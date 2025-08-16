Новини
Над 100 метра жп релси са унищожени след дерайлирането на влака с гориво

Над 100 метра жп релси са унищожени след дерайлирането на влака с гориво

16 Август, 2025 11:50 711 17

Според машинистите на влака участъкът, в който станал инцидентът, не е добре поддържан

Над 100 метра жп релси са унищожени след дерайлирането на влака с гориво - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След като рано сутринта вчера влак с цистерни дерайлира край Симеоновград, на мястото на инцидента вече липсва над 100 метра от железопътната линия, която е напълно унищожена. След цяла нощ работа, повечето цистерни са изтеглени, а екипите на пожарната продължават да охлаждат металните обвивки на останалите.

При инцидента няма пострадали хора, а огнеборци успяха бързо да локализират и потушат огъня.

„И през нощта продължихме да охлаждаме цистерните и да ги охраняваме, докато се източва горивото от тях“, заяви пред Нова тв Митко Чакълов, директор на ОД ПБЗН – Хасково. Част от горивото е изтекло покрай релсите, но по-голямата част се е възпламенила и е изгоряла.

Въпреки това, опасност от ново възпламеняване към момента няма, уверяват властите.

Областният управител на Хасково, Стефка Здравкова, обяви в петък частично бедствено положение за района. Няколко населени места останаха временно без ток и вода, но ситуацията вече е под контрол.

„Ситуацията е абсолютно овладяна. По-голямото количество от нафтата е изгоряло, няма опасност за хората“, уточни Здравкова.

Вече се работи по възстановяването на релсовия път. По думите на Емил Симеонов се очаква до вторник железопътната линия и движението на влаковете да бъдат напълно възстановени.

Според машинистите на влака участъкът от жп линията, в който е станал инцидентът, не е добре поддържан .


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бгполитик

    7 0 Отговор
    ще окрадеме всичко!

    Коментиран от #5

    11:50 16.08.2025

  • 2 Министърът

    7 0 Отговор
    "компетентна" и милионер от далавери , къде се е покрил ?

    Коментиран от #11

    11:52 16.08.2025

  • 3 Каква Хубава !

    2 0 Отговор
    Каква Хубава !

    Абстракция !

    Поздравления !

    За Автора !

    11:53 16.08.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    БРАВО НА СЪПРОТИВАТА ,
    ЧЕ СА ЗАПАЗИЛИ МАШИНИСТИТЕ .. ТАКА СЕ ПРАВИ!
    .....
    НИЕ НЕ УБИВАМЕ БЪЛГАРИ !

    11:54 16.08.2025

  • 5 Фирма-подставено лице

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "бгполитик":

    Браво шефе! Ше водя жената на Дубай!!

    11:55 16.08.2025

  • 6 цялата жп мрежа

    4 0 Отговор
    е пред разпад

    12:01 16.08.2025

  • 7 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    3 3 Отговор
    Докато службите са ни пропити с руски еничари ще има много такива терористични актове.

    12:04 16.08.2025

  • 8 Като не е добре поддържан участъка

    4 5 Отговор
    защо не се е случило с друг влак това?
    И децата разбраха, че е чист саботаж, ама продажните руски мишоци мълчат

    Коментиран от #10

    12:04 16.08.2025

  • 9 Сталин

    4 0 Отговор
    България е в тотален разпад след царуването на Тиквата и Прасето последните 20 години и само трета световна може да спаси България от тези негодници и бандити

    Коментиран от #17

    12:07 16.08.2025

  • 10 просто

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Като не е добре поддържан участъка":

    иди да видиш как подскачат релсите при преминаване на влак

    12:07 16.08.2025

  • 11 Министър ли?

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Министърът":

    Пеевско-герберското правителство е изтъкано от съвместни кражби и далавери. С подкрепата на мазниците от БСП и чалгарите на Слави, Борисов, заедно с Пеевски и крадливите министри и депутати теглят кредит след кредит и заробват всички ни.

    12:13 16.08.2025

  • 12 еггг

    4 0 Отговор
    Вие неЖТтазници по отговорните институции се радвайте, че не стана верижна реакция и не се взриви всичкият дизел, че да изпари селото като Хирошима.
    От всички кадри си личеше какво е състоянието на релсите не само при дерайлирането, а и покрай него - ръжда, криволяк, пълен крах и това не е заради тоя случай! Засрамете се бе, африканските бивши колонии имат по-добра жп мрежа! И не ви дреме за нищо бе! Ма то релсите изобщо са в това състояние навсякъде, затова влаковете до морето пътуват по 15 часа! Еб@ти хората...
    Ейййй, Ганьо...тъпа овцо, ми ти докога ще спиш бе? Докога бе, овцооо??? Бааахти нещастното племе малоумно...ейййй, заслужавате си всичко! Ма абсолютно всичко си заслужавате!

    Коментиран от #15

    12:16 16.08.2025

  • 13 копейките

    1 2 Отговор
    палят горите и крадат водите и правят атентати както винаги...

    12:23 16.08.2025

  • 14 От Лом

    2 0 Отговор
    От новината не разбрах нещо за релсите. Просто са повредени до неизползваемост или направо липсват, вече откраднати??? Братчедите браха ли железо или не са?

    12:27 16.08.2025

  • 15 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "еггг":

    те колониите имат, щото са им правени от колонизаторите. Местните са били само, бараби-изпълнители.

    12:37 16.08.2025

  • 16 ТОТАЛ ЩЕТА

    1 0 Отговор
    Само това остава след управлението на Боко и Шиши. Тотална разруха.

    12:38 16.08.2025

  • 17 смолата

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Сталин е, не търси решението отвън. Народен съд му е майката. После всичко ще тръгне по мед и масло!

    12:46 16.08.2025

