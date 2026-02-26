Скиор от Нидерландия се заби в дърво на писта край Банско, загина на място

На 25.02.2026 г. около 17:15 часа в РУ-Банско е постъпил сигнал от ФСМП-Банско за пострадал мъж на ски пистата в ски зона Банско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Турист от Нидерландия е загинал, след като при спускане по писта „Пионер“ е изгубил контрол над ските си. Той е излязъл извън очертанията на трасето и се е ударил в дърво.

На място незабавно са пристигнали спасителни и медицински екипи, които са оказали помощ, но въпреки усилията им, мъжът е починал.

Причините за инцидента все още се изясняват.

По първоначална информация се предполага, че туристът е загубил контрол, заради висока скорост и е напуснал пистата, което е довело до фаталния сблъсък.