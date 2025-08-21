Новини
Дерайлиралият влак край Пясъчево не е превишил скоростта

21 Август, 2025 11:03 528 4

Сега остава да се направят по-сериозни и задълбочени измервания

Дерайлиралият влак край Пясъчево не е превишил скоростта - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследването на инцидента с дерайлиралия край Пясъчево влак е категорлично, че скоростта на машината не е била превишена. Това заяви в "Денят започва" по БНТ инж. Бойчо Скорбански, зам.-председател на Националния борд за разследване на произшествия.

"Скоростта е под допустимата в границите, заради което се отхвърля като причина и работна хипотеза".

От медийни публикации вчера стана ясно, че младежи са опитали да откраднат метални части от дерайлиралите вагони.

"Не ме учудват тези неща, тъй като това е открит регион, до който достъп единствено и само полицията. Надявам се до прибиране на всички останали елементи от инфраструктурата и подвижния състав, просто да ги опази".

Направени са измерванията на железопътната инфраструктура и на първите три дерайлирали вагона от състава на влака. Сега остава да се направят по-сериозни и задълбочени измервания. През следващата седмица предстои измерване от специализирана лаборатория, която ще ни даде още по-подробни резултати.

"Към момента външните фактори са изключени - разглеждат се инфраструктурата и подвижен състав. Тоест някъде оттам ще се разбере и основната причина", обясни инж. Скорбански.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шопapa на Орлин Алексиев

    1 0 Отговор
    Оставка!!!

    11:25 21.08.2025

  • 2 58 при 60 ограничение

    0 0 Отговор
    не е превишаване . а не са се търколили всички цистерни . само тези 8 . сигурно не са ги укрепили . анимиран модел може да покаже как е станало по минути . не е бил дълъг процес . но след започването на изпадане на вагони не е могъл да спре . движел се е дълго . от 58 до 0 са си дълго време . 2-3 минутки . машиниста е опитен . еко катастрофата се дължи на друго . пожарът в такива размери отделя токсичен гъст черен дим . но първо е аварията, а после е пожарът . следствие на аварията .

    11:34 21.08.2025

  • 3 Бай Хой

    1 0 Отговор
    Да се добави към текста :младежи са опитали да откраднат метални части от дерайлиралите вагони--цигани от околните села !

    11:47 21.08.2025

  • 4 Българин

    0 0 Отговор
    Аре стига сте ги прекривали тея мръсни душмани е

    11:48 21.08.2025

