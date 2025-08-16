Над 100 метра жп релси са унищожени след дерайлирането на влака с гориво

След като рано сутринта вчера влак с цистерни дерайлира край Симеоновград, на мястото на инцидента вече липсва над 100 метра от железопътната линия, която е напълно унищожена. След цяла нощ работа, повечето цистерни са изтеглени, а екипите на пожарната продължават да охлаждат металните обвивки на останалите.
При инцидента няма пострадали хора, а огнеборци успяха бързо да локализират и потушат огъня.
„И през нощта продължихме да охлаждаме цистерните и да ги охраняваме, докато се източва горивото от тях“, заяви пред Нова тв Митко Чакълов, директор на ОД ПБЗН – Хасково. Част от горивото е изтекло покрай релсите, но по-голямата част се е възпламенила и е изгоряла.
Въпреки това, опасност от ново възпламеняване към момента няма, уверяват властите.
Областният управител на Хасково, Стефка Здравкова, обяви в петък частично бедствено положение за района. Няколко населени места останаха временно без ток и вода, но ситуацията вече е под контрол.
„Ситуацията е абсолютно овладяна. По-голямото количество от нафтата е изгоряло, няма опасност за хората“, уточни Здравкова.
Вече се работи по възстановяването на релсовия път. По думите на Емил Симеонов се очаква до вторник железопътната линия и движението на влаковете да бъдат напълно възстановени.
Според машинистите на влака участъкът от жп линията, в който е станал инцидентът, не е добре поддържан .
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бгполитик
Коментиран от #5
11:50 16.08.2025
2 Министърът
Коментиран от #11
11:52 16.08.2025
3 Каква Хубава !
Абстракция !
Поздравления !
За Автора !
11:53 16.08.2025
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ СА ЗАПАЗИЛИ МАШИНИСТИТЕ .. ТАКА СЕ ПРАВИ!
.....
НИЕ НЕ УБИВАМЕ БЪЛГАРИ !
11:54 16.08.2025
5 Фирма-подставено лице
До коментар #1 от "бгполитик":Браво шефе! Ше водя жената на Дубай!!
11:55 16.08.2025
6 цялата жп мрежа
12:01 16.08.2025
7 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
12:04 16.08.2025
8 Като не е добре поддържан участъка
И децата разбраха, че е чист саботаж, ама продажните руски мишоци мълчат
Коментиран от #10
12:04 16.08.2025
9 Сталин
Коментиран от #17
12:07 16.08.2025
10 просто
До коментар #8 от "Като не е добре поддържан участъка":иди да видиш как подскачат релсите при преминаване на влак
12:07 16.08.2025
11 Министър ли?
До коментар #2 от "Министърът":Пеевско-герберското правителство е изтъкано от съвместни кражби и далавери. С подкрепата на мазниците от БСП и чалгарите на Слави, Борисов, заедно с Пеевски и крадливите министри и депутати теглят кредит след кредит и заробват всички ни.
12:13 16.08.2025
12 еггг
От всички кадри си личеше какво е състоянието на релсите не само при дерайлирането, а и покрай него - ръжда, криволяк, пълен крах и това не е заради тоя случай! Засрамете се бе, африканските бивши колонии имат по-добра жп мрежа! И не ви дреме за нищо бе! Ма то релсите изобщо са в това състояние навсякъде, затова влаковете до морето пътуват по 15 часа! Еб@ти хората...
Ейййй, Ганьо...тъпа овцо, ми ти докога ще спиш бе? Докога бе, овцооо??? Бааахти нещастното племе малоумно...ейййй, заслужавате си всичко! Ма абсолютно всичко си заслужавате!
Коментиран от #15
12:16 16.08.2025
13 копейките
12:23 16.08.2025
14 От Лом
12:27 16.08.2025
15 Ама
До коментар #12 от "еггг":те колониите имат, щото са им правени от колонизаторите. Местните са били само, бараби-изпълнители.
12:37 16.08.2025
16 ТОТАЛ ЩЕТА
12:38 16.08.2025
17 смолата
До коментар #9 от "Сталин":Сталин е, не търси решението отвън. Народен съд му е майката. После всичко ще тръгне по мед и масло!
12:46 16.08.2025