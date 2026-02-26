Скиор от Нидерландия се заби в дърво на писта край Банско, загина на място

На 25.02.2026 г. около 17:15 часа в РУ-Банско е постъпил сигнал от ФСМП-Банско за пострадал мъж на ски пистата в ски зона Банско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.
Турист от Нидерландия е загинал, след като при спускане по писта „Пионер“ е изгубил контрол над ските си. Той е излязъл извън очертанията на трасето и се е ударил в дърво.
На място незабавно са пристигнали спасителни и медицински екипи, които са оказали помощ, но въпреки усилията им, мъжът е починал.
Причините за инцидента все още се изясняват.
По първоначална информация се предполага, че туристът е загубил контрол, заради висока скорост и е напуснал пистата, което е довело до фаталния сблъсък.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"По първоначална информация се предполага, че туристът е загубил контрол, заради висока скорост и..."
12:29 26.02.2026
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
12:30 26.02.2026
3 честен ционист
12:33 26.02.2026
4 Жалко, нямал късмет
12:33 26.02.2026
5 Който търси
12:35 26.02.2026
6 Секстанска
12:39 26.02.2026
7 Настопроценти
12:40 26.02.2026