Отговор
    През това време каруцата продължила да се движи самостоятелно по пътя, като се ударила в пътуващ лек автомобил, марка „Ауди“, и се разпаднала на части.

    20:05 20.08.2025

  • 25 коко

    12 0 Отговор
    Защо полицаите трябва да бъдат нападнати за да стрелят и то със стоп патрон?

    20:06 20.08.2025

  • 26 Леле Маро, много си зле

    8 0 Отговор
    Краха или откраднаха
    Чук си

    20:06 20.08.2025

  • 27 И как да питам

    7 0 Отговор
    Каруцата се е ударила в пътуващ лек автомобил, марка „Ауди“ ? С каква скорост тея коне са търчали?

    20:07 20.08.2025

  • 28 Не разбрах

    8 0 Отговор
    Какво е станало с коня

    20:09 20.08.2025

  • 29 Говорете пна Български !

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Циганина е Циганин !

    Ония !

    Както си искат Да ги наричат !

    Джипси ! Не е Ромлянин !

    И Какво значи Ромлянин ?

    Някоой Може ли да Обясни !

    20:09 20.08.2025

  • 30 Защото

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "коко":

    Няма грамотни . В който е ножа, той реже хляба!

    20:09 20.08.2025

  • 31 здеасти

    5 0 Отговор
    какво е краха?

    20:09 20.08.2025

  • 32 Ъхъъъъъ....

    4 1 Отговор
    По двете досъдебни производства под надзора на Районна прокуратура срещу двата коня за превишаване на скоростта и изпреварване

    20:09 20.08.2025

  • 33 Иван Грозни

    6 1 Отговор
    Полицаите са толкова дебели/от големите заплати/ , ЧЕ НЕ МОГАТ ДА ХВАНАТ кого то и да било. ДНЕС ГЛЕДАХ ЕДИН ПОЛИЦАЙ С КОЛЕГАТА СИ ДА ПРАВЯТ ПРОВЕРКИ НА МПС. аМИ ТОЙ ЗАВАЛИЯТА ИМА ТАКЪВ ТУМБАК/КАТО НА БОКО/, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАВЕДЕ РДА СИ ЗАВЪРЖИ ОБУВКИТЕ

    20:10 20.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ген Чочоолу

    2 1 Отговор
    Само ще си мечтаете друг да има такъв кураж срещу тъмнозелените...

    20:11 20.08.2025

  • 36 Половин час

    2 0 Отговор
    Полицаите са преследвали каруцата и едва са я настигнали ....после пък проверява и съпричастността им към кражбата на метални части от вагоните.

    20:13 20.08.2025

  • 37 аФторката

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    е гола вода. Откраднаха, а не краха.

    20:13 20.08.2025

  • 38 Полицаите

    5 0 Отговор
    И те били с каруца

    20:14 20.08.2025

  • 39 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Команчите са брали жилезу.

    20:16 20.08.2025

  • 40 ТИГО

    4 0 Отговор
    Само чичо Ади им намери цаката ,интеграция в комините на теца !

    20:16 20.08.2025

  • 41 що се чудите

    2 1 Отговор
    на това ги научи социализъма - че държавното е общо и всеки може да си вземе - така са правили дадовците и бащите, така са научили и внуците, къд по-лесни пари ще изкарат освен от крадено

    Коментиран от #47

    20:16 20.08.2025

  • 42 Краха

    5 0 Отговор
    Това е крахът на българската журналистика. Егал съм ви малалайката проЗта!

    20:17 20.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 дядото

    1 1 Отговор
    към ком. 41
    за твоя информация. и при социализма имаше някаква престъпност, на циганите се развилняха при днешната псевдо демокрация превръщането им в основни платени избиратели

    20:23 20.08.2025

  • 45 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    До болка познат етнос. Само кютек го оправя. Ама як кютек

    20:24 20.08.2025

  • 46 Алоис

    2 0 Отговор
    Само мъртвият циганин е добър циганин. На сапун циганите и циганофилите, едно са.

    20:24 20.08.2025

  • 47 А да ти обясня ли

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "що се чудите":

    Как е било при социализъма младеж? Нищо общо с това което си мислиш ! Костов ги научи така а не социализма

    20:25 20.08.2025

  • 48 Сталин

    1 0 Отговор
    Абе оставете хората да берат желязо ,не им пречете на културните и етнически традиции

    20:25 20.08.2025

  • 49 Тома

    2 0 Отговор
    Единствено циганите не ги е страх да се бият с куките защото зад тях е бати Бойко тиквата който е заприличал като тях

    20:26 20.08.2025

  • 50 Нещонищо

    1 0 Отговор
    Това лоша или добра новина е?

    20:26 20.08.2025

  • 51 Фикри

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Ми онези 240 чалга-простаци, дето ги избрахме, до там ни докараха

    20:26 20.08.2025

  • 52 Зачистване

    1 0 Отговор
    На крадливите паааарааазити, избиване, до крак, за да я има България, без пощада за всички кафеви

    20:26 20.08.2025

  • 53 Бегай

    1 0 Отговор
    Много неграмотно заглавие.

    20:27 20.08.2025

  • 54 Абре, тия

    1 0 Отговор
    сигани няма ли кой да ги изсели обратно в Индия?

    20:27 20.08.2025

