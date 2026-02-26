Новини
България »
Всички градове »
От ГЕРБ предупреждават за ударно увеличение на цената на водата от 1 март

От ГЕРБ предупреждават за ударно увеличение на цената на водата от 1 март

26 Февруари, 2026 12:36 1 555 38

  • герб-
  • предупреждение-
  • увеличение-
  • цена на водата-
  • 1 март

"Ново правителство - нова цена на водата. Важно е да отбележим, че правителството и в частност министерството на регионалното развитие и благоустройство има компетенции да не прилага тези повишения на цените на водата, които КЕВР утвърди декември месец", каза Николай Нанков. 

От ГЕРБ предупреждават за ударно увеличение на цената на водата от 1 март - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От днес ударно върви уведомяване по ВиК - тата в страната за увеличаване на цената на водата от 1 -ви март. Това заяви народният представител от ГЕРБ Николай Нанков в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.

Нанков алармира, че днес българските граждани ще получат официална информация по линия на ВиК операторите с държавно участие, че цената на водата от първи март в повече от 20 ВиК оператори се вдига.

"Ново правителство - нова цена на водата. Важно е да отбележим, че правителството и в частност министерството на регионалното развитие и благоустройство има компетенции да не прилага тези повишения на цените на водата, които КЕВР утвърди декември месец", каза Нанков.

Депутатът благодари на бившият министър на МРРБ Иван Иванов, че се е вслушал в техния глас през декември месец и утвърдените от КЕВР цени не са влезли в сила.

"ВиК таксуват българските потребители по старите цени. Не е нормално и не е коректно там, където имаме влошено качество на водата, влошени характеристики - черна и мътна вода, безброй аварии, цели месеци областни градове да са във воден режим, да имаме поскъпване на водата", каза той.

С между 8% и 15% се повишава цената на водата в редица ВиК дружества. ГЕРБ са подготвили нормативни промени за механизъм за компенсиране на битовите потребители при некачествена вода и чести аварии. Нанков призова служебният кабинет да си влезе във функциите и да спре поскъпването на водата.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 анонимен

    50 9 Отговор
    Защо имам усещане че калинките на ГЕРБ и НН увеличават цени за ток и вода!!!! На целият народ е ясно че мафиата (НН,ГЕРБ) иска да дискредитира кабинета. Активираха всички. След като „Има такъв народ“, спасиха охраната на Пеевски и Борисов с обрат на гласуването в парламента, синът на Тошко Йорданов влиза в енергийния бизнес. Сибил Тошков Хаджитодоров участва със 70% дял в новата фирма „Азур Енерджи“ ООД, която се очаква след дни да получи лиценз за търговия с електроенергия“.

    12:43 26.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    35 8 Отговор
    В клуба на богатите е скъпо.

    12:44 26.02.2026

  • 3 бою циганина

    37 4 Отговор
    изненадите на гепи нямат край

    12:45 26.02.2026

  • 4 Пешо

    38 3 Отговор
    Като паднем от власт винаги така става.Нали бат Нанков.

    12:45 26.02.2026

  • 5 мъкаааа

    36 4 Отговор
    Пак ще ни бъркат дълбоко в джоба тия политици с нови политики за изземване на парите от хората. После-защо българите бягали в чужбините?! Защо ли?!

    12:45 26.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Регулаторъп

    45 5 Отговор
    е на гербавите боклуци

    12:47 26.02.2026

  • 8 павела митова

    47 3 Отговор
    за увеличението на цените на тока и водата са виновни герб - тяхното правителство подготви това и се изнизаха ни лук яли ни лук мириса ли

    12:48 26.02.2026

  • 9 име

    39 3 Отговор
    Удобно ли е да попитам ГРОБаджиите какво джвакаха в устата си преди Нова Година, че не предупредиха българите за двойните сметки за ток?

    12:48 26.02.2026

  • 10 в кратце

    20 2 Отговор
    От ИЗГРЕБ предупреждават :...Фнимавъйте с нас!

    12:49 26.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А сега де

    24 1 Отговор
    България страната на усещанията:усещане за корупция,усещане за инфлация,усещания че някой се мъчи да извади дивиденти,усещане че постоянно ни лъжат и т.н.

    12:49 26.02.2026

  • 13 Боруна Лом

    30 2 Отговор
    ТОЗИ ЛАЛУГЕР ЗАЩО НЕ Е В ЗАТВОРА?

    12:50 26.02.2026

  • 14 Този герберастки подлец

    30 3 Отговор
    Отдавна трябвсше да е при Бай Ставри!

    12:51 26.02.2026

  • 15 ООрана държава

    22 3 Отговор
    Абе гербарите набримчихте тока сега и при водата ли сте подготвили фишек?

    12:52 26.02.2026

  • 16 Злодеи и лакеи

    13 3 Отговор
    "А бе Нанков, къде се изгуби, кажи няколко лафа да подплашиш матряла. Тези служебните ще стигнат и до тебе, нападай, измисляй си, кой ще проверява. Виж тези от ИТН - направо са шампиони, бият се мъжки, нищо не може да ги спре!" - част от подслушан от ИИ разговор Борисов-Нанков.

