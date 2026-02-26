Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Скиор от Нидерландия се заби в дърво на писта край Банско, загина на място

26 Февруари, 2026 12:26 509 7

Според свидетели, докато карал ски, мъжът е излязъл извън очертаната писта и се е ударил в дърво

Скиор от Нидерландия се заби в дърво на писта край Банско, загина на място - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 25.02.2026 г. около 17:15 часа в РУ-Банско е постъпил сигнал от ФСМП-Банско за пострадал мъж на ски пистата в ски зона Банско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Турист от Нидерландия е загинал, след като при спускане по писта „Пионер“ е изгубил контрол над ските си. Той е излязъл извън очертанията на трасето и се е ударил в дърво.

На място незабавно са пристигнали спасителни и медицински екипи, които са оказали помощ, но въпреки усилията им, мъжът е починал.

Причините за инцидента все още се изясняват.

По първоначална информация се предполага, че туристът е загубил контрол, заради висока скорост и е напуснал пистата, което е довело до фаталния сблъсък.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Така е, като няма Радари по пистите❗
    "По първоначална информация се предполага, че туристът е загубил контрол, заради висока скорост и..."

    12:29 26.02.2026

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 1 Отговор
    Дано се оправи човека.

    12:30 26.02.2026

  • 3 честен ционист

    2 7 Отговор
    Западняците не могат да виреят в България. Все им се случва някоя беда.

    12:33 26.02.2026

  • 4 Жалко, нямал късмет

    2 0 Отговор
    Правил се на Шумахер и станал на Шумахер.

    12:33 26.02.2026

  • 5 Който търси

    1 1 Отговор
    Намира.

    12:35 26.02.2026

  • 6 Секстанска

    1 0 Отговор
    му работа ...

    12:39 26.02.2026

  • 7 Настопроценти

    1 0 Отговор
    И на голямата писта в Пампорово е същата работа. Летиш с голяма скорост и ако не внимаваш,може да цапнеш някой бор.

    12:40 26.02.2026

