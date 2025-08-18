Новини
България »
Симеон Ананиев за влаковия инцидент край Пясъчево: Неофициално линията се е ремонтирала

18 Август, 2025 10:12 1 429 19

  • авария-
  • влак-
  • пясъчево

По думите му трябва да се анализират две страни - инфраструктурата и превозвачът

Симеон Ананиев за влаковия инцидент край Пясъчево: Неофициално линията се е ремонтирала - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Това е тежко железопътно произшествие от най-висок клас на тежест. Официално чух, че скоростта е 60 км, което означава, че има намаление. Но дали е предизвикана от температурните разширения, има информация неофициално, че линията се е ремонтирала. Затова казах, че трябва експертно да се види, дали е приключил ремонтът. Това трябва да се докаже.“

Това каза за влаковия инцидент край Пясъчево професор Симеон Ананиев, председател на Асоциацията на вещите лица и експертите.

По думите му трябва да се анализират две страни - инфраструктурата и превозвачът.

„От инфраструктурата трябва да се види пътят кога, как е ремонтиран, в какво текущо състояние е, има ли съответните сертификати за безопасност, имат така наречения notify body – орган, който преминава с машина и проверява изправността на релсите. Всичко това дали е спазено. След това, отиваме за превозвача – вагоните, локомотивите, записани ли са в европейския регистър, спазени ли са ремонтни и междуремонтни срокове, имат ли сертификати за безопасност“, каза експертът.

По думите му регистриращите устройства подобни на черните кутии трябва да покажат с каква скорост се движил през целия път локомотивът. Причините за инцидента може да са много.

„Техническа неизправност, може релсите от жегата да са се разширили, може да се счупи коловоз, всичко е възможно. Затова е много важно всичко да бъде точно описано и заснето при експертизите. Има правилник както за автомобилните, така и за железопътните (бел.ред. - товари), предпазни вагони, съответната скорост, много са важни документите, следи се натоварването, най-много се следи също техническото състояние на вагоните, дали отговарят на изискванията“, каза още Симеон Ананиев.

Изправността и безопасността на цистерните се проверява от изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, добави професорът.

„Там има сертификати за безопасност, технически прегледи, също този независим орган Notify Body да ги проверява. Контролът е важен. Ще дам още един пример от експертизите, които има напоследък. Масово цистерни на БДЖ се повреждат и започват дела. Какво се оказва? Тези цистерни са с изтекла експлоатация, забранени са да се возят извън България, но в България се возят и редовно стават, но по-малки произшествия. Сменя се номера. Има два случая в последно време на имплозия – тоест свиване на цистерните при източване“, посочи той.

По думите на Симеон Ананиев накрая всичко опира до това кой ще плати щетите - в случая фирмата Булмаркет или НКЖИ. Фирмата е същата, която беше собственик на злополучните цистерни при влаковата катастрофа в Хитрино. А там делата продължават.

„Наказаните са по наказателно производство. След това започва кой да плати. Пострадалите съдят и НКЖИ, и фирмата превозвач „Булмаркет“. И вече там експертите доказват в своите експертизи разпределение на вината и оттам съдът определя кой да плати. 50 са делата свързани с обезщетения“, каза председателят на Асоциацията на вещите лица и експертите.

За разлика от Хитрино, в инцидента край Пясъчево няма жертви, но щетите тепърва ще се изчисляват, добави експертът. Според него делото ще продължи минимум пет години.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Машинистите са чули взрив и взривна вълна е тласнала локомотива напред.Имало е бомба на връзката към локомотива.33 цистерни с танково гориво за Украйна се запалиха.

    Коментиран от #2, #18

    10:16 18.08.2025

  • 2 Дзегун

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Много добре!

    10:18 18.08.2025

  • 3 е ся

    6 1 Отговор
    другите влакове преди дето минаваха не се взривиха . да опнеш 8 вагона с 1300 тона за 15 милиона евро е голяма еко катастрофа . за пътниците кат пише 60 влака ги марандосва по 12 часа с 30 км/ч щото било слънчево и трябвало бавно . нали всички следим тв . Любопитно .

    10:19 18.08.2025

  • 4 Тома

    11 1 Отговор
    Фирмата е същата собственика е от герб а преди това от бкп

    10:37 18.08.2025

  • 5 или сложени стари релси по общ поръчка

    9 0 Отговор
    „Техническа неизправност, може релсите от жегата да са се разширили

    Коментиран от #8

    10:41 18.08.2025

  • 6 Партизани да сте живи и здрави

    4 4 Отговор
    Всичко за фронта всичко за победата

    10:47 18.08.2025

  • 7 има ли друга европейска държава

    5 0 Отговор
    да слага челно релса срещу релса и да страда от деформации при температурни разширения? 21ви Век.

    10:56 18.08.2025

  • 8 стари релси

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "или сложени стари релси по общ поръчка":

    сигурно батерията им вече не държи ток?

    11:08 18.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сталин

    2 0 Отговор
    Хората в България веднъж завинаги трябва да разберат че държавата и държавните органи са там за да упражняват геноцид над българския народ ,защо във всяко министерство има американски чиновници които определят политиките на министерството според глобалния план за редуциране на населението,хората в България трябва да разберат че държавните служители и органи са терористи които единствено се занимават да правят живота на българите труден и да убиват хора,пример Здравно министерство,в България няма такова нещо като здравеопазване ,има търговия със здравето .В България хората трябва да разберат че тези държавни терористи политици са заплаха за живота и здравето им и като такива тези държавни негодници трябва да бъдат преследвани и ликвидирани

    11:12 18.08.2025

  • 11 Прокуратурата ги пази

    1 2 Отговор
    Българи от Перник слагат отровна храна в този шкаф за бедни във Вайл ам Рейн Германия,пазете се ,в случая отровни земели!

    Коментиран от #14, #15

    11:13 18.08.2025

  • 12 верно е

    0 6 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Горбачов продаде България на Запада, но така и не си тръгнаха руснаците от нея. Има хиляди очевадни доказателства за това, че в България Прехода към демокрация започна едва преди два месеца с окончателното приемане на Еврото. Това обяснява и защо България 35 години не можа да отлепи от дъното, а качеството ни на живот си е все още като на руснаците.

    Коментиран от #17

    11:13 18.08.2025

  • 13 Мирослав Германов

    1 1 Отговор
    Ето ги земите явно с отрова за мишки

    11:14 18.08.2025

  • 14 аха

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Прокуратурата ги пази":

    Това на кой коловоз? Червен ли е бил семафора?

    Коментиран от #16

    11:14 18.08.2025

  • 15 Защо не пускате снимките

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Прокуратурата ги пази":

    Моля пуснете снимките!
    Тези тровят и убиват хора!

    11:15 18.08.2025

  • 16 Прокуратурата ги пази

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "аха":

    На циганският коловоз е( МВР Перник)

    11:17 18.08.2025

  • 17 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "верно е":

    Абе хайванин махни си торбата от главата

    11:17 18.08.2025

  • 18 Амии

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Важното е, че линията уж била ремонтирана наскоро... Така Шиши и Боко "ремонтират" и ограбват горката държава и горкият народец....

    11:26 18.08.2025

  • 19 факуса

    0 0 Отговор
    докога ще се разрешава офшорни фирми да правят бизнес в ес,нали все с корупцията се борят,а те са все корумпирани,крият си парите

    11:46 18.08.2025