    12:52 26.02.2026

  • 17 Родопчанин

    20 1 Отговор
    То ще се удавим от вода а те ще я вдигат още.Вода бол реките пълни ,язовирите са препълнени ,чешмите преливат,кладенците преливат но ще я вдигат още ,във момента плащаме близо 3 евро за кубик,и искат още.Не се наядоха ей.

    12:55 26.02.2026

  • 18 гражданин

    21 3 Отговор
    този каканижеше от задната седалка на джипката, сега се прави на интересен, за 12 години на власт, ГЕРБ не показаха никаква мисъл и грижа за това, българина да има чиста вода в чешмите си, на поносима цена, строят зали и скъпи проекти, суперкомпютър, а половината хора нямат нормална вода в домовете си, от суперкомпютъра ли да ида да си наточа прясна вода

    12:55 26.02.2026

  • 19 Хасковски каунь

    17 7 Отговор
    Нали кудкудякахте ,че в ЕС билоо по-евтино от България. Црикахте и гласувахте.
    Сега ще ядете хурката

    12:56 26.02.2026

  • 20 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    15 2 Отговор
    Като търпите всичко това, и 5€ за кубик ви е малко.

    12:56 26.02.2026

  • 21 Де6или, повече от 80%

    14 2 Отговор
    Простият българин и това ще изтърпи, без да реагира.

    12:57 26.02.2026

  • 22 Хайде вече

    5 15 Отговор
    Тези"прозрачните" ,за 5 дни се оср@х@ отвсякъде. Махайте се,неможачи

    12:59 26.02.2026

  • 23 Инветара

    17 2 Отговор
    на джипката защо не е в затвора още ?

    13:00 26.02.2026

  • 24 Съспишъс

    16 2 Отговор
    Има само едно съмнително нещо защо като е толкова загрижен за народа въпросния депутат е от партия Герб нещо не се вързват нещата това са несъвместими неща.

    13:07 26.02.2026

  • 25 Емигрант

    17 2 Отговор
    Ей тези умствено закръглени наглеци когато цените на храните се увеличаваха преди приемането на еврото при тяхното коалиционно управление отричаха, че е имало спекулации сега нагло предупреждават за бъдещи цени, а не за действителни настоящи, какво е заключението, че самите те ще увеличат цената, защото все още техните назначени послушковци са в управлението на секторите храни, вода еленергия ! ГЕРБ все още с превзетите доминиращи сектори от които зависи стандартът на живот в България са режисьори и сценаристи на всичко лошо което засяга българите и целта е ясна, поддържане на тежък живот и изостряне на напрежение и разделение на народът-будала ! Започнало е изрязване на гербаджийските кражби което води до тази тяхна съпротива срещу правдата, честността и почтеността !

    13:09 26.02.2026

  • 26 аххх

    18 2 Отговор
    тиквата и тази сбирщина от герб ще изядат дървото на края

    Коментиран от #37

    13:09 26.02.2026

  • 27 Ударник

    12 1 Отговор
    Бърборино трябва да го хвърлят в средата на някой язовир с нещо тежко завързано за краката.

    13:21 26.02.2026

  • 28 гражданин

    16 3 Отговор
    15 години ГЕРБ -15 години - ГРАБЕЖ на държавата и народа !!

    13:24 26.02.2026

  • 29 шиши

    15 2 Отговор
    Народа ще поеме цената на водопада на хотела на Росчо желязков и строежа на имението на Венетка сикаджиева герберска

    13:25 26.02.2026

  • 30 Човекът-куфар

    8 1 Отговор
    или по-скоро
    куфарът-човек.

    13:30 26.02.2026

  • 31 Да се чете

    8 2 Отговор
    Герб предупреждават, че някой им е сpал в гащите!!!

    13:31 26.02.2026

  • 32 Като

    8 2 Отговор
    станеш гербав министър ще намалиш всичките цени, които вдигнаха вашите регулатори, бунак

    13:42 26.02.2026

  • 33 Оня с коня

    0 1 Отговор
    уж водата била скъпа,пък разни неадекватни се оплаква като я няма?Много е лошо когато човек не знае какво иска...

    13:58 26.02.2026

  • 34 Опа

    6 0 Отговор
    Значи КЕВР и предишното правителство на ГЕРБ са подготвили още декември месец ударно увеличение на цената на вода, а служебното, ако не го отмени, са виновни.. Типично е за тиквата

    14:02 26.02.2026

  • 35 Бръм

    0 0 Отговор
    Нямам против да ми повишат цената на водата, но преди това да сменят етернитовите тръби на мрежата! С тия тръби за какво качество на водата се говори!? Аварии всяка седмица. Може би Нанков и ВиК дружеството ще ми намалят цената на водата, поне с 50%.

    14:05 26.02.2026

  • 36 Димо

    1 0 Отговор
    Нанков в затвора,заедно с Баце! Нали КЕВР на Пеевски и Борисов увеличиха цените! Като изчистим мафията от всички регулатори и съдебната система ще тръгнат нещата! И това ще стане!

    14:08 26.02.2026

  • 37 Димитър Георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "аххх":

    Много точно определение "сбирщина" ,това са ГЕРБ!

    14:11 26.02.2026

  • 38 Тома

    0 0 Отговор
    Този е целувал боко тиквата навсякъде защото му е кръстник и е спал с булката

    14:11 26.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол