Симеон Ананиев за влаковия инцидент край Пясъчево: Неофициално линията се е ремонтирала

„Това е тежко железопътно произшествие от най-висок клас на тежест. Официално чух, че скоростта е 60 км, което означава, че има намаление. Но дали е предизвикана от температурните разширения, има информация неофициално, че линията се е ремонтирала. Затова казах, че трябва експертно да се види, дали е приключил ремонтът. Това трябва да се докаже.“

Това каза за влаковия инцидент край Пясъчево професор Симеон Ананиев, председател на Асоциацията на вещите лица и експертите.

По думите му трябва да се анализират две страни - инфраструктурата и превозвачът.

„От инфраструктурата трябва да се види пътят кога, как е ремонтиран, в какво текущо състояние е, има ли съответните сертификати за безопасност, имат така наречения notify body – орган, който преминава с машина и проверява изправността на релсите. Всичко това дали е спазено. След това, отиваме за превозвача – вагоните, локомотивите, записани ли са в европейския регистър, спазени ли са ремонтни и междуремонтни срокове, имат ли сертификати за безопасност“, каза експертът.

По думите му регистриращите устройства подобни на черните кутии трябва да покажат с каква скорост се движил през целия път локомотивът. Причините за инцидента може да са много.

„Техническа неизправност, може релсите от жегата да са се разширили, може да се счупи коловоз, всичко е възможно. Затова е много важно всичко да бъде точно описано и заснето при експертизите. Има правилник както за автомобилните, така и за железопътните (бел.ред. - товари), предпазни вагони, съответната скорост, много са важни документите, следи се натоварването, най-много се следи също техническото състояние на вагоните, дали отговарят на изискванията“, каза още Симеон Ананиев.

Изправността и безопасността на цистерните се проверява от изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, добави професорът.

„Там има сертификати за безопасност, технически прегледи, също този независим орган Notify Body да ги проверява. Контролът е важен. Ще дам още един пример от експертизите, които има напоследък. Масово цистерни на БДЖ се повреждат и започват дела. Какво се оказва? Тези цистерни са с изтекла експлоатация, забранени са да се возят извън България, но в България се возят и редовно стават, но по-малки произшествия. Сменя се номера. Има два случая в последно време на имплозия – тоест свиване на цистерните при източване“, посочи той.

По думите на Симеон Ананиев накрая всичко опира до това кой ще плати щетите - в случая фирмата Булмаркет или НКЖИ. Фирмата е същата, която беше собственик на злополучните цистерни при влаковата катастрофа в Хитрино. А там делата продължават.

„Наказаните са по наказателно производство. След това започва кой да плати. Пострадалите съдят и НКЖИ, и фирмата превозвач „Булмаркет“. И вече там експертите доказват в своите експертизи разпределение на вината и оттам съдът определя кой да плати. 50 са делата свързани с обезщетения“, каза председателят на Асоциацията на вещите лица и експертите.

За разлика от Хитрино, в инцидента край Пясъчево няма жертви, но щетите тепърва ще се изчисляват, добави експертът. Според него делото ще продължи минимум пет години.